Le case stanno diventando sempre più smart e tecnologiche, grazie all’integrazione di dispositivi sofisticati per migliorare l’intrattenimento e semplificare le faccende domestiche. Per questo motivo un regalo di Natale tech per la casa è senz’altro una scelta vincente, in quanto consente di offrire non solo un prodotto gradito, ma anche utile per vivere in modo moderno all’interno dell’ambiente domestico.

Un’idea è ad esempio l’aspirapolvere senza filo LG CordZero A9 Kompressor™ , un elettrodomestico di nuova generazione per pulire la casa in maniera agevole ed efficiente. Questo apparecchio senza filo permette di spostarsi senza l’ingombro del filo, con tanti accessori per pulire ogni tipo di superficie in modo ottimale, dagli angoli più difficili da raggiungere ai tessuti del divano. Inoltre, dispone di un sistema di aspirazione ultra-potente con Motore Smart Inverter™ garantito 10 anni[1], batterie ricaricabili di lunga durata e modulo Wi-Fi integrato con ThinQ®[2].

Per facilitare la vita in cucina un ottimo regalo tecnologico è invece il forno a microonde LG NeoChef™ , una scelta ideale per chi vuole ottimizzare i tempi di cottura senza rinunciare alla qualità e alla salute dei cibi preparati. Con questo forno avanzato è possibile realizzare tantissimi metodi di cottura in maniera impeccabile, dalla griglia alla frittura, con la possibilità di cuocere, riscaldare e scongelare gli alimenti in modo perfetto mediante l’efficiente tecnologia Smart Inverter.

Per chi ama godersi la musica nei momenti di relax o organizzare party con gli amici, un regalo tech da non perdere è il nuovo speaker audio LG XBOOM 360 . Si tratta di un potente altoparlante da 120 W, con la particolarità di diffondere il suono a 360°, ovvero tutto intorno a sé, per un ascolto uniforme e dettagliato in qualunque parte della stanza tu sia. Oltre a un design moderno ed elegante, ideale per case dall’arredo moderno, lo speaker dispone di un sistema di illuminazione emozionale personalizzabile, offre fino a 10 ore di autonomia e propone funzioni smart gestibili tramite app per smartphone.