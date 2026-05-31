Cara Membersihkan Microwave Tanpa Bahan Kimia Keras

Cipratan makanan dan lemak dapat dengan cepat menumpuk di dalam microwave, terutama jika digunakan setiap hari. Seiring waktu, sisa-sisa tersebut dapat meninggalkan noda membandel dan bau tidak sedap. Kabar baiknya, Anda tidak memerlukan pembersih kimia keras atau penggosok abrasif untuk menjaga kebersihan microwave Anda. Dengan bahan sederhana seperti lemon dan soda kue, Anda dapat melonggarkan kotoran membandel, menghilangkan bau, dan mengelap bagian dalam hingga bersih. Panduan ini menjelaskan cara membersihkan microwave dengan aman, serta kebiasaan sederhana yang membantu menjaga kesegarannya di antara pembersihan menyeluruh.