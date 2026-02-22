About Cookies on This Site

LG svart frontmatad tvättmaskin med stor rund lucka och två kontrollvred på frontpanelen, visad mot en mörk bakgrund med kampanjmärken i hörnet.

LG svart frontmatad tvättmaskin med stor rund lucka och två kontrollvred på frontpanelen, visad mot en mörk bakgrund med kampanjmärken i hörnet.

LG AI DD

Välj rätt för din tvätt

Spara upp till 45% på våra topprankade tvätt och tork

Tre videor som visar funktionerna AI DD™, Microplastic Care och Easy Control spelas upp i sekvens från vänster till höger.

Smarta program för skonsammare klädvård

Bilderna, med AI DD-chippet på vänster sida och en man som bär kläder på höger sida, visas.

Bilderna, med AI DD-chippet på vänster sida och en man som bär kläder på höger sida, visas.

AI DD™

Skräddarsydda, skonsamma program för varje tvätt

AI Wash, som möjliggörs av LG AI DD™ - alltså en kombination av AI och LG:s smarta direktdrivna motor - anpassar och optimerar tvättcykeln baserat klädernas mjukhet samt mängden tvätt, vilket kan ge skonsammare tvätt samt lägre energiförbrukning vid tvätt av mjuka plagg.*

 

 

 

*Testad av Intertek, november 2023. Jämfört med Bomullscykeln visade AI Wash-cykeln förbättrad tygvård och minskad energiförbrukning vid tvätt av en 3kg blandad last med mjuka tyger (t.ex. blandade skjortor, blusar, funktions T-shirts, chiffongkjolar och polyester-shorts). (Modell som representerar AI Wash: F4X7VYP15). Resultaten kan variera beroende på klädesplagg och miljö. AI-avkänning aktiveras vid tvättar under 3 kg. Observera at AI-avkänning inte aktiveras om ångfunktionen är vald. AI Wash bör endast användas för liknande tygtyper (alla tyger känns inte igen) och med lämpligt tvättmedel.

Bilderna, med en kvinna som bär kläder på vänster sida och ett hav uppdelat i vänster och höger sektioner för att representera mikroplaster på höger sida, visas.

Bilderna, med en kvinna som bär kläder på vänster sida och ett hav uppdelat i vänster och höger sektioner för att representera mikroplaster på höger sida, visas.

Microplastic Care

Skonsam mot kläder - tuff mot mikroplaster

Mjuka trumrörelser minskar friktionen i fibrerna, vilket reducerar utsläpp av mikroplaster med upp till 60%.*

 

 

*Testad av Intertek, juli 2023.
Microplastic Care-cykeln med en last på 3kg (träningsjacka i 100% polyester) jämfördes med Mixed Fabric-cykeln (F4Y7EYPBW).
Jämförelsen gjordes genom att mäta mängden mikroplaster som filtrerades genom ett 20um-filter. Resultaten kan variera beroende på kläder och miljö.

En man justerar en LCD-skärm till höger, medan LCD-skärmen lyser blått i bilden till vänster.

En man justerar en LCD-skärm till höger, medan LCD-skärmen lyser blått i bilden till vänster.

Enkel kontroll

Personligt anpassad display

Intuitivt programvred med LCD-display. Automatisk prioritering av tvättcykler baserat på dina tvättvanor.

 

 

*Produktbilderna är illustrativa och kan skilja sig från verkligheten.

Flush Fit Design med stilren, platt front. Perfekt för inbyggnad.

  • I tvättstugan intill vardagsrummet står en svart LG-tvättmaskin placerad i ett skåp med träton.
  • I tvättstugan står en vit LG-tvättmaskin och torktumlare staplade på varandra, med olika böcker och växter arrangerade till vänster.
  • I tvättstugan står en silverfärgad LG-tvättmaskin och torktumlare sida vid sida, med gråa lådor placerade intill dem.
  • I tvättstugan står en silverfärgad LG-tvättmaskin bredvid en grå låda, med tvättmedel förvarade ovanpå lådan.
  • I tvättstugan står en svart LG-tvättmaskin och torktumlare sida vid sida, bredvid en låda i träton som är täckt med olika tvättmedel och skjortor.
  • I tvättstugan är en vit LG-tvättmaskin inbyggd i ett beige förvaringsskåp.

