We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Sound Suite W7: Trådlös bashögtalare för uppslukande djup bas
*Tar emot och matar ut AI-optimerade ljudsignaler från en ansluten enhet, men har ingen inbyggd AI-bearbetning
Djup bas med flexibel placering - LG Sound Suite W7
W7 är den dedikerade bashögtalaren i LG Sound Suite-sortimentet, utrustad med ett 8-tums Peerless-element som ger ultralåg, djup och fyllig bas som når 25,9 Hz. Dess mångsidiga design stöder både vertikal och horisontell placering så att den passar ditt upplägg samtidigt som den smälter in sömlöst i alla utrymmen.
1) LG Sound Suite placerad i ett vardagsrum för att visa flexibel högtalarplacering för ett uppslukande ljudsystem i hemmet 2) LG Sound Suite med Dolby Atmos FlexConnect-teknik upptäcker varje högtalares position för att optimera surroundljudsystem 3) Närbild av LG Sound Suite W7-bashögtalaren med dess element som visar djupbasprestanda ner till 29,5 Hz
*W7 kan tilldelas en Dolby Atmos FlexConnect-grupp, men fungerar inte i DAFC-läge.
*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.
Djup bas som når 25,9 Hz
Med teknik som bygger på Peerlesss sekellånga tradition av ljudinnovation levererar denna 8-tums bashögtalare kraftfull bas med hög effekt, makalös kontroll och minimal störningar. Varje ton landar med en knivskarp precision och ett djup som skapar en fysisk närvaro i rummet. Det är en omslutande upplevelse som vibrerar i hela kroppen
LG Sound Suite W7-bashögtalare med djup basprecisionskontroll för trådlöst surroundljudsystem
*Bashögtalarnivå och fasjustering stöds när du är ansluten till en TV.
Anslut din W7 trådlöst till din TV
Inga extra enheter, inget krångel. Utöka din ljudinstallation enkelt och fyll ditt utrymme med omslutande filmiskt ljud.
En LG Sound Suite W7-bashögtalare placerad under en TV med en soundbar för att visa enkel trådlös ljudexpansion för ett uppslukande hemmaljudsystem
*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.
*Modeller med stöd för DAFC är begränsade till OLED C- och G-serien under 2025, och till OLED- och QNED-TV-apparater i storlekarna 85 tum eller högre under 2026.
*W7 kan tilldelas till en DAFC-grupp, men fungerar inte i DAFC-läge.
Utformad för att smälta in
Liggande eller stående – W7 finner sin plats direkt. Med sin flexibla form anpassar sig W7 efter ditt hem, inte tvärtom. Oavsett placering får du samma kompromisslösa ljudkvalitet i en design som känns helt skräddarsydd för din inredning. Modern estetik när den är som mest självklar.
*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.
*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.
*Modeller med stöd för DAFC är begränsade till OLED C- och G-serien under 2025 och kommer att utökas till att omfatta alla OLED- och QNED-TV-apparater under 2026.
Frihet att ansluta direkt till din TV
Anslut högtalarna direkt till TV:n utan en soundbar. Kombinera dem med en LG TV som stödjer Dolby Atmos FlexConnect för en uppslukande ljudupplevelse som fyller rummet.
|Features
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
|AI-processor
|Nej
|Nej
|Nej
|Ljudupplevelse
|Riktigt surroundstereoljud
|Riktigt surroundstereoljud
|Riktigt surroundstereoljud
|Kanaler och högtalarenheter
|Upp till 8.1.2 kanaler med 15 högtalarenheter (beroende på TV-modell)
|Upp till 8.1.2 kanaler med 14 högtalarenheter (beroende på TV-modell)
|Upp till 6.1.2 kanaler med 12 högtalarenheter (beroende på TV-modell)
|Produktlista
|M7 2ea + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|TV-storlek
|Över 65 tum
|Över 65 tum
|Över 55 tum
|Dolby Atmos FlexConnect
|Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.
|Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.
|Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.
|Sound Follow
|Nej
|Nej
|Nej
|Room Calibration Pro
|Ja
|Ja
|Ja
' Ett par LG Sound Suite-högtalare och soundbar placerade tillsammans med en TV för ett fylligt surroundljudsystem för TV med full Dolby Atmos
*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.
Börja med H7, kärnan i din Sound Suite
Du kan bygga din Sound Suite med bara H7. Använd den som en hubb för sömlös anslutning av TV och högtalare.
|Features
|Immersive Quad Suite 7
|Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 5 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
|AI-processor
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Ljudupplevelse
|Full 3D med 4 högtalare
|Djup inlevelse med två högtalare
|Djup inlevelse med två högtalare
|Djup inlevelse med två högtalare
|Djup inlevelse med två högtalare
|Grundläggande installation för en uppslukande upplevelse
|Kanaler och högtalarenheter
|13.1.7 kanaler med 29 högtalarenheter
|9.1.5 kanaler med 21 högtalarenheter
|7.1.5-kanaler med 19 högtalarenheter
|9.1.5 kanaler med 20 högtalarenheter
|7.1.5-kanaler med 18 högtalarenheter
|5.1.3 kanaler med 13 högtalarenheter
|Produktlista
|H7 + M7 4ea + W7
|H7 + M7 2ea + W7
|H7 + M5 2ea + W7
|H7 + M7 2ea
|H7 + M5 2ea
|H7 + W7
|TV-storlek
|Över 65 tum/Över 80 tum
|Över 65 tum/Över 80 tum
|Över 65 tum
|Över 65 tum/Över 80 tum
|Över 65 tum
|Över 65 tum
|Dolby Atmos FlexConnect
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Sound Follow
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Room Calibration Pro
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
Upptäck mer från Sound Suite-sortimentet
Utforska de olika Sound Suite-modellerna och hitta den som passar bäst för att börja bygga ditt eget ljudsystem.
H7
H7 – mittpunkten i Sound Suite – är ett allt-i-ett-ljudsystem med Alpha 11 AI-processor. Byggd med 4 bashögtalare och 8 passiva element.
M7
M7 är utformad för uppslukande klarhet. Det är en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och 3 fullregisterelement.
M5
M5 är kompakt men ändå dynamisk – en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och dubbla diskanthögtalare.
Alla specifikationer
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy
Det säger andra
Våra rekommendationer
Produkt-registrering
Du får snabbare support om du registrerar din produkt.
Produkt-support
Hitta handbok, felsökning och garanti för din LG-produkt.
Beställnings-support
Spåra din beställning och läs vanliga frågor om beställningar.
Reparations-begäran
Gör bekvämt reparationsbegäran online.
LiveChatt
Chatta med LG:s produktexperter för shoppinghjälp, rabatter och erbjudanden i realtid
Chatta med LG service support med den mest populära meddelandetjänsten
Skicka e-post till oss
Skicka e-post till LG service support
Ring oss
Tala direkt med våra supportrepresentanter.
Kontakta oss
REKOMMENDERADE PRODUKTER