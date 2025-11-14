About Cookies on This Site

LG 32" UltraGear™ OLED 240 Hz 4K UHD spelskärm│32GX870A med Dual-Mode, DCI-P3 98,5 % (typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 400, 0,03 ms (GtG), DP 2.1
32GX870A_EU new Erp label.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

32GX870A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports

Huvudfunktioner

  • 32-inch 4K UHD (3840 x 2160) OLED-skärm
  • Dual-mode med 240 Hz/480 Hz uppdateringsfrekvens
  • DisplayHDR™ True Black 400
  • Svarstid på 0,03 ms (GtG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible/VESA Certified AdaptiveSync/AMD FreeSync™ Premium Pro
  • HDMI™ 2.1 x 2/DisplayPort 2.1 x 1 (med DSC)
Mer
Vy framifrån av UltraGear™ 32gx870a-spelskärmen.

Vy framifrån av UltraGear™ 32gx870a-spelskärmen.



32-tums 4K UHD 240 Hz OLED Spelskärm med Dual-Mode

Vy framifrån av UltraGear™ 32gx870a-spelskärmen.

Vy framifrån av UltraGear™ 32gx870a-spelskärmen.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Fem spelskärmsfunktioner visas i en collagelayout. Överst till vänster visas en fantasy-spelscen med etiketten ”32-tums OLED 4K 3840 x 2160”. Längst upp till höger visas futuristiska krigare som kämpar under texten ”DCI-P3 98,5 % (typ.) VESA DisplayHDR™ True Black 400.” Nederst till vänster markeras ”Dual-Mode 4K UHD 240 Hz – FHD 480 Hz” med en delad fantasy-scen. Längst ner i mitten visas ”0,03 ms (GtG)” över en bild med racing i hög hastighet. Nertill till höger syns ”DisplayPort 2.1” över en motorcykelracinggrafik.
Ordet ”SKÄRM” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

4K-klarhet som ger dig kontrollen med OLED

Med sin fantastiska 32-tums OLED 4K-skärm (3 840 x 2 160) kan UltraGear™ GX8 förbättra visuell klarhet och detaljrikedom. OLED 4K bidrar till skarpare bilder och ger en mer engagerande upplevelse.

En 32-tums 4K OLED-spelskärm med fantasy-tema visas med en krigare som står framför ett mystiskt slottslandskap. Den översta texten lyder ”4K-klarhet som håller dig i kontroll med OLED”, vilket främjar fördelarna med visuell klarhet och detaljrikedom. Stödjande text lyfter fram upplösningen på 3840 x 2160 och den uppslukande bildkvaliteten som möjliggörs av OLED-tekniken.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Planetbilder ser ljusare och tydligare ut på LG OLED-skärmar.

OLED med MLA+

Den fantastiska OLED-skärmen har Micro Lens Array+-teknik (MLA+) för bättre ljusstyrka och prestanda genom optimerad ljuseffektivitet och minskad ljusförlust. Det ger ljusa och levande bilder med upp till 37,5 % högre ljusstyrka (SDR) jämfört med våra tidigare MLA-modeller.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Fördjupa dig i sanna färger, vinn spelet

Vår spelskärm stöder ett brett färgspektrum, 98,5 % (typ) av DCI-P3-färgrymden, vilket uttrycker en hifi-färg med VESA DisplayHDR™ True Black 400 och VESA ClearMR 13000-certifiering – vilket ger minskad rörelseoskärpa och realistiska bilder för en uppslukande spelupplevelse.

Futuristiska bepansrade krigare som kämpar med energivapen i en neonupplyst stad.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Ordet ”SKÄRM” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Dual-Mode med valbara alternativ
växlar mellan 480 Hz och 240 Hz

Med VESA-certifierat Dual-Mode kan du växla sömlöst mellan 4K UHD 240 Hz för grafikrika spel och FHD 480 Hz för snabb action. Njut av Dual-Mode med valbara alternativ och välj enkelt din favoritskärmstorlek bland två uppdateringsfrekvenser (240 Hz, 480 Hz) via On-Screen Displayen. Dessutom kan du enkelt växla mellan en fysisk snabbtangent eller ett kortkommando via LG Switch, vilket optimerar spel i alla genrer.

Dual-Mode-spelskärm som visar två visuella lägen: till vänster står en riddare i mörk pansar i en dimmig skogsmiljö under etiketten ”240 Hz 4K UHD”, till höger hastar en röd rallybil genom en dammigt racerbana under etiketten ”480 Hz FHD”. Bakgrunden blandar svala och varma toner för att framhäva mångsidigheten med hög uppdateringsfrekvens.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

*Prestandan för ”Dual-Mode” kan variera beroende på speltyp, datorgrafikspecifikationer och konfigurationer.

DP 2.1, väntan är över

Den senaste DisplayPort 2.1 sätter en ny standard för nästa generations spel. Det är ett avancerat gränssnitt som förväntas introduceras med nästa generations GPU:er, vilket möjliggör höghastighetsspel på 240 Hz i 4K UHD-upplösning. Dessutom, med multiportar som HDMI 2.1 x2 ansluts den sömlöst till de senaste konsolerna och datorerna. USB-C stöder skärm, dataöverföring och 90 W enhetsladdning samtidigt, vilket ger sömlöst stöd för bärbar dator genom en enda kabel.

En futuristisk motorcyklist som kommer ut ur en skärm med levande neonljusspår och en DP 2.1-kabel i förgrunden.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

*DP-, HDMI- och USB-kablar ingår i paketet.

*Grafikkortet ingår INTE i paketet

Överväldigande hastighet, dyk in i spelet

Den ultrasnabba uppdateringsfrekvensen på 0,03 ms (GtG) reducerar reverse ghosting och ger en snabb svarstid så att du kan njuta av helt ny spelprestanda.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Välj ”Snabbare läge” för att aktivera ”1 ms svarstid”. (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).

Ordet ”TEKNIK” i stora tonade bokstäver centrerade mot en mörk bakgrund med en tunn konturruta som sträcker sig från vänster.

Certifierad med allmänt antagen teknik

Den här skärmen, driven av AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA-validated G-SYNC®-kompatibilitet och VESA AdaptiveSync™ certification, säkerställer tearing-fri smidig bild med låg latens, vilket ger oöverträffad spelprecision och smidighet.

Bilden visar en delad skärmjämförelse av spelbilder med synkroniseringsteknik inaktiverad till vänster och aktiverad till höger. Till vänster förvrängs pilotens vy från en futuristisk jet med tearing och hack, medan samma scen till höger ser jämn och flytande ut med ljusa rörelsespår. Rubriken lyder ”Certifierad med en allmänt antagen teknik” för att lyfta fram AMD FreeSync™ Premium- och NVIDIA® G-SYNC® Compatible-certifiering.

En horisontell banner som visar tre spelsynkroniseringscertifieringar från vänster till höger: NVIDIA G-SYNC, VESA Certified AdaptiveSync och AMD FreeSync Premium Pro. Bilden lyfter fram kompatibilitet med flera adaptiva synkroniseringstekniker för smidigare spel.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.

*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.

Smidiga rörelser, oändligt spel

Vår ClearMR 13000-certifierade skärm överträffar VESA-tester med en Klar rörelse-grad på över 12 500. Den fångar den subtila suddigheten som uppstår runt kanterna på rörliga objekt och visar snabba rörelser med fina detaljer.

En scen i ett racingspel visar en ljusgrön sportbil som leder på ett spår, med flera bilar bakom under AMD FreeSync™ Premium-funktionen.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.

*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.

Hårkors

Målpunkten är fixerad i mitten för att förbättra precisionen vid skott.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Fördjupa dig i 7 W x 2 högtalare med DTS® Virtual:X™

Upplev fylligt basdrivet ljud med 7 W x 2 stereohögtalare för bättre fördjupning. För en mer personlig upplevelse kan du enkelt ansluta ett headset via den 4-poliga hörlursutgången och njuta av realistiskt 3D-ljud med DTS Headphone:X. Detta är en avgörande fördel för FPS-spel, där teamkommunikation och riktningsljud är avgörande under röstchatt.

En elegant spelskärm på ett modernt skrivbord visar ett höghastighetsracingspel med två sportbilar, en röd och en blå, som kör genom en intensiv tunnel. Installationen är placerad framför stora fönster med utsikt över en stadssiluett i solnedgången, med en speldator till höger och ljudvågsgrafik som illustrerar uppslukande ljudeffekter.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

*Headset säljs separat.

Smartare styrning, sömlös växling med LG Switch

Med LG Switch-appen kan skärmen lätt optimeras för både spel och vardagsbruk. Enkel hantering av bildskärmsinställningarna – justera bildkvalitet och ljusstyrka efter dina önskemål och tillämpa inställningarna direkt med en snabbtangent. Med appen kan du också dela upp skärmen i 11 layouter och starta din videosamtalsplattform med ett klick för en ännu bekvämare konfiguration.

Kort funktionsvideo som demonstrerar LG UltraGears LG Switch-funktion och visar sömlös växling av ingångskälla och förbättrad användarkontroll för en optimerad spelupplevelse i 2025 års UltraGear™-skärmsortiment.

Video of smooth gaming experience with VESA ClearMR logo.

*Denna video är endast avsedd för illustrativa ändamål och kanske inte återspeglar de faktiska produktspecifikationerna för 32GX870A.

*LG Switch kräver programvara och manuell nedladdning från LG.com för korrekt användning.

Den 4-poliga hörlurssladden är ansluten till skärmen.

Den 4-poliga hörlurssladden är ansluten till skärmen.

Koppla in dig för en uppslukande
ljudupplevelse

Njut av dina spel samtidigt som du har röstchatt genom att enkelt ansluta med 4-polig hörlursutgång. Dessutom kan du känna dig ännu mer uppslukad med virtuellt 3D-ljud med DTS Headphone:X.

*Headset säljs separat.

Kompakt och smidig

Upplev vår praktiskt taget kantlösa design med en helt justerbar bas med svängning, lutning och höjd. Ett rent L-stativ och bred svängningsjustering är utformat för att minimera användningen av skrivbordsutrymme och eliminera döda utrymmen effektivt. Plus, USB Type-C™ (PD 90 W), inbyggda 7 W dubbla högtalare och DTS Headphone:X ger praktisk anslutning och uppslukande ljud för användbarhet.

Ikon för justerbar svängning.

Svängningsfunktion

 -30°–30°

Ikon för justerbar lutning.

Lutning

-8°–15°

Ikon för justerbar höjd.

Höjd

110 mm

Vridningsikon.

Vridning

Medurs

Vy framifrån och bakifrån av spelskärmen UltraGear™ 32gx870a som visar en futuristisk racingscen på skärmen.
USB-C-ikon.

USB Type-C™ (PD 90 W) x 1

HDMI-ikon.

HDMI™ 2.1 x 2 

DisplayPort-ikon.

DisplayPort 2.1 x 1

med DSC

Högtalarikon.

7 W x 2 högtalare 

med DTS® Virtual:X™

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Skriv ut

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UltraGear

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    31.5

  • Bildförhållande

    16:9

  • Paneltyp

    OLED

  • Upplösning

    3840 x 2160

  • Pixelavstånd [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Färgdjup (antal färger)

    1.07B

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    275

  • Kontrastförhållande (typ)

    1500000:1

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Färgomfång (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    240

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    250

  • Kontrastförhållande (Min.)

    1200000:1

  • Storlek [cm]

    79.9

ANSLUTNING

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    2.1 (DSC)

  • USB-C

    1EA

  • Hörlursutgång

    4-polig (ljud+mikrofon)

  • USB nedströmsport

    JA(2ea/ver3.0)

  • USB-C (strömförsörjning)

    90W

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    JA

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC-kompatibel

  • Kalibrering av HW

    Klar för hårdvarukalibrering

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Hårkors

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • FPS-räknare

    JA

  • VRR

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Användardefinierad nyckel

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100

LJUD

  • Högtalare

    7W x 2

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    973x183x544

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    714.1 x 620.9 x 249.8 (UP) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (DOWN)

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    714.1x411.8x65.0

  • Vikt vid leverans [kg]

    13.9㎏

  • Vikt med stativ [kg]

    9.8㎏

  • Vikt utan stativ [kg]

    5.6㎏

KRAFT

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,5 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Extern strömadapter

TILLBEHÖR

  • Displayport

    JA(1ea)

  • HDMI

    JA(2ea)

  • USB-C

    1EA

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    JA

  • LG kalibreringsstudio (True Color Pro)

    JA

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

