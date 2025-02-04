LG OLED Transparent | OLED Signage | 30"

About Cookies on This Site

LG 30EW5TP-A
Vue avant avec image de remplissage
vue de côté à 45 degrés avec image de remplissage
vue avant
vue de côté à -45 degrés
vue de côté à -90 degrés
vue de côté de +45 degrés
vue de côté de +90 degrés
Vue arrière
Vue de dessus

Fonctionnalités principales

  • Haute Luminosité
  • Transparence : 37% (Set)
  • Interface : HDMI / DP / USB 2.0 / Touch USB / RS232C / RJ45 / IR / Audio
  • Écran tactile P-Cap intuitif
Plus

Voir l’invisible,
Affichage OLED transparent LG

Sur un étalage de magasin haut de gamme, l’affichage transparent OLED est installé tandis qu’une femme interagit avec l’écran transparent, révélant des motifs qui se fondent parfaitement avec les sacs affichés derrière l’écran sur l’étagère.

*Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement.

Des couleurs précises et éclatantes

Doté de pixels auto-émissifs, l’écran conserve des couleurs éclatantes et un taux de contraste élevé même lorsque l’écran devient transparent. Il donne vie au contenu sous des angles de vision larges, et le contenu se fond dans son environnement de manière harmonieuse et naturelle.

Un homme obtient des informations via l’écran d’affichage OLED transparent, montrant des photos du menu des desserts.

P-Cap tactile intuitif

En ajoutant un film de capteur tactile P-Cap à l’écran, les possibilités d’utilisation s’étendent à divers secteurs où les services d’interaction avec le client sont exigeants. Les utilisateurs peuvent profiter de son contenu fascinant du bout des doigts.

Dans un café, une femme fait une sélection depuis le menu en touchant l’écran d’affichage OLED transparent.

Transparence élevée

La technologie OLED LG rend l’affichage tactile OLED transparent plus fin sans unité de rétroéclairage ni cristaux liquides, ce qui permet d’obtenir une transparence élevée même avec le film tactile P-Cap. Tout en montrant clairement les objets derrière l’écran, il superpose les informations pertinentes juste devant eux.

Protection en verre trempé

Toucher directement un écran peut causer des dommages ou des rayures. Le verre avant trempé protège le produit contre les chocs extérieurs, et son verre anti-éclats est conçu pour minimiser les blessures pour les clients.

Polyvalence spatiale améliorée

Vivez l’expérience extraordinaire avec l’affichage OLED transparent de pointe de LG, qui élimine les obstacles entre l’écran et l’environnement environnant, connectant de manière harmonieuse différents espaces et personnes.

Un homme et une femme sélectionnent une pièce en touchant l’affichage OLED transparent installé sur le tableau d’accueil du hall de l’hôtel. Deux écrans OLED transparents sont installés sur le comptoir de la banque, affichant des publicités pour les produits de la banque sur les écrans. L’affichage OLED transparent est installé devant une table sur laquelle les téléphones portables sont présentés dans un magasin de téléphones portables, et l’écran d’affichage OLED transparent montre les fonctions d’un téléphone portable. Un café est équipé d’un affichage OLED transparent, et une femme consulte le menu en touchant l’écran d’affichage OLED transparent.

* Les accessoires d’installation ne sont pas fournis par LG.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires professionnels de LG.