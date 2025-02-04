We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG OLED Transparent | OLED Signage | 30"
Voir l’invisible,
Affichage OLED transparent LG
Sur un étalage de magasin haut de gamme, l’affichage transparent OLED est installé tandis qu’une femme interagit avec l’écran transparent, révélant des motifs qui se fondent parfaitement avec les sacs affichés derrière l’écran sur l’étagère.
*Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement.
Des couleurs précises et éclatantes
Doté de pixels auto-émissifs, l’écran conserve des couleurs éclatantes et un taux de contraste élevé même lorsque l’écran devient transparent. Il donne vie au contenu sous des angles de vision larges, et le contenu se fond dans son environnement de manière harmonieuse et naturelle.
Un homme obtient des informations via l’écran d’affichage OLED transparent, montrant des photos du menu des desserts.
P-Cap tactile intuitif
En ajoutant un film de capteur tactile P-Cap à l’écran, les possibilités d’utilisation s’étendent à divers secteurs où les services d’interaction avec le client sont exigeants. Les utilisateurs peuvent profiter de son contenu fascinant du bout des doigts.
Dans un café, une femme fait une sélection depuis le menu en touchant l’écran d’affichage OLED transparent.
Transparence élevée
La technologie OLED LG rend l’affichage tactile OLED transparent plus fin sans unité de rétroéclairage ni cristaux liquides, ce qui permet d’obtenir une transparence élevée même avec le film tactile P-Cap. Tout en montrant clairement les objets derrière l’écran, il superpose les informations pertinentes juste devant eux.
Protection en verre trempé
Toucher directement un écran peut causer des dommages ou des rayures. Le verre avant trempé protège le produit contre les chocs extérieurs, et son verre anti-éclats est conçu pour minimiser les blessures pour les clients.
Polyvalence spatiale améliorée
Vivez l’expérience extraordinaire avec l’affichage OLED transparent de pointe de LG, qui élimine les obstacles entre l’écran et l’environnement environnant, connectant de manière harmonieuse différents espaces et personnes.
Un homme et une femme sélectionnent une pièce en touchant l’affichage OLED transparent installé sur le tableau d’accueil du hall de l’hôtel. Deux écrans OLED transparents sont installés sur le comptoir de la banque, affichant des publicités pour les produits de la banque sur les écrans. L’affichage OLED transparent est installé devant une table sur laquelle les téléphones portables sont présentés dans un magasin de téléphones portables, et l’écran d’affichage OLED transparent montre les fonctions d’un téléphone portable. Un café est équipé d’un affichage OLED transparent, et une femme consulte le menu en touchant l’écran d’affichage OLED transparent.
* Les accessoires d’installation ne sont pas fournis par LG.
