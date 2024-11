LG ThinQ è la piattaforma di connettività e sviluppo ideata da LG per portare l’Internet delle Cose nella tua casa. Grazie all’approccio open e alla collaborazione con aziende come Google e Amazon, LG ThinQ è in grado di espandere i propri confini. LG è conscia che l’Intelligenza Artificiale sia una tecnologia troppo grande per una sola azienda e la sua vision è quella di sviluppare l’innovazione anche condividendo le proprie conoscenze. Questo impegno verso sistemi aperti significa anche rendere ThinQ più conveniente, in grado di soddisfare un maggior numero di esigenze e rispondere alle sfide quotidiane in modo più rapido ed efficiente. Per LG “Innovazione” vuol dire migliorare continuamente, da tutti i punti di vista: gli elettrodomestici intelligenti sono solo all’inizio del loro sviluppo. Connettività, Intelligenza Artificiale e gestione dei dati porteranno grandi novità in futuro.

I prodotti LG ThinQ sono progettati per aiutarti in tutte le cose che non ti piace fare, e darti più tempo per ciò che ami.

LG Styler , completamente controllabile da remoto, si assicura che i tuoi vestiti siano in ottima forma, liberi da allergeni e sempre freschi, pronti da indossare.

Smart Door, è invece l’innovativo dispositivo per la porta d’ingresso che, grazie alla biometria, identifica i visitatori permettendo loro di accedere in casa anche senza la scomodità delle chiavi.

In cucina la tecnologia Smart LG ThinQ offre tanti vantaggi e rende molto più facile cucinare pasti di qualità. Con un frigorifero LG dotato di tecnologia ThinQ, ad esempio, puoi regolare le impostazioni della temperatura da remoto così da aumentarla direttamente dal supermercato quando scegli di fare un po’ di scorta o stai prendendo le birre per vedere la partita assieme agli amici. Ma non solo: puoi controllare cosa c'è nel frigorifero senza guardarci dentro; trovare facilmente le ricette, creare liste della spesa e persino ordinare gli articoli di cui hai bisogno con un semplice comando vocale.