I vantaggi del lavoro da remoto sono rappresentati da un notevole risparmio di tempo e di costi, relativamente agli spostamenti, e a volte da una maggiore produttività, specialmente se si riesce a organizzarsi con una buona postazione di lavoro casalinga.

LG mette a disposizione fantastici strumenti per approntare una postazione di lavoro efficace e produttiva: dai laptop ai monitor professionali, dagli auricolari bluetooth, fino alle postazioni per videoconferenza da posizionare in azienda e con cui interfacciarsi per riunioni estremamente fruttuose.

I notebook LG gram ti mettono a disposizione tutta la potenza, la capacità di archiviazione e l’affidabilità necessarie per essere produttivo anche tra le mura domestiche. Puoi sfruttarne l’estrema ecletticità per un check al volo delle mail in qualunque punto della casa, senza preoccuparti della durata della batteria: l’autonomia arriva fino a 18,5 ore. Puoi anche lavorare in tutta comodità dalla poltrona o dal divano, grazie al peso inferiore a 1350 grammi sarà come non averlo. Ancor meglio puoi creare una postazione stabile per lo smart working associando un monitor, una tastiera e un mouse bluetooth per sfruttarne tutta la potenza del processore Intel Evo di 11a generazione e delle due porte Thunderbolt 4 tramite cui puoi collegare ai notebook LG gram due monitor 4K o un monitor 8K.