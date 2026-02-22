LG Sound Suite H7, 9.1.6 Dolby Atmos Soundbar - Kärnan i ditt trådlösa Sound Suite system

LG Sound Suite H7, 9.1.6 Dolby Atmos Soundbar - Kärnan i ditt trådlösa Sound Suite system

H7
Huvudfunktioner

  • Flexibel placering av högtalare
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • AI Sound Pro+
  • Sound Follow
Mer
Den AI-Optimerade kärnan i ditt trådlösa hemmabioljud - LG Sound Suite H7

Även ensam är H7 en premiumsoundbar med det bästa ljud, den kvalitet och all funktionalitet som du kan förvänta dig från toppskicktet inom LG's breda ljudsortiment. Men den är dessutom världens första sounbar med Dolby Atmos FlexConnect. Detta låter den optimera ljudet över flera anslutna enheter där du har friheten att placera och orientera varje högtalare efter dina behov. Allting styrs av den makalösa Alpha 11 AI-Processorn som kan optimera ljudet i varje kanal för en riktigt makalös ljuduplevelse.

1) LG Sound Suite placerad i ett vardagsrum för att visa flexibel högtalarplacering för ett uppslukande ljudsystem i hemmet 2) LG Sound Suite med Dolby Atmos FlexConnect-teknik upptäcker varje högtalares position för att optimera surroundljudsystem 3) Närbild av LG Alpha 11 AI Processor Gen3 som lyser för att symbolisera AI Sound Pro+-teknik

*M5 kräver anslutning av två eller flera enheter för att implementera DAFC-funktionen.

*W7 kan tilldelas till en DAFC-grupp, men fungerar inte i DAFC-läge.

*Bilderna är endast avsedda för illustrationsändamål. Elkablar kanske inte visas. Produktens faktiska utseende kan variera.

Dolby Atmos FlexConnect

Placera den var som helst, upplev Dolby Atmos överallt

Ljud som anpassar sig efter dig – inte tvärtom. Dolby Atmos FlexConnect känner av dina högtalares placering och optimerar ljudet i realtid. Oavsett var du ställer dem får du en omslutande ljudupplevelse som fyller hela rummet.

*M5 kräver anslutning av två eller flera enheter för att implementera DAFC-funktionen.

*W7 kan tilldelas till en DAFC-grupp, men fungerar inte i DAFC-läge.

*Bilderna är endast avsedda för illustrationsändamål. Elkablar kanske inte visas. Produktens faktiska utseende kan variera.

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

Sound Follow™

AI-driven Sound Follow optimerar ljudet oavsett var du flyttar på dig

Du behöver inte flytta högtalaren varje gång du flyttar på dig. H7:s Sound Follow-teknik analyserar inte bara själva utrymmet, utan även din position och rörelse i utrymmet, vilket säkerställer optimalt ljud var du än befinner dig.

*Stöds på mobiltelefoner med UWB.

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.

*Sound Follow-funktionen kommer att vara tillgänglig från och med 13 januari 2026.

*Sound Follow är endast tillgänglig när den är ansluten till H7.

Varje ljuddetalj, förfinad av AI-tekniken i H7

Alpha 11 AI Processor Gen 3

Denna avancerade neurala motor drivs av innovationen bakom LG:s OLED TV-flaggskepp – den analyserar varje genre och ljud i realtid och delar upp ljud i röst, musik och effekter genom avancerad objektbaserad bearbetning. Varje element förbättras sedan med djupinlärningsoptimering, vilket ger röster med anmärkningsvärd klarhet och musik med ett fantastiskt djup. Låt dig uppslukas av ljud som känns levande.

Närbild av LG Alpha 11 AI Processor Gen3 som lyser för att symbolisera avancerad AI-ljudbehandling

AI Sound Pro+

AI-teknik som kan urskilja objekt, för tydlig dialog och sångtexter och kristallklart ljud

AI Upmix med Clear Voice Pro+ drivs av Alpha 11-neuralmotorn och tillämpar ljudbehandling baserat på djupinlärning för att dela upp och förbättra röst, musik och effekter med precision. Genom att kombinera objektseparation och genreigenkänning förbättrar den röstklarhet och utökar det djupet för ett ljud som känns levande, balanserat och intelligent uppslukande.

LG Sound Suite H7 Soundbar under en TV avger skiktade ljudvågor uppåt, framåt och i sidled för att illustrera AI Upmix med Alpha 11-processorn

*Uppmixning till 9.1.6 kanaler är endast tillgängligt för Dolby Atmos-innehåll. 

*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.

Room Calibration Pro

AI optimerar ljudet genom att förstå ditt utrymme

Genom att analysera akustiken i ditt rum kan Room Calibration Pro justera varje kanal för optimal balans. Det säkerställer exakt, uppslukande surroundljud skräddarsytt för din miljö.

1) LG Sound Suite placed in a living room, demonstrating flexible speaker placement for an immersive home sound system 2) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 3) Close-up of the LG Sound Suite W7 woofer with its driver showing deep bass performance down to 29.5 Hz

*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.

Dolby Atmos

Upplev Dolby Atmos i full skala

Även om du kan expandera din Sound Suite så kan LG H7 leverera fullt Dolby Atmos-ljud redan på egen hand, inga ytterligare högtalare krävs. Upplev tydligt, flerdimensionellt ljud som fyller ditt utrymme, allt från en enda enhet.

Ett vardagsrum med böjda ljudvågor från en LG Sound Suite-soundbar med surroundljudsystem för TV med stöd för Dolby Atmos FlexConnect

*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.

Peerless-enheter

Kraftfull bas inspirerad av Peerless arv

Sound Suite H7 är utrustad med åtta fullregisterhögtalarenheter från Peerless. Strategiskt placerade på framsidan, sidorna och upptill fyller de varje hörn av utrymmet med fylligt, uppslukande ljud. Fyra inbyggda bashögtalare och åtta passiva element levererar tillsammans kraftfull bas och dynamiska ljudlager.

LG Sound Suite H7-soundbar levererar kraftfull bas och en expansiv ljudbild med Peerless inbyggda enheter

Maffigt? Visst, men det kan fortfarande bli bättre!

Maximera din upplevelse med kraften i Dolby Atmos FlexConnect. Genom att låta H7 samarbeta med M7, M5 och W7 skapar du ett ljud som omfamnar dig från alla håll – och ovanifrån. Gå från det fantastiska 9.1.6-ljudet i H7 till ett hisnande 13.1.7-system som placerar dig mitt i händelsernas centrum. Höra är att tro.

Ett vardagsrum med LG Sound Suite-högtalare, en soundbar och en bashögtalare som avger pulserande ljudvågor för att skapa ett Dolby Atmos-hemmabiosystem

*9.1.6 rumsligt ljud aktiveras endast när Dolby Atmos-innehåll spelas upp. 

*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.

LG ThinQ

Bekväm kontroll via LG ThinQ-appen

Ladda ner LG ThinQ-appen för att styra olika Sound Suite-funktioner som volym och anslutningsmöjligheter. Du kan också konfigurera och hantera DAFC över Sound Suite-produkter – allt på ett ställe, direkt från appen.

Smart OLED-skärm för intuitiv och enkel kontroll

En 1,3-tums främre OLED-skärm visar enhetens status, lägen och innehållsdetaljer med tydlig klarhet. Den dämpas eller släcks automatiskt för att hålla din visning ostörd eller förblir påslagen för omedelbar åtkomst när det behövs. Den är designad för enkel interaktion och H7:s förfinade, minimalistiska form med subtil intelligens.

Där hantverk möter high-tech.

H7 är mer än bara ljud – det är en studie i skandinavisk minimalism. Precisionsskuret aluminium möter djupsvart textil i en perfekt visuell harmoni. Med sin balanserade layout och subtila belysning är H7 designad för att lyfta ditt hem lika mycket som din ljudupplevelse.

1) Närbild av den svarta Sound Suite H7-soundbaren ovanifrån, vriden i en liten vinkel för att framhäva dess premiumdesign med aluminiumdetaljer av hantverkskvalitet 2) Vy ovanifrån av LG Sound Suite H7-soundbar på en svart yta, med subtil orange belysning som lyser undertill 3) Sidovy av LG Sound Suite H7-soundbar med precisionstillverkade aluminiumdetaljer med djupsvarta tygdetaljer

*Bilderna är simulerade i illustrativt syfte.

En video visar att Sound Suite kan placeras fritt för sina olika kombinationer

Designa din perfekta kombination

Välj mellan H7, M7, M5 och W7 för att skapa en konfiguration som passar din stil och dina preferenser. Oavsett hur du arrangerar dem, optimerar Sound Suite ljudet åt dig automatiskt.

*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

' Ett par LG Sound Suite-högtalare och soundbar placerade tillsammans med en TV för ett fylligt surroundljudsystem för TV med full Dolby Atmos

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

Börja med H7, kärnan i din Sound Suite

Du kan bygga din Sound Suite med bara H7. Använd den som en hubb för sömlös anslutning av TV och högtalare. 

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7Immersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 ProImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7
A pair of M7 speakers LG AI Stereo Suite 7
Immersive Quad Suite 7
'LG Immersive Suite 7 pro, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 7 Pro
LG Immersive Suite 5 Pro, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 5 Pro
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 5
LG Cinema Suite 7, a set of classic home stereo audio system featuring a Sound Suite soundbar and woofer
Cinema Suite 7
AI-processorAlpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3
LjudupplevelseFull 3D med 4 högtalareDjup inlevelse med två högtalareDjup inlevelse med två högtalareDjup inlevelse med två högtalareDjup inlevelse med två högtalareGrundläggande installation för en uppslukande upplevelse
Kanaler och högtalarenheter13.1.7 kanaler med 29 högtalarenheter 9.1.5 kanaler med 21 högtalarenheter 7.1.5-kanaler med 19 högtalarenheter 9.1.5 kanaler med 20 högtalarenheter7.1.5-kanaler med 18 högtalarenheter5.1.3 kanaler med 13 högtalarenheter
ProduktlistaH7 + M7 4ea + W7H7 + M7 2ea + W7H7 + M5 2ea + W7H7 + M7 2eaH7 + M5 2eaH7 + W7
TV-storlekÖver 65 tum/Över 80 tumÖver 65 tum/Över 80 tumÖver 65 tumÖver 65 tum/Över 80 tumÖver 65 tumÖver 65 tum
Dolby Atmos FlexConnectTillgängligTillgängligTillgängligTillgängligTillgängligTillgänglig
Sound FollowJaJaJaJaJaJa
Room Calibration ProJaJaJaJaJaJa

Upptäck mer från Sound Suite-sortimentet

Utforska de olika Sound Suite-modellerna och hitta den som passar bäst för att börja bygga ditt eget ljudsystem. 

H7

H7 – mittpunkten i Sound Suite – är ett allt-i-ett-ljudsystem med Alpha 11 AI-processor. Byggd med 4 bashögtalare och 8 passiva element.

Läs mer

M7

M7 är utformad för uppslukande klarhet. Det är en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och 3 fullregisterelement. 

Läs mer

M5

M5 är kompakt men ändå dynamisk – en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och dubbla diskanthögtalare.

Läs mer

W7

En basmodul med stöd för DAFC, med en 8-tums Peerless-bashögtalare som ger ultralåg bas ner till 25Hz.

Läs mer
Alla specifikationer

GENERELLT

  • Antal Kanaler

    5.1.3

  • Output

    500 W

  • Antal Högtalare

    12 EA

SOUND EFFECT

  • Standard

    Ja

  • AI Upmix

    Ja

  • bass boost

    Ja

  • Användaranpassad EQ

    Ja

HI-RESOLUTION AUDIO

  • Sampling

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

AUDIO FORMAT

  • Dolby Atmos

    Ja

  • Dolby Digital

    Ja

  • AAC

    Ja

ANSLUTNING

  • HDMI Out

    1

  • Bluetooth Version

    5.4

  • AirPlay 2

    Ja

  • Spotify Connect

    Ja

  • Tidal Connect

    Ja

  • Wi-Fi

    Ja

  • Fungerar med Google Home

    Ja

HDMI-STÖD

  • Audio Return Channel (ARC)

    Ja

  • Audio Return Channel (e-ARC)

    Ja

  • CEC (Simplink)

    Ja

  • HDMI Version

    2.1

BEKVÄMLIGHET

  • Fjärstyrningsapp - iOS/Android OS

    Ja

  • Soundbar Mode Control

    Ja

  • WOW Orchestra

    Ja

  • Dolby Atmos FlexConnect

    Ja

  • Ljus

    Ja

  • Room Calibration Pro (App)

    Ja

  • Sound Follow

    Ja

  • WOW Interface

    Ja

MÅTT (WXHXD)

  • Main

    1 200 x 63 x 143 mm

VIKT

  • Main

    7,7 kg

  • Gross Vikt

    11,0 kg

STRÖM

  • Strömförbrukning Av (Main)

    0.5 W ↓

  • Strömförbrukning (Main)

    80 W

TILLBEHÖR

  • HDMI Sladd

    Ja

  • Väggfäste

    Ja

  • Fjärrkontroll

    Ja

  • open source

    Ja

  • Strömkabel

    Ja

  • Enkel Manual

    Ja

STRECKKOD

  • Streckkod

    8806096641897

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 