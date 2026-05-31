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Tips
Cara Membersihkan Microwave Tanpa Bahan Kimia Keras
Cipratan makanan dan lemak dapat dengan cepat menumpuk di dalam microwave, terutama jika digunakan setiap hari. Seiring waktu, sisa-sisa tersebut dapat meninggalkan noda membandel dan bau tidak sedap. Kabar baiknya, Anda tidak memerlukan pembersih kimia keras atau penggosok abrasif untuk menjaga kebersihan microwave Anda. Dengan bahan sederhana seperti lemon dan soda kue, Anda dapat melonggarkan kotoran membandel, menghilangkan bau, dan mengelap bagian dalam hingga bersih. Panduan ini menjelaskan cara membersihkan microwave dengan aman, serta kebiasaan sederhana yang membantu menjaga kesegarannya di antara pembersihan menyeluruh.
Cara Membersihkan Microwave secara Efektif: Panduan Langkah demi Langkah
Mengelap microwave sesaat setelah digunakan dapat membantu membersihkan cipratan ringan, tetapi sesekali microwave tetap memerlukan pembersihan yang lebih menyeluruh. Mulailah dengan menyiapkan perlengkapan yang tepat, lalu bersihkan bagian dalam, cuci piring putar, dan akhiri dengan mengelap bagian luar.
Alat dan Bahan yang Diperlukan
Tidak diperlukan pembersih kimia keras untuk sebagian besar kotoran di microwave. Bahan-bahan sederhana berikut biasanya cukup untuk pembersihan sehari-hari:
✓ Mangkuk tahan microwave (kaca atau keramik)
✓ Air
✓ Lemon
✓ Soda kue
✓ Kain lembut atau spons yang tidak menggores
✓ Kain mikrofiber kering
✓ Sabun cuci piring yang lembut
Cara Membersihkan Bagian Dalam Microwave
Sebagian besar kotoran pada microwave menumpuk di dinding bagian dalam, langit-langit, dan pintu. Uap membantu melonggarkan sisa makanan yang mengering sehingga lebih mudah dilap tanpa menggosok terlalu keras.
- Isi mangkuk tahan microwave dengan sekitar satu cangkir air, lalu tambahkan beberapa irisan lemon.
- Letakkan mangkuk di dalam microwave dan panaskan pada suhu tinggi selama tiga hingga lima menit, atau sampai uap terbentuk di dalamnya.
- Biarkan pintu tetap tertutup selama dua hingga tiga menit lagi agar uap dapat melunakkan sisa kotoran yang menempel.
- Keluarkan mangkuk dengan hati-hati karena akan terasa panas, lalu lap dinding, langit-langit, dan pintu dengan kain lembap.
- Untuk noda yang lebih membandel, gosok area tersebut secara perlahan menggunakan irisan lemon atau oleskan sedikit pasta soda kue sebelum mengelapnya kembali.
Cara Mencuci Piring Putar Microwave
Bersihkan piring putar kaca secara terpisah, karena makanan dan cairan sering kali terkumpul di sekeliling dan di bawahnya. Biarkan hingga benar-benar dingin sebelum dicuci karena kaca yang masih panas dapat retak saat terkena air dingin.
- Lepaskan piring putar dan cincin rol dari microwave.
- Cuci kedua bagian dengan air sabun hangat dan spons lembut, dengan memperhatikan bagian bawah piring putar serta roda pada cincin rol.
- Jika piring putar aman dicuci di mesin pencuci piring, Anda dapat membersihkannya sesuai petunjuk di buku panduan pengguna.
- Keringkan kedua komponen hingga benar-benar kering menggunakan kain bersih sebelum memasangnya kembali ke dalam microwave.
Cara Mengelap Bagian Luar Microwave
Setelah bagian dalam bersih, lap bagian luar untuk menghilangkan bekas sidik jari, debu, dan lemak.
- Campurkan sedikit sabun cuci piring yang lembut dengan air, lembapkan kain lembut, lalu peras hingga tidak terlalu basah.
- Lap pintu, gagang, sisi-sisi, dan bagian atas. Jangan semprotkan cairan langsung ke panel kontrol.
- Untuk panel sentuh atau tombol, gunakan kain mikrofiber yang sedikit lembap lalu lap secara perlahan.
- Jika microwave Anda memiliki lapisan baja tahan karat, periksa buku panduan pengguna untuk petunjuk perawatan yang direkomendasikan.
Tips Harian agar Microwave Tetap Bersih
Cara termudah untuk menjaga microwave tetap bersih adalah mencegah lemak dan sisa makanan menumpuk sejak awal. Kebiasaan sederhana berikut dapat membuat pembersihan rutin menjadi jauh lebih mudah.
✓ Tutupi makanan yang mudah memercik
Sebagian besar lemak dan kotoran di dalam microwave berasal dari percikan makanan saat dipanaskan. Untuk sup, saus, hidangan berminyak, dan makanan lain yang berpotensi memercik, gunakan penutup yang aman untuk microwave atau tutup tahan panas sebelum memanaskan.
✓ Angin-anginkan setelah digunakan
Setelah digunakan untuk memanaskan makanan, bagian dalam microwave dapat menjadi sedikit lembap. Jika Anda baru saja memanaskan makanan yang berbau menyengat, kelembapan tersebut dapat membuat bau bertahan lebih lama. Biarkan pintu microwave terbuka selama beberapa menit setelah digunakan agar bagian dalamnya dapat mengering.
✓ Segera bersihkan tumpahan
Tumpahan paling mudah dibersihkan sebelum mengering dan mengeras. Jika makanan memercik di dalam microwave, segera bersihkan dengan kain lembap. Untuk bagian luar, mengelapnya sesekali dengan kain lembap yang diberi sedikit air sabun biasanya sudah cukup.
Pilih Microwave LG yang Mudah Dibersihkan
Beberapa microwave lebih mudah dirawat dibandingkan yang lain. Memilih model dengan fitur EasyClean™ dapat membuat perawatan harian menjadi lebih mudah. Berikut adalah fitur-fitur yang membuat Microwave Smart Inverter LG lebih mudah dibersihkan.
1.
Lapisan antibakteri EasyClean™
Teknologi LG EasyClean™ menghadirkan lapisan antibakteri tahan noda pada dinding bagian dalam microwave. Lapisan pelindung ini membantu mencegah lemak dan sisa makanan menempel pada permukaan sehingga tumpahan lebih mudah dibersihkan sebelum berubah menjadi noda membandel.
2.
Piring putar yang stabil dan dapat dilepas
Piring putar yang dapat dilepas dapat diangkat dan dicuci secara terpisah, sehingga lebih mudah membersihkan sisa makanan di sekeliling dan di bawahnya.
3.
Panel kontrol sentuh mulus
Panel sentuh yang mulus mengurangi celah tempat kotoran atau lemak dapat menumpuk. Jika makanan atau lemak menempel di permukaannya, cukup lap dengan kain lembut yang sedikit lembap.
Temukan Microwave yang Dirancang untuk Memudahkan Memasak dan Membersihkan
Membersihkan microwave memang memerlukan teknik yang tepat, tetapi fitur yang tepat juga dapat membuatnya lebih mudah. Jelajahi jajaran microwave LG untuk menemukan model yang sesuai dengan dapur dan kebutuhan memasak sehari-hari Anda.
Pertanyaan Umum
Seberapa sering microwave perlu dibersihkan?
Seberapa sering microwave perlu dibersihkan bergantung pada seberapa sering Anda menggunakannya. Jika digunakan setiap hari, lap bagian dalam microwave setiap beberapa hari untuk mencegah penumpukan sisa kotoran. Pembersihan yang lebih menyeluruh, termasuk piring putar dan bagian luar microwave, sebaiknya dilakukan sekitar seminggu sekali.
Bagaimana cara menghilangkan bau dari microwave?
Bau dapat tertinggal setelah memasak makanan beraroma kuat seperti ikan, bacon, atau sisa makanan yang dipanaskan kembali. Biarkan pintu microwave terbuka selama beberapa menit setelah digunakan agar bagian dalamnya dapat mengering. Irisan lemon yang direndam dalam air juga dapat membantu menyegarkan bagian dalam microwave.
Apakah microwave perlu dibersihkan sebelum digunakan untuk pertama kali?
Microwave yang baru dibeli tidak memerlukan pembersihan menyeluruh, tetapi sebaiknya dilap terlebih dahulu sebelum digunakan untuk pertama kali. Gunakan kain lembut yang lembap untuk mengelap dinding, bagian atas, dasar, dan piring putar guna menghilangkan debu atau sisa kotoran dari proses produksi. Setelah bagian dalamnya kering, microwave siap digunakan.
* Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan dapat berbeda dengan produk sebenarnya.
* Spesifikasi produk, suku cadang, dan aksesori dapat berbeda menurut produk dan negara.