About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Sound Suite W7: Trådlös bashögtalare för uppslukande djup bas

W7
vy framifrån
sidovy
vy ovanifrån
sidovy från vänster
Vy ovanifrån av framsidan
Sidovy från undersidan
interna enheter
närbild ovanifrån
vy bakifrån
vy underifrån
vy underifrån
vy underifrån
vy underifrån
Huvudfunktioner

  • Flexibel placering av högtalare
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • 25,9 Hz djup bas
  • LG ThinQ
Mer
LG Sound Suite W7-bashögtalare med elegant svart finish placerad på en svart yta för surroundljudsystem av premiumkvalitet

*Tar emot och matar ut AI-optimerade ljudsignaler från en ansluten enhet, men har ingen inbyggd AI-bearbetning

Djup bas med flexibel placering - LG Sound Suite W7

W7 är den dedikerade bashögtalaren i LG Sound Suite-sortimentet, utrustad med ett 8-tums Peerless-element som ger ultralåg, djup och fyllig bas som når 25,9 Hz. Dess mångsidiga design stöder både vertikal och horisontell placering så att den passar ditt upplägg samtidigt som den smälter in sömlöst i alla utrymmen.

Läs mer

1) LG Sound Suite placerad i ett vardagsrum för att visa flexibel högtalarplacering för ett uppslukande ljudsystem i hemmet 2) LG Sound Suite med Dolby Atmos FlexConnect-teknik upptäcker varje högtalares position för att optimera surroundljudsystem 3) Närbild av LG Sound Suite W7-bashögtalaren med dess element som visar djupbasprestanda ner till 29,5 Hz

*W7 kan tilldelas en Dolby Atmos FlexConnect-grupp, men fungerar inte i DAFC-läge. 

*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.

Djup bas som når 25,9 Hz

Med teknik som bygger på Peerlesss sekellånga tradition av ljudinnovation levererar denna 8-tums bashögtalare kraftfull bas med hög effekt, makalös kontroll och minimal störningar. Varje ton landar med en knivskarp precision och ett djup som skapar en fysisk närvaro i rummet. Det är en omslutande upplevelse som vibrerar i hela kroppen

LG Sound Suite W7-bashögtalare med djup basprecisionskontroll för trådlöst surroundljudsystem

*Bashögtalarnivå och fasjustering stöds när du är ansluten till en TV.

Anslut din W7 trådlöst till din TV

Inga extra enheter, inget krångel. Utöka din ljudinstallation enkelt och fyll ditt utrymme med omslutande filmiskt ljud.

En LG Sound Suite W7-bashögtalare placerad under en TV med en soundbar för att visa enkel trådlös ljudexpansion för ett uppslukande hemmaljudsystem

*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.

*Modeller med stöd för DAFC är begränsade till OLED C- och G-serien under 2025, och till OLED- och QNED-TV-apparater i storlekarna 85 tum eller högre under 2026.

*W7 kan tilldelas till en DAFC-grupp, men fungerar inte i DAFC-läge.

Utformad för att smälta in

Liggande eller stående – W7 finner sin plats direkt. Med sin flexibla form anpassar sig W7 efter ditt hem, inte tvärtom. Oavsett placering får du samma kompromisslösa ljudkvalitet i en design som känns helt skräddarsydd för din inredning. Modern estetik när den är som mest självklar.

En person som håller en mobiltelefon med LG ThinQ-appen öppen för att visa lätt styrning av LG Sound Suite

LG ThinQ

Bekväm kontroll via LG ThinQ-appen

Ladda ner LG ThinQ-appen för att styra olika Sound Suite-funktioner som volym och anslutningsmöjligheter. Du kan också konfigurera och hantera DAFC över Sound Suite-produkter – allt på ett ställe, direkt från appen.

En video visar att Sound Suite kan placeras fritt för sina olika kombinationer

Designa din perfekta kombination

Välj mellan H7, M7, M5 och W7 för att skapa en konfiguration

som passar din stil och dina preferenser. Oavsett hur du arrangerar dem,

optimerar Sound Suite ljudet åt dig automatiskt.

*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

LG komplett hemmabiosystem med Sound Suite-högtalare på båda sidor av TV:n som avger ljudvågor över rummet för full Dolby Atmos

*Modeller med stöd för DAFC är begränsade till OLED C- och G-serien under 2025 och kommer att utökas till att omfatta alla OLED- och QNED-TV-apparater under 2026.

Frihet att ansluta direkt till din TV

Anslut högtalarna direkt till TV:n utan en soundbar. Kombinera dem med en LG TV som stödjer Dolby Atmos FlexConnect för en uppslukande ljudupplevelse som fyller rummet.

Table Caption
FeaturesStereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
Ett par M7-högtalare med en W7-bashögtalare LG AI Stereo Suite 7 Pro
 
'Ett par M7-högtalare LG AI Stereo Suite 7
 
Ett par M5-högtalare LG AI Stereo Suite 5
 
AI-processorNejNejNej
LjudupplevelseRiktigt surroundstereoljudRiktigt surroundstereoljudRiktigt surroundstereoljud
Kanaler och högtalarenheterUpp till 8.1.2 kanaler med 15 högtalarenheter (beroende på TV-modell)Upp till 8.1.2 kanaler med 14 högtalarenheter (beroende på TV-modell)Upp till 6.1.2 kanaler med 12 högtalarenheter (beroende på TV-modell)
ProduktlistaM7 2ea + W7M7 2eaM5 2ea
TV-storlekÖver 65 tumÖver 65 tumÖver 55 tum
Dolby Atmos FlexConnectTillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.
Sound FollowNejNejNej
Room Calibration ProJaJaJa
    

' Ett par LG Sound Suite-högtalare och soundbar placerade tillsammans med en TV för ett fylligt surroundljudsystem för TV med full Dolby Atmos

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

Börja med H7, kärnan i din Sound Suite

Du kan bygga din Sound Suite med bara H7. Använd den som en hubb för sömlös anslutning av TV och högtalare. 

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7Immersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 ProImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7
LG Immersive Quad Suite 7, ett ljudsystemspaket för hemmastereo med Sound Suite-soundbar, fyra högtalare och bashögtalare
 
''LG Immersive Suite 7 Pro, ett ljudsystemspaket för hemmastereo med en Sound Suite-soundbar, två högtalare och bashögtalare
 
LG Immersive Suite 5 Pro, ett ljudsystemspaket för hemmastereo med en Sound Suite-soundbar, två högtalare och bashögtalare
 
'LG Immersive Suite 7, ett ljudsystemspaket för hemmastereo med en Sound Suite-soundbar och två högtalare
 
'LG Immersive Suite 5, ett ljudsystemspaket för hemmastereo med en Sound Suite-soundbar och två högtalare
 
'LG Cinema Suite 7, ett klassiskt ljudsystemspaket för hemmastereo med en Sound Suite-soundbar och bashögtalare
 
AI-processorAlpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3
LjudupplevelseFull 3D med 4 högtalareDjup inlevelse med två högtalareDjup inlevelse med två högtalareDjup inlevelse med två högtalareDjup inlevelse med två högtalareGrundläggande installation för en uppslukande upplevelse
Kanaler och högtalarenheter13.1.7 kanaler med 29 högtalarenheter 9.1.5 kanaler med 21 högtalarenheter 7.1.5-kanaler med 19 högtalarenheter 9.1.5 kanaler med 20 högtalarenheter7.1.5-kanaler med 18 högtalarenheter5.1.3 kanaler med 13 högtalarenheter
ProduktlistaH7 + M7 4ea + W7H7 + M7 2ea + W7H7 + M5 2ea + W7H7 + M7 2eaH7 + M5 2eaH7 + W7
TV-storlekÖver 65 tum/Över 80 tumÖver 65 tum/Över 80 tumÖver 65 tumÖver 65 tum/Över 80 tumÖver 65 tumÖver 65 tum
Dolby Atmos FlexConnectTillgängligTillgängligTillgängligTillgängligTillgängligTillgänglig
Sound FollowJaJaJaJaJaJa
Room Calibration ProJaJaJaJaJaJa
       

Upptäck mer från Sound Suite-sortimentet

Utforska de olika Sound Suite-modellerna och hitta den som passar bäst för att börja bygga ditt eget ljudsystem. 

H7

H7 – mittpunkten i Sound Suite – är ett allt-i-ett-ljudsystem med Alpha 11 AI-processor. Byggd med 4 bashögtalare och 8 passiva element.

Läs mer

M7

M7 är utformad för uppslukande klarhet. Det är en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och 3 fullregisterelement. 

Läs mer

M5

M5 är kompakt men ändå dynamisk – en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och dubbla diskanthögtalare.

Läs mer

W7

En basmodul med stöd för DAFC, med en 8-tums Peerless-bashögtalare som ger ultralåg bas ner till 25Hz.

Läs mer
Skriv ut

Alla specifikationer

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

Det säger andra

Våra rekommendationer

Kontakta oss

Förfrågan att köpa
Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 