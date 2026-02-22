We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.
*Sound Follow-funktionen kommer att vara tillgänglig från och med 13 januari 2026.
Dolby Atmos FlexConnect
Placera den var som helst, upplev Dolby överallt
DAFC-teknik (Dolby Atmos FlexConnect) känner intelligent av varje högtalares position – oavsett om den placeras fritt eller nyligen har tillagts – och optimerar ljudsignalerna i realtid för att leverera ett fylligt, uppslukande ljud i hela ditt utrymme.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*M5 kräver anslutning av två eller flera enheter för att implementera DAFC-funktionen.
*W7 kan tilldelas till en DAFC-grupp, men fungerar inte i DAFC-läge.
*Bilderna är endast avsedda för illustrationsändamål. Elkablar kanske inte visas. Produktens faktiska utseende kan variera.
Sound Follow™
AI-driven Sound Follow optimerar ljudet oavsett var du flyttar på dig
Du behöver inte flytta högtalaren varje gång du flyttar på dig. H7:s Sound Follow-teknik analyserar inte bara själva utrymmet, utan även din position och rörelse i utrymmet, vilket säkerställer optimalt ljud var du än befinner dig.
*Stöds på mobiltelefoner med UWB.
*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.
*Sound Follow är endast tillgänglig när den är ansluten till H7.
Room Calibration Pro för ett ljud som är skräddarsytt efter ditt utrymme
Genom att mäta rummets akustiska egenskaper justeras ljudet för att matcha utrymmet. Det ger ett tydligt, välbalanserat ljud som känns naturligt i hela rummet.
Premiumljud omdefinierat av Peerless tradition och Dolby-teknik
Alla LG Sound Suite-produkter har enheter från Peerless, ett välkänt märke för ljudlösningar med ett 100-årigt arv. Noggrant utformade högpresterande komponenter i kombination med Dolby Atmos rumsliga ljud ger ljud av konsertkvalitet i ditt hem.
Mer än bara en soundbar.
Det här är Sound Suite.
Vilka är skillnaderna?
|Features
|Sound Suite
|Soundbar
Sound Suite
Soundbar
|Kan jag använda den här högtalaren ensam utan att ansluta den till en annan enhet?
|Ja
|Nej
|Hur många (surround) högtalare kan anslutas?
|4
|2
|Kan jag placera högtalarna fritt utan utrymmesbegränsningar?
|Ja
|Nej
|Kan jag ansluta surroundhögtalarna direkt till TV n?
|Ja
|Nej
|Optimeras ljudet när lyssnarna förflyttar sig?
|Ja
|Nej
LG komplett hemmabiosystem med Sound Suite-högtalare på båda sidor av TV:n som avger ljudvågor över rummet för full Dolby Atmos
*Modeller med stöd för DAFC är begränsade till OLED C- och G-serien under 2025 och kommer att utökas till att omfatta alla OLED- och QNED-TV-apparater under 2026.
Frihet att ansluta direkt till din TV
Anslut högtalarna direkt till TV:n utan en soundbar. Kombinera dem med DAFC-aktiverade OLED- och QNED-TV-apparater för en uppslukande ljudupplevelse som fyller rummet.
|Features
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|AI-processor
|Nej
|Nej
|Nej
|Ljudupplevelse
|Riktigt surroundstereoljud
|Riktigt surroundstereoljud
|Riktigt surroundstereoljud
|Kanaler och högtalarenheter
|Upp till 8.1.2 kanaler med 15 högtalarenheter (beroende på TV-modell)
|Upp till 8.1.2 kanaler med 14 högtalarenheter (beroende på TV-modell)
|Upp till 6.1.2 kanaler med 12 högtalarenheter (beroende på TV-modell)
|Produktlista
|M7 2ea + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|TV-storlek
|Över 65 tum
|Över 65 tum
|Över 55 tum
|Dolby Atmos FlexConnect
|Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.
|Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.
|Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.
|Sound Follow
|Nej
|Nej
|Nej
|Room Calibration Pro
|Ja
|Ja
|Ja
'Ett par LG Sound Suite-högtalare och soundbar placerade tillsammans med en TV för ett fylligt surroundljudsystem för TV med full Dolby Atmos
Börja med H7, kärnan i din Sound Suite
Du kan bygga din Sound Suite med bara H7. Använd den som en hubb för sömlös anslutning av TV och högtalare.
|Features
|Immersive Quad Suite 7
|Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 5 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
Immersive Quad Suite 7
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 5 Pro
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Cinema Suite 7
|AI-processor
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Ljudupplevelse
|Full 3D med 4 högtalare
|Djup inlevelse med två högtalare
|Djup inlevelse med två högtalare
|Djup inlevelse med två högtalare
|Djup inlevelse med två högtalare
|Grundläggande installation för en uppslukande upplevelse
|Kanaler och högtalarenheter
|13.1.7 kanaler med 29 högtalarenheter
|9.1.5 kanaler med 21 högtalarenheter
|7.1.5-kanaler med 19 högtalarenheter
|9.1.5 kanaler med 20 högtalarenheter
|7.1.5-kanaler med 18 högtalarenheter
|5.1.3 kanaler med 13 högtalarenheter
|Produktlista
|H7 + M7 4ea + W7
|H7 + M7 2ea + W7
|H7 + M5 2ea + W7
|H7 + M7 2ea
|H7 + M5 2ea
|H7 + W7
|TV-storlek
|Över 65 tum/Över 80 tum
|Över 65 tum/Över 80 tum
|Över 65 tum
|Över 65 tum/Över 80 tum
|Över 65 tum
|Över 65 tum
|Dolby Atmos FlexConnect
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Sound Follow
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Room Calibration Pro
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
Premiumdesign som lyfter utrymmet
Utforska varje ljudenhet i detalj
Läs mer om varje trådlösa Sound Suite-högtalare via länkarna nedan.
H7
H7 – mittpunkten i Sound Suite – är ett allt-i-ett-ljudsystem med Alpha 11 AI-processor. Byggd med 4 bashögtalare och 8 passiva element.
M7
M7 är utformad för uppslukande klarhet. Det är en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och 3 fullregisterelement.
M5
M5 är kompakt men ändå dynamisk – en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och dubbla diskanthögtalare.
W7
En basmodul med stöd för DAFC, med en 8-tums Peerless-bashögtalare som ger ultralåg bas ner till 25Hz.
Vanliga frågor och svar
Q.
Vad är Sound Suite?
A.
LG:s Sound Suite är ett rumsligt premiumljudsystem för hemmet som möjliggör flexibel placering och arrangemang av soundbars, högtalare och bashögtalare. Den använder Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) för att optimera ljudet baserat på användarens position, oavsett hur enheterna är ordnade.
Läs mer om varje trådlös Sound Suite-högtalare:
H7 (allt-i-ett-ljudsystem), M7 (högtalare med stöd för DAFC, kanal 2.1.1), M5 (högtalare med stöd för DAFC, kanal 1.1.1)*, W7 (bashögtalare med uppslukande djup bas).
*M5 kräver anslutning av två eller flera enheter.
Q.
Vilka är de viktigaste fördelarna med Sound Suite?
A.
Viktiga fördelar med LG:s Sound Suite inkluderar:
- Flexibel placering och expansion av trådlösa högtalare
- Uppslukande ljud för en surroundljudupplevelse
- Enkel kontroll och design
Q.
Hur många högtalare kan jag ansluta med Sound Suite?
A.
Du kan ansluta upp till fyra trådlösa Sound Suite-högtalare (M7, M5) och en extra bashögtalare (W7) med Sound Suite H7.
Du kan också ansluta upp till fyra högtalare till din LG TV med stöd för DAFC*.
*Om din TV är ansluten till W7-bashögtalaren kan du bara ansluta upp till 3 Sound Suite-högtalare.
Q.
Vilket är det bästa ljudsystemet för mitt vardagsrum?
A.
Det bästa ljudsystemet för hemmet beror på rummets storlek, ljudpreferenser och hur smidigt det är att installera.
Om din rumslayout eller begränsat utrymme försvårar en traditionell installation kan LG:s nya Sound Suite vara ett bra val. Med Sound Suite kan du anpassa kombinationen och placeringen av högtalare, soundbar och bashögtalare för optimal ljudkvalitet.
Det finns över 20 olika kombinationer tillgängliga med Sound Suite, så du kan anpassa installationen efter storleken på ditt hem eller dina behov.
Q.
Ska jag skaffa en soundbar eller en hemmabioinstallation?
A.
Att välja mellan soundbars och hemmabioinstallationer beror på dina prioriteringar för uppslukande ljud, anpassning/anslutning av ljudenheter och rumsutrymme.
Om du vill förbättra ljudkvaliteten på din TV i ett mindre rum kan du överväga att köpa soundbars. En soundbar är enkel att installera med minimal röra. Men om du vill ha ett mer uppslukande, bioliknande ljud hemma och har en mer anpassningsbar layout skulle ett hemmabiosystem vara ett bättre val.
Sound Suite är ett bra alternativ om du vill anpassa din egen uppsättning högtalare/soundbars hemma och fritt placera dem var du vill. Du kan välja de komponenter du gillar med Sound Suite och flexibelt kombinera dem för att skapa en surroundljudmiljö.
Q.
Hur skiljer sig Sound Suite från traditionella soundbars?
A.
Soundbar är ett kompakt högtalarsystem som förbättrar TV-ljudkvaliteten, med en elegant, utrymmesbesparande design och trådlös anslutning.
Till skillnad från traditionella soundbars låter Sound Suite dig anpassa och ansluta upp till 4 bakre högtalare* (soundbars tillåter endast upp till 2), i alla utrymmen eller platser för ett uppslukande surroundljud. Den optimerar ljudet från högtalarna baserat på lyssnarens position för att utöka ljudsystemet i ditt hem.
*Sound Suite M5- eller M7-högtalare.
Q.
Kan jag ansluta mina högtalare direkt till min LG TV med Sound Suite?
A.
Ja, du kan ansluta högtalare (M7 och M5) direkt till din LG TV om din TV har stöd för Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)*. Om din TV inte har stöd för DAFC kan du använda Sound Suite H7 för att länka TV och högtalare för högkvalitativt flerkanaligt ljud.
Sound Suite ger stabil trådlös ljudöverföring mellan enheter med konsekvent ljudprestanda.
För rekommenderade installationer för anslutning till din TV, se Stereo Suite 7/5-diagrammet på den här sidan.
*Modeller med stöd för DAFC är begränsade till OLED C- och G-serien under 2025, och till OLED- och QNED-TV-apparater i storlekarna 85 tum eller större under 2026.
Q.
Vad är Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) och hur fungerar det på Sound Suite?
A.
LG Sound Suite har stöd för Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)*, som används för att kombinera ett TV- eller soundbarsystem med trådlösa högtalare för att optimera ljudet baserat på användarens position**.
Viktiga funktioner i DAFC:
- Flexibel högtalarplacering: du kan placera dina trådlösa högtalare hur du vill i rummet.
- Enkel systemexpansion: du kan lägga till fler Sound Suite-högtalarenheter till systemet för att skapa ett mer uppslukande ljud.
- Optimerade högtalare: anslutna högtalare ger ett optimerat ljud.
- Enkel installation: kalibrering direkt ur lådan använder mikrofoner för att enkelt hitta högtalare i rummet.
*För att använda DAFC behöver du en LG TV med stöd för DAFC för att ansluta högtalare. Om din TV inte har stöd för DAFC eller är från ett annat varumärke behöver du H7 för att aktivera den här funktionen.
**För att kunna njuta av en fullständig Dolby Atmos-upplevelse rekommenderar vi att du placerar högtalarna i riktning mot lyssnarpositionen. Undvik också att placera högtalarna bakom TV:n eller i hörn.
Q.
Hur förbättrar Sound Follow och Room Calibration Pro Sound Suites ljud?
A.
Sound Follow* är en exklusiv funktion i Sound Suite – den optimerar ljudet för att skapa en ”perfekt plats” beroende på lyssnarens position.
Room Calibration Pro** använder rumslig igenkänningsteknik för att mäta användarmiljöns egenskaper. Den justerar sedan soundbarens ljudinställningar så att de passar miljön.
*Tillämpad modell: Sound Suite H7
**Tillämpade modeller: Sound Suite H7, M7, M5