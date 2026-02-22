We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Sound Suite M7, 2.1.1 Satellithögtalare, Utöka din ljudupplevelse
Mångsidig prestanda med flexibel expansion – LG Sound Suite M7
M7 är en premiumhögtalare i LG Sound Suite-familjen som kombinerar sortimentets huvudstyrkor – utrymmesoptimering genom DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), Sound Follow-teknik och flexibel placering och expansion. Den drivs av AI Sound Pro och anpassar sig intelligent till alla utrymmen för att ge ett fylligt och flerdimensionellt Dolby Atmos-ljud – allt i en elegant, mångsidig form utformad för olika miljöer.
1) LG Sound Suite med Dolby Atmos FlexConnect-teknik upptäcker varje högtalares plats för att optimera surroundljudsystem 2) LG Sound Suite-högtalare som avger gyllene ljudvågor och illustrerar AI Sound Pro för ett optimerat hemmaljudsystem 3) LG Sound Suite-högtalare ordnade med en TV för att framhäva mångsidig användning för ljudsystem
*Dolby Atmos FlexConnect på Sound Suite M7/M5 är endast tillgänglig när den är ansluten till en kompatibel TV eller Sound Suite H7.
*M5 kräver anslutning av två eller flera enheter för att implementera DAFC-funktionen.
*Bilderna är endast avsedda för illustrationsändamål. Elkablar visas eventuellt inte och produktens faktiska utseende kan variera.
*Sound Follow är endast tillgänglig när den är ansluten till H7.
Dolby Atmos FlexConnect
Placera den var som helst, upplev Dolby Atmos överallt
Ljud som anpassar sig efter dig – inte tvärtom. Dolby Atmos FlexConnect känner av dina högtalares placering och optimerar ljudet i realtid. Oavsett var du ställer dem får du en omslutande ljudupplevelse som fyller hela rummet.
*W7 är planerad att lanseras efter mars 2026.
Uppslukande ljudupplevelse som drivs av Peerless-arvet och Dolby Atmos-teknik
Peerless-enheter
Ett ljud som fyller alla dimensioner, med Peerless-teknik i ryggen
Fylligt, kristallklart stereoljud kommer från den främre högtalaruppsättningen, som har 1,5-tums fullregisterenheter och en bashögtalare. Tillsammans med ett uppåtriktat element som reflekterar ljud från taket skapar den uppslukande 3D-ljud som expanderar i hela rummet med främre och överliggande ljud.
LG Sound Suite M7-högtalare med rumsligt ljud och främre och uppåtriktade högtalaruppsättningar från Peerless som levererar uppslukande 3D-ljud i alla riktningar
Dolby Atmos
Upplev Dolby Atmos i full skala
Även om du kan expandera din Sound Suite så kan LG M7 leverera fullt Dolby Atmos-ljud redan på egen hand, inga ytterligare högtalare krävs. Upplev tydligt, flerdimensionellt ljud som fyller ditt utrymme, allt från en enda enhet.
AI Sound Pro
Ljudoptimering som anpassas efter vad du lyssnar på
AI Sound Pro använder avancerad signalanalys för att identifiera om du lyssnar på dialog, musik eller filmer i realtid. Den finjusterar sedan klarhet, balans och rumsligt djup baserat på genrespecifika profiler och levererar ett ljud som anpassar sig intelligent till varje scen.
Room Calibration Pro för ett ljud som är skräddarsytt efter ditt utrymme
Genom att analysera akustiken i ditt rum kan Room Calibration Pro justera varje kanal för optimal balans. Det ger ett tydligt, välbalanserat ljud som känns naturligt i hela rummet.
Vy uppifrån och ner av ett vardagsrum där cirkulära ljudvågor sprider sig jämnt mellan högtalaren och soundbaren för att illustrera Room Calibration
Mångsidig användning
Använd den som en fristående högtalare för privat lyssnande, anslut den till din TV för ett uppslukande hemmabiosystem eller parkoppla den med andra högtalare för ett fylligt surroundljud – en enhet som erbjuder verkligt mångsidig användning.
1) LG Sound Suite M7-högtalare som används som fristående högtalare bredvid en mobiltelefon 2) Ett par LG Sound Suite M7-högtalare för stereohögtalare visas bredvid en mobiltelefon 3) LG Sound Suite M7-högtalare parkopplad med en H7-soundbar för ett utökat surroundljud 4) LG Sound Suite M7-högtalare anslutna till en TV för bättre uppslukande ljud
Wi-Fi-streaming
Smart streaming via Wi-Fi, drivet av Google Cast och Apple AirPlay 2
Streama över Wi-Fi med stabilt ljud i hög kvalitet, snabbt och enkelt över olika plattformar
LG Sound Suite-högtalare med Apple AirPlay 2 och Google Cast för enkel streaming av Wi-Fi-innehåll.
*Scenerna är simulerade i illustrativt syfte. Den faktiska erfarenheten kan variera beroende på användningsmiljön.
*Modeller med stöd för DAFC är begränsade till OLED C- och G-serien under 2025 och kommer att utökas till att omfatta alla OLED- och QNED-TV-apparater under 2026.
Frihet att ansluta direkt till din TV
Anslut högtalarna direkt till TV:n utan en soundbar. Kombinera dem med en LG TV som stödjer Dolby Atmos FlexConnect för en uppslukande ljudupplevelse som fyller rummet.
|Features
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
|AI-processor
|Nej
|Nej
|Nej
|Ljudupplevelse
|Riktigt surroundstereoljud
|Riktigt surroundstereoljud
|Riktigt surroundstereoljud
|Kanaler och högtalarenheter
|Upp till 8.1.2 kanaler med 15 högtalarenheter (beroende på TV-modell)
|Upp till 8.1.2 kanaler med 14 högtalarenheter (beroende på TV-modell)
|Upp till 6.1.2 kanaler med 12 högtalarenheter (beroende på TV-modell)
|Produktlista
|M7 2ea + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|TV-storlek
|Över 65 tum
|Över 65 tum
|Över 55 tum
|Dolby Atmos FlexConnect
|Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.
|Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.
|Tillgänglig. Tillgänglig när den är ansluten till en TV med stöd för DAFC.
|Sound Follow
|Nej
|Nej
|Nej
|Room Calibration Pro
|Ja
|Ja
|Ja
' Ett par LG Sound Suite-högtalare och soundbar placerade tillsammans med en TV för ett fylligt surroundljudsystem för TV med full Dolby Atmos
Börja med H7, kärnan i din Sound Suite
Du kan bygga din Sound Suite med bara H7. Använd den som en hubb för sömlös anslutning av TV och högtalare.
|Features
|Immersive Quad Suite 7
|Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 5 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
|AI-processor
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Alpha 11 AI Processor Gen 3
|Ljudupplevelse
|Full 3D med 4 högtalare
|Djup inlevelse med två högtalare
|Djup inlevelse med två högtalare
|Djup inlevelse med två högtalare
|Djup inlevelse med två högtalare
|Grundläggande installation för en uppslukande upplevelse
|Kanaler och högtalarenheter
|13.1.7 kanaler med 29 högtalarenheter
|9.1.5 kanaler med 21 högtalarenheter
|7.1.5-kanaler med 19 högtalarenheter
|9.1.5 kanaler med 20 högtalarenheter
|7.1.5-kanaler med 18 högtalarenheter
|5.1.3 kanaler med 13 högtalarenheter
|Produktlista
|H7 + M7 4ea + W7
|H7 + M7 2ea + W7
|H7 + M5 2ea + W7
|H7 + M7 2ea
|H7 + M5 2ea
|H7 + W7
|TV-storlek
|Över 65 tum/Över 80 tum
|Över 65 tum/Över 80 tum
|Över 65 tum
|Över 65 tum/Över 80 tum
|Över 65 tum
|Över 65 tum
|Dolby Atmos FlexConnect
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Tillgänglig
|Sound Follow
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Room Calibration Pro
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
Upptäck mer från Sound Suite-sortimentet
Utforska de olika Sound Suite-modellerna och hitta den som passar bäst för att börja bygga ditt eget ljudsystem.
H7
H7 – mittpunkten i Sound Suite – är ett allt-i-ett-ljudsystem med Alpha 11 AI-processor. Byggd med 4 bashögtalare och 8 passiva element.
M7
M7 är utformad för uppslukande klarhet. Det är en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och 3 fullregisterelement.
M5
M5 är kompakt men ändå dynamisk – en högtalare med AI Sound Pro och AI Calibration och stöd för DAFC. Med en bashögtalare och dubbla diskanthögtalare.
Alla specifikationer
GENERELLT
Antal Kanaler
2.1.1
Output
100 W
Antal Högtalare
4 EA
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Ja
Standard
Ja
Clear Voice Pro
Ja
bass boost
Ja
Användaranpassad EQ
Ja
Upfiring
Ja
HI-RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
AAC
Ja
alac
Ja
flac
Ja
lpcm
Ja
SBC
Ja
ANSLUTNING
Bluetooth Version
5.4
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Ja
AirPlay 2
Ja
Google Cast
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
Wi-Fi
Ja
Fungerar med Google Home
Ja
BEKVÄMLIGHET
Fjärstyrningsapp - iOS/Android OS
Ja
Dolby Atmos FlexConnect
Ja
Ljus
Ja
Room Calibration Pro (App)
Ja
Stereoläge
Ja
Upgrade Manager (FOTA)
Ja
MÅTT (WXHXD)
Main
177 x 238 x 177 mm
VIKT
Main
2,8 kg
Gross Vikt
3,5 kg
STRÖM
Strömförbrukning (Main)
25 W
Strömförbrukning (Stand-by)
0.3 W ↓
TILLBEHÖR
open source
Ja
Strömkabel
Ja
Enkel Manual
Ja
Garantikort
Ja
STRECKKOD
Streckkod
8806096661901
EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy
Det säger andra
Våra rekommendationer
Produkt-registrering
Du får snabbare support om du registrerar din produkt.
Produkt-support
Hitta handbok, felsökning och garanti för din LG-produkt.
Beställnings-support
Spåra din beställning och läs vanliga frågor om beställningar.
Reparations-begäran
Gör bekvämt reparationsbegäran online.
LiveChatt
Chatta med LG:s produktexperter för shoppinghjälp, rabatter och erbjudanden i realtid
Chatta med LG service support med den mest populära meddelandetjänsten
Skicka e-post till oss
Skicka e-post till LG service support
Ring oss
Tala direkt med våra supportrepresentanter.
Kontakta oss
REKOMMENDERADE PRODUKTER