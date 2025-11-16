We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Soundbar SQC2 Dolby Audio och DTS Digital Surround för TV med 2.1-kanal
Viktiga specifikationer
Generellt - Antal Kanaler
2.1
Generellt - Output
300 W
Mått (WxHxD) - Main
950 x 71 x 47 mm
Mått (WxHxD) - Subwoofer
171 x 320 x 252 mm
Alla specifikationer
SOUND EFFECT
ASC (Adaptiv ljudkontroll)
Ja
Standard
Ja
Cinema
Ja
Bass Blast / Bass Blast +
Ja / -
ANSLUTNING
Bluetooth Version
4
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Ja / -
Optisk
1
GENERELLT
Antal Kanaler
2.1
Antal Högtalare
3 EA
Output
300 W
AUDIO FORMAT
Dolby Digital
Ja
DTS Digital Surround
Ja
BEKVÄMLIGHET
Fjärstyrningsapp - iOS/Android OS
- / Ja
MÅTT (WXHXD)
Main
950 x 71 x 47 mm
Subwoofer
171 x 320 x 252 mm
VIKT
Main
2,47 kg
Subwoofer
4,2 kg
Gross Vikt
9,1 kg
TILLBEHÖR
Fjärrkontroll
Ja
STRÖM
Strömförbrukning Av (Main)
0,5 W ↓
Strömförbrukning (Main)
27 W
Strömförbrukning Av (Subwoofer)
0,5 W ↓
Strömförbrukning (subwoofer)
33 W
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
