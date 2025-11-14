We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Titta, spela och upptäck med webOS. Över 4 000 appar att streama, och över 4 000 kanaler tillgängliga med LG Channels globalt.
*Tillgängligt antal appar och kanaler kan variera beroende på land, produkt och region.
webOS, hjärtat i LG Entertainment
webOS gör det enkelt att komma åt allt du tycker om – direkt från startskärmen.
Allt du vill se, på en skärm
Allt ditt favoritinnehåll på ett ställe – sport, musik, spel, lärande och hemmakontor. Ett enda klick tar dig precis dit du vill.
Anpassa din tittarupplevelse
Skapa ett individuellt konto lätt och enkelt. Alla får en personlig startskärm med anpassade innehållsrekommendationer för en mer uppslukande tittarupplevelse.
Tryck för att spela. Redo på några sekunder.
Få tillgång till dina favoritstreamingappar med ett tryck. Öppna TV-fliken i ThinQ-appen för att komma åt Prime Video och en mängd olika appar. Tryck på en app i ThinQ så öppnas den på din TV på några sekunder.
*Skärmbilderna är simulerade i illustrativt syfte.
*Tillgängligt innehåll och appar kan variera beroende på land, produkt och region.
*Skapande av konto kan vara begränsat beroende på ålder och antal befintliga konton.
*Separat prenumeration krävs för Amazon Prime och dess relaterade tjänster.
*Amazon, Prime Video och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.
*webOS Re:New Program gäller för 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV-apparater.
*WebOS Re:New Program stöder totalt fyra uppgraderingar under fem år, tröskeln är den förinstallerade versionen av webOS, och uppgraderingsschemat varierar från månadsskifte till årsskifte.
*Uppdateringar och schemat för vissa funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.
*Uppgraderingar tillgängliga för OLED TV-apparater från 2022 och UHD TV-apparater från 2023 och högre modeller.
Prisbelönade webOS
*CES Innovation Awards baseras på beskrivande material som skickats in till domarna. CTA har inte verifierat riktigheten i något bidrag eller några påståenden som gjorts och har inte testat det föremål som utmärkelsen beviljats.
Upptäck fler appar
*Vissa appar kanske inte startas samtidigt som webOS, och tillgängligheten kan variera beroende på region.
Ett universum av innehåll att utforska
Program som är så fängslande att du inte kan sluta titta. Fastna för fängslande innehåll på Netflix, Disney+, Prime Video och Apple TV+.
*Separat prenumeration krävs för Netflix, Disney+, Amazon Prime och Apple TV+ och deras relaterade tjänster.
*Apple, Apple-logotypen och Apple TV är varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder.
*Amazon, Prime Video och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.
FILMMAKER MODE™
Director's cut, hemma
FILMMAKER MODE™ stänger av rörelseutjämning och bevarar filmens originalformat – inklusive bredd–höjd-förhållande, färger och bildhastighet – så att du ser varje scen exakt som regissören avsåg.
*Stöd för FILMMAKER Mode kan variera beroende på land.
LG Channels
Gratis underhållning på din LG TV
LG Channels är inbyggd i varje LG Smart TV, helt GRATIS. Du får hundratals kostnadsfria livekanaler, favoritfilmer och exklusiva produkter. Tryck bara på fjärrkontrollen och njut – inga avgifter och inget krångel.
Ta med arenan hem
Dyk in i matchen med Sports Portal – startpunkten för direktsända matcher, matchhöjdpunkter, serietabeller och mer, allt på en skärm.
*Funktioner och vilka serier som stöds kan variera beroende på land.
*Den här funktionen kräver en nätverksanslutning.
*För att ta emot påminnelser måste lag eller spelare läggas till i ”Mitt lag”.
Alla spel du vill ha på LG TV
Spela tusentals spel direkt på din LG TV med GFN, Luna, Blacknut, Boosteroid och nu XBOX.
*Stöd för Gaming Portal kan variera beroende på land.
*Stöd för molnspeltjänster och spel inom Gaming Portal kan variera beroende på land.
*Vissa speltjänster kan kräva en prenumeration och en spelkontroll.
*Beroende på spelet kan det vara nödvändigt att ansluta en spelkontroll, mus eller ett tangentbord.
*Kompatibiliteten med GeForce NOW kan variera beroende på spelkontrollens tillverkare och specifikationer. Kontrollera listan över spelkontroller som stöds på: https://gfn.co.kr/ko/guide/games.html
*Speltjänster kan avbrytas efter leverantörens gottfinnande.
Din bästa fitnesskompis
Vare sig du föredrar yoga eller till och med meditation hittar du roliga och effektiva träningspass på LG TV Fitness Space.
Rolig inlärning på en stor skärm
