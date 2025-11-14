*webOS Re:New Program gäller för 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV-apparater.

*WebOS Re:New Program stöder totalt fyra uppgraderingar under fem år, tröskeln är den förinstallerade versionen av webOS, och uppgraderingsschemat varierar från månadsskifte till årsskifte.

*Uppdateringar och schemat för vissa funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.

*Uppgraderingar tillgängliga för OLED TV-apparater från 2022 och UHD TV-apparater från 2023 och högre modeller.