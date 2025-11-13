About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Affichage LED intérieur | 4K | LG France

Affichage LED intérieur | 4K | LG France

Affichage LED intérieur | 4K | LG France

LG LSCC012-GZ
Vue avant avec image de remplissage
Vue avant
vue de côté à -45 degrés
vue de côté à -90 degrés
vue de côté de +45 degrés
vue de côté de +90 degrés
Vue arrière
Vue latérale arrière à - 45 degrés
Vue latérale arrière à + 45 degrés
Vue avant avec image de remplissage
Vue avant
vue de côté à -45 degrés
vue de côté à -90 degrés
vue de côté de +45 degrés
vue de côté de +90 degrés
Vue arrière
Vue latérale arrière à - 45 degrés
Vue latérale arrière à + 45 degrés

Fonctionnalités principales

  • Affichage LED intérieur
  • 4K
  • LG France

Série LSCC Ultra fine

Un écran large est installé sur le mur de la salle de conférence, et la présentation est affichée au centre, de manière nette, sur le grand écran.

Un écran large est installé sur le mur de la salle de conférence, et la présentation est affichée au centre, de manière nette, sur le grand écran.

* Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement.

Profondeur ultra fine 

Le design ultra fin, avec une épaisseur de boîtier de seulement 33,6 mm et un poids de seulement 5,0 kg, est la caractéristique remarquable de ce produit. Ce design élégant et léger permet à la série LSCC d'être installée de manière harmonieuse dans des lieux variés, s'harmonisant sans effort avec son environnement.

Qualité d'image exceptionnelle avec le HDR 4K

Tous les modèles de la série LSCC offrent un HDR 4K tout en conservant une luminosité de 800 nits. Non seulement ils offrent un excellent taux de contraste et un angle de vision large, mais la fonctionnalité HDR 4K garantit également une qualité d'image époustouflante.

 

* Cette fonctionnalité n'est prise en charge que lorsque le contrôleur CVCA de LG est utilisé.

Efficacité énergétique supérieure

La série LSCC améliore la consommation électrique de 16 % à 25 %, selon les modèles pitch, offrant à la fois une efficacité énergétique et des coûts d'exploitation réduits. Par conséquent, la série LSCC est le deuxième modèle le plus économe en énergie de la gamme PKG intérieure de LG en août 2024.

 

* L'amélioration de la consommation électrique est comparée au modèle LSCB de LG.

Crochets filaires attachables pour modules

Tous les modules sont livrés avec des supports filaires fixés à l'arrière, ce qui permet de sécuriser les câbles pour une installation sur des plafonds, des murs ou d'autres surfaces selon les besoins. Il suffit de fixer un fil de sécurité pour empêcher le module de tomber, pour assurer sa sécurité.

 

* Les câbles peuvent être commandés séparément en tant qu'accessoires.

Design d’angle à 90° disponible

En ajoutant l’option d’angle à 90°, la série LSCC s’intègre parfaitement à n’importe quel espace afin d’offrir un contenu fluide aux clients. De plus, des écrans LED élégamment incurvés peuvent être mis en place en option.

Compatibilité avec les solutions logicielles LG

Une fois connectée au contrôleur de système CVCA de LG, la série LSCC est compatible avec des solutions logicielles telles que LG ConnectedCare, Assistant LED, et le SuperSign CMS qui aident les clients lors de l’exploitation de leur entreprise.

 

* La disponibilité du service ’LG ConnectedCare’ dépend de la région et celui-ci doit être acheté séparément. Veuillez contacter le représentant commercial LG de votre région pour plus d’informations.

* Éléments pouvant être surveillés par LG ConnectedCare : Contrôleur système LG webOS (température, état des signaux, vérification du FGPA, connexion Ethernet), carte de réception (température, alimentation par LED)

Un employé de LG gère à distance la série LSCC installée à un endroit différent en utilisant la solution de surveillance LG basée sur le cloud, Le contrôleur système avec webOS permet à la série LSCC d’être compatible avec les solutions logicielles LG.
Imprimer

Toutes les caractéristiques

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires professionnels de LG.