LG Home Ice Solution

*Bilderna och videorna av produkten visas endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten.
1) Craft ice
- Långsamt smältande Craft ice, enligt LG:s interna testprocedur som jämför hur snabbt en craft ice-kula smälter jämfört med iskuber av samma vikt (ca 69 g).
- Testmiljö: rumstemperatur: 25 °C, varje isbit ska smälta i kallt vatten. Kallvattensvolym 121 ml, kallvattenstemperatur ca 9,5 ℃. - Resultaten kan variera beroende på miljöförhållandena.
2) UVnano
-UVnano (funktionsnamn: Självvård) bedömdes genom laboratorietester av TÜV Rheinland med användning av interna testmetoder för att mäta reduktion av E. coli, S. aureus och P. aeruginosa i destillerat vattenprover efter exponering för produktens UV-LED i 10 minuter varje timme, efter 24 timmar i UV-LED-montering. De faktiska resultaten kan variera beroende på miljöförhållanden och användning. Produkten behandlar eller botar inte hälsorelaterade tillstånd och garanterar inte att vatten som filtreras av produkten kommer att vara fritt från föroreningar som mikrobiologiska partiklar som påverkar användarnas hälsa.
- UVnano är en sammansättning av orden UV (ultraviolett) och nanometer (längdenhet).
3) Bakterier
- Bakterier som användes i testet: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.