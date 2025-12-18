UHD Signage

El mantenimiento es fácil y rápido con el servicio opcional LG ConnectedCare*, una solución de servicio en la nube proporcionada por LG. Gestiona de forma remota el estado de las pantallas en los lugares de trabajo de los clientes para el diagnóstico de fallos y los servicios de control remoto, lo que favorece el funcionamiento estable de los negocios de los clientes. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas de LG de su región.