UHD Signage

Disfruta de la flexibilidad que ofrece la función de inclinación hacia arriba y hacia abajo de la serie UL5Q-E. Tanto si se monta en alto como en bajo, la pantalla se puede ajustar a la altura de los ojos, lo que permite captar la atención del espectador independientemente de la altura de instalación. Esta versatilidad no solo mejora la eficiencia espacial, sino que también proporciona comodidad visual, ya que ofrece información clara desde diversos ángulos de visión.



** Esta pantalla se inclina hacia arriba/abajo hasta 15 grados; no exceda este rango para evitar daños.