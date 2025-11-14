About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Animerad sekvens med en LG Smart TV som visar webOS-loggan, följt av texten ”Titta”, ”Spela” och ”Upptäck” och avslutas med LG webOS-startskärmen med streamingappar och kanaler

Njut av aldrig sinande innehåll med webOS

Titta, spela och upptäck med webOS. Över 4 000 appar att streama, och över 4 000 kanaler tillgängliga med LG Channels globalt.

*Tillgängligt antal appar och kanaler kan variera beroende på land, produkt och region.

Det här är webOSTittaSpelaUpptäckKampanj

webOS, hjärtat i LG Entertainment

webOS gör det enkelt att komma åt allt du tycker om – direkt från startskärmen.

Allt du vill se, på en skärm

Allt ditt favoritinnehåll på ett ställe – sport, musik, spel, lärande och hemmakontor. Ett enda klick tar dig precis dit du vill. 

Anpassa din tittarupplevelse

Skapa ett individuellt konto lätt och enkelt. Alla får en personlig startskärm med anpassade innehållsrekommendationer för en mer uppslukande tittarupplevelse.

Tryck för att spela. Redo på några sekunder.

Få tillgång till dina favoritstreamingappar med ett tryck. Öppna TV-fliken i ThinQ-appen för att komma åt Prime Video och en mängd olika appar. Tryck på en app i ThinQ så öppnas den på din TV på några sekunder.

*Skärmbilderna är simulerade i illustrativt syfte.

*Tillgängligt innehåll och appar kan variera beroende på land, produkt och region.

*Skapande av konto kan vara begränsat beroende på ålder och antal befintliga konton.

*Separat prenumeration krävs för Amazon Prime och dess relaterade tjänster.

*Amazon, Prime Video och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

webOS Re:New Program-logotyp och -namn med CES Innovation Awards 2025 Honoree-märket nära.

webOS Re:New Program-logotyp och -namn med CES Innovation Awards 2025 Honoree-märket nära.

Ny uppgradering i 5 år med prisbelönta webOS Re:New Program

Få fullständiga uppgraderingar och njut av de senaste funktionerna och mjukvaran. En CES Innovation Awardee i kategorin cybersäkerhet, känn dig trygg i att webOS håller

dina data säkra.

*webOS Re:New Program gäller för 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV-apparater.

*WebOS Re:New Program stöder totalt fyra uppgraderingar under fem år, tröskeln är den förinstallerade versionen av webOS, och uppgraderingsschemat varierar från månadsskifte till årsskifte.

*Uppdateringar och schemat för vissa funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.

*Uppgraderingar tillgängliga för OLED TV-apparater från 2022 och UHD TV-apparater från 2023 och högre modeller.

Prisbelönade webOS

Utmärkelseloggor, inklusive CES, iF Design Award och AVForums Editors' Choice

*CES Innovation Awards baseras på beskrivande material som skickats in till domarna. CTA har inte verifierat riktigheten i något bidrag eller några påståenden som gjorts och har inte testat det föremål som utmärkelsen beviljats. 

Upptäck fler appar

Utforska en värld av appar bortom fantasin.

*Vissa appar kanske inte startas samtidigt som webOS, och tillgängligheten kan variera beroende på region.

Ordet ”Titta” visas mot en bakgrund med svart toning
Global Streaming Services

Ett universum av innehåll att utforska 

Program som är så fängslande att du inte kan sluta titta. Fastna för fängslande innehåll på Netflix, Disney+, Prime Video och Apple TV+.

Animerad sekvens som visar loggorna för Netflix, Prime Video, Disney+ och Apple TV+ flytande över ett dynamiskt collage av populära TV-program som lyfter fram LG Smart TV:s tillgång till globala streamingplattformar och en uppslukande tittarupplevelse.

*Tillgängligt innehåll och appar kan variera beroende på land, produkt och region.

*Separat prenumeration krävs för Netflix, Disney+, Amazon Prime och Apple TV+ och deras relaterade tjänster.

*Apple, Apple-logotypen och Apple TV är varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder.

*Amazon, Prime Video och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

FILMMAKER MODE™

Director's cut, hemma 

FILMMAKER MODE™ stänger av rörelseutjämning och bevarar filmens originalformat – inklusive bredd–höjd-förhållande, färger och bildhastighet – så att du ser varje scen exakt som regissören avsåg. 

*Skärmbilderna är simulerade i illustrativt syfte.

*Stöd för FILMMAKER Mode kan variera beroende på land.

LG Channels

Gratis underhållning på din LG TV

LG Channels är inbyggd i varje LG Smart TV, helt GRATIS. Du får hundratals kostnadsfria livekanaler, favoritfilmer och exklusiva produkter. Tryck bara på fjärrkontrollen och njut – inga avgifter och inget krångel.

*Skärmbilderna är simulerade i illustrativt syfte. 

*Tillgängligt innehåll och appar kan variera beroende på land, produkt och region och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Sports Portal

Ta med arenan hem 

Dyk in i matchen med Sports Portal – startpunkten för direktsända matcher, matchhöjdpunkter, serietabeller och mer, allt på en skärm.

LG TV-inställningsskärm som visar Sports Portal-gränssnittet. Avsnittet ”Mitt team” expanderas och fälls ihop dynamiskt, följt av smidig rullning nedåt genom olika valbara sportkanaler och innehåll.

*Skärmbilderna är simulerade i illustrativt syfte.

*Tillgängligt innehåll och appar kan variera beroende på land, produkt och region.

*Funktioner och vilka serier som stöds kan variera beroende på land.

*Den här funktionen kräver en nätverksanslutning.

*För att ta emot påminnelser måste lag eller spelare läggas till i ”Mitt lag”.

Texten Spela visas mot en bakgrund med svart toning
Gaming

Alla spel du vill ha på LG TV

Spela tusentals spel direkt på din LG TV med GFN, Luna, Blacknut, Boosteroid och nu XBOX.

LG TV visar Gaming Portal-skärmen och rullar nedåt genom tillgängliga spel och funktioner. Videon visar en användare som navigerar till inställningsmenyn till vänster och visar olika spelalternativ, inklusive GFN, Luna, Blacknut, Boosteroid och Xbox.

*Skärmbilderna är simulerade i illustrativt syfte.

*Stöd för Gaming Portal kan variera beroende på land.

*Stöd för molnspeltjänster och spel inom Gaming Portal kan variera beroende på land.

*Vissa speltjänster kan kräva en prenumeration och en spelkontroll.

*Tillgängligt innehåll och appar kan variera beroende på land, produkt och region och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

*Separata prenumerationer kan krävas.

*Beroende på spelet kan det vara nödvändigt att ansluta en spelkontroll, mus eller ett tangentbord.

*Kompatibiliteten med GeForce NOW kan variera beroende på spelkontrollens tillverkare och specifikationer. Kontrollera listan över spelkontroller som stöds på: https://gfn.co.kr/ko/guide/games.html

*Speltjänster kan avbrytas efter leverantörens gottfinnande.

Fitness

Din bästa fitnesskompis

Vare sig du föredrar yoga eller till och med meditation hittar du roliga och effektiva träningspass på LG TV Fitness Space.

Kvinna som tränar medan hon tittar på träningsvideor på LG TV medan varierat fitnessinnehåll som yoga och meditation sveper över skärmen och visar upp LG TV som en mångsidig fitnesskompis.

*Skärmbilderna är simulerade i illustrativt syfte.

*Tillgängligt innehåll och appar kan variera beroende på land, produkt och region och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

*Separata prenumerationer kan krävas.

Texten Upptäck visas mot en bakgrund med svart toning
Utbildning

Rolig inlärning på en stor skärm 

Pinkfong-logga visas framför en LG TV
Pinkfong

Sjung, lek och lär dig med Baby Shark och familjen på den roliga utbildningsplattformen Pinkfong.

ABCmouse-logga visas framför en LG TV
ABCmouse

Med över 10 000 utbildningsaktiviteter för barn 2–8 år ger ABCmouse en livslång kärlek för lärande.

PlayKids+-logga visas framför en LG TV
PlayKids+

Videor, låtar och spel gjorda av experter gör lärande roligt för barn i åldrarna 2–12 år.

*Skärmbilderna är simulerade i illustrativt syfte.

*Tillgängligt innehåll och appar kan variera beroende på land, produkt och region och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

*Separata prenumerationer kan krävas.

LG Smart TV omgiven av presentaskar och shoppingväskor som lyfter fram speciella tidsbegränsade erbjudanden och exklusiva streamingevenemang som är tillgängliga på webOS-plattformen.

Få specialerbjudanden på webOS

Tidsbegränsade erbjudanden och streamingevenemang – allt händer på webOS.

Få specialerbjudanden på webOS Läs mer

Våra rekommendationer för dig

Två skärmar som visar viktiga funktioner: en visar LG AI Magic Remote märkt ”webOS för AI” och den andra markerar alpha 11 AI Processor Gen2 med ”alpha AI Processor” nedanför.

Nästa generations LG AI TV

Nästa generations LG AI TV Läs mer
Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 