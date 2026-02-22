We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Sound Suite H7, 9.1.6 Dolby Atmos Soundbar - Kärnan i ditt trådlösa Sound Suite system
Den AI-Optimerade kärnan i ditt trådlösa hemmabioljud - LG Sound Suite H7
Även ensam är H7 en premiumsoundbar med det bästa ljud, den kvalitet och all funktionalitet som du kan förvänta dig från toppskicktet inom LG's breda ljudsortiment. Men den är dessutom världens första sounbar med Dolby Atmos FlexConnect. Detta låter den optimera ljudet över flera anslutna enheter där du har friheten att placera och orientera varje högtalare efter dina behov. Allting styrs av den makalösa Alpha 11 AI-Processorn som kan optimera ljudet i varje kanal för en riktigt makalös ljuduplevelse.
1) LG Sound Suite placerad i ett vardagsrum för att visa flexibel högtalarplacering för ett uppslukande ljudsystem i hemmet 2) LG Sound Suite med Dolby Atmos FlexConnect-teknik upptäcker varje högtalares position för att optimera surroundljudsystem 3) Närbild av LG Alpha 11 AI Processor Gen3 som lyser för att symbolisera AI Sound Pro+-teknik
*Bilderna är endast avsedda för illustrationsändamål. Elkablar kanske inte visas. Produktens faktiska utseende kan variera.
Dolby Atmos FlexConnect
Placera den var som helst, upplev Dolby Atmos överallt
Ljud som anpassar sig efter dig – inte tvärtom. Dolby Atmos FlexConnect känner av dina högtalares placering och optimerar ljudet i realtid. Oavsett var du ställer dem får du en omslutande ljudupplevelse som fyller hela rummet.
*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.
Sound Follow™
AI-driven Sound Follow optimerar ljudet oavsett var du flyttar på dig
Du behöver inte flytta högtalaren varje gång du flyttar på dig. H7:s Sound Follow-teknik analyserar inte bara själva utrymmet, utan även din position och rörelse i utrymmet, vilket säkerställer optimalt ljud var du än befinner dig.
*Stöds på mobiltelefoner med UWB.
*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.
*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.
*Sound Follow-funktionen kommer att vara tillgänglig från och med 13 januari 2026.
*Sound Follow är endast tillgänglig när den är ansluten till H7.
Varje ljuddetalj, förfinad av AI-tekniken i H7
Alpha 11 AI Processor Gen 3
Denna avancerade neurala motor drivs av innovationen bakom LG:s OLED TV-flaggskepp – den analyserar varje genre och ljud i realtid och delar upp ljud i röst, musik och effekter genom avancerad objektbaserad bearbetning. Varje element förbättras sedan med djupinlärningsoptimering, vilket ger röster med anmärkningsvärd klarhet och musik med ett fantastiskt djup. Låt dig uppslukas av ljud som känns levande.
Närbild av LG Alpha 11 AI Processor Gen3 som lyser för att symbolisera avancerad AI-ljudbehandling
AI Sound Pro+
AI-teknik som kan urskilja objekt, för tydlig dialog och sångtexter och kristallklart ljud
AI Upmix med Clear Voice Pro+ drivs av Alpha 11-neuralmotorn och tillämpar ljudbehandling baserat på djupinlärning för att dela upp och förbättra röst, musik och effekter med precision. Genom att kombinera objektseparation och genreigenkänning förbättrar den röstklarhet och utökar det djupet för ett ljud som känns levande, balanserat och intelligent uppslukande.
LG Sound Suite H7 Soundbar under en TV avger skiktade ljudvågor uppåt, framåt och i sidled för att illustrera AI Upmix med Alpha 11-processorn
*Uppmixning till 9.1.6 kanaler är endast tillgängligt för Dolby Atmos-innehåll.
*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.
Room Calibration Pro
AI optimerar ljudet genom att förstå ditt utrymme
Genom att analysera akustiken i ditt rum kan Room Calibration Pro justera varje kanal för optimal balans. Det säkerställer exakt, uppslukande surroundljud skräddarsytt för din miljö.
1) LG Sound Suite placed in a living room, demonstrating flexible speaker placement for an immersive home sound system 2) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 3) Close-up of the LG Sound Suite W7 woofer with its driver showing deep bass performance down to 29.5 Hz
*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.
Dolby Atmos
Upplev Dolby Atmos i full skala
Även om du kan expandera din Sound Suite så kan LG H7 leverera fullt Dolby Atmos-ljud redan på egen hand, inga ytterligare högtalare krävs. Upplev tydligt, flerdimensionellt ljud som fyller ditt utrymme, allt från en enda enhet.
Ett vardagsrum med böjda ljudvågor från en LG Sound Suite-soundbar med surroundljudsystem för TV med stöd för Dolby Atmos FlexConnect
*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.
Peerless-enheter
Kraftfull bas inspirerad av Peerless arv
Sound Suite H7 är utrustad med åtta fullregisterhögtalarenheter från Peerless. Strategiskt placerade på framsidan, sidorna och upptill fyller de varje hörn av utrymmet med fylligt, uppslukande ljud. Fyra inbyggda bashögtalare och åtta passiva element levererar tillsammans kraftfull bas och dynamiska ljudlager.
LG Sound Suite H7-soundbar levererar kraftfull bas och en expansiv ljudbild med Peerless inbyggda enheter
Maffigt? Visst, men det kan fortfarande bli bättre!
Maximera din upplevelse med kraften i Dolby Atmos FlexConnect. Genom att låta H7 samarbeta med M7, M5 och W7 skapar du ett ljud som omfamnar dig från alla håll – och ovanifrån. Gå från det fantastiska 9.1.6-ljudet i H7 till ett hisnande 13.1.7-system som placerar dig mitt i händelsernas centrum. Höra är att tro.
Ett vardagsrum med LG Sound Suite-högtalare, en soundbar och en bashögtalare som avger pulserande ljudvågor för att skapa ett Dolby Atmos-hemmabiosystem
*9.1.6 rumsligt ljud aktiveras endast när Dolby Atmos-innehåll spelas upp.
*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.
Smart OLED-skärm för intuitiv och enkel kontroll
En 1,3-tums främre OLED-skärm visar enhetens status, lägen och innehållsdetaljer med tydlig klarhet. Den dämpas eller släcks automatiskt för att hålla din visning ostörd eller förblir påslagen för omedelbar åtkomst när det behövs. Den är designad för enkel interaktion och H7:s förfinade, minimalistiska form med subtil intelligens.
Där hantverk möter high-tech.
H7 är mer än bara ljud – det är en studie i skandinavisk minimalism. Precisionsskuret aluminium möter djupsvart textil i en perfekt visuell harmoni. Med sin balanserade layout och subtila belysning är H7 designad för att lyfta ditt hem lika mycket som din ljudupplevelse.
1) Närbild av den svarta Sound Suite H7-soundbaren ovanifrån, vriden i en liten vinkel för att framhäva dess premiumdesign med aluminiumdetaljer av hantverkskvalitet 2) Vy ovanifrån av LG Sound Suite H7-soundbar på en svart yta, med subtil orange belysning som lyser undertill 3) Sidovy av LG Sound Suite H7-soundbar med precisionstillverkade aluminiumdetaljer med djupsvarta tygdetaljer
*Bilderna är simulerade i illustrativt syfte.
*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.
Börja med H7, kärnan i din Sound Suite
Du kan bygga din Sound Suite med bara H7. Använd den som en hubb för sömlös anslutning av TV och högtalare.
|Features
|Immersive Quad Suite 7
|Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 5 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
|AI-processor
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Ljudupplevelse
|Full 3D med 4 högtalare
|Djup inlevelse med två högtalare
|Djup inlevelse med två högtalare
|Djup inlevelse med två högtalare
|Djup inlevelse med två högtalare
|Grundläggande installation för en uppslukande upplevelse
|Kanaler och högtalarenheter
|13.1.7 kanaler med 29 högtalarenheter
|9.1.5 kanaler med 21 högtalarenheter
|7.1.5-kanaler med 19 högtalarenheter
|9.1.5 kanaler med 20 högtalarenheter
|7.1.5-kanaler med 18 högtalarenheter
|5.1.3 kanaler med 13 högtalarenheter
|Produktlista
|H7 + M7 4ea + W7
|H7 + M7 2ea + W7
|H7 + M5 2ea + W7
|H7 + M7 2ea
|H7 + M5 2ea
|H7 + W7
|TV-storlek
|Över 65 tum/Över 80 tum
|Över 65 tum/Över 80 tum
|Över 65 tum
|Över 65 tum/Över 80 tum
|Över 65 tum
|Över 65 tum
|Dolby Atmos FlexConnect
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Sound Follow
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Room Calibration Pro
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
Upptäck mer från Sound Suite-sortimentet
Utforska de olika Sound Suite-modellerna och hitta den som passar bäst för att börja bygga ditt eget ljudsystem.
H7
H7 – mittpunkten i Sound Suite – är ett allt-i-ett-ljudsystem med Alpha 11 AI-processor. Byggd med 4 bashögtalare och 8 passiva element.
M7
M7 är utformad för uppslukande klarhet. Det är en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och 3 fullregisterelement.
M5
M5 är kompakt men ändå dynamisk – en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och dubbla diskanthögtalare.
Alla specifikationer
GENERELLT
Antal Kanaler
5.1.3
Output
500 W
Antal Högtalare
12 EA
SOUND EFFECT
Standard
Ja
AI Upmix
Ja
bass boost
Ja
Användaranpassad EQ
Ja
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
Dolby Digital
Ja
AAC
Ja
ANSLUTNING
HDMI Out
1
Bluetooth Version
5.4
AirPlay 2
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
Wi-Fi
Ja
Fungerar med Google Home
Ja
HDMI-STÖD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Audio Return Channel (e-ARC)
Ja
CEC (Simplink)
Ja
HDMI Version
2.1
BEKVÄMLIGHET
Fjärstyrningsapp - iOS/Android OS
Ja
Soundbar Mode Control
Ja
WOW Orchestra
Ja
Dolby Atmos FlexConnect
Ja
Ljus
Ja
Room Calibration Pro (App)
Ja
Sound Follow
Ja
WOW Interface
Ja
MÅTT (WXHXD)
Main
1 200 x 63 x 143 mm
VIKT
Main
7,7 kg
Gross Vikt
11,0 kg
STRÖM
Strömförbrukning Av (Main)
0.5 W ↓
Strömförbrukning (Main)
80 W
TILLBEHÖR
HDMI Sladd
Ja
Väggfäste
Ja
Fjärrkontroll
Ja
open source
Ja
Strömkabel
Ja
Enkel Manual
Ja
STRECKKOD
Streckkod
8806096641897
EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy
Produkt-registrering
Du får snabbare support om du registrerar din produkt.
Produkt-support
Hitta handbok, felsökning och garanti för din LG-produkt.
Beställnings-support
Spåra din beställning och läs vanliga frågor om beställningar.
Reparations-begäran
Gör bekvämt reparationsbegäran online.
LiveChatt
Chatta med LG:s produktexperter för shoppinghjälp, rabatter och erbjudanden i realtid
Chatta med LG service support med den mest populära meddelandetjänsten
Skicka e-post till oss
Skicka e-post till LG service support
Ring oss
Tala direkt med våra supportrepresentanter.
Kontakta oss
REKOMMENDERADE PRODUKTER