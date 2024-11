LG verso le tecnologie di trasmissione dati 6G

Il test di successo per la trasmissione dati outdoor con la banda 6G THz conferma il ruolo di LG in questo settore ad alto tasso d’innovazione. Il progetto è appena una delle numerose iniziative guidate dalla compagnia, impegnata a livello globale nella ricerca e sviluppo tecnologico nel campo del 6G. Nel 2019 LG ha creato il centro di ricerca LG-KAIST 6G con il Korea Advanced Institute of Science and Technology, l’università più prestigiosa del Paese nel settore della ricerca.

Dal 2021 partecipa al progetto anche Keysight Technologies Inc., produttore mondiale di apparecchiature di test e misurazione per le telecomunicazioni wireless, una sinergia il cui scopo è portare il lavoro nel campo del 6G ad un livello ancora più avanzato. Sempre nel 2021 LG è stata nominata presidente dell’Applications Working Group all’interno della Next G Alliance, il progetto di promozione delle tecnologie 6G in ambito mobile in Nord America dell’Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS).