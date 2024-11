LG Electronics: entro il 2050 il 100% di fonti rinnovabili

La grande esperienza di LG nel campo tecnologico consente di affrontare le sfide della trasformazione energetica in modo sereno, con l’obiettivo di integrare le competenze tecnologiche con quelle legate al settore della green energy. Un esperimento riuscito è l’impianto ad energia solare di Noida, stabilimento strategico di LG localizzato in India, dove il generatore è in grado di assicurare una potenza di 3,2 MW di energia 100% green.

Negli Stati Uniti LG ha già ottenuto un riscontro significativo, con il riconoscimento da parte dello US Green Building Council del premio per la leadership 2021. Ciò è stato possibile grazie a un investimento importante di 300 milioni di dollari per la realizzazione della sede di Englewood Cliffs, nello Stato di New Jersey, progetto che ha ricevuto la prestigiosa certificazione LEED, Leadership in Energy and Environmental Design.

Anche in Europa sono numerosi i progetti di LG per la sostenibilità ambientale di sedi e stabilimenti. In Portogallo sono stati messe a punto soluzioni innovative per diminuire i rifiuti elettronici, riducendo l’impatto di questi prodotti e incentivando modelli basati sull’economica circolare e il riuso. In Spagna LG è impegnata in campagne di riforestazione e diffusione dell’energia solare, mentre in Francia sta lavorando alla progettazione di elettrodomestici a bass consumo idrico ed energetico.

La strategia di transizione ecologica 2050 consolida il cammino intrapreso da LG Electronics in questi ultimi anni, definendo i prossimi passi da seguire per la creazione di un futuro green e sostenibile. Si tratta di una sfida complessa che richiederà uno sforzo considerevole, tuttavia permetterà di aumentare il know-how di LG nel settore della green economy e delle energie rinnovabili, per costruire un business a zero emissioni di carbonio e offrire nuove soluzioni green anche ai clienti retail, business e corporate del gruppo.