L’aria fredda circola meglio se il frigorifero non è troppo pieno, quindi tenere i ripiani sgombri consentirà agli alimenti di durare più a lungo e ti farà risparmiare energia. Quali alimenti devono essere quindi conservati in frigorifero e quali no?

Cominciamo dalle basi. Alimenti come uova, conserve e condimenti non devono essere refrigerati, ma farlo può contribuire a prolungarne la durata se non li usi rapidamente. Molti frigoriferi sono dotati di porte con vassoio per le uova, anche se si tratta di una zona in cui le temperature possono variare notevolmente. Tuttavia, questo non accade con la nostra tecnologia DoorCooling™, che garantisce che tutte le parti del tuo frigorifero siano raffreddate in modo uniforme.

Gli alimenti facilmente deperibili, come carne e pesce, dovrebbero essere sempre conservati in frigorifero. È meglio conservare alcuni tipi di frutta e verdura, come cipolle e pomodori, avocado e banane, al di fuori del frigorifero.

Naturalmente, la temperatura della cucina e il tempo che intercorre tra l’acquisto e il consumo influiscono sul luogo in cui è meglio mantenere diversi prodotti alimentari: mele, agrumi e frutti di bosco dureranno più a lungo se refrigerati; riportare fragole, lamponi e mirtilli a temperatura ambiente prima del consumo ne migliorerà il sapore, quindi organizzati in anticipo per ottenere i migliori risultati.