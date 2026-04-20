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Chauffe-eau à pompe à chaleur R290 200 ℓ
MEZ00805303 Label Energy(WH20ESF0.CA)4.8.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Chauffe-eau à pompe à chaleur R290 200 ℓ

MEZ00805303 Label Energy(WH20ESF0.CA)4.8.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Chauffe-eau à pompe à chaleur R290 200 ℓ

WH20ESF0 CA
Vue avant de Chauffe-eau à pompe à chaleur R290 200 ℓ WH20ESF0 CA
LG Air to Water Heat Pumps HM051MRS UA40, bottom-right view of a black outdoor unit featuring a grey wavy grille.
LG Air to Water Heat Pumps HM051MRS UA40, right angle view of a black outdoor unit featuring a grey wavy grille.
Vue avant de Chauffe-eau à pompe à chaleur R290 200 ℓ WH20ESF0 CA
LG Air to Water Heat Pumps HM051MRS UA40, bottom-right view of a black outdoor unit featuring a grey wavy grille.
LG Air to Water Heat Pumps HM051MRS UA40, right angle view of a black outdoor unit featuring a grey wavy grille.

Fonctionnalités principales

  • Agent frigorigène naturel R290 avec faible PRP (3)
  • Pas de travaux sur la tuyauterie d’agent frigorigène
  • Étiquette énergétique ErP classe A+ (Climat moyen, profil de charge L)
  • Design blanc raffiné qui s’adapte à plusieurs environnements
  • Température maximale de l’eau jusqu’à 75 °C avec un élément chauffant
  • Offre quatre modes de fonctionnement différents (mode pompe à chaleur, mode automatique, mode turbo, mode vacances)
Plus

Performance d’eau chaude avancée

Le chauffe-eau de la pompe à chaleur délivre de l’eau chaude à des températures maximales allant jusqu’à 60-75 °C1) avec un élément chauffant intégré, fournissant une alimentation constante.

Excellente efficacité énergétique

Classe d’étiquette énergétique ErP A+2) de l’UE, offrant des performances à haut rendement avec une faible consommation d’énergie, et doté de la technologie SG Ready, optimisant les coûts d’exploitation en fonction des taux d’électricité.3)

Contrôle à distance intelligent

Le chauffe-eau à pompe à chaleur permet le contrôle et la surveillance à distance via l’application LG ThinQ, ce qui facilite le diagnostic des problèmes et le contact avec le centre de service ou l’installateur.

Modes de fonctionnement optimisés

Le chauffe-eau à pompe à chaleur offre quatre modes de fonctionnement : pompe à chaleur, auto, turbo et vacances, offrant des performances flexibles pour une variété de besoins d’utilisation.

1) WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESFO.CA : Température max. de l’eau jusqu’à 75 °C / WH20STR2.FA, WH27STR2.FA, WH20S.F5, WH27SF5 : Température max. jusqu’à 60 °C

2) Le système d’étiquettes énergétiques ErP de l’UE pour les pompes à chaleur possède des classes d’efficacité allant de G (la moins efficace) à A+++ (la plus efficace).

3) La classe énergétique A+, SG Ready s’applique à tous les modèles (WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESF0.CA, WH20STR2.FA, WH27STR2.FA)

SOMMAIRE

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DIMENSIONS

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

  • Diamètre x Hauteur (mm)

    600 x 1,708 x 608

  • Poids (kg)

    92.0

RENDEMENT

  • COP (7 °C / 15 °C)

    - / 3.20

  • Classe énergétique (7 °C / 15 °C)

    - / A+

  • Profil de charge

    L

  • V40 (ℓ)

    245

TEMPÉRATURE MAX. DE L’EAU

  • pompe à chaleur (°C)

    60

  • avec élément chauffant (°C)

    75

PLAGE DE FONCTIONNEMENT (TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE DE L’AIR)

  • Min. ~ Max. (℃)

    -7 ~ 48

RACCORD DE TUYAUTERIE

  • Diamètre d’arrivée d’eau (po)

    G 3/4"

  • Diamètre de sortie d’eau (po)

    G 3/4"

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

  • Scénario 1 (V, Phase, Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

AGENT FRIGORIGÈNE

  • GWP

    3

  • Précharge (g)

    150

  • Type

    R290

NIVEAU DE PRESSION SONORE À 2 M (MODE AUTOMATIQUE)

  • Puissance nominale (dB(A))

    38

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
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