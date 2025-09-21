Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG 31,5-tums 4K UHD IPS Smart Monitor Swing med pekskärm, rullstativ
32U889SA EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 31,5-tums 4K UHD IPS Smart Monitor Swing med pekskärm, rullstativ

32U889SA EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 31,5-tums 4K UHD IPS Smart Monitor Swing med pekskärm, rullstativ

32U889SA-W
Vy framifrån med fjärrkontroll
+30 graders sidovy med skärmens höjd justerad nedåt
Vy framifrån
Vy framifrån med skärmen vriden 90 grader
Vy framifrån med skärmens höjd justerad nedåt
-15 graders sidovy
-30 graders sidovy
-30 graders sidovy av en skärm lutad i +25 grader
-30° sidovy med skärmens höjd justerad nedåt
-30 graders sidovy med bildskärmen lutad -25 grader och höjden justerad nedåt
Vy bakifrån
+15 graders vy bakifrån
+15 graders sidovy
+15 graders sidovy med skärmens höjd justerad nedåt
Vänster sidovy
Huvudfunktioner

  • 31,5-tums 4K UHD (3840x2160) IPS-pekskärm
  • Justerbart stativ med hjul för lutning, höjd, snurra och stående läge
  • webOS
  • AirPlay 2, Skärmdelning, Bluetooth
  • 3 x USB-C (65W strömförsörjning), 2 x HDMI
  • Stöd för Magic Remote och webcam (POGO) (säljs separat)
Mer

Prisbelönt innovation

CES 2025 Innovation Awards-logotyp

CES 2025 Innovation Awards

Vinnare

Computer Peripherals & Accessories

En bild av CES 2025 Honoree Award-logotyp

webOS Re:New Program

CES Innovation Awards - Honoree

i cybersäkerhet

En bild av AVForums logotyp

AVForums Editor's Choice 2024/25

webOS 24

”webOS 24 levererar en elegant, snabb och lättanvänd smart upplevelse som känns fräsch och prydlig”

En bild av IF Design-utmärkelse

iF Design Award – Vinnare

webOS 24 UX

LG Smart Monitor Swing-logotyp.

Flexibilitet för arbete och lek

Upplev kraftfull flexibilitet med LG Smart Monitor med pekskärm, med ett rullstativ för perfekt justering till olika vinklar och positioner. Njut av smidig pekskärmskontroll, en stor 31,5-tums skärm och fantastisk 4K-bildkvalitet för arbete och underhållning.

Bilden visar en kvinna som använder en LG Smart Monitor Swing med ett barn, tre personer som delar ett skrivbord och tittar på en LG Smart Monitor Swing, en man som tittar på en LG Smart Monitor Swing-skärm med sin hund och en annan man som sköter sitt arbete på en LG Smart Monitor Swing.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

En kvinna arbetar med en LG Smart Monitor Swing i den här bilden.

Flexibilitet ger produktivitet

Bilden visar en kvinna och tre barn som leker med en LG Smart Monitor Swing.

31,5-tums 4K UHD IPS med pekskärm

I den vänstra bilden visar en LG Smart Monitor Swing på ett kontor olika diagram, och i den högra bilden visas en film på en LG Smart Monitor Swing.

webOS Work & Play

Vy framifrån av två LG Smart Monitor Swing-skärmar med webOS, en i liggande format som visar startskärmen och den andra i stående format som visar en vertikal video med socialt mediegränssnitt.

Flexibelt stativ på hjul

LG Smart Monitor Swing formar sig efter alla dina behov

En kvinna arbetar på en illustration med en LG Smart Monitor Swing.
En arbetande mammas dag med Swing 
En man håller ett tangentbord i ena handen medan han rör vid skärmen på en LG Smart Monitor Swing med den andra.
En extraknäckares dag med Swing 
En man tittar på en video på en LG Smart Monitor Swing med sin hund.
En innehållsskapare med Swing 
En live e-handelsvideo spelas upp på en LG Smart Monitor Swing.
Ett litet företags Teams-dag med Swing 
En produktannons visas på en LG Smart Monitor Swing i ett varuhus.
En butikschefs dag med Swing 

31,5-tums 4K UHD IPS-pekskärm

Verklighetstrogna bilder, vid din beröring

Fördjupa dig i intensiva färger och detaljer med vår 31,5-tums 4K UHD IPS-skärm. Den intuitiva pekskärmen ger enkel kontroll och snabb åtkomst till justeringar. Njut av tydliga bilder och exakta färger tack vare ett brett 95 % DCI-P3-färgrymd och 350 nits ljusstyrka. Upplev fantastisk klarhet och verklighetstrogna bilder som väcker ditt innehåll till liv.

Bilden visar en kvinna och tre barn som leker med en LG Smart Monitor Swing.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Ljusstyrka: 350 nits (Typ.), Färgrymd: DCI-P3 95% (Typ.).

Enkla justeringar, anpassningsbara till alla vyer

Vår smarta skärm levereras med ett flexibelt stativ med vridbart fjädrande gångjärn som erbjuder lutning, svängning, höjd och porträttlägesjusteringar för enkel anpassning av betraktningsvinkeln. Den tjocka fyrkantiga basen säkerställer stabilitet, och den eleganta gråvita tonen smälter sömlöst in i varje hem eller arbetsplats. 

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Detta stativ är utformat för att stödja huvudvikter mellan 4–6,5 kg, och skador som orsakas av att denna gräns överskridits täcks inte av garantin.

Rullstativ med dold adapter

Med dess robusta rullhjul kan du enkelt flytta den vart du vill samtidigt som du njuter av smidig och stabil rörlighet. Dessutom håller den dolda adaptern kablar snyggt dolda, vilket säkerställer ett rent och ordnat utseende.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Den inbyggda adaptern kan variera beroende på land.

Flexibilitet ger produktivitet

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

USB-C

Produktivitetshubb med enkel anslutning

Tre USB-C-portar möjliggör bildskärmsutgång, dataöverföring och laddning av anslutna enheter (upp till 65 W) och ger samtidigt stöd för din bärbara dator via en och samma kabel.

En bärbar dator är ansluten till en LG Smart Monitor Swing via USB-C. Den laddas via USB-C samtidigt som samma skärm visas.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*För att det ska fungera korrekt krävs det att USB-C-kabeln som ingår i paketet används för att ansluta USB-C-porten till skärmen. Observera att det kan variera beroende på land om kabeln medföljer.

LG Switch-appen

Lätt att optimera enkelt med LG Switch

LG Switch-appen optimerar din skärm. Hitta och välj snabbt smarta funktioner med tangentbord och mus och växla smidigt mellan din PC och webOS med kortkommandon. Du kan också enkelt dela upp skärmen i upp till 6 delar, ändra tema eller starta ett videosamtal med en snabbtangent.

Quick Control

Upptäck bekvämligheten med Quick Control på LG Smart Monitor Swing, som ger enkel åtkomst till menyer genom enkla åtgärder med tangentbord och mus. Det möjliggör också smidig växling mellan PC och webOS med hjälp av kortkommandon.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*LG Switch-appen är endast för PC.

*För att ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen, besök LG.com.

AirPlay 2 + Skärmdelning + Bluetooth

Spegla direkt från dina enheter

Dela enkelt innehåll från din smarta enhet till din bildskärm med AirPlay 2* (för Apple-enheter) eller Skärmdelning** (för Android-enheter). Anslut direkt och njut av en sömlös tittar- och ljudupplevelse på en större skärm med bara några få tryckningar.

Samma skärm delas på en LG Smart Monitor Swing, en bärbar dator, en surfplatta och en mobiltelefon med AirPlay 2 och Screen Share.

*Apple och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Apple Inc. Funktioner som stöds kan variera beroende på land och region.

*För att använda AirPlay och HomeKit med den här skärmen rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS. Apple, AirPlay och HomeKit är varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder. Works with Apple Home-märket är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

*Skärmdelning: Stöds på Android eller Windows 10 och senare.

*Anslut din enhet till samma Wi-Fi-nätverk som din bildskärm.

webOS

Home Office-redo utan dator

webOS gör det möjligt för dig att få fjärråtkomst till din PC och Cloud PC via Remote PC. Denna funktion låter dig använda olika hemmakontorstjänster, inklusive videokonferenser och molnbaserade applikationer, allt utan en dator.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Ovanstående tangentbord, mus, headset, handkontroll och webcam (Pogo-typ) ingår inte i paketet (säljs separat).

*Remote PC är endast tillgängligt på datorer med Windows 10 Pro eller senare OS.

*Internetanslutning och prenumeration på relaterade streamingtjänster krävs. Separata streamingtjänster kan kräva en betalprenumeration, vilket inte tillhandahålls (köp separat).

*Remote PC-funktionen stöds på Windows 10 Pro eller senare versioner och är kompatibel med tredjepartsdatorer som stöder fjärrdatoranslutning, inklusive gram.

*Tjänster som stöds kan skilja sig åt beroende på land.

Ny uppgradering varje år i 5 år med prisbelönta webOS Re:New Program

Utnyttja de senaste funktionerna och programvaran med årliga uppgraderingar – upp till fyra gånger under fem år. webOS är en CES Innovation-vinnare i kategorin cybersäkerhet och håller din integritet och dina data säkra med varje uppdatering.

*webOS Re:New Program gäller för LG Smart Monitor-modeller som kommer att släppas 2025 och kommer att innehålla webOS 24-versionen.

*LG Smart Monitor-modeller planeras inte att uppdatera till webOS 25-versionen, utan till webOS 26.

*Uppdateringar och schema för vissa funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.

*webOS-uppgraderingar är tillgängliga upp till fyra gånger under en femårsperiod från produktens lanseringsdatum. Tillgängligheten för funktioner och uppdateringsscheman kan variera beroende på modell och region.

webOS

Smidig kanalsurfning

Tack vare webOS kan du njuta av sömlös åtkomst till en mängd olika innehåll via appar som Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV och gratis LG Channels. Få personliga rekommendationer, utforska appar som Sport, Spel och LG Fitness och styr allt enkelt med en fjärrkontroll eller touch. Den 3-sidiga kantlösa designen på den tunna vita enheten förbättrar upplevelsen och med 5W x 2 stereohögtalare slipper du hörlurar när du tar filmen med dig.

Tack vare webOS kan du njuta av sömlös åtkomst till en mängd olika innehåll via appar som Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV och gratis LG Channels. Få personliga rekommendationer, utforska appar som Sport, Spel och LG Fitness och styr allt enkelt med en fjärrkontroll eller touch.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Inbyggda streamingtjänster och appar kan skilja sig åt beroende på land.

*Internetanslutning och prenumeration på streamingtjänster krävs. Ytterligare avgifter kan tillkomma för vissa tjänster, eftersom de inte ingår och kräver separata prenumerationer.

*Tillhandahåller en mängd anpassade appar och tjänster, inklusive musik, sport, hemmakontor och molnspel för varje registrerat konto.

Spel

Hoppa rakt in i spelet

Inget behov av en spelkonsol – spela spel via LG Smart Monitor. Få tillgång till molnspel direkt från Home och anslut snabbt till streamingappar för spelinnehåll.

Musik

Sammanställd efter din musiksmak

Njut av anpassad musik sömlöst med 5W x 2 stereohögtalare. Du kan enkelt söka efter musik och snabbt få tillgång till nyligen spelade låtar från dina streamingtjänster. Dessutom rekommenderar den populära låtar baserat på dina önskemål.

Sports

Följ dina sportlag

Stöd ditt lag med personanpassad service. Den visar det senaste om ditt favoritidrottslag, baserat på din profil.

LG Fitness

Personlig träning i hemmet

Förvandla ditt vardagsrum till ett personligt gym med LG Fitness. Njut av ett brett utbud av träningspass, spåra dina framsteg och uppnå dina mål, allt från bekvämligheten i din soffa.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Ovanstående tangentbord, mus, headset och handkontroll ingår inte i paketet (säljs separat).

*Internetanslutning och prenumeration på relaterade streamingtjänster krävs. Separata streamingtjänster kan kräva en betalprenumeration, vilket inte tillhandahålls (köp separat).

*Tillgängligheten för spelportalen kan variera beroende på region. I regioner som inte stöds kommer användare att omdirigeras till den befintliga Gaming Hub.

*Tjänster som stöds kan skilja sig åt beroende på land.

Ljusstyrkekontroll

Intelligens som lyser upp i alla lägen

Ljusstyrkekontrollen känner av ljuskällor i ditt utrymme och justerar automatiskt skärmens ljusstyrka för skarpa och tydliga bilder, oavsett om det är dag eller natt.

Den vänstra bilden visar utseendet dagtid med justeringsfunktionen för ljusstyrka, och den högra bilden visar utseendet nattetid med samma funktion.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Dynamic Tone Mapping

Väck till liv med ljusstyrka och kontrast

Njut av bilder som de var tänkta att ses, med Dynamic Tone Mapping som justerar ljusstyrka och kontrast för optimala detaljer och realism. Filmer och spel blir levande med rik fördjupning och jämn kvalitet för allt innehåll.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Endast tillgängligt när HDR-videosignal matas in.

LG Smart Monitor Swing-skärmen visar ThinQ Home Dashboard-gränssnittet.

ThinQ Home Dashboard

Styr enkelt dina apparater

ThinQ Home Dashboard gör livet bekvämare. Kontrollera och hantera enkelt statusen för dina LG-hushållsapparater och LG-enheter på en skärm med fjärrkontrollen.

*För att använda ThinQ-funktioner, installera appen ”LG ThinQ” från Google Play Store eller Apple App Store på din mobiltelefon och anslut till Wi-Fi. Se programmets hjälpavsnitt för detaljerade instruktioner.

*Trådlös internetanslutning hemma krävs för att registrera apparater i LG ThinQ-appen.

*De faktiska funktionerna i LG ThinQ-appen kan variera beroende på produkt och modell.

*Denna produkt är registrerad som en TV i LG ThinQ-appen. Du kan ändra det registrerade enhetsnamnet i LG ThinQ-appen.

*Genom LG ThinQ-appen kan du använda volymkontroll, pekare och strömfunktioner.

Lägg till röststyrning med Magic Remote

Med ThinQ-appen kan du enkelt fjärrstyra den med röstkommandon via Alexa, vilket säkerställer att den smarta skärmen fungerar som mer än bara en skärm. Det blir ett centralt nav för alla dina underhållnings- och produktivitetsbehov och höjer din övergripande multimedieupplevelse. Allt som krävs är att köpa till en Magic Remote.

En kvinna höjer volymen på en LG Smart Monitor Swing med en Magic Remote.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*För att det ska fungera korrekt måste du ansluta LG Smart Monitor till ThinQ-appen.

*Bilderna som visas på skärmen kan skilja sig från den faktiska appens. Tjänsterna kan variera beroende på region/land eller appversioner.

*Du kan ändra språk- och regioninställningar för 22 språk för 146 länder: Engelska/koreanska/spanska/franska/tyska/italienska/portugisiska/ryska/polska/turkiska/japanska/arabiska (Saudi/UAE)/vietnamesiska/thailändska/svenska/taiwanesiska/indonesiska/danska/holländska/norska/grekiska/israeliska (t.ex. USA/engelska).

**Ordinarie fjärrkontrollen ingår i paketet.

**Magic Remote säljs separat och kan variera beroende på land. 

**Alexa-funktionen är tillgänglig. Se produktspecifikationerna för mer information.

Produktivitet över arbetsytor

Öka företagets effektivitet med en mångsidig skärm

Upplev friheten att designa ditt företag. Dess mångsidiga funktioner, justerbara stativ och utökade anslutningsmöjligheter gör den till den perfekta följeslagaren och anpassar sig sömlöst efter dina behov i alla arbetsmiljöer. Oavsett om du arbetar från kontoret, hos en kund eller på distans ger den här lösningen dig möjlighet att arbeta smartare, snabbare och mer effektivt.

Fyra personer sitter runt ett skrivbord och använder en LG Smart Monitor Swing för ett möte.

Personligt kontor: Vår smarta skärm stöder en mångsidig lösning för småskaliga presentationer och möten på ditt personliga kontor.

En man håller i en jacka, medan en kvinna rör vid LG Smart Monitor Swing-skärmen för att se information om jackan.

Småföretag: Vår smarta skärm möjliggör enkelt, effektivt samarbete och idéutveckling med en enkel touch.

En man håller i en jacka, medan en kvinna rör vid LG Smart Monitor Swing-skärmen för att se information om jackan.

Sjukhus: Vår smarta monitor kan justeras så att patienterna bekvämt kan se sina testresultat utan att behöva röra sig.

En patient ligger i en sjukhussäng, med två läkare som står bredvid. En LG Smart Monitor Swing står bredvid läkaren.

Skärmgolfbana: Placera vår smarta skärm i det inomhusutrymme du föredrar för att enkelt skapa ditt eget golfträningsområde.

En kvinna tittar på ett eventbanner som visas på en LG Smart Monitor Swing på ett café.

Detaljhandel: Vår smarta skärm visar reklamvideor eller eventbanner, vilket gör den till ett effektivt verktyg för företagskampanjer.

En man i VIP-loungen läser nyheterna på en LG Smart Monitor Swing.

VIP-lounge: Vår smarta skärm fungerar som en privat skärm för kunder som väntar i lounger, levererar nyheter eller granskar dokument i VIP-loungen.

En kvinna kollar ett diagram på en LG Smart Monitor Swing i ett hotellrum.

Hotellrum: Vår smarta skärm hjälper dig att vara produktiv med det inbyggda webOS, som erbjuder dina favoritappar och -tjänster för produktivitets för att du ska kunna arbeta sömlöst.

Ett barn tittar på en lektion online på en LG Smart Monitor Swing i ett rum.

Distansutbildning: Vår smarta skärm erbjuder en stor, högupplöst bildskärm och ett flexibelt stativ som maximerar ditt studiefokus och din produktivitet hemma.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Storlek [tum]

    31.5

  • Upplösning

    3840 x 2160

  • Paneltyp

    IPS

  • Bildförhållande

    16:9

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 95%

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    60

  • Svarstid

    5ms (GtG at Faster)

  • Justering av bildskärmens position

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    Smart Monitor Swing

  • År

    2025

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    31.5

  • Bildförhållande

    16:9

  • Paneltyp

    IPS

  • Ytbehandling

    Glare

  • Svarstid

    5ms (GtG at Faster)

  • Upplösning

    3840 x 2160

  • Pixelavstånd [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Färgdjup (antal färger)

    1.07B

  • Betraktningsvinkel (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Kontrastförhållande (typ)

    1000:1

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 95%

  • Färgomfång (Min.)

    DCI-P3 90%

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    60

  • Kontrastförhållande (Min.)

    700:1

  • Färgbit

    10bit

  • Storlek [cm]

    80

ANSLUTNING

  • Ljudingång

    Nej

  • D-Sub

    Nej

  • Inbyggd KVM

    Nej

  • DVI-D

    Nej

  • HDMI

    Ja (2ea)

  • Daisy Chain

    Nej

  • DisplayPort

    Nej

  • Thunderbolt

    Nej

  • USB-C

    Ja (3ea)

  • Hörlursutgång

    Nej

  • LAN (RJ-45)

    Nej

  • Linje ut

    Nej

  • Mikrofoningång

    Nej

  • SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)

    Nej

  • USB nedströmsport

    Ja (USB-C, 2ea)

  • USB uppströms port

    Ja (USB-C, 1ea)

  • USB-C (dataöverföring)

    Ja

  • USB-C (Max. upplösning vid Hz)

    3840x2160@60Hz

  • USB-C (strömförsörjning)

    65W

FUNKTIONER

  • HDR 10

    Ja

  • AMD FreeSync™

    Nej

  • Automatisk ljusstyrka

    Ja

  • Färgsvaghet

    Nej

  • Smart energibesparing

    Ja

  • Färgkalibrerad i fabrik

    Nej

  • PIP

    Nej

  • PBP

    Nej

  • Säker mot flimmer

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    Nej

  • Kalibrering av HW

    Nej

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    Nej

  • Stabilisator för svart

    Nej

  • Hårkors

    Nej

  • Andra (funktioner)

    Nej

  • Läsarläge

    Ja

  • FPS-räknare

    Nej

  • Superupplösning+

    Nej

  • Dolby Vision™

    Nej

  • VESA DisplayHDR™

    Nej

  • Mini-LED-teknik

    Nej

  • Nano IPS™-teknik

    Nej

  • Avancerad True Wide Pol.

    Nej

  • Teknik för reducering av rörelseoskärpa

    Nej

  • Överklockning

    Nej

  • Användardefinierad nyckel

    Nej

  • Automatisk ingångsomkopplare

    Nej

  • RGB LED-belysning

    Nej

  • Kamera

    Nej

  • Mikrofon

    Nej

  • HDR-effekt

    Nej

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Gränslös design

    3-Side Virtually Borderless Design

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick-stativ

    Ja

LJUD

  • Maxx ljud

    Nej

  • Fyllig bas

    Nej

  • Högtalare

    5W x2

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    900 x 617 x 337

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    727.4 x 1302.3 x 420

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    727.4 x 437.4 x 27.8

  • Vikt vid leverans [kg]

    28.8Kg

  • Vikt med stativ [kg]

    21.2kg

  • Vikt utan stativ [kg]

    6.1kg

KRAFT

  • Strömförbrukning (Max.)

    34

  • Strömförbrukning (Energy Star)

    30

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Less than 0.5W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Less than 0.5W

  • AC-ingång

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Typ av

    External Power(Adapter)

  • DC-utgång

    20V, 9A

TILLBEHÖR

  • Adapter

    Ja

  • Kalibreringsrapport (papper)

    Nej

  • Displayport

    Nej

  • DVI-D

    Nej

  • D-Sub

    Nej

  • HDMI

    Ja

  • HDMI (Färg/Längd)

    Vit / 1.5m

  • Övrigt (tillbehör)

    USB A till C Gender, User Screw 4EA

  • Nätkabel

    Ja

  • Fjärrkontroll

    Ja (slim kontroll)

  • Thunderbolt

    Nej

  • USB-C

    Nej

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    Nej

  • LG kalibreringsstudio (True Color Pro)

    Nej

  • LG UltraGear™ Studio

    Nej

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Nej

STANDARD

  • UL (cUL)

    Ja

  • CE

    Ja

  • KC (för Rep. Korea)

    Ja

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

