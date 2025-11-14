We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 27" UltraGear™ 4:e gen. OLED 280 Hz QHD-spelskärm│27GX700A med VESA DisplayHDR™ True Black 500
LG 27" UltraGear™ 4:e gen. OLED 280 Hz QHD-spelskärm│27GX700A med VESA DisplayHDR™ True Black 500
Prisbelönt excellens
Digital Trends 2025
Læserprisen for bedste skærmudvalg til gamere og dem, der kræver ydeevne i høj kvalitet
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Presenterar LG:s ljusstarkaste* 4:e generationens OLED
Vi presenterar LG:s första spelskärm som drivs av 4:e generationens OLED med revolutionerande Primary RGB Tandem-teknik som når upp till 1 500 nits maximal ljusstyrka för synbart tydligare spel. I snabba eller solbelysta spelscener hjälper förbättrad APL och minskad ABL till att upprätthålla konsekvent luminans utan att dämpa viktiga bilder. Denna nästa generationens OLED med UL-verifierad Perfekt svart och VESA DisplayHDR™ True Black 500 ger den kontrast och klarhet som spelare behöver för att reagera snabbare, se mer och fortsätta att uppslukas av varje bildruta.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Från och med augusti 2025 erbjuder 27GX700A den högsta ljusstyrkan bland alla LG-modeller som använde WOLED före 4:e generationens OLED.
Nästa generations OLED-briljans
27GX700A drivs av 4:e generationens Primary RGB Tandem-OLED och ger ljusare bilder med lägre strömförbrukning än 3:e generationens OLED och når upp till 1 500 nit maximal ljusstyrka. Dess avancerade 4-stackade RGB-struktur ger djupare kontrast, skarpare detaljer och fantastisk färgprecision. Få tydligare skuggor, djup omslutning och visuell konsekvens i varje bildruta – byggd för seriöst spelande.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
UL-verifierad Perfekt visuell upplevelse, konsekvent i både svagt och starkt ljus
Perfekt svart
Perfect svart är UL-verifierad och ger äkta svärta för att förbättra den upplevda ljusstyrkan och kontrasten, oavsett om det är ljust eller mörkt omkring dig.
Perfekt färg och 100 % färgåtergivning
Perfekt färg och 100 % färgåtergivning ger exakt färguttryck även under varierande ljusförhållanden, från svagt ljus till ljusa miljöer.
Perfekt reproduktion
UL-verifierad Perfekt reproduktion säkerställer att faktiskt spelinnehåll återges troget på skärmen och bibehåller avsedd färg och detaljrikedom i både mörka och ljusa miljöer. Till skillnad från statiska bildbaserade mätvärden återspeglar denna certifiering noggrannheten i den verkliga återgivningsnoggrannheten för innehåll.
Djupare detalj med VESA DisplayHDR™ True Black 500
Upplev oöverträffat djup och levande realism med VESA DisplayHDR™ True Black 500, som ger detaljerade svärta även i de mörkaste scenerna. Med DCI-P3 99,5 % (typ) färgrymd visar skärmen färger med realistiska detaljer som ligger så nära den ursprungliga avsikten som möjligt.
En tungt bepansrad krigare står i en mörk, stenig grotta och håller i ett glödande, flammande svärd. Framför krigaren forsar en massiv ström av smält lava ner från grottaket och kastar ett ljust, intensivt orangefärgat ljus över scenen. Kontrasten mellan grottans mörker och den flammande elden framhäver spelets dramatiska och filmiska visuella stil.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Avancerad ögonkomfortteknik med fem UL-verifieringar
LG WOLED har AGLR (anti-glare och låg reflektion) och dess avancerade ögonkomforttekniker minimerar frustrerande reflektioner för ögonkomfort och kristallklar spelprestanda med konsekvent klarhet. Med UL-verifieringar på viktiga områden – som begränsar skadlig exponering för blått ljus och förhindrar distraktioner från flimrande ljus – främjar dessa tekniker den visuella komforten och bidrar till en smidigare spelupplevelse, oavsett om du spelar i ljusa miljöer eller i rum med LED-belysning.
*Alla bilder som visas är simulerade och endast avsedda för illustrationsändamål.
*LG WOLED har verifierats av UL som flimmerfri, fri från obehaglig bländning och Low Blue Light.
*Certifikatnummer: Flimmerfri skärm (OLED) – A196009, fri från obehaglig bländning – V563481 (förhållanden för UGR mindre än 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741
*Ovanstående funktion kan variera beroende på användarens datormiljö eller förhållanden.
Skyddar OLED via On-Screen Display
Genom On-Screen Display kan du justera OLED-ljusstyrkan och aktivera skyddsinställningar för att förhindra efterbilder eller inbränning, vilket gör att du kan njuta av överlägsen OLED-bildkvalitet längre. Dessutom kan spelare även enkelt anpassa sina spelinställningar för optimal prestanda.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Inbränning på skärmen kan förekomma i ljusare läge.
Blixtsnabb
Vår UltraGear™ OLED-skärm har oöverträffad kraft med en uppdateringsfrekvens på 280 Hz och erbjuder ultrasmidiga bilder och skarpt spel utan ghosting som ger dig en konkurrensfördel.
LG UltraGear™ spelskärm visar en snabb Formel 1-bil som kör framåt med dynamisk rörelseoskärpa. Överlägget med nummer ”280 Hz” är framträdande för att lyfta fram bildskärmens supersnabba uppdateringsfrekvens. Skärmen visas från en sidovinkel för att betona dess prestanda och hastighetsorienterade design.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Överväldigande hastighet, dyk in i spelet
Med en ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 0,03 ms (GtG) reduceras reverse ghosting och du får en snabb svarstid så att du kan njuta av helt ny spelprestanda
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Välj ”Snabbare läge” för att aktivera ”0,03 ms svarstid”. (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).
Certifierad med allmänt antagen teknik
Den här skärmen, driven av AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA-validated G-SYNC®-kompatibilitet och VESA AdaptiveSync™ certification säkerställer tearing-fri smidig bild med låg latens för oöverträffad spelprecision och smidighet.
Jämförelse av flytande spelbild – den vänstra bilden har tearing, och den högra bilden är felfri.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.
*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.
*Headset säljs separat.
Smartare kontroll och sömlös växling med LG Switch
Med LG Switch-appen kan skärmen lätt optimeras för både spel och vardagsbruk. Enkel hantering av bildskärmsinställningarna – justera bildkvalitet och ljusstyrka efter dina önskemål och tillämpa inställningarna direkt med en snabbtangent. Med appen kan du också dela upp skärmen i 11 layouter och starta din videosamtalsplattform med ett klick för en ännu bekvämare konfiguration.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Denna video är endast avsedd för illustrativa ändamål och kanske inte återspeglar de faktiska produktspecifikationerna för 27GX700A.
*LG Switch kräver programvara och manuell nedladdning från LG.com för korrekt användning.
Kompakt och smidig
Upplev vår sexsidiga belysning och en praktiskt taget kantlös ren design med en helt justerbar bas med svängning, lutning, höjd och vridning. Ett rent L-stativ och bred svängningsjustering är utformat för att minimera användningen av skrivbordsutrymme och eliminera döda utrymmen effektivt.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Viktiga specifikationer
Display - Storlek [tum]
26.5
Display - Upplösning
2560 x 1440
Display - Paneltyp
OLED
Display - Bildförhållande
16:9
Display - Färgomfång (typ)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Display - Krökning
-
Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
280
Mekanisk - Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UltraGear
År
2025
DISPLAY
Storlek [tum]
26.5
Bildförhållande
16:9
Paneltyp
OLED
Upplösning
2560 x 1440
Pixelavstånd [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Färgdjup (antal färger)
1.07B
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Kontrastförhållande (typ)
1500000:1
Färgomfång (typ)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Krökning
-
Färgomfång (Min.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
280
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
300cd/m²
Kontrastförhållande (Min.)
1200000:1
Storlek [cm]
67.32
ANSLUTNING
Ljudingång
-
D-Sub
-
Inbyggd KVM
-
DVI-D
-
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
-
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4
Thunderbolt
-
USB-C
-
Hörlursutgång
4-polig (ljud+mikrofon)
LAN (RJ-45)
-
Linje ut
-
Mikrofoningång
-
SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)
-
Thunderbolt (strömförsörjning)
-
USB nedströmsport
JA(2ea/ver3.0)
USB uppströms port
JA(1ea/ver3.0)
USB-C (strömförsörjning)
-
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Automatisk ljusstyrka
-
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Färgkalibrerad i fabrik
JA
PIP
-
PBP
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC-kompatibel
Kalibrering av HW
Klar för hårdvarukalibrering
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Hårkors
JA
Läsarläge
JA
FPS-räknare
JA
VRR
JA
Superupplösning+
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 500
Mini-LED-teknik
-
Nano IPS™-teknik
-
Teknik för reducering av rörelseoskärpa
-
Överklockning
-
Användardefinierad nyckel
JA
Automatisk ingångsomkopplare
JA
Kamera
-
Mikrofon
-
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering
Väggmonterbar [mm]
100 x 100 mm
LJUD
Maxx ljud
-
Fyllig bas
-
Högtalare
-
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
820x183x532
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
605.2x579.3x249.1(Up) / 605.2x469.3x249.1(Down)
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
605.2x351.0x45.3
Vikt vid leverans [kg]
12.2kg
Vikt med stativ [kg]
9.0kg
Vikt utan stativ [kg]
4.8kg
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,5 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Extern strömadapter
TILLBEHÖR
Displayport
JA(1ea)
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA(2ea)
Thunderbolt
-
USB A till B
JA
USB-C
-
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
JA
LG kalibreringsstudio (True Color Pro)
JA
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
