AI Wash, som möjliggörs av LG AI DD™ - alltså en kombination av AI och LG:s smarta direktdrivna motor - anpassar och optimerar tvättcykeln baserat klädernas mjukhet samt mängden tvätt, vilket kan ge skonsammare tvätt samt lägre energiförbrukning vid tvätt av mjuka plagg.*

*Testad av Intertek, november 2023. Jämfört med Bomullscykeln visade AI Wash-cykeln förbättrad tygvård och minskad energiförbrukning vid tvätt av en 3kg blandad last med mjuka tyger (t.ex. blandade skjortor, blusar, funktions T-shirts, chiffongkjolar och polyester-shorts). (Modell som representerar AI Wash: F4X7VYP15). Resultaten kan variera beroende på klädesplagg och miljö. AI-avkänning aktiveras vid tvättar under 3 kg. Observera at AI-avkänning inte aktiveras om ångfunktionen är vald. AI Wash bör endast användas för liknande tygtyper (alla tyger känns inte igen) och med lämpligt tvättmedel.