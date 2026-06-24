|Size
|100”, 86”, 75”, 65”, 55”
|85”, 75”, 65”, 55”, 50”, 43”
|85", 75", 65", 55", 50", 43"
|Display
|QNED evo Mini LED 4K / 120Hz
|QNED evo Mini LED 4K / 60Hz
|QNED evo Mini LED 4K / 60Hz
|Processor
|alpha 8 AI Processor 4K Gen3
|alpha 7 AI Processor 4K Gen9
|Alpha 7 AI Processor 4K Gen9
|Picture
|Dynamic QNED Color Pro, 100% Color Volume, AI Picture Pro(AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro, AI HDR Remastering)
|Dynamic QNED Color Pro, 100% Color Volume, 4K Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping
|Dynamic QNED Color Pro, 100% Color Volume, AI Picture Pro(AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro, AI HDR Remastering)
|Mini LED
|O
|O
|O
|Dimming
|Precision Dimming Pro (100”), Precision Dimming (86”, 75”, 65”, 55”)
|-
|Precision Dimming Ultra
|Sound
|AI Sound Pro(11.1.2ch), AI Object Remastering Pro, DAFC(Dolby Atmos Flex Connect)
|AI Sound Pro(9.1.2ch)
|AI Sound Pro(Virtual 9.1.2 Up-mix), Clear Voice Pro
|Speaker
|2.2ch, 40W (100”), 2.0ch, 20W (86”, 75”, 65”, 55”)
|2.0ch, 20W
|2.0ch, 20W
|Movie
|Dolby Vision, FILMMAKER Ambient MODE, HDR10 Pro
|FILMMAKER Ambient MODE, HDR10 Pro
|Dolby Vision, Dolby Atmos, FILMMAKER Ambient MODE, HDR10 Pro
|Game
|Motion Booster 288, AMD FreeSync Premium, VVR(4K 144Hz), HGiG, ALLM, eARC
|Motion Booster 120 (except 55”)*, VRR(4K 60Hz)*, HGiG, ALLM, eARC
|AMD FreeSync Premium, VVR(Up to 60Hz), HGiG, ALLM, eARC
|Connectivity
|Wi-Fi 5, BT v5.3, HDMI 2.1 4ea
|Wi-Fi 5, BT v5.3, HDMI 2.0 3ea
|Wi-Fi 5, BT v5.3, HDMI 2.0, 3ea
|webOS secured by LG Shield
|AI Magic Remote, AI Voice ID with My Page, AI Concierge, Multi AI Search with Google Gemini & Microsoft Copilot, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI Chatbot
|AI Magic Remote, AI Voice ID with My Page, AI Concierge, Multi AI Search with Google Gemini & Microsoft Copilot, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI Chatbot
|AI Magic Remote, AI Voice ID with My Page, AI Concierge, Multi AI Search with Google Gemini & Microsoft Copilot, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI Chatbot
|Additional Features
|LG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sport Portal
|LG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sport Portal
|LG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sport Portal