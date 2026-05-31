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43 inch LG NANO 4K UHD AI NU845 Smart TV 2026

43 inch LG NANO 4K UHD AI NU845 Smart TV 2026

43NU845BPSB
Front view of 43 inch LG NANO 4K UHD AI NU845 Smart TV 2026 43NU845BPSB
LG NANO 4K UHD AI NU845 yang ditampilkan dalam tampilan depan dan samping menyoroti layar 43 inci dengan layar lebar 959 mm, tinggi layar 563 mm, tinggi 618 mm dengan dudukan, kedalaman profil 70,8 mm, dan tapak dudukan berukuran 792 x 200 mm.
LG NANO 4K UHD AI NU845 dengan Nano Detail Enhancer menampilkan gambar bulu, didukung oleh Prosesor AI alfa yang mendeteksi tekstur halus untuk meningkatkan kontras dan kedalaman serta menghasilkan gambar 4K tiga dimensi yang lebih jernih.
LG NANO 4K UHD AI NU845 menyoroti HDR10 Pro dalam gambar pemandangan terpisah yang membandingkan SDR dan HDR10 Pro, mengungkapkan sorotan yang lebih cerah, bayangan yang lebih dalam, dan kontras yang ditingkatkan dalam pemandangan danau matahari terbenam untuk detail dan kejernihan yang lebih kaya.
LG NANO 4K UHD AI Prosesor AI 4K 7 AI 4K Gen9 dari LG NANO 4K UHD NU845 bersinar di tengah papan sirkuit kuning, menyoroti pemrosesan AI yang lebih cerdas dan lebih kuat yang meningkatkan kejernihan gambar 4K dengan kontras dan kedalaman yang ditingkatkan.
LG NANO 4K UHD AI NU845 memungkinkan 4K Super Upscaling dengan Dynamic Tone Mapping, menampilkan potret close-up dengan bunga saat AI menyempurnakan setiap bingkai untuk menyempurnakan tekstur kulit, detail halus, dan warna alami hingga resolusi 4K.
LG Shield, diterapkan pada LG QNED evo AI QNED85, ditampilkan dengan logo LG Shield di tengah, ikon keamanan di bawah, dan lencana CES Innovation Awards Honoree 2026 di atas, yang mewakili perlindungan data dan sistem.
Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 dalam kategori Kecerdasan Buatan mengakui pencarian Multi-AI dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU845 dilengkapi AI Hub untuk personalisasi, dengan ikon AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.
43 inch LG NANO 4K UHD AI NU845 Smart TV 2026
43 inch LG NANO 4K UHD AI NU845 Smart TV 2026
43 inch LG NANO 4K UHD AI NU845 Smart TV 2026
Front view of 43 inch LG NANO 4K UHD AI NU845 Smart TV 2026 43NU845BPSB
LG NANO 4K UHD AI NU845 yang ditampilkan dalam tampilan depan dan samping menyoroti layar 43 inci dengan layar lebar 959 mm, tinggi layar 563 mm, tinggi 618 mm dengan dudukan, kedalaman profil 70,8 mm, dan tapak dudukan berukuran 792 x 200 mm.
LG NANO 4K UHD AI NU845 dengan Nano Detail Enhancer menampilkan gambar bulu, didukung oleh Prosesor AI alfa yang mendeteksi tekstur halus untuk meningkatkan kontras dan kedalaman serta menghasilkan gambar 4K tiga dimensi yang lebih jernih.
LG NANO 4K UHD AI NU845 menyoroti HDR10 Pro dalam gambar pemandangan terpisah yang membandingkan SDR dan HDR10 Pro, mengungkapkan sorotan yang lebih cerah, bayangan yang lebih dalam, dan kontras yang ditingkatkan dalam pemandangan danau matahari terbenam untuk detail dan kejernihan yang lebih kaya.
LG NANO 4K UHD AI Prosesor AI 4K 7 AI 4K Gen9 dari LG NANO 4K UHD NU845 bersinar di tengah papan sirkuit kuning, menyoroti pemrosesan AI yang lebih cerdas dan lebih kuat yang meningkatkan kejernihan gambar 4K dengan kontras dan kedalaman yang ditingkatkan.
LG NANO 4K UHD AI NU845 memungkinkan 4K Super Upscaling dengan Dynamic Tone Mapping, menampilkan potret close-up dengan bunga saat AI menyempurnakan setiap bingkai untuk menyempurnakan tekstur kulit, detail halus, dan warna alami hingga resolusi 4K.
LG Shield, diterapkan pada LG QNED evo AI QNED85, ditampilkan dengan logo LG Shield di tengah, ikon keamanan di bawah, dan lencana CES Innovation Awards Honoree 2026 di atas, yang mewakili perlindungan data dan sistem.
Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 dalam kategori Kecerdasan Buatan mengakui pencarian Multi-AI dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU845 dilengkapi AI Hub untuk personalisasi, dengan ikon AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.
43 inch LG NANO 4K UHD AI NU845 Smart TV 2026
43 inch LG NANO 4K UHD AI NU845 Smart TV 2026
43 inch LG NANO 4K UHD AI NU845 Smart TV 2026

Fitur Utama

  • Nano Detail Enhancer refines texture and depth for more lifelike 4K picture
  • Linear Flow Design features a refined and solid finish made to complement your space
  • Award‑winning webOS brings advanced AI experiences—powered by Google Gemini and Microsoft Copilot
  • AI Hub unlocks a smart, personalized experience, secured by LG Shield
  • Access a wide selection of live and on demand content seamlessly available through LG Channels
Lebih banyak
Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 dalam kategori Keamanan Siber untuk LG Shield

Penghargaan Inovasi CES - Penerima penghargaan (LG Shield)

Keamanan siber

Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 dalam kategori Kecerdasan Buatan untuk Multi-AI

Penghargaan Inovasi CES - Penerima Penghargaan (Multi-AI)

Kecerdasan Buatan

Lencana AVForums Editor's Choice sebagai Sistem Smart TV Terbaik selama 8 tahun berturut-turut, termasuk 2025/26

Pilihan Editor AVForums - Sistem Smart TV Terbaik 2025/26

"8 Tahun Sebagai Sistem Smart TV Terbaik"

*Penghargaan Inovasi CES didasarkan pada materi deskriptif yang diserahkan kepada juri. CTA tidak memverifikasi keakuratan pengajuan atau klaim apa pun yang dibuat dan tidak menguji item yang diberikan penghargaan tersebut.

Mengapa LG NANO 4K UHD?

LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan Nano Detail Enhancer menampilkan gambar bulu, didukung oleh Prosesor AI alfa yang mendeteksi tekstur dan volume warna untuk menyempurnakan detail mikro dan menghadirkan kualitas gambar 4K yang lebih jernih dan lebih hidup.

Penambah Detail Nano

LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan Desain Aliran Linier disajikan dalam tampilan multi-sudut, dengan panel belakang ditampilkan di bagian atas, pemandangan ruang tamu yang dipasang di dinding di kiri bawah, dan close-up bagian belakang logam bergerigi di kanan bawah.

Desain Aliran Linier

Lambang LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem.

Diamankan oleh LG Shield

LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan WebOS Multi AI pemenang penghargaan disajikan pada latar belakang gelap yang menampilkan logo Microsoft Copilot dan Google Gemini, menunjukkan dukungan untuk layanan terkait AI yang dapat diakses melalui antarmuka TV.

WebOS Multi AI pemenang penghargaan

LG NANO 4K UHD AI nu845 dilengkapi AI Hub untuk personalisasi, dengan simbol AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.

AI Hub untuk Personalisasi

LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan LG Channels menawarkan hiburan gratis tanpa akhir, termasuk saluran TV langsung, film, dan konten eksklusif, dengan akses langsung ke berbagai opsi tampilan.

LG Channels - Hiburan Tanpa Akhir Gratis

Bagaimana LG NANO 4K UHD meningkatkan kejernihan dan detail?

LG NANO 4K UHD is made to reveal rich detail in every scene. Its Nano Detail Enhancer analyzes every frame to enhance contrast, detail, and brightness at a nano level. Sophisticated upscaling algorithms bring up resolution to 4K. Watch your favorite content in sharper, better quality.

Penambah Detail Nano

Menyempurnakan kontras untuk kedalaman yang lebih nyata

Didukung oleh Prosesor AI alfa, TV Anda menganalisis gambar untuk mengungkapkan detail nano, meningkatkan kontras dan kedalaman untuk menghadirkan lebih banyak pemandangan tiga dimensi.

LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan Nano Detail Enhancer menampilkan gambar bulu, didukung oleh Prosesor AI alfa yang mendeteksi tekstur halus untuk meningkatkan kontras dan kedalaman serta menghasilkan gambar 4K tiga dimensi yang lebih jernih.

HDR10 Pro

Detail yang jelas, kontras yang lebih dalam di setiap adegan

Format HDR10 Pro kami menghadirkan sorotan yang lebih cerah dan bayangan yang lebih dalam. Selami pemandangan yang lebih cerah dengan detail yang lebih kaya.1)

LG NANO 4K UHD AI nu845 menyoroti HDR10 Pro dalam gambar pemandangan terpisah yang membandingkan SDR dan HDR10 Pro, mengungkapkan sorotan yang lebih cerah, bayangan yang lebih dalam, dan kontras yang ditingkatkan dalam pemandangan danau matahari terbenam untuk detail dan kejernihan yang lebih kaya.

LG NANO 4K UHD AI nu845 menyoroti HDR10 Pro dalam gambar pemandangan terpisah yang membandingkan SDR dan HDR10 Pro, mengungkapkan sorotan yang lebih cerah, bayangan yang lebih dalam, dan kontras yang ditingkatkan dalam pemandangan danau matahari terbenam untuk detail dan kejernihan yang lebih kaya.

alpha 7 Prosesor AI 4K Gen9

Ditingkatkan untuk pemrosesan yang lebih cerdas dan lebih kuat

Didorong oleh daya GPU dan CPU yang ditingkatkan, Prosesor AI alpha 7 melakukan pengoptimalan gambar skala nano untuk menghadirkan kejernihan 4K dengan caontrast yang ditingkatkan dan kedalaman tiga dimensi.

LG NANO 4K UHD AI Prosesor AI 4K 7 AI 4K Gen9 dari LG NANO 4K UHD nu845 bersinar di tengah papan sirkuit kuning, menyoroti pemrosesan AI yang lebih cerdas dan lebih kuat yang meningkatkan kejernihan gambar 4K dengan kontras dan kedalaman yang ditingkatkan.

LG NANO 4K UHD AI Prosesor AI 4K 7 AI 4K Gen9 dari LG NANO 4K UHD nu845 bersinar di tengah papan sirkuit kuning, menyoroti pemrosesan AI yang lebih cerdas dan lebih kuat yang meningkatkan kejernihan gambar 4K dengan kontras dan kedalaman yang ditingkatkan.

Mengapa LG AI TV?

LG AI TV mengoptimalkan gambar dan suara sekaligus membuat setiap hari lebih cerdas dengan AI Hub yang dipersonalisasi

Jelajahi lebih lanjut tentang LG AI TV

Temukan 3 manfaat menonjol dari AI Hub

Pencarian Multi AI Tingkat Lanjut dengan Google Gemini dan Microsoft Copilot

Cukup katakan apa yang Anda cari, lalu pilih model AI yang paling cocok untuk Anda. Sistem ini terhubung ke beberapa model AI untuk memberikan hasil yang lebih luas dan relevan.8)

Dapatkan rekomendasi dan informasi konten yang dipersonalisasi

AI Concierge menyarankan konten dan pembaruan yang disesuaikan dengan minat Anda. Dalam Adegan Ini memberikan rekomendasi dan informasi yang relevan berdasarkan apa yang Anda tonton, sedangkan AI Generatif memungkinkan pencarian dan pembuatan gambar.9)

LG AI TV mengenali suara Anda dan mengarahkan Anda ke Halaman Saya yang disesuaikan hanya untuk Anda!

Dibawa ke Halaman Saya, Anda dapat melihat semuanya secara sekilas, mulai dari cuaca, kalender, dan widget hingga skor olahraga favorit Anda.10)

Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 ditampilkan pada latar belakang gelap. Arsitektur Multi-AI diakui dalam kategori Kecerdasan Buatan.

Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 ditampilkan pada latar belakang gelap. Arsitektur Multi-AI diakui dalam kategori Kecerdasan Buatan.

WebOS Multi AI pemenang penghargaan

WebOS pemenang penghargaan sekarang diamankan oleh LG Shield

Lencana AVForums Editor's Choice ditampilkan pada latar belakang gelap untuk LG webOS 25, dinobatkan sebagai Sistem Smart TV Terbaik 2025/2026.

Lencana AVForums Editor's Choice ditampilkan pada latar belakang gelap untuk LG webOS 25, dinobatkan sebagai Sistem Smart TV Terbaik 2025/2026.

8 Tahun sebagai Sistem Smart TV Terbaik

Lambang LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem. Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 juga ditampilkan.

Lambang LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem. Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 juga ditampilkan.

LG Perisai

Perlindungan berlapis dengan 7 teknologi inti

Tujuh teknologi inti LG Shield memastikan data Anda tetap aman berkat penyimpanan dan pengelolaan data yang aman, algoritma kriptografi yang aman, integritas perangkat lunak yang terjamin, otentikasi pengguna dan kontrol akses, transmisi data yang aman, deteksi dan respons terhadap insiden keamanan, serta pengelolaan pembaruan yang aman.

Perlindungan berlapis dengan 7 teknologi inti Temukan lebih lanjut tentang LG Shield

7 Teknologi Inti LG Shield

LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan LG Shield diakui untuk Penyimpanan dan Manajemen Data Aman, diilustrasikan dengan ikon kunci, di mana mekanisme perlindungan yang ditingkatkan melindungi informasi sensitif dalam sistem.
Penyimpanan dan Manajemen Data yang Aman

Penyimpanan data yang aman melalui teknologi kunci yang ditingkatkan34)

LG NANO 4K UHD AI nu845 diakui untuk Algoritma Kriptografi Aman, diilustrasikan dengan tampilan yang dilindungi dan ikon perisai, di mana keamanan berbasis enkripsi memastikan transmisi data yang aman dan andal.
Algoritma Kriptografi Aman

Manajemen sertifikat klien untuk transmisi data yang aman34)

LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan LG Shield diakui untuk Memastikan Integritas Perangkat Lunak, diilustrasikan dengan ikon sistem yang aman, di mana mekanisme otentikasi memverifikasi keandalan sistem dan melindungi dari akses yang tidak sah.
Memastikan Integritas Perangkat Lunak

Teknologi kredensial untuk autentikasi pengguna yang aman34)

LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan LG Shield diakui untuk Otentikasi Pengguna dan Kontrol Akses, diilustrasikan oleh pengguna yang terhubung dan ikon geci, di mana perlindungan tingkat sistem mengelola akses dan mengamankan lingkungan aplikasi.
Otentikasi Pengguna dan Kontrol Akses

Perlindungan sistem dan solusi keamanan aplikasi untuk integritas perangkat lunak34)

LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan LG Shield diakui untuk Transmisi Data Aman, diilustrasikan oleh ikon server dan perangkat yang terhubung, di mana proses verifikasi memastikan integritas dan melindungi data selama transfer.
Transmisi Data yang Aman

Solusi terverifikasi yang memastikan integritas untuk pembaruan keamanan34)

LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan LG Shield diakui untuk Transmisi dan Respons Peristiwa Keamanan, yang diilustrasikan oleh ikon koneksi dan pemantauan, di mana sistem kriptografi memungkinkan deteksi dan respons cepat terhadap ancaman.
Transmisi dan Respons Peristiwa Keamanan

Solusi yang didukung oleh algoritme kriptografi yang aman34)

LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan LG Shield diakui untuk Manajemen Pembaruan Keamanan, yang diilustrasikan oleh ikon sistem dan perisai, di mana mekanisme pemantauan dan pembaruan waktu nyata membantu mencegah ancaman dan menjaga perlindungan sistem.
Manajemen Pembaruan Keamanan

Pencegahan intrusi real-time dan pemantauan ancaman untuk peristiwa keamanan34)

webOS Re: Program Baru

Tingkatkan TV Anda hingga 5 tahun secara gratis13)

LG Quad Protection ditampilkan melalui empat ikon perlindungan dengan latar belakang kuning. Setiap ikon menampilkan Perlindungan Sambaran Petir, Perlindungan Kelembaban , Perlindungan Lonjakan Arus, dan Perlindungan webOS dengan LG Shield.

LG Quad Protection ditampilkan melalui empat ikon perlindungan dengan latar belakang kuning. Setiap ikon menampilkan Perlindungan Sambaran Petir, Perlindungan Kelembaban , Perlindungan Lonjakan Arus, dan Perlindungan webOS dengan LG Shield.

Perlindungan LG Quad

TV LG Anda dibuat agar tahan lama dengan LG Quad Protection

Mulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak, TV LG Anda terlindungi. Kapasitor bawaan melindungi dari tegangan tinggi, termasuk sambaran petir, sementara komponen semikonduktor dirancang dengan fitur perlindungan lonjakan arus. Gel silikon dan lapisan pelindung melindungi chipset dari kelembapan, dan data Anda pun tetap aman dan terlindungi berkat LG Shield.

Remote Ajaib AI

Navigasi dan arahkan dengan mudah seperti mouse udara untuk menikmati AI Hub

Kontrol TV Anda dengan mudah dengan AI Magic Remote. Dengan sensor gerak dan roda gulir, klik, seret, dan lepas untuk menggunakannya seperti mouse udara atau cukup berbicara untuk perintah suara.14)

LG NANO 4K UHD AI nu845 dilengkapi AI Hub untuk personalisasi, dengan ikon AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.

Layar beranda LG NANO 4K UHD AI nu845 mengarahkan pengguna ke antarmuka LG Channels, yang menawarkan saluran TV langsung gratis, film, dan konten eksklusif. Fitur ini memungkinkan akses langsung ke ratusan pilihan hiburan tanpa biaya, tanpa langganan, dan tanpa perlu set-top box.

Saluran LG

Hiburan tanpa akhir gratis

LG Channels menghadirkan beragam konten dari berbagai platform ke dalam satu hub secara gratis, membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk menemukan konten yang Anda sukai. Mulailah menonton tanpa biaya tersembunyi atau memasang top-box.15)

LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan Smart Connectivity menampilkan antarmuka Home Hub di layar, menunjukkan koneksi ke LG ThinQ, dengan panel untuk TV, perangkat, dan aplikasi dalam satu tata letak kontrol.

Konektivitas Cerdas

Home Hub, platform rumah pintar all-in-one Anda

Home Hub menyatukan semua perangkat pintar Anda. Hubungkan, kontrol, dan berinteraksi dengan perangkat IoT rumah Anda dengan mulus di seluruh ekosistem pintar yang didukung.16)

Temukan mahakarya tanpa batas dengan LG Gallery+

Galeri LG+

Tata ruang Anda dengan berbagai konten untuk dipilih

LG Gallery+ memungkinkan Anda mengakses lebih dari 100+ karya seni, video ambient, dan konten visual lainnya untuk meningkatkan ruang Anda. Dengan pembaruan perpustakaan rutin, personalisasi rumah Anda dengan konten pilihan yang mencerminkan gaya Anda.18)

LG NANO 4K UHD AI nu845's LG Gallery+ dengan BGM dan Music Lounge menampilkan pemandangan danau hutan "Forest Evening" di layar, dengan panel UI lounge musik yang terlihat untuk musik suasana hati, pemutaran Bluetooth, dan kontrol.

BGM dengan Music Lounge

Atur getaran yang tepat dengan musik

Ciptakan suasana yang tepat dengan musik yang sesuai dengan visual Anda. Gunakan musik yang direkomendasikan sesuai dengan preferensi Anda atau sambungkan melalui Bluetooth untuk memutar trek Anda sendiri.

LG NANO 4K UHD AI nu845 menampilkan kisi Google Foto foto keluarga, sementara ponsel menampilkan daftar album dengan sakelar album Family Trip diaktifkan.

LG NANO 4K UHD AI nu845 menampilkan kisi Google Foto foto keluarga, sementara ponsel menampilkan daftar album dengan sakelar album Family Trip diaktifkan.

Foto Saya

Akses Google Foto dengan mudah dan tampilkan kenangan Anda

Hubungkan akun Google Photos Anda ke TV dengan mudah hanya dengan menggunakan ponsel Anda. Personalisasikan ruang Anda dengan mudah menggunakan konten dari album foto Anda sendiri.21)

LG NANO 4K UHD AI nu845 dipasang di dinding hijau di atas konsol merah, menampilkan papan informasi termasuk cuaca, skor olahraga, Penjadwal TV, dan Home Hub.

Papan Informasi

Tetap diperbarui dengan dasbor pribadi all-in-one

Lihat informasi penting secara sekilas. Dapatkan pembaruan cuaca, peringatan olahraga, lihat Google Kalender Anda, dan bahkan siapkan pemberitahuan untuk Home Hub, reservasi tampilan Anda, dan banyak lagi.

LG NANO 4K UHD AI nu845 terlihat dimatikan di dinding, lalu Mode Galeri menyala, menampilkan informasi, dan menelusuri karya seni yang berbeda.

LG NANO 4K UHD AI nu845 menampilkan kisi Google Foto foto keluarga, sementara ponsel menampilkan daftar album dengan sakelar album Family Trip diaktifkan.

Mode Galeri

Beralih dari TV ke karya seni dengan mulus

Dengan Mode Galeri diaktifkan, TV Anda dapat terus menghemat energi bahkan saat menampilkan karya seni pilihan Anda menambahkan sentuhan gaya dan keanggunan pada ruang Anda.33)

Desain, dibuat untuk meningkatkan ruang Anda

Desain Aliran Linier

Hasil akhir yang halus dan kokoh yang melengkapi ruang Anda

TV Anda menampilkan lapisan metalik modern dengan berat nyata dan desain linier berselera tinggi yang dibuat untuk meningkatkan ruang Anda.24)

LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan Desain Aliran Linier disajikan dalam tampilan multi-sudut, dengan panel belakang ditampilkan di bagian atas, pemandangan ruang tamu yang dipasang di dinding di kiri bawah, dan close-up bagian belakang logam bergerigi di kanan bawah.

Benamkan diri Anda dalam setiap pertandingan olahraga

Prakiraan Olahraga oleh AI Concierge

Terima prediksi game dengan AI

AI menganalisis statistik dan kinerja tim Anda untuk memberikan prediksi permainan. Bersoraklah lebih keras dan nikmati mendukung tim Anda dengan wawasan yang dihasilkan AI ini.26)

Gerak Tru

Penghalusan gerakan yang beradaptasi dengan setiap genre

TruMotion menyesuaikan tingkat getaran untuk menerapkan jumlah penghalusan yang tepat untuk pengalaman menonton alami dari film, olahraga, dan banyak lagi.

Peringatan Olahraga

Siapkan peringatan dan jangan pernah melewatkan momen

Tangkap setiap momen aksi. Siapkan peringatan Anda dan dapatkan pemberitahuan tentang jadwal pertandingan, skor, dan banyak lagi tim Anda.

Masuki dunia yang disetel untuk menang

Gameplay Terbaik

Game untuk menang dengan performa yang mulus

Dapatkan pengalaman bermain game yang luar biasa dengan VRR hingga 60Hz. Dengan pengontrol bersertifikat BT ULL pertama yang dipasangkan dengan kecepatan refresh yang cepat, setiap momen bermain game menjadi lebih menyenangkan.28)

LG NANO 4K UHD AI nu845 untuk Ultimate Gameplay menampilkan adegan game aksi yang serba cepat dengan sisipan perbandingan yang menyoroti gerakan yang lebih halus, sekaligus mendukung hingga 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, dan GeForce NOW.

LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan Bluetooth Ultra Low Latency menampilkan pengontrol game nirkabel berlabel "Razer Wolverine V3 Bluetooth" di layar, menunjukkan dukungan pengontrol Bluetooth yang dioptimalkan untuk gameplay responsif.
LG NANO 4K UHD AI nu845 menampilkan LG Gaming Portal dengan tata letak hub game, menggabungkan konten unggulan dan ubin game dalam antarmuka terpadu yang diperluas untuk menyediakan akses ke GeForce NOW dan aplikasi game webOS.
LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan Game Dashboard dan Optimizer menampilkan layar game berdampingan dan menu di layar untuk menyesuaikan pengaturan gameplay seperti kecepatan refresh, latensi, dan mode visual secara real time.
LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan Bluetooth Ultra Low Latency menampilkan pengontrol game nirkabel berlabel "Razer Wolverine V3 Bluetooth" di layar, menunjukkan dukungan pengontrol Bluetooth yang dioptimalkan untuk gameplay responsif.
LG NANO 4K UHD AI nu845 menampilkan LG Gaming Portal dengan tata letak hub game, menggabungkan konten unggulan dan ubin game dalam antarmuka terpadu yang diperluas untuk menyediakan akses ke GeForce NOW dan aplikasi game webOS.
LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan Game Dashboard dan Optimizer menampilkan layar game berdampingan dan menu di layar untuk menyesuaikan pengaturan gameplay seperti kecepatan refresh, latensi, dan mode visual secara real time.
Bluetooth Latensi Ultra Rendah

TV pertama di dunia yang mendukung Bluetooth Ultra Low Latency Controllers

Nikmati pengalaman bermain game cloud dengan latensi sangat rendah dan performa tinggi berkat dukungan Bluetooth Ultra Low Latency Controller, yang memangkas latensi input hingga kurang dari 3,0 ms. Rasakan kontrol yang lancar dan responsif layaknya koneksi kabel, bahkan saat bermain game di cloud.29)

Portal Game LG

Hub serba ada untuk bermain game—tidak perlu konsol

Jelajahi ribuan game dari NVIDIA GeForce Now, aplikasi webOS asli, dan banyak lagi. Temukan game dengan mudah untuk remote atau gamepad dan bahkan bersaing dengan pemain lain melalui Mode Tantangan.30)

Dasbor Game & Pengoptimal

Menyempurnakan pengaturan game dengan mudah agar sesuai dengan gaya bermain Anda

Sesuaikan pengalaman bermain game Anda dengan mudah menggunakan Dasbor Game untuk kontrol cepat dan real-time serta Pengoptimal Game untuk menyempurnakan pengaturan pilihan Anda. Sesuaikan kecepatan refresh, latensi, dan mode visual untuk mengoptimalkan setiap sesi permainan dengan mudah.

Sinema Sejati, dilestarikan dengan detail yang tepat

LG NANO 4K UHD AI nu845 ditampilkan di studio saat sutradara mengedit film di panel kontrol, dengan logo FILMMAKER MODE ditampilkan di kiri bawah.

LG NANO 4K UHD AI nu845 ditampilkan di studio saat sutradara mengedit film di panel kontrol, dengan logo FILMMAKER MODE ditampilkan di kiri bawah.

MODE PEMBUAT FILM

Tonton film seperti yang diinginkan sutradara

Mode Pembuat Film mematikan pemrosesan ekstra dan mempertahankan warna, gerakan, dan rasio aspek yang dipilih sutradara. Film diputar kembali dengan tampilan dan nuansa yang sama yang dimaksudkan di studio.31)

LG Soundbar meningkatkan setiap adegan dengan suara surround yang lebih lengkap

Orkestra WOW

Sistem suara Full surround dari LG TV dan Soundbar yang tersinkronisasi

Dengan menyinkronkan TV dan Soundbar sebagai satu, sistem memperluas kedalaman dan arah untuk pengalaman surround yang lebih lengkap.32)

LG NANO 4K UHD AI nu845 dengan WOW Orchestra menunjukkan konduktor orkestra memimpin pertunjukan di layar, saat gelombang suara berlapis dari TV dan soundbar di bawahnya memenuhi ruangan untuk menciptakan pengalaman suara surround yang disinkronkan.

Sebuah keluarga dengan anak-anak dan kakek-nenek mereka duduk bersama di sofa ruang tamu yang terang, memegang remote sambil menonton TV.

Sebuah keluarga dengan anak-anak dan kakek-nenek mereka duduk bersama di sofa ruang tamu yang terang, memegang remote sambil menonton TV.

Aksesibilitas

Fitur bantuan membuat tampilan lebih inklusif

TV LG dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas dengan fitur-fitur seperti Filter Penyesuaian Warna, Panduan Bahasa Isyarat, dan dukungan konektivitas langsung untuk perangkat bantu audio.

Pernyataan Penolakan

 

*Gambar-gambar di atas pada halaman detail produk ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Silakan lihat galeri gambar untuk gambaran yang lebih akurat.

*Spesifikasi dan fitur dapat berbeda-beda tergantung wilayah, model, dan ukuran.

*Ketersediaan layanan dapat berbeda-beda tergantung wilayah dan negara.

*Layanan yang dipersonalisasi dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan aplikasi pihak ketiga.

*Anda harus memiliki Akun LG dan menyetujui Syarat & Ketentuan yang berlaku untuk mengakses layanan dan fitur pintar berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming. Tanpa Akun LG, Anda hanya dapat menghubungkan perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) dan menonton siaran TV terestrial/over-the-air (hanya untuk TV yang dilengkapi tuner). Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

*Konten yang ditampilkan di halaman ini mungkin berbeda dari konten yang tersedia di layanan Gallery+ yang sebenarnya.

1)*HDR10 Pro bukanlah format tetapi Pemetaan Nada Dinamis LG sendiri menerapkan bingkai demi bingkai untuk konten HDR10.

 

6)*AI Picture Pro akan bekerja dengan konten apa pun yang dilindungi hak cipta pada layanan OTT.

*Gambar ditingkatkan hingga kualitas seperti 4K. Hasil dapat bervariasi tergantung pada resolusi sumber.

 

7)*Suara dapat bervariasi sesuai dengan lingkungan mendengarkan.

 

8)*Koneksi internet diperlukan, dan layanan AI mitra dapat berubah atau memerlukan langganan.

*Fitur ini dapat bervariasi menurut wilayah dan model dan tidak tersedia di negara tempat dukungan LLM tidak disediakan.

 

9)*Beberapa fitur ini mungkin tidak tersedia di wilayah atau model tertentu.

*Menu yang ditampilkan mungkin berbeda saat peluncuran.

*Rekomendasi kata kunci bervariasi tergantung pada aplikasi dan waktu hari.

*Kartu ‘In This Scene’ tersedia di negara-negara yang mendukung EPG (Electronic Program Guide).

*Kartu ‘On Now’ tidak tersedia di aplikasi Netflix dan penyedia konten (CP) lainnya, sehingga kartu tersebut tidak akan ditampilkan.

*Kartu ‘Generative AI’ tersedia di wilayah atau model tertentu.

 

10)*Konten yang ditampilkan mungkin terbatas atau dikurangi tergantung pada wilayah dan koneksi jaringan.

*Dukungan Voice ID dapat bervariasi tergantung pada wilayah dan negara, dan tersedia pada TV OLED, QNED, serta NANO 4K UHD yang dirilis mulai tahun 2024, serta pada TV MRGB dan FHD yang dirilis mulai tahun 2026.

*Fitur ini hanya berfungsi dengan aplikasi yang mendukung akun Voice ID.

*Kunci dapat dibuka oleh seseorang dengan suara yang mirip, dan jika suara berubah karena alasan kesehatan atau faktor lain, pengenalan mungkin tidak berfungsi secara efektif.

*Widget yang disediakan dapat berbeda-beda di setiap negara dan dapat berubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

*Fitur "My Page" tersedia untuk TV OLED, MRGB, QNED, dan NANO 4K UHD tahun 2026.

 

11)*Koneksi internet diperlukan.

*Dimungkinkan untuk menautkan AI Chatbot ke layanan pelanggan.

*Di negara tempat NLP tidak didukung, akses dan penggunaan aplikasi berbasis suara mungkin tidak tersedia.

 

12)*Diperlukan pembaruan jaringan.

 

13)*webOS Re:New adalah program pembaruan perangkat lunak dan hanya tersedia pada model-model tertentu. Jumlah pembaruan serta jangka waktu dukungan Re:New dapat bervariasi tergantung pada produk, model, atau wilayah.

*Jadwal pembaruan, serta fitur, aplikasi, dan layanan dapat bervariasi tergantung pada model dan wilayah.

*Fitur, konten, dan layanan yang tersedia dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya dan dapat bervariasi tergantung pada produk, model, atau wilayah.

 

14)*Memungkinkan akses cepat ke fitur AI TV, namun tidak dilengkapi dengan pemrosesan AI bawaan.

*Desain, ketersediaan, dan fungsi AI Magic Remote dapat berbeda-beda tergantung wilayah dan bahasa yang didukung, bahkan untuk model yang sama.

*Beberapa fitur mungkin memerlukan koneksi internet.

*Fitur Pengenalan Suara AI hanya tersedia di negara-negara yang mendukung NLP dalam bahasa asli mereka.

 

15)*Dukungan untuk Saluran LG tertentu bervariasi menurut wilayah.

 

16)*LG mendukung perangkat Wi-Fi 'Matter'. Layanan dan fitur yang didukung 'Matter' dapat bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung. Koneksi awal untuk ThinQ dan Matter harus melalui aplikasi seluler ThinQ.

 

18)*Konten yang tersedia dapat bervariasi menurut wilayah dan dapat berubah.

*Langganan LG Gallery+ diperlukan untuk mengakses konten dan fitur lengkap.

 

21)*Fitur ini berfungsi saat masuk ke akun Google Foto Anda dan Anda memiliki setidaknya 10 foto di aplikasi.

 

24)*Ukuran bezel berbeda berdasarkan seri dan ukuran.

 

26)*Kartu ‘In This Scene’ tersedia di negara-negara yang mendukung EPG.

*Cakupan dukungan dapat berbeda-beda di setiap negara.

*Informasi yang disediakan oleh AI Concierge hanya untuk tujuan informasi umum dan mungkin tidak akurat. LG tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas tindakan atau keputusan apa pun yang diambil berdasarkan informasi tersebut.

 

28)*60Hz hanya berfungsi dengan game atau input PC yang mendukung 60Hz.

*Dukungan untuk HGiG dapat bervariasi di setiap negara.

 

29)*Dalam mode ULL, hanya satu pengontrol (gamepad) yang dapat dihubungkan. Penggunaan perangkat Bluetooth lainnya dapat terpengaruh.

*Untuk kinerja terbaik, disarankan koneksi Ethernet atau Wi-Fi 5GHz.

 

30)*Dukungan untuk layanan cloud gaming dapat bervariasi.

*Beberapa layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.

*Gamepad dijual terpisah.

 

31)*FILMMAKER MODE adalah merek dagang dari UHD Alliance, Inc.

*MODE FILMMAKER otomatis dimulai di AppleTV+ dan aplikasi video Amazon Prime.

 

32)*Soundbar dapat dibeli secara terpisah.

*Fitur Pengaturan Mode Suara dapat berbeda-beda tergantung modelnya.

*Harap diperhatikan bahwa layanan ini mungkin belum tersedia pada saat pembelian. Diperlukan koneksi jaringan untuk melakukan pembaruan.

*Penggunaan remote TV LG terbatas pada fitur-fitur tertentu saja.

 

33)*Penghematan daya hanya berlaku jika Mode Galeri dan Selalu Siap diaktifkan. Jika Selalu Siap dimatikan, Mode Galeri akan mengkonsumsi jumlah daya yang sama seperti saat TV menyala.

 

34)*Sertifikasi LG Shield dapat bervariasi tergantung pada modelnya.

*Perlindungan instalasi tidak mencakup penginstalan aplikasi dari sumber yang tidak biasa selain LG Apps, dll.

*Pembaruan perangkat lunak secara berkala diperlukan untuk mendapatkan perlindungan selama 5 tahun tanpa henti.

*Perlindungan dan enkripsi data terjamin dalam kondisi penggunaan normal.

*webOS dilindungi oleh LG Shield.

 

 

 

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Spesifikasi Utama

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

    959 x 563 x 70,8

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Weight without Stand (kg)

    6,4

Semua Spesifikasi

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

    959 x 563 x 70,8

  • TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)

    959 x 617 x 216

  • Packaging Dimensions (WxHxD, mm)

    1055 x 660 x 114

  • TV Stand (WxD, mm)

    788 x 216

  • TV Weight without Stand (kg)

    6,4

  • TV Weight with Stand (kg)

    6,5

  • Packaging Weight (kg)

    8,4

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    300 x 200

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