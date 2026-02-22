About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Sound Suite M7, 2.1.1 Satellithögtalare, Utöka din ljudupplevelse

M7
vy framifrån
vy bakifrån
sidovy från vänster
Vy ovanifrån av framsidan
vy ovanifrån
Sidovy från undersidan
närbildsvy av knappar
vy bakifrån från undersidan
sidovy med stativ
vy underifrån med stativ
sidovy från höger
närbild ovanifrån av knappar
närbild ovanifrån av knappar
närbild ovanifrån av knappar
närbild ovanifrån av knappar
Huvudfunktioner

  • Flexibel placering av högtalare
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • AI Sound Pro
  • Room Calibration Pro
  • LG ThinQ
Mer
Trådlös LG Sound Suite M7-högtalare med svart texturerad design och orange ljus för uppslukande surroundljudsystem

Mångsidig prestanda med flexibel expansion – LG Sound Suite M7

M7 är en premiumhögtalare i LG Sound Suite-familjen som kombinerar sortimentets huvudstyrkor – utrymmesoptimering genom DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), Sound Follow-teknik och flexibel placering och expansion. Den drivs av AI Sound Pro och anpassar sig intelligent till alla utrymmen för att ge ett fylligt och flerdimensionellt Dolby Atmos-ljud – allt i en elegant, mångsidig form utformad för olika miljöer.

1) LG Sound Suite med Dolby Atmos FlexConnect-teknik upptäcker varje högtalares plats för att optimera surroundljudsystem 2) LG Sound Suite-högtalare som avger gyllene ljudvågor och illustrerar AI Sound Pro för ett optimerat hemmaljudsystem 3) LG Sound Suite-högtalare ordnade med en TV för att framhäva mångsidig användning för ljudsystem

*Dolby Atmos FlexConnect på Sound Suite M7/M5 är endast tillgänglig när den är ansluten till en kompatibel TV eller Sound Suite H7.

*M5 kräver anslutning av två eller flera enheter för att implementera DAFC-funktionen.

*Bilderna är endast avsedda för illustrationsändamål. Elkablar visas eventuellt inte och produktens faktiska utseende kan variera.

*Sound Follow är endast tillgänglig när den är ansluten till H7.

Dolby Atmos FlexConnect

Placera den var som helst, upplev Dolby Atmos överallt

Ljud som anpassar sig efter dig – inte tvärtom. Dolby Atmos FlexConnect känner av dina högtalares placering och optimerar ljudet i realtid. Oavsett var du ställer dem får du en omslutande ljudupplevelse som fyller hela rummet.

LG Sound Suite med Dolby Atmos FlexConnect-teknik upptäcker varje högtalares placering för att optimera surroundljudsystemen

*Dolby Atmos FlexConnect på Sound Suite M7/M5 är endast tillgänglig när den är ansluten till en kompatibel TV eller Sound Suite H7.

*M5 kräver anslutning av två eller flera enheter för att implementera funktionen.

*Bilderna är endast avsedda för illustrationsändamål. Elkablar visas eventuellt inte och produktens faktiska utseende kan variera.

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

Uppslukande ljudupplevelse som drivs av Peerless-arvet och Dolby Atmos-teknik

Peerless-enheter

Ett ljud som fyller alla dimensioner, med Peerless-teknik i ryggen

Fylligt, kristallklart stereoljud kommer från den främre högtalaruppsättningen, som har 1,5-tums fullregisterenheter och en bashögtalare. Tillsammans med ett uppåtriktat element som reflekterar ljud från taket skapar den uppslukande 3D-ljud som expanderar i hela rummet med främre och överliggande ljud.

LG Sound Suite M7-högtalare med rumsligt ljud och främre och uppåtriktade högtalaruppsättningar från Peerless som levererar uppslukande 3D-ljud i alla riktningar

Dolby Atmos

Upplev Dolby Atmos i full skala

Även om du kan expandera din Sound Suite så kan LG M7 leverera fullt Dolby Atmos-ljud redan på egen hand, inga ytterligare högtalare krävs. Upplev tydligt, flerdimensionellt ljud som fyller ditt utrymme, allt från en enda enhet.

*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.

AI Sound Pro

Ljudoptimering som anpassas efter vad du lyssnar på

AI Sound Pro använder avancerad signalanalys för att identifiera om du lyssnar på dialog, musik eller filmer i realtid. Den finjusterar sedan klarhet, balans och rumsligt djup baserat på genrespecifika profiler och levererar ett ljud som anpassar sig intelligent till varje scen.

Room Calibration Pro för ett ljud som är skräddarsytt efter ditt utrymme

Genom att analysera akustiken i ditt rum kan Room Calibration Pro justera varje kanal för optimal balans. Det ger ett tydligt, välbalanserat ljud som känns naturligt i hela rummet.

Vy uppifrån och ner av ett vardagsrum där cirkulära ljudvågor sprider sig jämnt mellan högtalaren och soundbaren för att illustrera Room Calibration

*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.

Mångsidig användning

Använd den som en fristående högtalare för privat lyssnande, anslut den till din TV för ett uppslukande hemmabiosystem eller parkoppla den med andra högtalare för ett fylligt surroundljud – en enhet som erbjuder verkligt mångsidig användning.

1) LG Sound Suite M7-högtalare som används som fristående högtalare bredvid en mobiltelefon 2) Ett par LG Sound Suite M7-högtalare för stereohögtalare visas bredvid en mobiltelefon 3) LG Sound Suite M7-högtalare parkopplad med en H7-soundbar för ett utökat surroundljud 4) LG Sound Suite M7-högtalare anslutna till en TV för bättre uppslukande ljud

Wi-Fi-streaming

Smart streaming via Wi-Fi, drivet av Google Cast och Apple AirPlay 2

Streama över Wi-Fi med stabilt ljud i hög kvalitet, snabbt och enkelt över olika plattformar

LG Sound Suite-högtalare med Apple AirPlay 2 och Google Cast för enkel streaming av Wi-Fi-innehåll.

En person som håller en mobiltelefon med LG ThinQ-appen öppen för att visa lätt styrning av LG Sound Suite

LG ThinQ

Bekväm kontroll via LG ThinQ-appen

Ladda ner LG ThinQ-appen för att styra olika Sound Suite-funktioner som volym och anslutningsmöjligheter. Du kan också konfigurera och hantera DAFC över Sound Suite-produkter – allt på ett ställe, direkt från appen.

'Vy av undersidan av en trådlös LG Sound Suite-högtalare som visar den robusta anslutningen mellan bas och stativ

Floor Stand

Utformat för en elegant installation

Montera högtalaren med ett golvstativ för fri placering och integrera dem naturligt i din inredning, både snyggt och stilrent utan stök.

En video visar att Sound Suite kan placeras fritt för sina olika kombinationer

Designa din perfekta kombination

Välj mellan H7, M7, M5 och W7 för att skapa en konfiguration

som passar din stil och dina preferenser. Oavsett hur du arrangerar dem,

optimerar Sound Suite ljudet åt dig automatiskt.

*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

LG komplett hemmabiosystem med Sound Suite-högtalare på båda sidor av TV:n som avger ljudvågor över rummet för full Dolby Atmos

*Modeller med stöd för DAFC är begränsade till OLED C- och G-serien under 2025 och kommer att utökas till att omfatta alla OLED- och QNED-TV-apparater under 2026.

Frihet att ansluta direkt till din TV

Anslut högtalarna direkt till TV:n utan en soundbar. Kombinera dem med en LG TV som stödjer Dolby Atmos FlexConnect för en uppslukande ljudupplevelse som fyller rummet.

Table Caption
FeaturesStereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
Ett par M7-högtalare med en W7-bashögtalare LG AI Stereo Suite 7 Pro
 
'Ett par M7-högtalare LG AI Stereo Suite 7
 
Ett par M5-högtalare LG AI Stereo Suite 5
 
AI-processorNejNejNej
LjudupplevelseRiktigt surroundstereoljudRiktigt surroundstereoljudRiktigt surroundstereoljud
Kanaler och högtalarenheterUpp till 8.1.2 kanaler med 15 högtalarenheter (beroende på TV-modell)Upp till 8.1.2 kanaler med 14 högtalarenheter (beroende på TV-modell)Upp till 6.1.2 kanaler med 12 högtalarenheter (beroende på TV-modell)
ProduktlistaM7 2ea + W7M7 2eaM5 2ea
TV-storlekÖver 65 tumÖver 65 tumÖver 55 tum
Dolby Atmos FlexConnectTillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.
Sound FollowNejNejNej
Room Calibration ProJaJaJa
    

' Ett par LG Sound Suite-högtalare och soundbar placerade tillsammans med en TV för ett fylligt surroundljudsystem för TV med full Dolby Atmos

*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.

Börja med H7, kärnan i din Sound Suite

Du kan bygga din Sound Suite med bara H7. Använd den som en hubb för sömlös anslutning av TV och högtalare. 

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7Immersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 ProImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7
LG Immersive Quad Suite 7, ett ljudsystemspaket för hemmastereo med Sound Suite-soundbar, fyra högtalare och bashögtalare
 
''LG Immersive Suite 7 Pro, ett ljudsystemspaket för hemmastereo med en Sound Suite-soundbar, två högtalare och bashögtalare
 
LG Immersive Suite 5 Pro, ett ljudsystemspaket för hemmastereo med en Sound Suite-soundbar, två högtalare och bashögtalare
 
'LG Immersive Suite 7, ett ljudsystemspaket för hemmastereo med en Sound Suite-soundbar och två högtalare
 
'LG Immersive Suite 5, ett ljudsystemspaket för hemmastereo med en Sound Suite-soundbar och två högtalare
 
'LG Cinema Suite 7, ett klassiskt ljudsystemspaket för hemmastereo med en Sound Suite-soundbar och bashögtalare
 
AI-processorAlpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3Alpha 11 AI Processor Gen 3
LjudupplevelseFull 3D med 4 högtalareDjup inlevelse med två högtalareDjup inlevelse med två högtalareDjup inlevelse med två högtalareDjup inlevelse med två högtalareGrundläggande installation för en uppslukande upplevelse
Kanaler och högtalarenheter13.1.7 kanaler med 29 högtalarenheter 9.1.5 kanaler med 21 högtalarenheter 7.1.5-kanaler med 19 högtalarenheter 9.1.5 kanaler med 20 högtalarenheter7.1.5-kanaler med 18 högtalarenheter5.1.3 kanaler med 13 högtalarenheter
ProduktlistaH7 + M7 4ea + W7H7 + M7 2ea + W7H7 + M5 2ea + W7H7 + M7 2eaH7 + M5 2eaH7 + W7
TV-storlekÖver 65 tum/Över 80 tumÖver 65 tum/Över 80 tumÖver 65 tumÖver 65 tum/Över 80 tumÖver 65 tumÖver 65 tum
Dolby Atmos FlexConnectTillgängligTillgängligTillgängligTillgängligTillgängligTillgänglig
Sound FollowJaJaJaJaJaJa
Room Calibration ProJaJaJaJaJaJa
       

Upptäck mer från Sound Suite-sortimentet

Utforska de olika Sound Suite-modellerna och hitta den som passar bäst för att börja bygga ditt eget ljudsystem. 

H7

H7 – mittpunkten i Sound Suite – är ett allt-i-ett-ljudsystem med Alpha 11 AI-processor. Byggd med 4 bashögtalare och 8 passiva element.

Läs mer

M7

M7 är utformad för uppslukande klarhet. Det är en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och 3 fullregisterelement. 

Läs mer

M5

M5 är kompakt men ändå dynamisk – en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och dubbla diskanthögtalare.

Läs mer

W7

En basmodul med stöd för DAFC, med en 8-tums Peerless-bashögtalare som ger ultralåg bas ner till 25Hz.

Läs mer
Skriv ut

Alla specifikationer

GENERELLT

  • Antal Kanaler

    2.1.1

  • Output

    100 W

  • Antal Högtalare

    4 EA

SOUND EFFECT

  • AI Sound Pro

    Ja

  • Standard

    Ja

  • Clear Voice Pro

    Ja

  • bass boost

    Ja

  • Användaranpassad EQ

    Ja

  • Upfiring

    Ja

HI-RESOLUTION AUDIO

  • Sampling

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

AUDIO FORMAT

  • Dolby Atmos

    Ja

  • AAC

    Ja

  • alac

    Ja

  • flac

    Ja

  • lpcm

    Ja

  • SBC

    Ja

ANSLUTNING

  • Bluetooth Version

    5.4

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Ja

  • AirPlay 2

    Ja

  • Google Cast

    Ja

  • Spotify Connect

    Ja

  • Tidal Connect

    Ja

  • Wi-Fi

    Ja

  • Fungerar med Google Home

    Ja

BEKVÄMLIGHET

  • Fjärstyrningsapp - iOS/Android OS

    Ja

  • Dolby Atmos FlexConnect

    Ja

  • Ljus

    Ja

  • Room Calibration Pro (App)

    Ja

  • 　Stereoläge

    Ja

  • Upgrade Manager (FOTA)

    Ja

MÅTT (WXHXD)

  • Main

    177 x 238 x 177 mm

VIKT

  • Main

    2,8 kg

  • Gross Vikt

    3,5 kg

STRÖM

  • Strömförbrukning (Main)

    25 W

  • 　Strömförbrukning (Stand-by)

    0.3 W ↓

TILLBEHÖR

  • open source

    Ja

  • Strömkabel

    Ja

  • Enkel Manual

    Ja

  • Garantikort

    Ja

STRECKKOD

  • Streckkod

    8806096661901

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

Kontakta oss

Förfrågan att köpa
Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 