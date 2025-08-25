Le LG SuperSign Control+ garde un suivi de l’historique des problèmes et des paramètres de l’appareil, ce qui facilite une gestion complète de l’appareil. Le journal de l’historique des problèmes permet des réponses proactives aux problèmes récurrents sur des appareils spécifiques. En outre, chaque fois que des modifications sont apportées aux paramètres de l’appareil, le système les enregistre, fournissant une référence précieuse. Cela signifie que même si des paramètres incorrects sont appliqués, ils peuvent être facilement restaurés en se référant au journal d’historique, garantissant une gestion fluide et minimisant les erreurs potentielles.