LG 32" UltraGear™ OLED 240 Hz 4K UHD spelskärm│32GX870A med Dual-Mode, DCI-P3 98,5 % (typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 400, 0,03 ms (GtG), DP 2.1
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
4K-klarhet som ger dig kontrollen med OLED
Med sin fantastiska 32-tums OLED 4K-skärm (3 840 x 2 160) kan UltraGear™ GX8 förbättra visuell klarhet och detaljrikedom. OLED 4K bidrar till skarpare bilder och ger en mer engagerande upplevelse.
En 32-tums 4K OLED-spelskärm med fantasy-tema visas med en krigare som står framför ett mystiskt slottslandskap. Den översta texten lyder ”4K-klarhet som håller dig i kontroll med OLED”, vilket främjar fördelarna med visuell klarhet och detaljrikedom. Stödjande text lyfter fram upplösningen på 3840 x 2160 och den uppslukande bildkvaliteten som möjliggörs av OLED-tekniken.
Fördjupa dig i sanna färger, vinn spelet
Vår spelskärm stöder ett brett färgspektrum, 98,5 % (typ) av DCI-P3-färgrymden, vilket uttrycker en hifi-färg med VESA DisplayHDR™ True Black 400 och VESA ClearMR 13000-certifiering – vilket ger minskad rörelseoskärpa och realistiska bilder för en uppslukande spelupplevelse.
Futuristiska bepansrade krigare som kämpar med energivapen i en neonupplyst stad.
Dual-Mode med valbara alternativ
växlar mellan 480 Hz och 240 Hz
Med VESA-certifierat Dual-Mode kan du växla sömlöst mellan 4K UHD 240 Hz för grafikrika spel och FHD 480 Hz för snabb action. Njut av Dual-Mode med valbara alternativ och välj enkelt din favoritskärmstorlek bland två uppdateringsfrekvenser (240 Hz, 480 Hz) via On-Screen Displayen. Dessutom kan du enkelt växla mellan en fysisk snabbtangent eller ett kortkommando via LG Switch, vilket optimerar spel i alla genrer.
*Prestandan för ”Dual-Mode” kan variera beroende på speltyp, datorgrafikspecifikationer och konfigurationer.
DP 2.1, väntan är över
Den senaste DisplayPort 2.1 sätter en ny standard för nästa generations spel. Det är ett avancerat gränssnitt som förväntas introduceras med nästa generations GPU:er, vilket möjliggör höghastighetsspel på 240 Hz i 4K UHD-upplösning. Dessutom, med multiportar som HDMI 2.1 x2 ansluts den sömlöst till de senaste konsolerna och datorerna. USB-C stöder skärm, dataöverföring och 90 W enhetsladdning samtidigt, vilket ger sömlöst stöd för bärbar dator genom en enda kabel.
En futuristisk motorcyklist som kommer ut ur en skärm med levande neonljusspår och en DP 2.1-kabel i förgrunden.
*DP-, HDMI- och USB-kablar ingår i paketet.
*Grafikkortet ingår INTE i paketet
Överväldigande hastighet, dyk in i spelet
Den ultrasnabba uppdateringsfrekvensen på 0,03 ms (GtG) reducerar reverse ghosting och ger en snabb svarstid så att du kan njuta av helt ny spelprestanda.
*Välj ”Snabbare läge” för att aktivera ”1 ms svarstid”. (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).
Certifierad med allmänt antagen teknik
Den här skärmen, driven av AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA-validated G-SYNC®-kompatibilitet och VESA AdaptiveSync™ certification, säkerställer tearing-fri smidig bild med låg latens, vilket ger oöverträffad spelprecision och smidighet.
Bilden visar en delad skärmjämförelse av spelbilder med synkroniseringsteknik inaktiverad till vänster och aktiverad till höger. Till vänster förvrängs pilotens vy från en futuristisk jet med tearing och hack, medan samma scen till höger ser jämn och flytande ut med ljusa rörelsespår. Rubriken lyder ”Certifierad med en allmänt antagen teknik” för att lyfta fram AMD FreeSync™ Premium- och NVIDIA® G-SYNC® Compatible-certifiering.
*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.
*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.
Smidiga rörelser, oändligt spel
Vår ClearMR 13000-certifierade skärm överträffar VESA-tester med en Klar rörelse-grad på över 12 500. Den fångar den subtila suddigheten som uppstår runt kanterna på rörliga objekt och visar snabba rörelser med fina detaljer.
En scen i ett racingspel visar en ljusgrön sportbil som leder på ett spår, med flera bilar bakom under AMD FreeSync™ Premium-funktionen.
*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.
*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.
Black Stabilizer
Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.
Fördjupa dig i 7 W x 2 högtalare med DTS® Virtual:X™
Upplev fylligt basdrivet ljud med 7 W x 2 stereohögtalare för bättre fördjupning. För en mer personlig upplevelse kan du enkelt ansluta ett headset via den 4-poliga hörlursutgången och njuta av realistiskt 3D-ljud med DTS Headphone:X. Detta är en avgörande fördel för FPS-spel, där teamkommunikation och riktningsljud är avgörande under röstchatt.
En elegant spelskärm på ett modernt skrivbord visar ett höghastighetsracingspel med två sportbilar, en röd och en blå, som kör genom en intensiv tunnel. Installationen är placerad framför stora fönster med utsikt över en stadssiluett i solnedgången, med en speldator till höger och ljudvågsgrafik som illustrerar uppslukande ljudeffekter.
*Headset säljs separat.
Smartare styrning, sömlös växling med LG Switch
Med LG Switch-appen kan skärmen lätt optimeras för både spel och vardagsbruk. Enkel hantering av bildskärmsinställningarna – justera bildkvalitet och ljusstyrka efter dina önskemål och tillämpa inställningarna direkt med en snabbtangent. Med appen kan du också dela upp skärmen i 11 layouter och starta din videosamtalsplattform med ett klick för en ännu bekvämare konfiguration.
*Denna video är endast avsedd för illustrativa ändamål och kanske inte återspeglar de faktiska produktspecifikationerna för 32GX870A.
*LG Switch kräver programvara och manuell nedladdning från LG.com för korrekt användning.
*Headset säljs separat.
Kompakt och smidig
Upplev vår praktiskt taget kantlösa design med en helt justerbar bas med svängning, lutning och höjd. Ett rent L-stativ och bred svängningsjustering är utformat för att minimera användningen av skrivbordsutrymme och eliminera döda utrymmen effektivt. Plus, USB Type-C™ (PD 90 W), inbyggda 7 W dubbla högtalare och DTS Headphone:X ger praktisk anslutning och uppslukande ljud för användbarhet.
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UltraGear
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
31.5
Bildförhållande
16:9
Paneltyp
OLED
Upplösning
3840 x 2160
Pixelavstånd [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Färgdjup (antal färger)
1.07B
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
275
Kontrastförhållande (typ)
1500000:1
Färgomfång (typ)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Färgomfång (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
240
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
250
Kontrastförhållande (Min.)
1200000:1
Storlek [cm]
79.9
ANSLUTNING
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
2.1 (DSC)
USB-C
1EA
Hörlursutgång
4-polig (ljud+mikrofon)
USB nedströmsport
JA(2ea/ver3.0)
USB-C (strömförsörjning)
90W
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Färgkalibrerad i fabrik
JA
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC-kompatibel
Kalibrering av HW
Klar för hårdvarukalibrering
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Hårkors
JA
Läsarläge
JA
FPS-räknare
JA
VRR
JA
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Användardefinierad nyckel
JA
Automatisk ingångsomkopplare
JA
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering
Väggmonterbar [mm]
100 x 100
LJUD
Högtalare
7W x 2
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
973x183x544
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
714.1 x 620.9 x 249.8 (UP) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (DOWN)
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
714.1x411.8x65.0
Vikt vid leverans [kg]
13.9㎏
Vikt med stativ [kg]
9.8㎏
Vikt utan stativ [kg]
5.6㎏
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,5 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Extern strömadapter
TILLBEHÖR
Displayport
JA(1ea)
HDMI
JA(2ea)
USB-C
1EA
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
JA
LG kalibreringsstudio (True Color Pro)
JA
EFTERLEVNADSINFORMATION
