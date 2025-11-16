About Cookies on This Site

LG-kylskåp, craft ice, en kvinna som avnjuter en dryck, och Slim SpacePlus™ In-Door Ice System visas i sekvens

LG Home Ice Solution

Alltid is till hands för varje ögonblick

Med en kombination av differentierad teknik för framställning av is och vår marknadsledande tunna In-Door ismaskin inbyggd i dörren kan du njuta av fräschhet och bekvämlighet när som helst.

Olika typer av is

Olika typer av is för alla tillfällen

Med tillgång till en mängd olika typer av is, inklusive Craft ice av hög kvalitet, kan du förhöja speciella  ögonblick.

En istång plockar upp en rund isboll från ett genomskinlig fack i en frys

Utforska alla olika sätt att njuta av is

Craft ice

Craft ice är långsamt smältande¹⁾ sfärisk is för festcocktails och andra drycker. Uppgradera dina drinkar med LG:s Craft Ice™ långsamt smältande isbollar. Rekommenderas för hemmabaren och drinkarna du blandar hemma.

Iskuber

Iskuber passar nästan alla tillfällen och många olika sorters drinkar.

Krossad is

Vare sig du spär ut dina drinkar eller kyler annan dryck är krossad is en snabb och uppfriskande lösning för alla dina dryckesbehov.

Ikon som representerar craft ice-alternativet
Ikon som representerar iskubalternativet
Ikon som representerar krossad is-alternativet
Klart glas fyllt med rund craft ice gjord i ett LG-kylskåp
Klart glas fyllt med fyrkantiga iskuber från ett LG-kylskåp
Klart glas fyllt med krossad is gjord i ett LG-kylskåp
Slim In-door ismaskin

Inbyggd ismaskin som inte tar mycket plats

En kompakt ismaskin inbyggd i dörren frigör utrymme och plats på översta hyllan så att du får mer plats för dina favoriter.

Användare som öppnar Slim SpacePlus Ice System-facket i ett LG-kylskåp

Två barn som dricker vatten vid ett bord med ett LG-kylskåp med inbyggd dispenser i bakgrunden

UVnano

Rengör dispenserns munstycke varje dag

LG:s UV-teknik rengör dispenserns munstycke varje timme och tar bort 99,99 %²⁾ av bakterierna³⁾ och ger dig rent, friskt vatten varje gång.

Ingen fast röranslutning

Is och vatten utan röranslutning till kylskåpet

Inga röranslutningar behövs. Fyll bara på dispensern och njut av fräsch is och friskt vatten när som helst, direkt från kylskåpsdörren.

Användare som öppnar Slim SpacePlus Ice System-facket i ett LG-kylskåp

Milstolpar för Ice Solutions

Utveckling av isteknik för ett smartare hem

I årtionden har LG utvecklat teknik för isframställning för att skapa lösningar för ditt hem. Varje milstolpe – från förvaring till självrengörande system – återspeglar vårt engagemang för din bekvämlighet.

Närbild av LG:s och världens första In-Door ismaskin från 2006 med SpacePlus™ Ice System i kylskåpets dörr.

2006

Världens 1:a In-Door ismaskin

Närbild av LG:s ismaskin utan röranslutning från 2007 med Pull & Fill-vattentank och ett glas vatten framför.

2007

Ismaskin utan fast röranslutning

Närbild av LG:s Slim SpacePlus™ ismaskin från 2010 inbyggd i kylskåpsdörren för att maximera invändigt förvaringsutrymme.

2010

Slim SpacePlus™ ismaskin

Ett glas vatten med LG:s och branschens första Craft Ice från 2019, gjord för att smälta långsamt och bevara dryckens smaker.

2019

Branschens första Craft Ice

Närbild av LG:s UVnano dispensermunstycke från 2020 med blått UV-LED light tänt vid vattenutloppet.

2020

UVnano för dispensermunstycket

En hög med små kuber av klar is.

2023

Mini-Cube (endast i USA)

En hög med små runda kulor av klar is.

2025 Kommer snart

Mini-Craft

*Bilderna och videorna av produkten visas endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten. 

 

1) Craft ice 

- Långsamt smältande Craft ice, enligt LG:s interna testprocedur som jämför hur snabbt en craft ice-kula smälter jämfört med iskuber av samma vikt (ca 69 g). 

- Testmiljö: rumstemperatur: 25 °C, varje isbit ska smälta i kallt vatten. Kallvattensvolym 121 ml, kallvattenstemperatur ca 9,5 ℃. - Resultaten kan variera beroende på miljöförhållandena. 

 

2) UVnano 

-UVnano (funktionsnamn: Självvård) bedömdes genom laboratorietester av TÜV Rheinland med användning av interna testmetoder för att mäta reduktion av E. coli, S. aureus och P. aeruginosa i destillerat vattenprover efter exponering för produktens UV-LED i 10 minuter varje timme, efter 24 timmar i UV-LED-montering. De faktiska resultaten kan variera beroende på miljöförhållanden och användning. Produkten behandlar eller botar inte hälsorelaterade tillstånd och garanterar inte att vatten som filtreras av produkten kommer att vara fritt från föroreningar som mikrobiologiska partiklar som påverkar användarnas hälsa. 

- UVnano är en sammansättning av orden UV (ultraviolett) och nanometer (längdenhet). 

 

3) Bakterier 

- Bakterier som användes i testet: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.

