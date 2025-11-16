About Cookies on This Site

LG Soundbar SQC2 Dolby Audio och DTS Digital Surround för TV med 2.1-kanal

Huvudfunktioner

  • Trådlös subwoofer, fantastisk bas utan sladdar
  • ASC, rätt ljud för allt innehåll
  • Auto Sound Engine, ljudbalans oavsett volym
  • TV-matchande design, kompletterande perfektion
  • Bluetooth Stand-by, väck din soundbar på begäran
  • Regleras med TV:ns fjärrkontroll
Mer
Wireless Subwoofer

Wireless Subwoofer

ASC (Adaptive Sound Control)

ASC (Adaptive Sound Control)

Auto Sound Engine

Auto Sound Engine

TV Matching Design

TV Matching Design

Bluetooth-redo

Bluetooth-redo

Styr med din tv-fjärrkontroll

Styr med din tv-fjärrkontroll

Trådlös subwoofer, fantastisk bas utan sladdar2

Trådlös subwoofer, fantastisk bas utan sladdar2

Trådlös subwoofer, fantastisk bas utan sladdar

Placera subwoofern där det ser ut och låter som bäst utan att bekymra dig om sladdar.
ASC, rätt ljud för allt innehåll

ASC, rätt ljud för allt innehåll

ASC, rätt ljud för allt innehåll

Adaptiv ljudkontroll analyserar innehåll i realtid. När ASC upptäcker att du lyssnar på Dialog sker automatisk justering så att du får kristallklar dialog. När den känner av att något händer höjs sub för mer effekt.
Auto Sound Engine, ljudbalans oavsett volym

Auto Sound Engine, ljudbalans oavsett volym

LG Auto Sound Engine optimerar ljudet på alla volymnivåer och upprätthåller exakta frekvenser hela tiden. Detta ger den lämpliga ljudbalansen oberoende av volym.
TV-matchande design, kompletterande perfektion

TV-matchande design, kompletterande perfektion

TV-matchande design, kompletterande perfektion

Med enkel elegans, gör det möjligt för soundbar att perfekt komplettera sin omgivning. Speciellt utformad för att passa och förbättra din TV.
Bluetooth Stand-by, väck din soundbar på begäran

Bluetooth Stand-by, väck din soundbar på begäran

Bluetooth Stand-by, väck din soundbar på begäran

Ljudet börjar när du överför ljud till soundbar. Soundbar är fortfarande i viloläge men slås på och börjar spela upp när ljudet sänds via Bluetooth.
Regleras med TV:ns fjärrkontroll


Regleras med TV:ns fjärrkontroll

LG Soundbar levereras med en fjärrkontroll, men du kan också välja att använda din egen *TV-fjärrkontroll.
(*Fjärrkontroller av märkena LG, Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Vizio, Toshiba och Samsung).
Ansluten till din underhållning

Ansluten till din underhållning

Ansluten till din underhållning

Känn dig fri att ansluta till den enhet du vill med USB-, optisk-, bärbar in- och Bluetooth-anslutning.
Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Generellt - Antal Kanaler

    2.1

  • Generellt - Output

    300 W

  • Mått (WxHxD) - Main

    950 x 71 x 47 mm

  • Mått (WxHxD) - Subwoofer

    171 x 320 x 252 mm

Alla specifikationer

SOUND EFFECT

  • ASC (Adaptiv ljudkontroll)

    Ja

  • Standard

    Ja

  • Cinema

    Ja

  • Bass Blast / Bass Blast +

    Ja / -

ANSLUTNING

  • Bluetooth Version

    4

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Ja / -

  • Optisk

    1

GENERELLT

  • Antal Kanaler

    2.1

  • Antal Högtalare

    3 EA

  • Output

    300 W

AUDIO FORMAT

  • Dolby Digital

    Ja

  • DTS Digital Surround

    Ja

BEKVÄMLIGHET

  • Fjärstyrningsapp - iOS/Android OS

    - / Ja

MÅTT (WXHXD)

  • Main

    950 x 71 x 47 mm

  • Subwoofer

    171 x 320 x 252 mm

VIKT

  • Main

    2,47 kg

  • Subwoofer

    4,2 kg

  • Gross Vikt

    9,1 kg

TILLBEHÖR

  • Fjärrkontroll

    Ja

STRÖM

  • Strömförbrukning Av (Main)

    0,5 W ↓

  • Strömförbrukning (Main)

    27 W

  • Strömförbrukning Av (Subwoofer)

    0,5 W ↓

  • Strömförbrukning (subwoofer)

    33 W

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 