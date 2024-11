black friday elettrodomestici

Con gli elettrodomestici LG puoi migliorare la qualità della vita domestica, comprando prodotti dotati di tecnologie innovative e risparmiando sul prezzo d’acquisto grazie alle promozioni del Black Friday 2022. Nella gamma LG puoi scegliere i frigoriferi LG , equipaggiati con soluzioni avanzate come il sistema Total No Frost e la gestione remota tramite l’app LG ThinQ™[1]. Per risparmiare sui consumi di energia basta scegliere i frigoriferi combinati LG di classe A, B o C in base alle tue esigenze, che vantano un’elevata efficienza energetica grazie al Compressore Linear Inverter LG.

Con le lavatrici LG puoi lavare gli indumenti in modo sostenibile, attraverso programmi ecologici e tecnologie evolute per il risparmio idrico. Le lavatrici LG a carica frontale sono silenziose per rispettare la quiete domestica, con dimensioni standard, slim o extra large. Non mancano sistemi sofisticati come l’intelligenza artificiale AI DD™ con riconoscimento dei tessuti e rilevamento del peso, oppure il TurboWash 360™ per un pulito ottimale in appena 39 minuti[2], con i modelli di ultima generazione che offrono anche il lavaggio a vapore per una pulizia perfetta dei capi delicati.

Puoi trovare sconti dedicati anche sulle asciugatrici LG, elettrodomestici ad alta efficienza energetica con capacità di carico da 8 a 10 Kg. Si tratta di apparecchi affidabili e performanti, per risparmiare tempo e ottimizzare i consumi con i modelli di classe energetica A+++. Inoltre, le asciugatrici LG sono dotate di tecnologie avanzate, come il sistema Dual Inverter Heat Pump™ per massimizzare le prestazioni, il ciclo Allergy Care per un’igienizzazione efficace e la riduzione del 99,9% degli acari della polvere e la tecnologia Eco Hybrid™ a pompa di calore per risparmiare energia.

Tra le offerte per il Black Friday 2022 LG sono presenti anche gli aspirapolveri LG senza filo, dispositivi di nuova generazione per semplificare le pulizie domestiche e la cura di qualsiasi tipo di pavimento. Nel catalogo online di aspirapolveri LG trovi dispositivi smart wireless, con sistema di filtraggio a 3 strati di alta qualità, funzionamento ultra-silenzioso, batterie ricaricabili a lunga autonomia fino a 120 minuti e spazzola Power Drive™ Mop per aspirare e lavare in contemporanea ogni tipo di superficie.