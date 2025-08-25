Gérez efficacement vos chambres d’hôtel et fournissez des services personnalisés pour améliorer la satisfaction client avec nos fonctions de gestion de groupe et à distance. LG Pro:Centric Direct permet aux responsables d’hôtel de regrouper facilement les chambres et de les gérer en fonction de la note du client ou de l’objectif de la visite. Grâce au réseau IP, les directeurs d’hôtels peuvent envoyer des messages et des annonces personnalisés à des groupes sélectionnés, fournir des mises à jour du firmware, définir l’image de démarrage et allumer/éteindre la TV dans toutes les chambres. Cela améliore l’efficacité de la gestion et la satisfaction client en fournissant des informations utiles aux clients et en faisant gagner du temps au personnel de l’hôtel.