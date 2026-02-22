Vy uppifrån av LG Sound Suite-system för rumsligt ljud på en matt silveryta som visar högtalare, bashögtalare och en trådlös soundbar.

Vad är LG Sound Suite?
NyckelfunktionerProduktkomponenterSpecifikationerLäs mer
1) LG Sound Suite med Dolby Atmos FlexConnect-teknik upptäcker varje högtalares placering för optimerat surroundljud. 2) Vy uppifrån av ett surroundljudsystem med Sound Follow-teknik för optimalt ljud var du än befinner dig. 3) LG Sound Suite Room Calibration analyserar utrymmet och högtalarpositionerna för att leverera det bästa surroundljudsystemet. 4) Närbild av LG Sound Suite-högtalare med metalliskt silver och svart premiumdesign. 5) LG Sound Suite med Dolby Atmos 3D rumsligt ljud och Peerless-enheter för premiumljud. 6) Ett modernt vardagsrum med väggmonterad TV och LG Sound Suite surroundljudsystem med AI-driven rumslig ljudanpassning.

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

*Sound Follow-funktionen kommer att vara tillgänglig från och med 13 januari 2026.

Dolby Atmos FlexConnect

Placera den var som helst, upplev Dolby överallt

DAFC-teknik (Dolby Atmos FlexConnect) känner intelligent av varje högtalares position – oavsett om den placeras fritt eller nyligen har tillagts – och optimerar ljudsignalerna i realtid för att leverera ett fylligt, uppslukande ljud i hela ditt utrymme.

LG Sound Suite med Dolby Atmos FlexConnect-teknik upptäcker varje högtalares placering för att optimera surroundljudsystemen

*M5 kräver anslutning av två eller flera enheter för att implementera DAFC-funktionen.

*W7 kan tilldelas till en DAFC-grupp, men fungerar inte i DAFC-läge.

*Bilderna är endast avsedda för illustrationsändamål. Elkablar kanske inte visas. Produktens faktiska utseende kan variera.

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

Sound Follow™

AI-driven Sound Follow optimerar ljudet oavsett var du flyttar på dig

Du behöver inte flytta högtalaren varje gång du flyttar på dig. H7:s Sound Follow-teknik analyserar inte bara själva utrymmet, utan även din position och rörelse i utrymmet, vilket säkerställer optimalt ljud var du än befinner dig.

En video visar hur Sound Follow fungerar

*Stöds på mobiltelefoner med UWB.

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.

*Sound Follow-funktionen kommer att vara tillgänglig från och med 13 januari 2026.

*Sound Follow är endast tillgänglig när den är ansluten till H7.

Room Calibration Pro för ett ljud som är skräddarsytt efter ditt utrymme

Genom att mäta rummets akustiska egenskaper justeras ljudet för att matcha utrymmet. Det ger ett tydligt, välbalanserat ljud som känns naturligt i hela rummet.

Vy uppifrån av ett vardagsrum med cirkulära ljudvågor som sprider sig jämnt från LG Sound Suite H7-soundbaren för att illustrera Room Calibration

*Bilderna är endast avsedda för illustrationsändamål. Elkablar kanske inte visas. Produktens faktiska utseende kan variera.

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

Premiumljud omdefinierat av Peerless tradition och Dolby-teknik

Alla LG Sound Suite-produkter har enheter från Peerless, ett välkänt märke för ljudlösningar med ett 100-årigt arv. Noggrant utformade högpresterande komponenter i kombination med Dolby Atmos rumsliga ljud ger ljud av konsertkvalitet i ditt hem.

LG Sound Suite surroundljudsystem på en mörk scen, bestående av trådlös soundbar, högtalare och bashögtalare anslutna med Dolby Atmos FlexConnect-teknik för ljudkvalitet.

*Bilderna är endast avsedda för illustrationsändamål. Elkablar kanske inte visas. Produktens faktiska utseende kan variera.

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

Mer än bara en soundbar.
Det här är Sound Suite.

Vilka är skillnaderna?

Table Caption
FeaturesSound SuiteSoundbar
LG Sound Suite Set med en svart soundbar, ett par högtalare och en bashögtalare anslutna trådlöst
Sound Suite
En svart soundbar
Soundbar
Kan jag använda den här högtalaren ensam utan att ansluta den till en annan enhet?JaNej
Hur många (surround) högtalare kan anslutas?42
Kan jag placera högtalarna fritt utan utrymmesbegränsningar?JaNej
Kan jag ansluta surroundhögtalarna direkt till TV n?JaNej
Optimeras ljudet när lyssnarna förflyttar sig?JaNej
En video visar att Sound Suite kan placeras fritt för sina olika kombinationer

Designa din perfekta kombination

Välj mellan H7, M7, M5 och W7 för att skapa en konfiguration som passar din stil och dina preferenser. Oavsett hur du arrangerar dem, optimerar Sound Suite ljudet åt dig automatiskt.

*Bilderna är endast avsedda för illustrationsändamål. Elkablar kanske inte visas. Produktens faktiska utseende kan variera.

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

LG komplett hemmabiosystem med Sound Suite-högtalare på båda sidor av TV:n som avger ljudvågor över rummet för full Dolby Atmos

*Modeller med stöd för DAFC är begränsade till OLED C- och G-serien under 2025 och kommer att utökas till att omfatta alla OLED- och QNED-TV-apparater under 2026.

Frihet att ansluta direkt till din TV

Anslut högtalarna direkt till TV:n utan en soundbar. Kombinera dem med DAFC-aktiverade OLED- och QNED-TV-apparater för en uppslukande ljudupplevelse som fyller rummet.

Table Caption
FeaturesStereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
Ett par M7-högtalare med en W7-bashögtalare LG AI Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7 Pro
Ett par M7-högtalare LG AI Stereo Suite 7
Stereo Suite 7
Ett par M5-högtalare LG AI Stereo Suite 5
Stereo Suite 5
AI-processorNejNejNej
LjudupplevelseRiktigt surroundstereoljudRiktigt surroundstereoljudRiktigt surroundstereoljud
Kanaler och högtalarenheterUpp till 8.1.2 kanaler med 15 högtalarenheter (beroende på TV-modell)Upp till 8.1.2 kanaler med 14 högtalarenheter (beroende på TV-modell)Upp till 6.1.2 kanaler med 12 högtalarenheter (beroende på TV-modell)
ProduktlistaM7 2ea + W7M7 2eaM5 2ea
TV-storlekÖver 65 tumÖver 65 tumÖver 55 tum
Dolby Atmos FlexConnectTillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.
Sound FollowNejNejNej
Room Calibration ProJaJaJa

'Ett par LG Sound Suite-högtalare och soundbar placerade tillsammans med en TV för ett fylligt surroundljudsystem för TV med full Dolby Atmos

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

Börja med H7, kärnan i din Sound Suite

Du kan bygga din Sound Suite med bara H7. Använd den som en hubb för sömlös anslutning av TV och högtalare. 

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7Immersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 ProImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7
A pair of M7 speakers LG AI Stereo Suite 7
Immersive Quad Suite 7
'LG Immersive Suite 7 pro, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 7 Pro
LG Immersive Suite 5 Pro, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 5 Pro
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 5
LG Cinema Suite 7, a set of classic home stereo audio system featuring a Sound Suite soundbar and woofer
Cinema Suite 7
AI-processorAlpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3
LjudupplevelseFull 3D med 4 högtalareDjup inlevelse med två högtalareDjup inlevelse med två högtalareDjup inlevelse med två högtalareDjup inlevelse med två högtalareGrundläggande installation för en uppslukande upplevelse
Kanaler och högtalarenheter13.1.7 kanaler med 29 högtalarenheter 9.1.5 kanaler med 21 högtalarenheter 7.1.5-kanaler med 19 högtalarenheter 9.1.5 kanaler med 20 högtalarenheter7.1.5-kanaler med 18 högtalarenheter5.1.3 kanaler med 13 högtalarenheter
ProduktlistaH7 + M7 4ea + W7H7 + M7 2ea + W7H7 + M5 2ea + W7H7 + M7 2eaH7 + M5 2eaH7 + W7
TV-storlekÖver 65 tum/Över 80 tumÖver 65 tum/Över 80 tumÖver 65 tumÖver 65 tum/Över 80 tumÖver 65 tumÖver 65 tum
Dolby Atmos FlexConnectTillgängligTillgängligTillgängligTillgängligTillgängligTillgänglig
Sound FollowJaJaJaJaJaJa
Room Calibration ProJaJaJaJaJaJa

Premiumdesign som lyfter utrymmet

  • Närbild av LG Sound Suite-högtalare med metalliskt silver- och svart premiumdesign.
  • LG trådlös W7-bashögtalare i matt svart, vriden i en liten vinkel för ett djupare, uppslukande ljud
  • Vinklad vy av LG Sound Suite H7 placerad på en bordsskiva som visar upp dess eleganta mattsvarta hölje och premiumdesign.
  • Full vy av en trådlös golvhögtalare med ett metallstativ som skapar ett Dolby Atmos hemmabiosystem
  • Vy framifrån av en smal Dolby Atmos Sound Suite H7 för ett uppslukande ljudsystem för hemmet
  • Sidovy av en Dolby Atmos-bashögtalare som levererar djup bas för bästa hemmabiosystem
  • Vy underifrån av en trådlös LG-högtalare som framhäver den robusta anslutningen mellan bas- och stativ
  • LG Sound Suite-högtalare på en bordsskiva med ett rundat mörk hölje och en mjuk orange glöd vid basen.

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

Utforska varje ljudenhet i detalj

Läs mer om varje trådlösa Sound Suite-högtalare via länkarna nedan.

  1. H7

    H7 – mittpunkten i Sound Suite – är ett allt-i-ett-ljudsystem med Alpha 11 AI-processor. Byggd med 4 bashögtalare och 8 passiva element.

    Läs mer

  2. M7

    M7 är utformad för uppslukande klarhet. Det är en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och 3 fullregisterelement. 

    Läs mer

  3. M5

    M5 är kompakt men ändå dynamisk – en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och dubbla diskanthögtalare.

    Läs mer

  4. W7

    En basmodul med stöd för DAFC, med en 8-tums Peerless-bashögtalare som ger ultralåg bas ner till 25Hz.

    Läs mer

Vanliga frågor och svar

Q.

Vad är Sound Suite?

A.

LG:s Sound Suite är ett rumsligt premiumljudsystem för hemmet som möjliggör flexibel placering och arrangemang av soundbars, högtalare och bashögtalare. Den använder Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) för att optimera ljudet baserat på användarens position, oavsett hur enheterna är ordnade.

Läs mer om varje trådlös Sound Suite-högtalare:
H7 (allt-i-ett-ljudsystem), M7 (högtalare med stöd för DAFC, kanal 2.1.1), M5 (högtalare med stöd för DAFC, kanal 1.1.1)*, W7 (bashögtalare med uppslukande djup bas).

*M5 kräver anslutning av två eller flera enheter.

Q.

Vilka är de viktigaste fördelarna med Sound Suite?

A.

Viktiga fördelar med LG:s Sound Suite inkluderar:  

- Flexibel placering och expansion av trådlösa högtalare

- Uppslukande ljud för en surroundljudupplevelse

- Enkel kontroll och design

Q.

Hur många högtalare kan jag ansluta med Sound Suite?

A.

Du kan ansluta upp till fyra trådlösa Sound Suite-högtalare (M7, M5) och en extra bashögtalare (W7) med Sound Suite H7.

Du kan också ansluta upp till fyra högtalare till din LG TV med stöd för DAFC*.

 

*Om din TV är ansluten till W7-bashögtalaren kan du bara ansluta upp till 3 Sound Suite-högtalare.

Q.

Vilket är det bästa ljudsystemet för mitt vardagsrum? 

A.

Det bästa ljudsystemet för hemmet beror på rummets storlek, ljudpreferenser och hur smidigt det är att installera. 

 

Om din rumslayout eller begränsat utrymme försvårar en traditionell installation kan LG:s nya Sound Suite vara ett bra val. Med Sound Suite kan du anpassa kombinationen och placeringen av högtalare, soundbar och bashögtalare för optimal ljudkvalitet.

Det finns över 20 olika kombinationer tillgängliga med Sound Suite, så du kan anpassa installationen efter storleken på ditt hem eller dina behov.

Q.

Ska jag skaffa en soundbar eller en hemmabioinstallation?

A.

Att välja mellan soundbars och hemmabioinstallationer beror på dina prioriteringar för uppslukande ljud, anpassning/anslutning av ljudenheter och rumsutrymme. 

 

Om du vill förbättra ljudkvaliteten på din TV i ett mindre rum kan du överväga att köpa soundbars. En soundbar är enkel att installera med minimal röra. Men om du vill ha ett mer uppslukande, bioliknande ljud hemma och har en mer anpassningsbar layout skulle ett hemmabiosystem vara ett bättre val.

 

Sound Suite är ett bra alternativ om du vill anpassa din egen uppsättning högtalare/soundbars hemma och fritt placera dem var du vill. Du kan välja de komponenter du gillar med Sound Suite och flexibelt kombinera dem för att skapa en surroundljudmiljö.

Q.

Hur skiljer sig Sound Suite från traditionella soundbars?

A.

Soundbar är ett kompakt högtalarsystem som förbättrar TV-ljudkvaliteten, med en elegant, utrymmesbesparande design och trådlös anslutning. 

Till skillnad från traditionella soundbars låter Sound Suite dig anpassa och ansluta upp till 4 bakre högtalare* (soundbars tillåter endast upp till 2), i alla utrymmen eller platser för ett uppslukande surroundljud. Den optimerar ljudet från högtalarna baserat på lyssnarens position för att utöka ljudsystemet i ditt hem. 

 

*Sound Suite M5- eller M7-högtalare.

Q.

Kan jag ansluta mina högtalare direkt till min LG TV med Sound Suite?

A.

Ja, du kan ansluta högtalare (M7 och M5) direkt till din LG TV om din TV har stöd för Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)*. Om din TV inte har stöd för DAFC kan du använda Sound Suite H7 för att länka TV och högtalare för högkvalitativt flerkanaligt ljud.

Sound Suite ger stabil trådlös ljudöverföring mellan enheter med konsekvent ljudprestanda.

 

För rekommenderade installationer för anslutning till din TV, se Stereo Suite 7/5-diagrammet på den här sidan.

 

*Modeller med stöd för DAFC är begränsade till OLED C- och G-serien under 2025, och till OLED- och QNED-TV-apparater i storlekarna 85 tum eller större under 2026.

Q.

Vad är Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) och hur fungerar det på Sound Suite?

A.

LG Sound Suite har stöd för Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)*, som används för att kombinera ett TV- eller soundbarsystem med trådlösa högtalare för att optimera ljudet baserat på användarens position**.

 

Viktiga funktioner i DAFC:

- Flexibel högtalarplacering: du kan placera dina trådlösa högtalare hur du vill i rummet.

- Enkel systemexpansion: du kan lägga till fler Sound Suite-högtalarenheter till systemet för att skapa ett mer uppslukande ljud.

- Optimerade högtalare: anslutna högtalare ger ett optimerat ljud.

- Enkel installation: kalibrering direkt ur lådan använder mikrofoner för att enkelt hitta högtalare i rummet.

 

*För att använda DAFC behöver du en LG TV med stöd för DAFC för att ansluta högtalare. Om din TV inte har stöd för DAFC eller är från ett annat varumärke behöver du H7 för att aktivera den här funktionen.

 

**För att kunna njuta av en fullständig Dolby Atmos-upplevelse rekommenderar vi att du placerar högtalarna i riktning mot lyssnarpositionen. Undvik också att placera högtalarna bakom TV:n eller i hörn.

Q.

Hur förbättrar Sound Follow och Room Calibration Pro Sound Suites ljud?

A.

Sound Follow* är en exklusiv funktion i Sound Suite – den optimerar ljudet för att skapa en ”perfekt plats” beroende på lyssnarens position.

 

Room Calibration Pro** använder rumslig igenkänningsteknik för att mäta användarmiljöns egenskaper. Den justerar sedan soundbarens ljudinställningar så att de passar miljön. 

 

*Tillämpad modell: Sound Suite H7

**Tillämpade modeller: Sound Suite H7, M7, M5

