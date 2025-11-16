About Cookies on This Site

LG 31,5" 4K UHD Smart Monitor | webOS
32U721SA EU (E).pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 31,5" 4K UHD Smart Monitor | webOS

32U721SA EU (E).pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 31,5" 4K UHD Smart Monitor | webOS

32U721SA-W
Huvudfunktioner

  • 31,5” 4K UHD-skärm (3840 x 2160)
  • webOS
  • AirPlay 2, Skärmdelning, Bluetooth
  • USB-C (PD 65 W), 2 x HDMI, 2 x USB 2.0
  • ThinQ Home Dashboard/stöd för Magic Remote
  • Lutningsjusterbart stativ
Mer
LG Smart Monitor-logotyp.

LG Smart Monitor-logotyp.

En skärm.
Oändliga möjligheter.

Anpassa dig till varje uppgift eller miljö med många möjligheter. Med webOS kan du hantera hemmakontorsuppgifter utan en dator och njuta av en mängd innehåll i en sömlös balans mellan arbete och underhållning. Njut av en stor 31,5-tums skärm och fantastisk 4K-bildkvalitet i ditt eget utrymme.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Tangentbordet och musen ovan ingår inte i paketet (säljs separat).

Den visar en astronaut och en färgstark abstrakt bild med livfulla 4K UHD-färger.

31,5-tums 4K UHD-skärm

En bild som visar speglingsfunktionen på en smart skärm.

Spegla från din enhet

En bild som visar en smart skärm ansluten till en bärbar dator via USB-C för att visa laddning och dataöverföring.

Maximera produktiviteten

En bild som visar LG Smart Monitor på ett kontor och i ett hem.

webOS Work & Play

31,5-tums 4K UHD-skärm

Fantastisk skärm för både arbete och nöje

4K UHD-skärm (3840 x 2160) med HDR 10 och upp till 90 % DCI-P3-färgrymd ger ett högt kontrastförhållande och exakta färger. Den låter dig uppleva dramatisk visuell fördjupning, från underhållning till arbete.

Den visar en astronaut och en färgstark abstrakt bild med livfulla 4K UHD-färger.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Ljusstyrka: 250 nits (Typ.), Färgrymd: DCI-P3 90 % (Typ.)

webOS

Smidig kanalsurfning

Tack vare webOS kan du njuta av sömlös åtkomst till en mängd olika innehåll via appar som Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV och gratis LG Channels. Få personliga rekommendationer, utforska appar som Sport, Spel och LG Fitness och styr allt enkelt med en fjärrkontroll. Den 3-sidiga kantlösa designen på den tunna vita enheten förbättrar upplevelsen och 5 W x 2 stereohögtalare ger kristallklart ljud för den ultimata tittarupplevelsen.

En bild som visar olika innehåll på webOS.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Inbyggda streamingtjänster och appar kan skilja sig åt beroende på land.

*Internetanslutning och prenumeration på streamingtjänster krävs. Ytterligare avgifter kan tillkomma för vissa tjänster, eftersom de inte ingår och kräver separata prenumerationer.

*Tillhandahåller en mängd anpassade appar och tjänster, inklusive musik, sport, hemmakontor och molnspel för varje registrerat konto.

webOS

Home Office-redo utan dator

webOS gör det möjligt för dig att få fjärråtkomst till din PC och Cloud PC via Remote PC. Med den här funktionen kan du använda olika hemmakontorstjänster, inklusive videokonferenser och molnbaserade applikationer, allt utan en dator.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Ovanstående tangentbord, mus, headset, handkontroll och webcam (Pogo-typ) ingår inte i paketet (säljs separat).

*Remote PC är endast tillgängligt på datorer med Windows 10 Pro eller senare OS.

*Internetanslutning och prenumeration på relaterade streamingtjänster krävs. Separata streamingtjänster kan kräva en betalprenumeration, vilket inte tillhandahålls (köp separat).

*Remote PC-funktionen stöds på Windows 10 Pro eller senare versioner och är kompatibel med tredjepartsdatorer som stöder fjärrdatoranslutning, inklusive gram.

*Tjänster som stöds kan skilja sig åt beroende på land.

Spel

Hoppa rakt in i spelet

Inget behov av en spelkonsol – spela spel via LG Smart Monitor. Få tillgång till molnspel direkt från Home och anslut snabbt till streamingappar för spelinnehåll.

Musik

Sammanställd efter din musiksmak

Njut av anpassad musik sömlöst med 5W x 2 stereohögtalare. Du kan enkelt söka efter musik och snabbt få tillgång till nyligen spelade låtar från dina streamingtjänster. Dessutom rekommenderar den populära låtar baserat på dina önskemål.

Sports

Följ dina sportlag

Stöd ditt lag med personanpassad service. Den visar det senaste om ditt favoritlag, baserat på din profil.

LG Fitness

Personlig träning i hemmet

Förvandla ditt vardagsrum till ett personligt gym med LG Fitness. Njut av ett brett utbud av träningspass, spåra dina framsteg och uppnå dina mål, allt från bekvämligheten i din soffa.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Ovanstående tangentbord, mus, headset och handkontroll ingår inte i paketet (säljs separat).

*Internetanslutning och prenumeration på relaterade streamingtjänster krävs. Separata streamingtjänster kan kräva en betalprenumeration, vilket inte tillhandahålls (köp separat).

*Tillgängligheten för spelportalen kan variera beroende på region. I regioner som inte stöds kommer användare att omdirigeras till den befintliga Gaming Hub.

*Tjänster som stöds kan skilja sig åt beroende på land.

Ljusstyrkekontroll

Intelligens som lyser upp i alla lägen

Ljusstyrkekontrollen känner av ljuskällor i ditt utrymme och justerar automatiskt skärmens ljusstyrka för skarpa och tydliga bilder, oavsett om det är dag eller natt.

Den vänstra bilden visar utseendet dagtid med justeringsfunktionen för ljusstyrka, och den högra bilden visar utseendet nattetid med samma funktion.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Dynamic Tone Mapping

Väck till liv med ljusstyrka och kontrast

Njut av bilder som de var tänkta att ses, med Dynamic Tone Mapping som justerar ljusstyrka och kontrast för optimala detaljer och realism. Filmer och spel blir levande med rik fördjupning och jämn kvalitet för allt innehåll.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Endast tillgängligt när HDR-videosignal matas in.

Enkel design

Optimera ditt utrymme, lyft din stil

Den tunna vita enhetens 3-sidiga kantlösa design med det slimmade platta stativet smälter in i ditt kontor eller hem och tar minimal plats. Det ger en perfekt tittarupplevelse med bekväm lutningsjustering.

Snygg utrymmesbesparande design.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Lutning: -5–15˚

USB-C

Produktivitetshubb med enkel anslutbarhet

USB-C-porten gör det möjligt att visa och överföra data och ladda anslutna enheter (upp till 65 W) och samtidigt ge stöd för din bärbara dator via en och samma kabel.

En bärbar dator är ansluten till en LG Smart Monitor via USB-C. Den laddas via USB-C samtidigt som samma skärm visas.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

LG Smart Monitor-skärmen visar ThinQ Home Dashboard-gränssnittet.

ThinQ Home Dashboard

Styr enkelt dina apparater

ThinQ Home Dashboard gör livet bekvämare. Kontrollera och hantera enkelt statusen för dina LG-hushållsapparater och LG-enheter på en skärm med fjärrkontrollen.

*För att använda ThinQ-funktioner, installera appen ”LG ThinQ” från Google Play Store eller Apple App Store på din mobiltelefon och anslut till Wi-Fi. Se programmets hjälpavsnitt för detaljerade instruktioner.

*Trådlös internetanslutning hemma krävs för att registrera apparater i LG ThinQ-appen.

*De faktiska funktionerna i LG ThinQ-appen kan variera beroende på produkt och modell.

*Denna produkt är registrerad som en TV i LG ThinQ-appen. Du kan ändra det registrerade enhetsnamnet i LG ThinQ-appen.

*Genom LG ThinQ-appen kan du använda volymkontroll, pekare och strömfunktioner.

Röststyrning med Magic Remote

Med ThinQ-appen kan du enkelt fjärrstyra den med röstkommandon via Alexa, vilket säkerställer att den smarta skärmen fungerar som mer än bara en skärm. Det blir ett centralt nav för alla dina underhållnings- och produktivitetsbehov och höjer din övergripande multimedieupplevelse. Allt som krävs är Magic Remote.

Dengan aplikasi ThinQ, Anda dapat dengan mudah dikontrol dari jarak jauh menggunakan perintah suara melalui Alexa, memastikan bahwa monitor pintar berfungsi lebih dari sekadar layar. Monitor ini menjadi pusat pusat untuk semua kebutuhan hiburan dan produktivitas Anda, meningkatkan pengalaman multimedia Anda secara keseluruhan. Semua ini hanya memerlukan Magic Remote.

 

En kvinna höjer volymen på en LG Smart Monitor med en Magic Remote.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*För att det ska fungera korrekt måste du ansluta LG Smart Monitor till ThinQ-appen.

*Bilderna som visas på skärmen kan skilja sig från den faktiska appens. Tjänsterna kan variera beroende på region/land eller appversioner.

*Du kan ändra språk- och regioninställningar för 22 språk för 146 länder: Engelska/koreanska/spanska/franska/tyska/italienska/portugisiska/ryska/polska/turkiska/japanska/arabiska (Saudi/UAE)/vietnamesiska/thailändska/svenska/taiwanesiska/indonesiska/danska/holländska/norska/grekiska/israeliska (t.ex. USA/engelska).

**Fjärrkontrollen ingår i paketet.

**Magic Remote säljs separat och kan variera beroende på land. 

**Alexa-funktionen är tillgänglig. Se produktspecifikationerna för mer information.

AirPlay 2 + Skärmdelning + Bluetooth

Spegla direkt från dina enheter

Dela enkelt innehåll från din smarta enhet till din bildskärm med AirPlay 2* (för Apple-enheter) eller Skärmdelning** (för Android-enheter). Anslut direkt och njut av en sömlös tittar- och ljudupplevelse på en större skärm med bara några få tryckningar.

*Apple och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Apple Inc. Funktioner som stöds kan variera beroende på land och region.

*För att använda AirPlay och HomeKit med den här skärmen rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS. Apple, AirPlay och HomeKit är varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder. Works with Apple Home-märket är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

*Skärmdelning: Stöds på Android eller Windows 10 och senare.

*Anslut din enhet till samma Wi-Fi-nätverk som din bildskärm.

LG Switch-appen

Lätt att optimera enkelt med LG Switch

LG Switch-appen optimerar din skärm. Hitta och välj snabbt smarta funktioner med tangentbord och mus och växla smidigt mellan din PC och webOS med kortkommandon. Du kan också enkelt dela upp skärmen i upp till 6 delar, ändra tema eller starta ett videosamtal med en snabbtangent.

Quick Control

Upptäck bekvämligheten med Quick Control på LG Smart Monitor, som ger enkel åtkomst till menyer genom enkla åtgärder.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*LG Switch-appen är endast för PC.

*För att ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen, besök LG.com.

Flera portar

En mängd olika gränssnitt

Vår smarta bildskärm har två HDMI-portar, två USB-portar samt USB-C-portar kompatibla med olika enheter för en smidig skärm. Det möjliggör ett rent och prydligt skrivbord för perfekt utnyttjande av utrymme.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Gambar layar yang memadukan monitor cerdas dan dudukan.

En smartare upplevelse,
förbättras av ett svängstativ

Ett avtagbart stativ för en smart skärm. Anpassa tittarupplevelsen med vårt flexibla stativ med justering av lutning, svängning, höjd och stående läge. Den stabila basen, eleganta finishen och rullhjulen garanterar stabilitet och rörlighet.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Beroende på vilken bildskärm som är installerad kanske skärmväxlingsfunktionen (Svänga) inte är tillgänglig.

*Detta stativ ingår inte i paketet och kan köpas separat.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    31.5

  • Display - Upplösning

    3840 x 2160

  • Display - Paneltyp

    VA

  • Display - Bildförhållande

    16:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    DCI-P3 90%​

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    250

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    60

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Tilt

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    Smart

  • År

    2025

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    31.5

  • Bildförhållande

    16:9

  • Paneltyp

    VA

  • Upplösning

    3840 x 2160

  • Pixelavstånd [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Färgdjup (antal färger)

    1.07B

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    250

  • Kontrastförhållande (typ)

    3000 : 1​

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 90%​

  • Färgomfång (Min.)

    DCI-P3 80%

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    60

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    200

  • Kontrastförhållande (Min.)

    2100:1

  • Storlek [cm]

    80

ANSLUTNING

  • Ljudingång

    NEJ

  • D-Sub

    NEJ

  • Inbyggd KVM

    NEJ

  • DVI-D

    NEJ

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    NEJ

  • DisplayPort

    NEJ

  • Thunderbolt

    NEJ

  • USB-C

    JA(1ea)

  • Hörlursutgång

    NEJ

  • LAN (RJ-45)

    NEJ

  • Linje ut

    NEJ

  • SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)

    NEJ

  • USB nedströmsport

    JA (USB-A, 2ea)

  • USB uppströms port

    JA (USB-C, 1ea)

  • USB-C (strömförsörjning)

    65W

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    NEJ

  • Automatisk ljusstyrka

    JA

  • Färgsvaghet

    NEJ

  • Smart energibesparing

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    NEJ

  • PIP

    NEJ

  • PBP

    NEJ

  • NVIDIA G-Sync™

    NEJ

  • Kalibrering av HW

    NEJ

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    NEJ

  • Stabilisator för svart

    NEJ

  • Hårkors

    NEJ

  • Läsarläge

    JA

  • FPS-räknare

    NEJ

  • Superupplösning+

    NEJ

  • Dolby Vision™

    NEJ

  • VESA DisplayHDR™

    NEJ

  • Mini-LED-teknik

    NEJ

  • Nano IPS™-teknik

    NEJ

  • Teknik för reducering av rörelseoskärpa

    NEJ

  • Överklockning

    NEJ

  • Användardefinierad nyckel

    NEJ

  • Automatisk ingångsomkopplare

    NEJ

  • Kamera

    NEJ

  • Mikrofon

    NEJ

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Tilt

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100 mm

LJUD

  • Maxx ljud

    NEJ

  • Fyllig bas

    NEJ

  • Högtalare

    5W x2

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    877 x 131 x 502

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    714.2 x 509.8 x 209.9

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    714.2 x 429.4 x 45.8

  • Vikt vid leverans [kg]

    9.2kg

  • Vikt med stativ [kg]

    6.6kg

  • Vikt utan stativ [kg]

    5.3kg

KRAFT

  • Strömförbrukning (viloläge)

    0.5W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,5 W

  • AC-ingång

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Typ av

    Extern strömadapter

TILLBEHÖR

  • Displayport

    NEJ

  • DVI-D

    NEJ

  • D-Sub

    NEJ

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Fjärrkontroll

    JA (Smal fjärrkontroll)

  • Thunderbolt

    NEJ

  • USB A till B

    NEJ

  • USB-C

    JA(1ea)

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    NEJ

  • LG kalibreringsstudio (True Color Pro)

    NEJ

  • LG UltraGear™ Studio

    NEJ

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    NEJ

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

