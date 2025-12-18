We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
UHD Signage
UHD Signage
LG webOS UHD Signage para funcionamiento ininterrumpido
* Todas las imágenes de esta página son sólo para fines ilustrativos.
Excelente calidad de imagen con resolución Ultra HD
La serie UL5Q-E, con resolución UHD, mejora el realismo de los colores y los detalles del contenido. Su amplio ángulo de visión ofrece imágenes nítidas, mientras que su brillo de 500 nits muestra el contenido con gran viveza.
Alto rendimiento con LG webOS 6.1
LG webOS 6.1 está disponible en la serie UL5Q-E para una ejecución fluida de múltiples tareas. La plataforma de señalización inteligente LG webOS mejora la comodidad del usuario con una interfaz gráfica de usuario intuitiva*.
* GUI: interfaz gráfica de usuario
Diseño de bisel uniforme
La serie UL5Q-E cuenta con biseles uniformes, lo que mejora el atractivo estético de diversos espacios. Estos biseles uniformes no solo facilitan la instalación, sino que también transforman las pantallas estándar en elegantes puntos focales.
Experiencia de visualización adaptativa
Disfruta de la flexibilidad que ofrece la función de inclinación hacia arriba y hacia abajo de la serie UL5Q-E. Tanto si se monta en alto como en bajo, la pantalla se puede ajustar a la altura de los ojos, lo que permite captar la atención del espectador independientemente de la altura de instalación. Esta versatilidad no solo mejora la eficiencia espacial, sino que también proporciona comodidad visual, ya que ofrece información clara desde diversos ángulos de visión. <br>** Esta pantalla se inclina hacia arriba/abajo hasta 15 grados; no exceda este rango para evitar daños.
Diseñado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Diseñada para entornos que nunca descansan, la serie UL5Q-E cuenta con una tecnología de panel que permite un funcionamiento ininterrumpido. <br><br><font style="font-size:14px">* La serie UL5Q-E incluye el mismo periodo de garantía estándar que otros modelos de señalización y ofrece una garantía ampliada opcional, que proporciona una cobertura de hasta 5 años en total. Si se adquiere la garantía ampliada, la cobertura finaliza cuando se alcanzan las 30 000 horas de uso o cuando expira el periodo de 5 años, lo que ocurra primero.
Sensor de brillo integrado
El sensor de brillo montado en la parte frontal de la serie UL5Q-E ajusta automáticamente el brillo para adaptarse a diversas condiciones de iluminación, optimizando la calidad de visualización y la eficiencia energética sin intervención manual. Esta función adaptativa ofrece un rendimiento de visualización constante, al tiempo que permite optimizar el consumo de energía, proporcionando una experiencia visual que responde dinámicamente a los cambios del entorno.
Arquitectura de seguridad avanzada
La serie UL5Q-E incorpora la tecnología Enhanced Kernel Protection (EKP) de LG, que protege los datos críticos contra el acceso no autorizado y las posibles amenazas de seguridad. Este compromiso con la seguridad de la información está validado por la certificación ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, lo que proporciona a las empresas la confianza de que su contenido y operaciones confidenciales permanecen protegidos en el difícil panorama de seguridad actual.
Monitoreo y control remotos
Esta solución de monitoreo basada en la web es fácil de usar y permite al usuario estar tranquilo. Le permite tener acceso completo en cualquier momento y desde cualquier lugar desde su teléfono celular y PC en un entorno con acceso a la red, con acceso tanto a datos actuales como pasados. Permite al usuario monitorear la unidad, realizar ajustes y controlarla de forma remota en tiempo real.
Registrado en EPEAT
La Herramienta de Evaluación Ambiental de Productos Electrónicos (EPEAT) es un método que permite a varios tipos de clientes evaluar el impacto de un producto en el medio ambiente. La serie UL5Q-E es una pantalla con certificación EPEAT Bronce*, lo que significa que cumple todos los criterios exigidos en la categoría de computadoras y pantallas.
LG ConnectedCare
El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare*, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Gestiona de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallos y los servicios de control remoto, lo que favorece el funcionamiento estable de los negocios de los clientes. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas de LG de su región.
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
75"
Tecnología de paneles
ADS
Tipo de luz de fondo
Directo
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
3840x2160 (UHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
500nit (TÍp.)
Relación de contraste
1,200:1
Dinámica CR
1,000,000:1
Gama de colores
DCI 80%
Ángulo de visión (AxV)
178 x 178
Profundidad de color (cantidad de colores)
1,07 mil millones de colores (8 bits + FRC)
Tiempo de respuesta
8ms (G a G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
1%
Vida útil
30,000Hrs (Min)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
Retrato/Paisaje
O/O
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
O(3), HDCP2.2/1.4
Entrada RS232C
O(1), conector de audio de 4 pines
Entrada RJ45 (LAN)
O(1)
Entrada USB
USB2.0 Tipo A(2)
Salida de audio
O(1)
Salida RS232C
O
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Peso (Cabezal)
24.1
Peso empaquetado
31.6
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1679.7 X 958.9 X 58.5
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1875 X 175 X 1145
Interfaz de montaje estándar VESA
400 x 400
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
8GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
O
Sensor de temperatura
O
Sensor de brillo automático
O
Sensor de aceleración (giroscopio)
O
Llave local de operación
O (solo encendido/apagado)
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS6.1
Programación de contenidos locales
O
Administrador de grupo
O
USB Plug & Play
O
Imagen del logotipo de arranque
O
Imagen sin señal
O
Sincronización RS232C
O
Sincronización de red local
O
Compartir pantalla
O
Etiqueta de video
O (4, máximo una entrada HDMI)
Reproducir vía URL
O
Rotación de pantalla
O
Rotación de entrada externa
O
Reproducción sin obstáculos
O
Configuración del modo mosaico
O
Configuración de clonación de datos
O
SNMP
O
Método ISM
O
ID de configuración automática
O
Crestron Connected
O
Ahorro de energía inteligente
O
modo PM
O
HDMI-CEC
O
Configuración del servidor de SI
O
webRTC
O
Pro:Idiom
O
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a 40 °C (Escena de retrato: de 0 °C a 35 °C)
Humedad de funcionamiento
10 % a 80 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
188W
Máx.
264W
BTU (Unidad Térmica Británica)
641,5 BTU/h (típico), 900,9 BTU/h (máximo)
Ahorro de energía inteligente (70%)
131.6W
DPM
0.5 W
Apagado
0.5 W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
O (10W X 2)
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB
EMC
FCC Class "B" / CE
ErP/Energy Star
NA(Nuevo ERP)/O
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
O
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
O
SuperSign Control+
O
SuperSign WB
O
CMS móvil
O
Connected Care
O
IDIOMA
OSD
Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), neerlandés, checo, griego, turco, árabe, polaco.
ACCESORIO
Básico
Control remoto (incluye 2 pilas), cable de alimentación, manual de instrucciones, guía de configuración rápida, tarjeta de garantía, adaptador de teléfono a D-Sub9.
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
O
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.
Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.
Producto Recomendado