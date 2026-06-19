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    Mitos dan Fakta Mesin Cuci Bukaan Atas: Hal yang Perlu Anda Ketahui

       

    Mesin cuci bukaan atas LG warna abu-abu gelap dengan panel kontrol hitam, di samping kabinet wastafel kayu dan jendela sudut yang terang.

    Mesin cuci bukaan atas LG warna abu-abu gelap dengan panel kontrol hitam, di samping kabinet wastafel kayu dan jendela sudut yang terang.

    Mesin cuci Top Load telah lama menjadi pilihan populer di banyak rumah tangga. Namun, produk ini sering kali dikelilingi oleh berbagai anggapan lama yang kurang tepat. Mulai dari kekhawatiran soal efisiensi energi hingga pertanyaan tentang perawatan pakaian dan performanya, berbagai “mitos” ini justru bisa membuat proses memilih mesin cuc terasa lebih membingungkan.

     

    Pada kenyataannya, mesin cuci Top Load masa kini telah dirancang untuk memberikan hasil pencucian yang kuat, perawatan kain yang lembut, serta kemudahan penggunaan sehari-har tanpa mengabaikan efisiensi dan keandalan.

     

    Mari kita pisahkan fakta dari anggapan yang keliru, dan kenali lebih jauh apa saja yang sebenarnya ditawarkan oleh mesin cuci Top Load modern, sehingga Anda dapat menentukan apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan mencuci pakaian Anda.

    Mitos #1

    Mesin cuci Top Load cocok untuk cucian jumlah yang banyak atau berukuran besar

     

    Fakta: Ya. Faktanya, banyak mesin cuci bukaan atas berkapasitas besar yang dirancang khusus untuk menampung selimut tebal, selimut, handuk, serta cucian keluarga berukuran besar dengan mudah.

     

    Berkat tabungnya yang dalam, lega, serta bukaan yang lebar, mesin cuci bukaan atas memungkinkan item berukuran besar bergerak leluasa selama siklus pencucian. Hal ini meningkatkan sirkulasi air dan membantu deterjen terdistribusi merata, sehingga menghasilkan hasil cuci yang lebih menyeluruh—bahkan untuk cucian ekstra besar. Untuk rumah tangga yang sering mencuci seprai atau menangani volume cucian tinggi, mesin cuci bukaan atas berkapasitas besar dapat menjadi pilihan yang sangat praktis. 

    Mitos #2

    Mesin cuci Top Load berkapasitas besar lebih mahal untuk dioperasikan

     

    Fakta: Tidak selalu. Mesin cuci bukaan atas hemat energi menggunakan teknologi yang dioptimalkan untuk menyesuaikan air dan energi berdasarkan ukuran cucian, yang dapat mengurangi konsumsi keseluruhan seiring waktu.

     

    Banyak mesin cuci bukaan atas kini dilengkapi algoritma pencucian yang dioptimalkan, pendeteksian level air yang presisi, dan teknologi motor yang efisien yang menyesuaikan performa berdasarkan ukuran cucian. Dengan mencuci lebih banyak pakaian sekaligus dan menghindari beberapa siklus kecil, mesin cuci bukaan atas berkapasitas besar justru dapat membantu mengurangi penggunaan energi dan air secara keseluruhan seiring waktu—membuatnya praktis dan ekonomis untuk rutinitas mencuci sehari-hari. Fitur seperti LG TurboWash™ dapat semakin meningkatkan kemudahan dengan performa pencucian yang lebih cepat untuk kebutuhan mencuci sehari-hari yang padat.

    TurboWash™ - Bersih maksimal, tetap lembut dalam 30 menit

     

    LG TurboWash™ eksklusif menghadirkan pembersihan yang bertenaga namun lembut untuk membantu Anda menuntaskan lebih banyak dalam waktu lebih singkat.

    Jelajahi mesin cuci dengan TurboWash™

    * Diuji oleh Intertek pada November 2024 dengan beban IEC 3 kg. Siklus normal dengan opsi TurboWash. Waktu pencucian dan performa aktual dapat bervariasi tergantung pada lingkungan.

    Mitos #3

    Mesin cuci Top Load merusak pakaian

     

    Fakta: Tidak. Meskipun model lama mengandalkan agitasi yang agresif, mesin cuci bukaan atas masa kini mengadopsi teknologi yang lebih cerdas untuk melindungi pakaian Anda.

     

    Dengan fitur seperti teknologi LG AI DD™ Washing Machine, mesin cuci LG dapat mendeteksi jenis kain dan karakteristik beban cucian, lalu secara otomatis menyesuaikan gerakan drum untuk memberikan pencucian yang efektif sekaligus tetap lembut.

    Artinya, pakaian yang lebih sensitif seperti pakaian olahraga, baju bayi, maupun pakaian sehari-hari dapat dicuci dengan lebih terjaga dengan mengurangi gesekan berlebih dan membantu mempertahankan bentuk serta kelembutan kain seperti semula.

    AI Wash - Pencucian optimal yang ditingkatkan AI, didukung AI DD™

     

    AI Wash mengoptimalkan gerakan pencucian berdasarkan jenis cucian. Selain itu, fitur ini dapat membantu menghadirkan perawatan kain yang lebih baik dan penghematan energi untuk kain lembut.

    Jelajahi mesin cuci dengan AI DD™

    * Gambar produk pada gambar dan video hanya untuk ilustrasi dan mungkin berbeda dengan produk aslinya.

    * Pendeteksian AI diaktifkan hanya pada siklus AI Wash saat berat cucian di bawah 5 kg. AI Wash seharusnya hanya digunakan dengan jenis kain serupa [tidak semua kain terdeteksi] dan deterjen yang sesuai.

    Mitos #4

    Top Load dianggap memiliki performa pencucian yang kurang optimal

     

    Fakta: Tidak. Banyak mesin cuci top load modern dirancang untuk menghadirkan performa pembersihan yang kuat dan efektif.

     

    Fitur-fitur canggih seperti LG 6 Motion dan teknologi LG TurboWash menggabungkan berbagai gerakan pencucian, aliran air yang terarah, serta pembilasan yang ditingkatkan. Selain itu, teknologi LG Steam membantu menghilangkan alergen secara efektif. Bersama-sama, sistem ini memastikan pakaian keluar segar dan bersih—tanpa mengorbankan efisiensi maupun perawatan kain.

    6 Motion™ - Cara optimal untuk mencuci

     

    Didukung motor LG Inverter Direct Drive™, enam gerakan yang berbeda memastikan pembersihan pakaian secara menyeluruh.

    Grafis tabung cuci baja nirkarat dengan panah spiral putih yang melengkung ke atas ke kanan di atas dasar.

    Gerakan mengaduk

     

    Gerakan mencuci normal

    Grafis tabung cuci baja nirkarat dengan simbol loop tak terhingga berwarna putih.

    Gerakan mengayun

     

    Ayunan lembut untuk menangani kain yang halus dan mengurangi kerusakan kain

    Grafis tabung cuci baja nirkarat dengan dua panah putih yang melengkung ke atas dari dasar kiri dan kanan.

    Gerakan berputar

     

    Mengurai kain dan mencucinya hingga bersih

    Grafis tabung cuci baja nirkarat dengan simbol panah melingkar putih yang membentuk cincin di atas dasar.

    Gerakan menggosok

     

    Berputar ke kiri dan ke kanan untuk menggosok kain pada permukaan tabung

    Grafis tabung cuci baja nirkarat dengan dua panah putih yang melengkung ke dalam dari kiri bawah dan kanan bawah menuju pusat.

    Gerakan bertenaga

     

    Cuci dengan gerakan Pulsator yang lebih kuat dan lebih cepat

    Grafis tabung cuci baja nirkarat dengan beberapa panah putih yang memancar ke luar dari pusat menuju kiri dan kanan.

    Gerakan kompresi

     

    Gerakan putar berkecepatan tinggi

    * Gambar produk pada gambar dan video hanya untuk ilustrasi dan mungkin berbeda dengan produk aslinya.

    Mitos #5

    Bagian bawah mesin cuci Top Load sulit dijangkau pengguna

     

    Fakta: Hal ini bisa sulit pada model tradisional, tetapi inovasi desain ergonomis membantu mengatasi masalah ini.

     

    Fitur seperti LG EasyUnload Washer berfokus pada kenyamanan dan aksesibilitas, sehingga memasukkan dan mengeluarkan cucian lebih mudah tanpa harus terlalu membungkuk atau membuat tubuh tegang. Pertimbangan desain ini sangat membantu untuk cucian harian yang sering digunakan, sehingga pengalaman mencuci jadi lebih nyaman secara keseluruhan. 

    EasyUnload™ - Jangkauan ergonomis yang mudah

     

    Bagian depan mesin cuci yang miring menawarkan jangkauan yang lebih nyaman dan ergonomis tanpa mengorbankan kapasitas

    * Gambar produk pada gambar dan video hanya untuk ilustrasi dan mungkin berbeda dengan produk aslinya.

    Mitos #6

    Mesin cuci Top Load rentan terhadap jamur

     

    Fakta: Tidak selalu. Kebisingan memang sering jadi perhatian, namun mesin cuci bukaan atas modern dirancang untuk bekerja lebih senyap.

     

    Dengan menggunakan motor canggih seperti LG Inverter Direct Drive Motor Washing Machine, getaran dan kebisingan saat beroperasi berkurang secara signifikan. Dengan lebih sedikit komponen bergerak dan kontrol keseimbangan yang lebih baik, mesin cuci ini dapat berjalan mulus bahkan saat siklus putaran berkecepatan tinggi, sehingga membantu menjaga suasana rumah tetap tenang dan nyaman. 

    Mitos #7

    Mesin cuci Top Load sering dinilai menghasilkan suara yang lebih bising

     

    Fakta: Tidak. Sirkulasi udara yang baik dan fitur perawatan membantu menjaga tabung tetap bersih dan segar.

     

    Fitur seperti siklus LG Tub Clean Washing Machine dirancang untuk membersihkan bagian dalam secara menyeluruh, mengangkat residu, dan mengurangi penumpukan kelembapan. Dikombinasikan dengan kebiasaan perawatan sederhana—seperti membiarkan tutup terbuka setelah mencuci—mesin cuci bukaan atas dapat tetap higienis dan bebas bau seiring waktu.

    Solusi pembersihan tabung sederhana

     

    Untuk membersihkan tabung bagian dalam dan luar guna mencegah bau tidak sedap.

    * Gambar produk pada gambar dan video hanya untuk ilustrasi dan mungkin berbeda dengan produk aslinya.

    Mitos #8

    Mesin cuci Top load dianggap lebih minim permasalahan

     

    Fakta: Dalam banyak kasus, ya. Mesin cuci bukaan atas dapat menjadi pilihan yang andal, karena desainnya yang sederhana dan komponen yang tahan lama mendukung performa jangka panjang.

     

    Dengan teknologi seperti LG Inverter Direct Drive Motor, yang menggunakan lebih sedikit komponen mekanis, mesin cuci bukaan atas dapat mengalami lebih sedikit keausan seiring waktu. Kesederhanaan ini mendukung pengoperasian yang konsisten, sehingga mesin cuci bukaan atas yang andal menjadi pilihan cerdas bagi rumah tangga yang mengutamakan durabilitas dan ketenangan pikiran.

    Upgrade Cara Mencuci Anda dengan Mesin Cuci Top Load

     

    Memilih mesin cuci bukaan atas berarti memadukan kemudahan sehari-hari dengan inovasi modern. Mulai dari opsi kapasitas besar hingga perawatan kain cerdas dan performa efisien, mesin cuci bukaan atas masa kini dirancang untuk mendukung beragam gaya hidup.

     

    Jelajahi model-model mesin cuci bukaan atas LG populer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mencuci Anda dan temukan solusi yang efisien dan andal yang membuat perawatan pakaian Anda lebih sederhana dan lebih nyaman.

    Lihat semua Mesin Cuci Bukaan Atas

    Pertanyaan Umum

    Q.

    Apakah mesin cuci bukaan atas LG hemat energi?

    A.

    Ya. Banyak mesin cuci bukaan atas LG dirancang dengan mengutamakan efisiensi energi, menggunakan teknologi motor canggih dan siklus pencucian yang dioptimalkan untuk membantu mengelola konsumsi air dan daya secara efektif. 

    Q.

    Apakah mesin cuci bukaan atas dapat mencuci bed cover?

    A.

    Ya. Mesin cuci bukaan atas berkapasitas besar sangat cocok untuk mencuci bed cover, selimut, dan barang besar lainnya, serta menyediakan ruang yang cukup untuk pembersihan yang efektif. 

    Q.

    Apa itu AI DD pada mesin cuci bukaan atas LG?

    A.

    Teknologi AI DD membantu mesin cuci mendeteksi jenis kain, lalu secara otomatis menyesuaikan gerakan pencucian untuk meningkatkan perawatan kain sekaligus mempertahankan performa pembersihan. 

    Q.

    Seberapa besar mesin cuci bukaan atas LG terbesar?

    A.

    LG menawarkan mesin cuci bukaan atas berkapasitas besar yang dirancang untuk menangani beban cucian keluarga, sehingga cocok untuk kebutuhan pencucian yang besar atau sering. 

    Q.

    Apakah mesin cuci bukaan atas perlu dibersihkan?

    A.

    Ya. Pembersihan rutin dengan menggunakan siklus Pembersihan Tabung bawaan membantu menjaga kebersihan, mencegah penumpukan residu, dan menjaga mesin cuci tetap bekerja dengan performa terbaik. 

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