LG 27" UltraGear™ 4:e gen. OLED 280 Hz QHD-spelskärm│27GX700A med VESA DisplayHDR™ True Black 500
Produktinformationsblad

LG UltraGear™ GX8 32-tums OLED 4K UHD spelskärm | 32GX850A med Dual-Mode, 0.03 ms (GtG), DisplayHDR™ True Black 400, Glare-panel
Huvudfunktioner

  • 27-tums QHD (2 560 x 1 440) OLED-skärm
  • VESA DisplayHDR™ True Black 500
  • OLED med en uppdateringsfrekvens på 280Hz
  • Svarstid på 0,03 ms (GtG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible/VESA Certified AdaptiveSync/AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Sexsidig ljusdesign med utrymmessparande L-stativ
Prisbelönt excellens

Digital Trends Award-logotyp

Digital Trends 2025

Læserprisen for bedste skærmudvalg til gamere og dem, der kræver ydeevne i høj kvalitet

LG UltraGear™ GX8-logotyp.

LG UltraGear™ GX8-logotyp.



Vores første fjerde generations OLED gaming-
skærm med True Black 500

Vy framifrån av UltraGear™ OLED 32GX850A spelskärm.

Vy framifrån av UltraGear™ OLED 32GX850A spelskärm.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Funktionsöversikt över en spelskärm som lyfter fram: 32-tums OLED 4K, OLED med MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 0,03 ms GtG, Glare-panel.

Funktionsöversikt över en spelskärm som lyfter fram: 32-tums OLED 4K, OLED med MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 0,03 ms GtG, Glare-panel.

Skärm

Skärm

Presenterar LG:s ljusstarkaste* 4:e generationens OLED

Vi presenterar LG:s första spelskärm som drivs av 4:e generationens OLED med revolutionerande Primary RGB Tandem-teknik som når upp till 1 500 nits maximal ljusstyrka för synbart tydligare spel. I snabba eller solbelysta spelscener hjälper förbättrad APL och minskad ABL till att upprätthålla konsekvent luminans utan att dämpa viktiga bilder. Denna nästa generationens OLED med UL-verifierad Perfekt svart och VESA DisplayHDR™ True Black 500 ger den kontrast och klarhet som spelare behöver för att reagera snabbare, se mer och fortsätta att uppslukas av varje bildruta.

En dramatisk scen från ett fantasy-spel med en krigare i mantel som står framför en snöig bergskedja med texten ”32-tums OLED 4K” i det högra nedre hörnet.

En dramatisk scen från ett fantasy-spel med en krigare i mantel som står framför en snöig bergskedja med texten ”32-tums OLED 4K” i det högra nedre hörnet.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Från och med augusti 2025 erbjuder 27GX700A den högsta ljusstyrkan bland alla LG-modeller som använde WOLED före 4:e generationens OLED.

Nästa generations OLED-briljans

27GX700A drivs av 4:e generationens Primary RGB Tandem-OLED och ger ljusare bilder med lägre strömförbrukning än 3:e generationens OLED och når upp till 1 500 nit maximal ljusstyrka. Dess avancerade 4-stackade RGB-struktur ger djupare kontrast, skarpare detaljer och fantastisk färgprecision. Få tydligare skuggor, djup omslutning och visuell konsekvens i varje bildruta – byggd för seriöst spelande.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

UL-verifierad Perfekt visuell upplevelse, konsekvent i både svagt och starkt ljus

Perfekt svart

Perfect svart är UL-verifierad och ger äkta svärta för att förbättra den upplevda ljusstyrkan och kontrasten, oavsett om det är ljust eller mörkt omkring dig.

Perfekt färg och 100 % färgåtergivning

Perfekt färg och 100 % färgåtergivning ger exakt färguttryck även under varierande ljusförhållanden, från svagt ljus till ljusa miljöer. 

Perfekt reproduktion

UL-verifierad Perfekt reproduktion säkerställer att faktiskt spelinnehåll återges troget på skärmen och bibehåller avsedd färg och detaljrikedom i både mörka och ljusa miljöer. Till skillnad från statiska bildbaserade mätvärden återspeglar denna certifiering noggrannheten i den verkliga återgivningsnoggrannheten för innehåll.

En dramatisk scen från ett fantasy-spel med en krigare i mantel som står framför en snöig bergskedja med texten ”32-tums OLED 4K” i det högra nedre hörnet.

En dramatisk scen från ett fantasy-spel med en krigare i mantel som står framför en snöig bergskedja med texten ”32-tums OLED 4K” i det högra nedre hörnet.

En dramatisk scen från ett fantasy-spel med en krigare i mantel som står framför en snöig bergskedja med texten ”32-tums OLED 4K” i det högra nedre hörnet.

En dramatisk scen från ett fantasy-spel med en krigare i mantel som står framför en snöig bergskedja med texten ”32-tums OLED 4K” i det högra nedre hörnet.

Djupare detalj med VESA DisplayHDR™ True Black 500

Upplev oöverträffat djup och levande realism med VESA DisplayHDR™ True Black 500, som ger detaljerade svärta även i de mörkaste scenerna. Med DCI-P3 99,5 % (typ) färgrymd visar skärmen färger med realistiska detaljer som ligger så nära den ursprungliga avsikten som möjligt.

En tungt bepansrad krigare står i en mörk, stenig grotta och håller i ett glödande, flammande svärd. Framför krigaren forsar en massiv ström av smält lava ner från grottaket och kastar ett ljust, intensivt orangefärgat ljus över scenen. Kontrasten mellan grottans mörker och den flammande elden framhäver spelets dramatiska och filmiska visuella stil.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Avancerad ögonkomfortteknik med fem UL-verifieringar

LG WOLED har AGLR (anti-glare och låg reflektion) och dess avancerade ögonkomforttekniker minimerar frustrerande reflektioner för ögonkomfort och kristallklar spelprestanda med konsekvent klarhet. Med UL-verifieringar på viktiga områden – som begränsar skadlig exponering för blått ljus och förhindrar distraktioner från flimrande ljus – främjar dessa tekniker den visuella komforten och bidrar till en smidigare spelupplevelse, oavsett om du spelar i ljusa miljöer eller i rum med LED-belysning.

En dramatisk scen från ett fantasy-spel med en krigare i mantel som står framför en snöig bergskedja med texten ”32-tums OLED 4K” i det högra nedre hörnet.

En dramatisk scen från ett fantasy-spel med en krigare i mantel som står framför en snöig bergskedja med texten ”32-tums OLED 4K” i det högra nedre hörnet.

*Alla bilder som visas är simulerade och endast avsedda för illustrationsändamål.

*LG WOLED har verifierats av UL som flimmerfri, fri från obehaglig bländning och Low Blue Light.

*Certifikatnummer: Flimmerfri skärm (OLED) – A196009, fri från obehaglig bländning – V563481 (förhållanden för UGR mindre än 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741

*Ovanstående funktion kan variera beroende på användarens datormiljö eller förhållanden.

Skyddar OLED via On-Screen Display

Genom On-Screen Display kan du justera OLED-ljusstyrkan och aktivera skyddsinställningar för att förhindra efterbilder eller inbränning, vilket gör att du kan njuta av överlägsen OLED-bildkvalitet längre. Dessutom kan spelare även enkelt anpassa sina spelinställningar för optimal prestanda.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Ljusstyrka

Maximal ljusstyrka

OLED Screen Move

Dual-Mode

Gränssnittsbild av Ljusstyrka.

Ljusstyrka

Gränssnittsbild av Maximal ljusstyrka.

Maximal ljusstyrka

Gränssnittsbild av OLED Screen Move.

OLED Screen Move

Gränssnittsbild av Dual-Mode.

Dual-Mode

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Inbränning på skärmen kan förekomma i ljusare läge.

hastighet

hastighet

Blixtsnabb

Vår UltraGear™ OLED-skärm har oöverträffad kraft med en uppdateringsfrekvens på 280 Hz och erbjuder ultrasmidiga bilder och skarpt spel utan ghosting som ger dig en konkurrensfördel.

LG UltraGear™ spelskärm visar en snabb Formel 1-bil som kör framåt med dynamisk rörelseoskärpa. Överlägget med nummer ”280 Hz” är framträdande för att lyfta fram bildskärmens supersnabba uppdateringsfrekvens. Skärmen visas från en sidovinkel för att betona dess prestanda och hastighetsorienterade design.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Överväldigande hastighet, dyk in i spelet

Med en ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 0,03 ms (GtG) reduceras reverse ghosting och du får en snabb svarstid så att du kan njuta av helt ny spelprestanda

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Välj ”Snabbare läge” för att aktivera ”0,03 ms svarstid”. (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).

Teknik

Teknik

Certifierad med allmänt antagen teknik

Den här skärmen, driven av AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA-validated G-SYNC®-kompatibilitet och VESA AdaptiveSync™ certification säkerställer tearing-fri smidig bild med låg latens för oöverträffad spelprecision och smidighet.

Jämförelse av flytande spelbild – den vänstra bilden har tearing, och den högra bilden är felfri.

En scen i ett racingspel visar en ljusgrön sportbil som leder på ett spår, med flera bilar bakom under AMD FreeSync™ Premium Pro-funktionen.

En scen i ett racingspel visar en ljusgrön sportbil som leder på ett spår, med flera bilar bakom under AMD FreeSync™ Premium Pro-funktionen.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.

*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.

Vy framifrån och bakifrån av spelskärmen UltraGear™ 32GX850A som visar en futuristisk racingscen på skärmen.

Vy framifrån och bakifrån av spelskärmen UltraGear™ 32GX850A som visar en futuristisk racingscen på skärmen.

4-polig hörlursutgång

Koppla in dig för en uppslukande
ljudupplevelse

Njut av dina spel samtidigt som du har röstchatt genom att enkelt ansluta med 4-polig hörlursutgång. Dessutom kan du känna dig ännu mer uppslukad med virtuellt 3D-ljud med DTS Headphone:X.

*Headset säljs separat.

Smartare kontroll och sömlös växling med LG Switch

Med LG Switch-appen kan skärmen lätt optimeras för både spel och vardagsbruk. Enkel hantering av bildskärmsinställningarna – justera bildkvalitet och ljusstyrka efter dina önskemål och tillämpa inställningarna direkt med en snabbtangent. Med appen kan du också dela upp skärmen i 11 layouter och starta din videosamtalsplattform med ett klick för en ännu bekvämare konfiguration.

Kort funktionsvideo som demonstrerar LG UltraGears LG Switch-funktion och visar sömlös växling av ingångskälla och förbättrad användarkontroll för en optimerad spelupplevelse i 2025 års UltraGear™-skärmsortiment.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Denna video är endast avsedd för illustrativa ändamål och kanske inte återspeglar de faktiska produktspecifikationerna för 27GX700A.

*LG Switch kräver programvara och manuell nedladdning från LG.com för korrekt användning.

Kompakt och smidig

Upplev vår sexsidiga belysning och en praktiskt taget kantlös ren design med en helt justerbar bas med svängning, lutning, höjd och vridning. Ett rent L-stativ och bred svängningsjustering är utformat för att minimera användningen av skrivbordsutrymme och eliminera döda utrymmen effektivt.

Swivel adjustable icon.

Svängningsfunktion

-30°–30°

Tilt adjustable icon.

Lutning

-5°–15°

Height adjustable icon.

Höjd

110 mm

Borderless design icon.

Vridning

Motsols

En dramatisk scen från ett fantasy-spel med en krigare i mantel som står framför en snöig bergskedja med texten ”32-tums OLED 4K” i det högra nedre hörnet.

En dramatisk scen från ett fantasy-spel med en krigare i mantel som står framför en snöig bergskedja med texten ”32-tums OLED 4K” i det högra nedre hörnet.

Borderless design icon.

HDMI™ 2.1 x 2 

Height adjustable icon.

DisplayPort 1.4 x 1

med DSC

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    26.5

  • Display - Upplösning

    2560 x 1440

  • Display - Paneltyp

    OLED

  • Display - Bildförhållande

    16:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Display - Krökning

    -

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    280

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UltraGear

  • År

    2025

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    26.5

  • Bildförhållande

    16:9

  • Paneltyp

    OLED

  • Upplösning

    2560 x 1440

  • Pixelavstånd [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Färgdjup (antal färger)

    1.07B

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Kontrastförhållande (typ)

    1500000:1

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Krökning

    -

  • Färgomfång (Min.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    280

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Kontrastförhållande (Min.)

    1200000:1

  • Storlek [cm]

    67.32

ANSLUTNING

  • Ljudingång

    -

  • D-Sub

    -

  • Inbyggd KVM

    -

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    1.4

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    -

  • Hörlursutgång

    4-polig (ljud+mikrofon)

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Linje ut

    -

  • Mikrofoningång

    -

  • SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)

    -

  • Thunderbolt (strömförsörjning)

    -

  • USB nedströmsport

    JA(2ea/ver3.0)

  • USB uppströms port

    JA(1ea/ver3.0)

  • USB-C (strömförsörjning)

    -

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Automatisk ljusstyrka

    -

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    JA

  • PIP

    -

  • PBP

    -

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC-kompatibel

  • Kalibrering av HW

    Klar för hårdvarukalibrering

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Hårkors

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • FPS-räknare

    JA

  • VRR

    JA

  • Superupplösning+

    -

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR True Black 500

  • Mini-LED-teknik

    -

  • Nano IPS™-teknik

    -

  • Teknik för reducering av rörelseoskärpa

    -

  • Överklockning

    -

  • Användardefinierad nyckel

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100 mm

LJUD

  • Maxx ljud

    -

  • Fyllig bas

    -

  • Högtalare

    -

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    820x183x532

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    605.2x579.3x249.1(Up) / 605.2x469.3x249.1(Down)

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    605.2x351.0x45.3

  • Vikt vid leverans [kg]

    12.2kg

  • Vikt med stativ [kg]

    9.0kg

  • Vikt utan stativ [kg]

    4.8kg

KRAFT

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,5 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Extern strömadapter

TILLBEHÖR

  • Displayport

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Thunderbolt

    -

  • USB A till B

    JA

  • USB-C

    -

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    JA

  • LG kalibreringsstudio (True Color Pro)

    JA

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

