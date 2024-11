Come tutti sappiamo, la frutta è un prodotto naturale e, sebbene sia meglio mangiarla fresca, può capitare di doverla conservare per più giorni. Ogni tipo di frutto, però, ha un proprio modo per essere conservato, così da non rovinarsi. Ma come conservare la frutta in base alla tipologia? Ci sono alcuni frutti che devono essere conservati in frigo, altri a temperatura ambiente, mentre altri possono essere addirittura congelati, vediamo quali:

• Frutta da conservare in frigo: Fragole, mirtilli, lamponi e ciliegie devono essere refrigerati per mantenere la loro freschezza. Anche uva e mele possono essere conservate in frigo, prolungando così la loro durata.

• Frutta da conservare a temperatura ambiente: Banane, agrumi (come arance e limoni), avocado, pesche e pomodori si conservano meglio fuori dal frigo fino a che non sono maturi. Una volta maturi, alcuni come le pesche e i pomodori possono essere trasferiti in frigo per rallentare il processo di maturazione.

• Frutta che può essere congelata: Frutti di bosco, banane (sbucciate e tagliate a pezzi), e fette di mango possono essere congelati per l'uso successivo in frullati o dessert.