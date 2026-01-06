En ultrabred 21:9-skärm är den perfekta kombinationen av uppslukande skala och praktiskt skrivbordsutrymme. För MOBA-, RPG- eller AAA-titlar visar detta bredare format mer terräng och användargränssnitt med ett enda ögonkast, med böjda skärmar som håller kanterna bekvämt inom synfältet. UltraGear™ erbjuder ett brett utbud av 21:9-skärmar i olika storlekar, så att du kan hitta rätt passform för din installation.

Föredrar du ett traditionellt utseende? Utforska UltraGear™:s omfattande sortiment av 16:9-skärmar byggda för precision och hastighet. Välj det bredd–höjd-förhållande som matchar hur du spelar.