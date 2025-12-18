About Cookies on This Site

UHD Signage

UHD Signage

UHD Signage

75UL5Q-E
Características clave

  • Resolución: 3,840 x 2,160 (UHD)
  • Brillo: 500 nits (Típico)
  • Bisel uniforme
  • Alto rendimiento con webOS 6.1
  • LG ConnectedCare
  • Sensor de brillo
Más

LG webOS UHD Signage para funcionamiento ininterrumpido

Dentro de la tienda de cosméticos, hay dos carteles colocados en lo alto de la pared con una inclinación hacia abajo, cada uno de los cuales muestra vívidamente anuncios de cosméticos.

* Todas las imágenes de esta página son sólo para fines ilustrativos.

Excelente calidad de imagen con resolución Ultra HD

La serie UL5Q-E, con resolución UHD, mejora el realismo de los colores y los detalles del contenido. Su amplio ángulo de visión ofrece imágenes nítidas, mientras que su brillo de 500 nits muestra el contenido con gran viveza.

Alto rendimiento con LG webOS 6.1

LG webOS 6.1 está disponible en la serie UL5Q-E para una ejecución fluida de múltiples tareas. La plataforma de señalización inteligente LG webOS mejora la comodidad del usuario con una interfaz gráfica de usuario intuitiva*.

* GUI: interfaz gráfica de usuario

Diseño de bisel uniforme

La serie UL5Q-E cuenta con biseles uniformes, lo que mejora el atractivo estético de diversos espacios. Estos biseles uniformes no solo facilitan la instalación, sino que también transforman las pantallas estándar en elegantes puntos focales.

Un UL5Q-E está montado en la pared en orientación horizontal y el otro en orientación vertical, con una imagen ampliada que muestra el grosor uniforme del bisel del UL5Q-E.

Experiencia de visualización adaptativa

Disfruta de la flexibilidad que ofrece la función de inclinación hacia arriba y hacia abajo de la serie UL5Q-E. Tanto si se monta en alto como en bajo, la pantalla se puede ajustar a la altura de los ojos, lo que permite captar la atención del espectador independientemente de la altura de instalación. Esta versatilidad no solo mejora la eficiencia espacial, sino que también proporciona comodidad visual, ya que ofrece información clara desde diversos ángulos de visión. <br>** Esta pantalla se inclina hacia arriba/abajo hasta 15 grados; no exceda este rango para evitar daños.

Un UL5Q-E está instalado en el techo de la tienda con una inclinación hacia abajo, y el otro está montado debajo del mostrador con una inclinación hacia arriba, ambos mostrando contenido.

Diseñado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Diseñada para entornos que nunca descansan, la serie UL5Q-E cuenta con una tecnología de panel que permite un funcionamiento ininterrumpido. <br><br><font style="font-size:14px">* La serie UL5Q-E incluye el mismo periodo de garantía estándar que otros modelos de señalización y ofrece una garantía ampliada opcional, que proporciona una cobertura de hasta 5 años en total. Si se adquiere la garantía ampliada, la cobertura finaliza cuando se alcanzan las 30 000 horas de uso o cuando expira el periodo de 5 años, lo que ocurra primero.

La serie UL5Q-E admite un funcionamiento ininterrumpido.

Sensor de brillo integrado

El sensor de brillo montado en la parte frontal de la serie UL5Q-E ajusta automáticamente el brillo para adaptarse a diversas condiciones de iluminación, optimizando la calidad de visualización y la eficiencia energética sin intervención manual. Esta función adaptativa ofrece un rendimiento de visualización constante, al tiempo que permite optimizar el consumo de energía, proporcionando una experiencia visual que responde dinámicamente a los cambios del entorno.

Se monta un UL5Q-E en la pared, con un primer plano del sensor de brillo situado en la parte inferior delantera de la pantalla.

Arquitectura de seguridad avanzada

La serie UL5Q-E incorpora la tecnología Enhanced Kernel Protection (EKP) de LG, que protege los datos críticos contra el acceso no autorizado y las posibles amenazas de seguridad. Este compromiso con la seguridad de la información está validado por la certificación ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2, lo que proporciona a las empresas la confianza de que su contenido y operaciones confidenciales permanecen protegidos en el difícil panorama de seguridad actual.

La serie UL5Q-E ofrece funciones de seguridad para proteger datos importantes contra el acceso externo o los ataques.

Monitoreo y control remotos

Esta solución de monitoreo basada en la web es fácil de usar y permite al usuario estar tranquilo. Le permite tener acceso completo en cualquier momento y desde cualquier lugar desde su teléfono celular y PC en un entorno con acceso a la red, con acceso tanto a datos actuales como pasados. Permite al usuario monitorear la unidad, realizar ajustes y controlarla de forma remota en tiempo real.

La serie UL5Q-E se puede controlar y supervisar de forma remota a través de Control Manager mediante dispositivos móviles y/o computadoras portátiles.

Registrado en EPEAT

La Herramienta de Evaluación Ambiental de Productos Electrónicos (EPEAT) es un método que permite a varios tipos de clientes evaluar el impacto de un producto en el medio ambiente. La serie UL5Q-E es una pantalla con certificación EPEAT Bronce*, lo que significa que cumple todos los criterios exigidos en la categoría de computadoras y pantallas.

Esto demuestra que la serie UL5Q-E cuenta con la certificación EPEAT.

LG ConnectedCare

El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare*, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Gestiona de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallos y los servicios de control remoto, lo que favorece el funcionamiento estable de los negocios de los clientes. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas de LG de su región.

El empleado de LG supervisa de forma remota la serie UL5Q-E instalada en otra ubicación.
Imprimir

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    75"

  • Tecnología de paneles

    ADS

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    3840x2160 (UHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    500nit (TÍp.)

  • Relación de contraste

    1,200:1

  • Dinámica CR

    1,000,000:1

  • Gama de colores

    DCI 80%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178 x 178

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1,07 mil millones de colores (8 bits + FRC)

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G a G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    1%

  • Vida útil

    30,000Hrs (Min)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Retrato/Paisaje

    O/O

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    O(3), HDCP2.2/1.4

  • Entrada RS232C

    O(1), conector de audio de 4 pines

  • Entrada RJ45 (LAN)

    O(1)

  • Entrada USB

    USB2.0 Tipo A(2)

  • Salida de audio

    O(1)

  • Salida RS232C

    O

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Peso (Cabezal)

    24.1

  • Peso empaquetado

    31.6

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1679.7 X 958.9 X 58.5

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1875 X 175 X 1145

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    400 x 400

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

    O

  • Sensor de temperatura

    O

  • Sensor de brillo automático

    O

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

    O

  • Llave local de operación

    O (solo encendido/apagado)

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS6.1

  • Programación de contenidos locales

    O

  • Administrador de grupo

    O

  • USB Plug & Play

    O

  • Imagen del logotipo de arranque

    O

  • Imagen sin señal

    O

  • Sincronización RS232C

    O

  • Sincronización de red local

    O

  • Compartir pantalla

    O

  • Etiqueta de video

    O (4, máximo una entrada HDMI)

  • Reproducir vía URL

    O

  • Rotación de pantalla

    O

  • Rotación de entrada externa

    O

  • Reproducción sin obstáculos

    O

  • Configuración del modo mosaico

    O

  • Configuración de clonación de datos

    O

  • SNMP

    O

  • Método ISM

    O

  • ID de configuración automática

    O

  • Crestron Connected

    O

  • Ahorro de energía inteligente

    O

  • modo PM

    O

  • HDMI-CEC

    O

  • Configuración del servidor de SI

    O

  • webRTC

    O

  • Pro:Idiom

    O

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    De 0 °C a 40 °C (Escena de retrato: de 0 °C a 35 °C)

  • Humedad de funcionamiento

    10 % a 80 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    188W

  • Máx.

    264W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    641,5 BTU/h (típico), 900,9 BTU/h (máximo)

  • Ahorro de energía inteligente (70%)

    131.6W

  • DPM

    0.5 W

  • Apagado

    0.5 W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    O (10W X 2)

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB

  • EMC

    FCC Class "B" / CE

  • ErP/Energy Star

    NA(Nuevo ERP)/O

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    O

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

    O

  • SuperSign Control+

    O

  • SuperSign WB

    O

  • CMS móvil

    O

  • Connected Care

    O

IDIOMA

  • OSD

    Inglés, francés, alemán, español, italiano, coreano, chino (simplificado), chino (original), portugués (Brasil), sueco, finés, noruego, danés, ruso, japonés, portugués (Europa), neerlandés, checo, griego, turco, árabe, polaco.

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto (incluye 2 pilas), cable de alimentación, manual de instrucciones, guía de configuración rápida, tarjeta de garantía, adaptador de teléfono a D-Sub9.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

    O

Para obtener más documentación técnica y descargas, visita la página del Portal para socios de negocios entre empresas de LG.

