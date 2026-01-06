We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Hur väljer du rätt spelskärm?
Att välja en spelskärm handlar inte bara om specifikationer – det handlar om att låsa upp en helt ny upplevelse. Från blixtsnabba OLED-bilder till smidigt, uppslukande spel kan rätt skärm förvandla varje pass. Oavsett om du jagar segrar eller njuter av innehållsrika, verklighetstrogna världar, hjälper UltraGear™ dig att välja smart och spela hårdare. Utforska det som verkligen betyder något och hitta din fördel.
Vilken skärmstorlek och vilket bredd–höjd-förhållande är bäst för min spelstil?
LG UltraGear™ erbjuder skärmar i olika storlekar, bredd–höjd-förhållanden och kurvaturer för att matcha din spelstil. Den här guiden hjälper dig att välja rätt modell. Skärmstorlek och form handlar inte bara om att passa skrivbordet – de påverkar hur du ser, reagerar och njuter av dina spel. Från krypskytte i FPS till att utforska RPG-spel i öppna världar förbättrar rätt inställning synlighet, respons och en uppslukande upplevelse över genrer.
Hur påverkar upplösning och bildkvalitet din spelupplevelse?
För uppslukande AAA-spel som öppen-värld-äventyr eller filmiska RPG-spel ger en högupplöst OLED-skärm med HDR djupare svärta, intensiva höjdpunkter och ultrafina detaljer. Denna verklighetstrogna skärm gör att varje scen känns mer expansiv, konsekvent och visuellt fantastisk – perfekt för att utforska stora världar eller miljöer med många berättelser.
Varför är uppdateringsfrekvens och svarstid viktigt i spel?
För shooter- eller racingspel, välj en skärm med hög uppdateringsfrekvens (t.ex. 480 Hz) och snabb svarstid (t.ex. 0,03 ms). Det ger tydliga rörelser och minskar oskärpa, vilket hjälper dig att inte missa några händelser under snabba scener.
Hur kan UltraGear™ stödja både arbete och spel?
LG Switch låter dig växla mellan optimerade layouter för spel, multitasking eller innehållsskapande. Med webOS kan du bläddra eller streama direkt från skärmen – ingen dator krävs. Den höga PPI:n och den förfinade subpixelstrukturen håller texten skarp för läsning och skrivning, medan USB-C-, HDMI- och DisplayPort-stödet gör det enkelt att ansluta arbetsenheter eller underhållningsutrustning.
*LG Switch kräver programvara och manuell nedladdning från LG.com för korrekt användning.
Vilken skärmstorlek och vilket bredd–höjd-förhållande
är bäst för min spelstil?
Varför LG UltraGear™-skärmstorlekar passar olika spelgenrer bäst?
LG UltraGear™ erbjuder ett brett urval av skärmstorlekar så att du kan välja den som passar din spelstil perfekt. För uppslukande AAA-spel som Open world-titlar, racingsimulatorer eller filmiska RPG-spel kan större skärmar från 32–45 tum utöka ditt synfält och hjälpa till att förbättra känslan av skala och dra dig djupare in i händelserna. För snabba shooter- eller MOBA-spel håller kompakta 24–27-tumsskärmar hårkorset, minikartan och HUD (Heads-Up Display) lätt synligt, så att du kan reagera snabbt med minimala ögonrörelser. UltraGear™ erbjuder skärmstorlekar över hela spektrumet – hitta den som passar din spelstil bäst.
*FPS: Förstapersonsskjutarspel, MOBA: Multiplayer Online Battle Arena
Varför erbjuder LG UltraGear™ det perfekta bildförhållandet för varje spelstil?
En ultrabred 21:9-skärm är den perfekta kombinationen av uppslukande skala och praktiskt skrivbordsutrymme. För MOBA-, RPG- eller AAA-titlar visar detta bredare format mer terräng och användargränssnitt med ett enda ögonkast, med böjda skärmar som håller kanterna bekvämt inom synfältet. UltraGear™ erbjuder ett brett utbud av 21:9-skärmar i olika storlekar, så att du kan hitta rätt passform för din installation.
Föredrar du ett traditionellt utseende? Utforska UltraGear™:s omfattande sortiment av 16:9-skärmar byggda för precision och hastighet. Välj det bredd–höjd-förhållande som matchar hur du spelar.
Varför är LG UltraGear™s 800R kurvatur idealisk för spel?
UltraGear™s 800R-kurvatur håller skärmavståndet jämnt över din vy, minskar förvrängning och förbättrar komforten. Böjda skärmar expanderar FOV (synfält) med omslutande bilder i periferin och genom att förstärka den uppslukande upplevelsen i öppen värld-, racing- och filmiska titlar och underlätta ögonrörelser under långa spelpass. Platta skärmar kan ge exakt synlighet och rena linjer som är perfekt för FPS- eller RTS-spel där precision och inriktning spelar roll. UltraGear™ erbjuder flera kurvaturalternativ – välj den böjning som drar in dig.
*Beskrivningar av böjda skärmar baseras på modeller med en 800R-kurvatur.
Hur påverkar upplösning och bildkvalitet
din spelupplevelse?
Varför skapar LG UltraGear™ högupplösta spelskärmar som 5K2K och 4K?
Högre upplösning är alltid bättre – den låter dig se mer av spelvärlden och njuta av skarpare, mer detaljerade bilder för mer uppslukande upplevelse. LG UltraGear™ erbjuder premiumskärmar upp till 5K2K och 4K, vilket ger dig mer skärmyta och klarhet. Men för att få ut det mesta av det måste du matcha upplösningen med dina datorspecifikationer och de spel du spelar. 1080p är perfekt för hög-FPS-tävlingsspel, medan 1440p balanserar klarhet och prestanda. 4K ger ultraskarpa bilder och 5K2K ultrawide utökar ditt synfält för verkligt filmisk spel. Fortfarande osäker? Dual-Mode-skärmar gör det enkelt att byta.
Varför är LG UltraGears skärm med hög PPI idealisk för spel?
Hög PPI innebär mer detaljer i varje bildruta – oavsett om du siktar i ett FPS-spel, utforskar vyerna i ett öppet värld-spel eller arbetar. LG UltraGears 45-tumsmodeller uppnår ultrabred 5K2K-upplösning och packar täta pixlar på en expansiv duk för intensiva bilder och ett rent användargränssnitt. Täta pixellayouter håller fina texturer tydliga och text läsbar, medan OLED:s pixelnivåbelysning och förfinade subpixelstruktur minimerar oskärpa och färgfransning. Resultatet är exakt bildkvalitet, ögonkomfort och en uppslukande tittarupplevelse i allt innehåll.
*Den här funktionen baseras på specifikationerna för modellen 45GX950A.
Hur levererar LG UltraGear OLED Perfekt svart och Perfekt färg för AAA-spel?
LG UltraGear OLED bidrar till att ge en mer uppslukande upplevelse med ljusreglering på pixelnivå för perfekt kontrast, djup svärta och exakt ljuskontroll. WOLED förbättrar ljusstyrkan genom tekniker som Primary RGB Tandem (4:e generationen) och MLA+ (3:e generationen) och hjälper till att bibehålla svärta och färgåtergivning även i ljusa miljöer. Speciellt med Primary RGB Tandem är 4:e generationens WOLED certifierad för Perfekt svart, Perfekt färg, 100 % färgåtergivning och Perfekt reproduktion, vilket säkerställer en felfri visuell upplevelse oavsett om du spelar i ett mörkt rum eller i dagsljus.
*Den här funktionen baseras på specifikationerna för modellen 27GX700A.
*Bilderna ovan är simulerade och endast avsedda för illustrativt syfte.
**Bland OLED-spelskärmar. Bilderna är simulerade och endast avsedda för illustrativt syfte.
Varför spelar LG UltraGears färgnoggrannhet roll för spel?
LG UltraGear OLED-skärmar är konstruerade för precision, med ultrabred DCI-P3 från 95 % till 99 % (typ.) täckning eller 99 % av sRGB-färgomfånget, vilket säkerställer intensiva men ändå exakta färger över genrer, såsom Soul-like- eller öppen värld-RPG-spel. UltraGears självupplysta OLED-pixlar och VESA DisplayHDR™ True Black 400/500-certifiering bevarar fyllig kontrast och subtila gradienter. Oavsett om du tittar efter fiender i svagt ljus eller njuter av filmiskt berättande ger UltraGear oöverträffad återgivning för uppslukande, pålitligt spel.
*Den här funktionen baseras på specifikationerna för modellen 27GX700A.
Varför är uppdateringsfrekvens och svarstid
viktiga i spel?
Hur optimerar LG UltraGear™ prestanda för snabba spel?
UltraGear™ OLED-modeller ger upp till 480 Hz uppdateringsfrekvens och en ultrasnabb svarstid på 0,03 ms (GtG) – tack vare OLED-teknik – vilket minskar oskärpa och spökbilder för mjukare och mer exakta rörelser. Och för att bibehålla flytande och oavbrutna rörelser stöder UltraGear™ även AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA G-SYNC®-kompatibilitet och VESA AdaptiveSync™, vilket säkerställer tearing-fritt spel även under intensiva slagsmål eller snabba kamerapanoreringar. Oavsett om du klättrar i rankningen eller utforskar kartor, förblir du fokuserad och behåller kontrollen.
* 0,03 ms (GtG) svarstidsspecifikationen gäller för LG UltraGear™ OLED-modeller
*Bilderna ovan är simulerade och endast avsedda för illustrativt syfte.
Hur hjälper LG UltraGear™:s Dual-Mode dig att växla mellan olika uppdateringsfrekvenser?
Vissa UltraGear™-skärmar stöder Dual-Mode så att du enkelt kan växla mellan två inställningar för uppdateringsfrekvens – som 45GX950A stöder 165 Hz vid 5K2K-upplösning och 330 Hz vid WFHD-upplösning. Du kan byta läge direkt via den fysiska snabbtangenten eller menyn, utan några kabelbyten eller omstarter. Det är som att ha två skärmar i en, redo för vilket spel du än spelar.
*Den här funktionen baseras på specifikationerna för modellen 45GX950A.
Varför har LG UltraGear™ den senaste DP-tekniken för bästa spelprestanda?
UltraGear™-skärmar har den senaste DisplayPort 2.1-tekniken för jämn grafik och full prestanda, vilket ger betydligt högre bandbredd än HDMI för högre okomprimerade upplösningar och ultrasnabb uppdateringsfrekvens – perfekt för avancerade GPU:er och PC-spel. DisplayPort 2.1 stöder upp till 80 Gbps bandbredd – mer än dubbelt så mycket som HDMI 2.1 (upp till 48 Gbps) – och mycket mer än HDMI 2.0 (18 Gbps). Det möjliggör högre bildhastigheter vid 4K och högre, med lägre latens och bättre stabilitet i krävande titlar. HDMI 2.0 stöder 4K vid 60 Hz, medan HDMI 2.1 möjliggör 4K vid 120 Hz för nästa generations konsoler.
Hur kan UltraGear™ stödja både arbete och spel?
Hur förbättrar LG Switch multitasking för både arbete och spel?
LG Switch hjälper till att förbättra multitasking genom att kombinera funktioner som Personalized Picture Wizard, Skärmdelning och Video Call. Användare kan finjustera visningsinställningar för olika uppgifter, dela upp skärmen i anpassningsbara layouter för spel eller arbete sida vid sida och snabbt ansluta till videosamtal via genväg – allt utan att avbryta sitt arbetsflöde eller spel. Det ger en sömlös upplevelse skräddarsydd för både produktivitet och underhållning.
Hur ger LG UltraGear™ OLED skarpare och mer läsbar text?
LG UltraGear™ OLED använder hög pixeldensitet (PPI) och en förbättrad subpixelstruktur för att leverera skarp och läsbar text. Oavsett om du läser dokument, skriver e-postmeddelanden eller surfar på webben förblir tecken tydliga även i små teckenstorlekar. Dessa visningstekniker stöder visuell klarhet genom att förbättra kantdefinitionen och bibehålla färgjusteringen, vilket kan bidra till att minska visuellt buller. Du kan bibehålla fokus under långa arbets- eller studiesessioner utan att offra klarhet när det är dags att byta till spel.
*Den här funktionen baseras på specifikationerna för modellen 45GX950A.
*Bilden är endast för illustrativt syfte och jämför RWBG- och RGWB-subpixelstrukturer, vilket kan påverka upplevd textklarhet beroende på skärm och innehåll.
Vad gör LG UltraGear™ bekväm för anslutning av flera enheter?
UltraGear™-skärmar har många portar – som USB-C, HDMI och DisplayPort – så att du kan ansluta allt från din spelkonsol till din bärbara dator. De stöder även USB-hubbfunktionalitet, så att du kan ansluta kringutrustning som tangentbord och mus direkt till bildskärmen. Det innebär att du inte behöver ansluta och koppla ur hela tiden – växla enkelt mellan arbete och spel utan att ändra din skrivbordsinstallation.
Hur förbättrar webOS den dagliga användningen utöver spelskärmen?
LG UltraGear™ drivs av webOS och låter dig streama video, surfa på webben eller komma åt produktivitetsappar utan att starta din dator eller konsol. När du inte spelar kan du utföra snabba uppgifter eller ta en videopaus utan bruset, värmen eller strömförbrukningen hos ett komplett system. Det är idealiskt för lätt användning mellan spelpass eller under avbrott i arbetet, vilket sparar tid, energi och krångel.