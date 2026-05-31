Panduan Ukuran & Pembelian Microwave: Berbagai Tipe Dijelaskan oleh LG

Kapasitas microwave diukur dalam liter, dan ukuran yang tepat bergantung pada cara Anda menggunakan microwave serta seberapa luas ruang dapur yang Anda miliki.

Microwave kecil, biasanya hingga 20L, ideal untuk pelanggan lajang atau dapur berukuran ringkas, sedangkan microwave standar, di atas 20L, cocok untuk sebagian besar pasangan dan keluarga kecil. Untuk keluarga yang lebih besar atau yang sering memasak, microwave besar hingga 32L dapat menampung hidangan yang lebih besar dan memasak dalam jumlah banyak.