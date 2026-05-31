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Tips
Panduan Ukuran & Pembelian Microwave: Berbagai Tipe Dijelaskan oleh LG
Selamat datang di panduan lengkap membeli microwave dari LG, dirancang untuk membantu Anda memilih microwave yang sempurna untuk dapur Anda dengan percaya diri. Memahami ukuran microwave, tipe microwave, dan fitur-fitur utama dapat mengubah aktivitas memasak Anda sehari-hari—membuat setiap hidangan menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih menyenangkan. Mari jelajahi cara memilih oven microwave yang sesuai dengan gaya hidup, tata letak dapur, dan ambisi kuliner Anda.
Ukuran & Kapasitas: Menemukan Ukuran yang Tepat untuk Keluarga Anda
Kapasitas microwave diukur dalam liter, dan ukuran yang tepat bergantung pada cara Anda menggunakan microwave serta seberapa luas ruang dapur yang Anda miliki.
Microwave kecil, biasanya hingga 20L, ideal untuk pelanggan lajang atau dapur berukuran ringkas, sedangkan microwave standar, di atas 20L, cocok untuk sebagian besar pasangan dan keluarga kecil. Untuk keluarga yang lebih besar atau yang sering memasak, microwave besar hingga 32L dapat menampung hidangan yang lebih besar dan memasak dalam jumlah banyak.
- Microwave ringkas (hingga 20L): Ideal untuk camilan cepat, minuman, atau porsi kecil
- Microwave ukuran standar (21 hingga 27L): Serbaguna untuk piring makan, hidangan casserole ukuran sedang, dan makanan untuk dinikmati bersama
- Microwave ukuran keluarga (28 hingga 32L): Sempurna untuk piring besar, ayam utuh, atau menjamu tamu
Ukur area countertop atau ruang built-in Anda sebelum membeli, dan periksa dimensi microwave untuk memastikannya pas. Untuk keluarga, tanyakan: ukuran microwave seperti apa yang saya butuhkan? Secara umum, 25 L ke atas dianggap sebagai ukuran microwave untuk keluarga.
Sederhananya, memilih microwave dengan ukuran yang tepat dapat membantu meminimalkan energi yang terbuang dan meningkatkan performa memasak. Jelajahi rangkaian model kami untuk menemukan setiap ukuran microwave yang sesuai dengan kebutuhan keluarga.
Perbandingan Tipe Microwave: Solo, Grill, dan Konveksi
Singkatnya, memahami masing-masing tipe microwave memastikan Anda memilih model yang sesuai dengan gaya memasak Anda. Ada tiga kategori utama: microwave solo, microwave grill, dan microwave konveksi. Masing-masing menawarkan keunggulan unik:
Microwave solo
Pemanasan dan pencairan beku dasar. Sempurna untuk memanaskan ulang sehari-hari dan tugas memasak sederhana.
Microwave grill
Menambahkan elemen grill khusus untuk mencokelatkan, membuat renyah, dan memanggang roti panggang, daging, atau sayuran.
Untuk rutinitas memasak yang fleksibel, jelajahi rangkaian microwave solo, grill, dan konveksi kami untuk menemukan opsi yang tepat untuk makanan sederhana, camilan cepat, atau memasak yang lebih serbaguna.
Jenis Instalasi: Pilih yang Paling Sesuai untuk Tata Letak Dapur Anda
Cara terbaik untuk mengintegrasikan oven microwave ke dapur Anda adalah mencocokkan jenis instalasi dengan ruang dan kebutuhan Anda. Dua opsi yang paling umum adalah microwave countertop dan microwave built-in.
Microwave countertop
Berdiri sendiri, cukup plug-and-play di countertop dapur Anda. Fleksibel dan mudah dipindahkan—sempurna untuk pelanggan yang menyewa tempat tinggal atau yang ruangnya sering berubah.
Syarat pemasangan microwave bervariasi: pastikan ventilasi yang tepat, pasokan listrik yang mudah diakses, dan jarak bebas yang cukup untuk pintu dan aliran udara.
Untuk tata letak peralatan dapur yang fleksibel, jelajahi rangkaian opsi microwave di atas meja dan tanam kami agar sesuai dengan desain dapur apa pun.
Daya Microwave: Mengapa Watt Lebih Tinggi Itu Penting
Manfaat utama dari watt microwave yang lebih tinggi adalah membuat makanan menjadi lebih cepat matang dan microwave bekerja lebih baik. Watt mengacu pada keluaran daya pemanasan microwave—bukan sekadar konsumsi listriknya—dan biasanya berkisar dari 700W hingga 1.200W pada model konsumen. Dalam penggunaan sehari-hari, watt yang lebih tinggi berarti microwave dapat menyalurkan lebih banyak energi ke makanan, membantu proses memasak, memanaskan ulang, atau mencairkan makanan beku lebih cepat dan lebih merata.
- 1.000W–1.200W: Microwave dengan watt tinggi untuk memasak cepat dan merata—ideal untuk keluarga besar atau resep yang lebih kompleks.
- 700W–900W: Cocok untuk porsi kecil, minuman, atau penggunaan sesekali.
Menurut standar pengujian IEC (IEC 60705), daya output microwave menentukan seberapa cepat perangkat ini memanaskan makanan dan seberapa merata hasilnya. Oven microwave dengan watt tinggi unggul dalam mencairkan makanan beku dan memasak makanan padat tanpa area dingin, sementara model dengan watt lebih rendah dapat kesulitan menangani porsi yang lebih besar. Untuk performa microwave yang optimal, sesuaikan watt microwave dengan kebiasaan memasak Anda.
Fitur Utama Microwave yang Perlu Anda Cari
Microwave masa kini lebih dari sekadar mesin untuk memanaskan ulang. Tren microwave terbaru dipenuhi fitur yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan hasil yang lezat. Berikut beberapa fitur yang perlu Anda cari pada microwave pintar atau model LG ThinQ™ berperforma tinggi:
✓ Teknologi Smart Inverter untuk pemanasan presisi
✓ Fungsi memasak canggih seperti mengukus, dan air frying
✓ Lapisan EasyClean™ untuk perawatan yang simpel
✓ Integrasi Wi-Fi dan aplikasi
✓ Kunci pengaman anak, pencairan otomatis, dan menu yang dapat diprogram
Jelajahi rangkaian microwave LG kami untuk menemukan model dengan fitur microwave pintar ini, yang dirancang untuk dapur modern dan gaya hidup yang sibuk. Temukan bagaimana teknologi canggih dapat mengubah rutinitas memasak harian Anda.
Teknologi Smart Inverter untuk Pemanasan
Teknologi smart inverter adalah sistem kontrol daya canggih LG yang menghadirkan pemanasan presisi dan merata pada setiap level daya. Tidak seperti model tradisional, microwave inverter menyesuaikan output energi secara dinamis—tidak lagi menyala dan mati secara berulang. Menurut pengujian pihak ketiga, deviasi suhu saat memanaskan ulang susu berkurang dari 23°C menjadi 3°C, dan tingkat pencairan makanan beku meningkat dari 76% menjadi 93%. Teknologi Smart Inverter juga membantu menghadirkan performa lebih cepat, dengan hasil hingga 1,6 kali lebih cepat yang tercatat pada pengujian memanaskan ulang susu dan memasak ayam.
Fungsi Memasak Lebih dari Sekadar Memanaskan Ulang
Oven microwave masa kini telah dilengkapi fitur memasak canggih. Microwave dengan mode uap atau air fryer memungkinkan Anda menyiapkan hidangan renyah dengan lebih sedikit minyak.
Microwave LG dengan kipas konveksi dapat menggantikan beberapa perangkat, sehingga persiapan makanan menjadi lebih sederhana. Microwave konveksi LG menawarkan memanggang kue, memanggang (roasting), dan menggoreng dengan udara panas (air frying) dalam satu perangkat. Buka kemungkinan memasak baru Anda dengan oven microwave LG.
Teknologi EasyClean™ untuk Perawatan
EasyClean™ adalah lapisan microwave yang mudah dibersihkan dari LG, dirancang untuk perawatan tanpa repot. Permukaan canggih ini tahan noda dan tumpukan kotoran, membantu Anda membersihkan tumpahan hanya dengan kain lembap—tanpa bahan kimia keras. Menurut riset LG, microwave EasyClean™ menghilangkan 99,99% bakteri*.
Pilih microwave EasyClean™ untuk performa yang minim perawatan dan interior yang selalu segar serta higienis. Jelajahi rangkaian microwave kami dengan EasyClean™ untuk menyederhanakan rutinitas harian Anda.
* Berdasarkan Uji Aktivitas dan Efikasi Antibakteri SGS (2017.08) sesuai Standar Produk Antibakteri JIS Z 2801:2010, nilai aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus telah dipastikan setidaknya 5,9 (setara 99,999%).
Pro-Tips untuk Memilih, Menggunakan, dan Merawat Microwave Anda
✓ Ukur dua kali: Selalu periksa ruang yang tersedia, termasuk ayunan pintu dan celah ventilasi, sebelum memilih ukuran microwave.
✓ Sesuaikan tipe microwave dengan cara memasak Anda: Solo untuk kebutuhan dasar, grill untuk hasil renyah, konveksi untuk fleksibilitas dalam satu perangkat.
✓ Pilih watt yang tepat: Untuk keluarga atau Anda yang sering memasak, microwave 1.000W+ menghadirkan kecepatan dan fleksibilitas.
✓ Bersihkan secara rutin: Lap tumpahan segera dan gunakan LG EasyClean™ untuk perawatan praktis—tanpa perlu bahan kimia keras.
✓ Jelajahi Produk kami: Pelajari lebih lanjut tentang microwave pintar dan hemat energi dari LG, serta temukan bagaimana fitur yang tepat dapat meningkatkan rutinitas harian Anda.
Pilih Microwave LG Terbaik untuk Rumah Tangga Anda
Siap menemukan microwave yang paling pas untuk Anda? Berikut microwave LG terpopuler kami, dirancang untuk setiap ukuran dapur:
Pertanyaan Umum
Ukuran microwave seperti apa yang saya butuhkan untuk rumah tangga dengan 4 anggota keluarga?
Untuk keluarga beranggotakan empat orang, ukuran microwave terbaik biasanya antara 25–32 liter. Kapasitas ini mampu menampung piring makan malam ukuran penuh, hidangan casserole ukuran sedang, dan sebagian besar porsi ukuran keluarga, sehingga praktis untuk memanaskan ulang sekaligus memasak hidangan yang lebih besar secara efisien.
Apakah microwave dengan daya watt lebih tinggi lebih baik untuk memasak?
Ya, karena microwave dengan daya watt lebih tinggi <b>(1.000–1.200W)</b> memasak makanan menjadi lebih cepat dan lebih merata dibandingkan microwave dengan daya watt lebih rendah <b>(di bawah 1.000W).</b> Model-model ini secara efisien menangani porsi yang lebih besar dan fungsi memasak lebih canggih dibandingkan opsi berdaya watt lebih rendah, sehingga ideal untuk dapur yang sibuk.
Apa perbedaan antara microwave konveksi dan microwave biasa?
Perbedaan utamanya adalah microwave konveksi menggunakan kipas dan elemen pemanas untuk baking dan roasting, sedangkan microwave standar memanaskan makanan hanya dengan gelombang mikro. Model konveksi menawarkan fleksibilitas untuk memanggang, membuat kue (baking), dan membuat hasil lebih renyah (crisping), lebih dari sekadar menghangatkan ulang.
Apa saja yang sebenarnya bisa saya lakukan dengan aplikasi LG ThinQ pada microwave pintar?
Dengan aplikasi LG ThinQ, Anda dapat memulai atau menghentikan smart microwave Anda dari jarak jauh, menyesuaikan pengaturan, mengunduh resep, memeriksa status memasak, dan menerima pengingat perawatan. Konektivitas ini menambah kenyamanan dan kontrol dalam rutinitas dapur Anda sehari-hari.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dengan produk aslinya.
* Harap dicatat bahwa fitur, spesifikasi, dan tipe produk microwave dapat berbeda tergantung pada negara atau wilayah. Ketersediaan juga dapat bervariasi menurut pasar.