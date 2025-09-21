We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 31,5-tums 4K UHD IPS Smart Monitor Swing med pekskärm, rullstativ
32U889SA-W
()
Prisbelönt innovation
AVForums Editor's Choice 2024/25
webOS 24
”webOS 24 levererar en elegant, snabb och lättanvänd smart upplevelse som känns fräsch och prydlig”
Flexibilitet för arbete och lek
Upplev kraftfull flexibilitet med LG Smart Monitor med pekskärm, med ett rullstativ för perfekt justering till olika vinklar och positioner. Njut av smidig pekskärmskontroll, en stor 31,5-tums skärm och fantastisk 4K-bildkvalitet för arbete och underhållning.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
LG Smart Monitor Swing formar sig efter alla dina behov
31,5-tums 4K UHD IPS-pekskärm
Verklighetstrogna bilder, vid din beröring
Fördjupa dig i intensiva färger och detaljer med vår 31,5-tums 4K UHD IPS-skärm. Den intuitiva pekskärmen ger enkel kontroll och snabb åtkomst till justeringar. Njut av tydliga bilder och exakta färger tack vare ett brett 95 % DCI-P3-färgrymd och 350 nits ljusstyrka. Upplev fantastisk klarhet och verklighetstrogna bilder som väcker ditt innehåll till liv.
Bilden visar en kvinna och tre barn som leker med en LG Smart Monitor Swing.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Ljusstyrka: 350 nits (Typ.), Färgrymd: DCI-P3 95% (Typ.).
Enkla justeringar, anpassningsbara till alla vyer
Vår smarta skärm levereras med ett flexibelt stativ med vridbart fjädrande gångjärn som erbjuder lutning, svängning, höjd och porträttlägesjusteringar för enkel anpassning av betraktningsvinkeln. Den tjocka fyrkantiga basen säkerställer stabilitet, och den eleganta gråvita tonen smälter sömlöst in i varje hem eller arbetsplats.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Detta stativ är utformat för att stödja huvudvikter mellan 4–6,5 kg, och skador som orsakas av att denna gräns överskridits täcks inte av garantin.
Rullstativ med dold adapter
Med dess robusta rullhjul kan du enkelt flytta den vart du vill samtidigt som du njuter av smidig och stabil rörlighet. Dessutom håller den dolda adaptern kablar snyggt dolda, vilket säkerställer ett rent och ordnat utseende.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Den inbyggda adaptern kan variera beroende på land.
Flexibilitet ger produktivitet
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
USB-C
Produktivitetshubb med enkel anslutning
Tre USB-C-portar möjliggör bildskärmsutgång, dataöverföring och laddning av anslutna enheter (upp till 65 W) och ger samtidigt stöd för din bärbara dator via en och samma kabel.
En bärbar dator är ansluten till en LG Smart Monitor Swing via USB-C. Den laddas via USB-C samtidigt som samma skärm visas.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*För att det ska fungera korrekt krävs det att USB-C-kabeln som ingår i paketet används för att ansluta USB-C-porten till skärmen. Observera att det kan variera beroende på land om kabeln medföljer.
LG Switch-appen
Lätt att optimera enkelt med LG Switch
LG Switch-appen optimerar din skärm. Hitta och välj snabbt smarta funktioner med tangentbord och mus och växla smidigt mellan din PC och webOS med kortkommandon. Du kan också enkelt dela upp skärmen i upp till 6 delar, ändra tema eller starta ett videosamtal med en snabbtangent.
Quick Control
Upptäck bekvämligheten med Quick Control på LG Smart Monitor Swing, som ger enkel åtkomst till menyer genom enkla åtgärder med tangentbord och mus. Det möjliggör också smidig växling mellan PC och webOS med hjälp av kortkommandon.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*LG Switch-appen är endast för PC.
*För att ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen, besök LG.com.
AirPlay 2 + Skärmdelning + Bluetooth
Spegla direkt från dina enheter
Dela enkelt innehåll från din smarta enhet till din bildskärm med AirPlay 2* (för Apple-enheter) eller Skärmdelning** (för Android-enheter). Anslut direkt och njut av en sömlös tittar- och ljudupplevelse på en större skärm med bara några få tryckningar.
Samma skärm delas på en LG Smart Monitor Swing, en bärbar dator, en surfplatta och en mobiltelefon med AirPlay 2 och Screen Share.
*Apple och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Apple Inc. Funktioner som stöds kan variera beroende på land och region.
*För att använda AirPlay och HomeKit med den här skärmen rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS. Apple, AirPlay och HomeKit är varumärken som tillhör Apple Inc, registrerade i USA och andra länder. Works with Apple Home-märket är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
*Skärmdelning: Stöds på Android eller Windows 10 och senare.
*Anslut din enhet till samma Wi-Fi-nätverk som din bildskärm.
webOS
Home Office-redo utan dator
webOS gör det möjligt för dig att få fjärråtkomst till din PC och Cloud PC via Remote PC. Denna funktion låter dig använda olika hemmakontorstjänster, inklusive videokonferenser och molnbaserade applikationer, allt utan en dator.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Ovanstående tangentbord, mus, headset, handkontroll och webcam (Pogo-typ) ingår inte i paketet (säljs separat).
*Remote PC är endast tillgängligt på datorer med Windows 10 Pro eller senare OS.
*Internetanslutning och prenumeration på relaterade streamingtjänster krävs. Separata streamingtjänster kan kräva en betalprenumeration, vilket inte tillhandahålls (köp separat).
*Remote PC-funktionen stöds på Windows 10 Pro eller senare versioner och är kompatibel med tredjepartsdatorer som stöder fjärrdatoranslutning, inklusive gram.
*Tjänster som stöds kan skilja sig åt beroende på land.
Ny uppgradering varje år i 5 år med prisbelönta webOS Re:New Program
Utnyttja de senaste funktionerna och programvaran med årliga uppgraderingar – upp till fyra gånger under fem år. webOS är en CES Innovation-vinnare i kategorin cybersäkerhet och håller din integritet och dina data säkra med varje uppdatering.
*webOS Re:New Program gäller för LG Smart Monitor-modeller som kommer att släppas 2025 och kommer att innehålla webOS 24-versionen.
*LG Smart Monitor-modeller planeras inte att uppdatera till webOS 25-versionen, utan till webOS 26.
*Uppdateringar och schema för vissa funktioner, applikationer och tjänster kan variera beroende på modell och region.
*webOS-uppgraderingar är tillgängliga upp till fyra gånger under en femårsperiod från produktens lanseringsdatum. Tillgängligheten för funktioner och uppdateringsscheman kan variera beroende på modell och region.
webOS
Smidig kanalsurfning
Tack vare webOS kan du njuta av sömlös åtkomst till en mängd olika innehåll via appar som Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV och gratis LG Channels. Få personliga rekommendationer, utforska appar som Sport, Spel och LG Fitness och styr allt enkelt med en fjärrkontroll eller touch. Den 3-sidiga kantlösa designen på den tunna vita enheten förbättrar upplevelsen och med 5W x 2 stereohögtalare slipper du hörlurar när du tar filmen med dig.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Inbyggda streamingtjänster och appar kan skilja sig åt beroende på land.
*Internetanslutning och prenumeration på streamingtjänster krävs. Ytterligare avgifter kan tillkomma för vissa tjänster, eftersom de inte ingår och kräver separata prenumerationer.
*Tillhandahåller en mängd anpassade appar och tjänster, inklusive musik, sport, hemmakontor och molnspel för varje registrerat konto.
Spel
Hoppa rakt in i spelet
Inget behov av en spelkonsol – spela spel via LG Smart Monitor. Få tillgång till molnspel direkt från Home och anslut snabbt till streamingappar för spelinnehåll.
Sports
Följ dina sportlag
Stöd ditt lag med personanpassad service. Den visar det senaste om ditt favoritidrottslag, baserat på din profil.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Ovanstående tangentbord, mus, headset och handkontroll ingår inte i paketet (säljs separat).
*Internetanslutning och prenumeration på relaterade streamingtjänster krävs. Separata streamingtjänster kan kräva en betalprenumeration, vilket inte tillhandahålls (köp separat).
*Tillgängligheten för spelportalen kan variera beroende på region. I regioner som inte stöds kommer användare att omdirigeras till den befintliga Gaming Hub.
*Tjänster som stöds kan skilja sig åt beroende på land.
Ljusstyrkekontroll
Intelligens som lyser upp i alla lägen
Ljusstyrkekontrollen känner av ljuskällor i ditt utrymme och justerar automatiskt skärmens ljusstyrka för skarpa och tydliga bilder, oavsett om det är dag eller natt.
Den vänstra bilden visar utseendet dagtid med justeringsfunktionen för ljusstyrka, och den högra bilden visar utseendet nattetid med samma funktion.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Dynamic Tone Mapping
Väck till liv med ljusstyrka och kontrast
Njut av bilder som de var tänkta att ses, med Dynamic Tone Mapping som justerar ljusstyrka och kontrast för optimala detaljer och realism. Filmer och spel blir levande med rik fördjupning och jämn kvalitet för allt innehåll.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Endast tillgängligt när HDR-videosignal matas in.
*För att använda ThinQ-funktioner, installera appen ”LG ThinQ” från Google Play Store eller Apple App Store på din mobiltelefon och anslut till Wi-Fi. Se programmets hjälpavsnitt för detaljerade instruktioner.
*Trådlös internetanslutning hemma krävs för att registrera apparater i LG ThinQ-appen.
*De faktiska funktionerna i LG ThinQ-appen kan variera beroende på produkt och modell.
*Denna produkt är registrerad som en TV i LG ThinQ-appen. Du kan ändra det registrerade enhetsnamnet i LG ThinQ-appen.
*Genom LG ThinQ-appen kan du använda volymkontroll, pekare och strömfunktioner.
Lägg till röststyrning med Magic Remote
Med ThinQ-appen kan du enkelt fjärrstyra den med röstkommandon via Alexa, vilket säkerställer att den smarta skärmen fungerar som mer än bara en skärm. Det blir ett centralt nav för alla dina underhållnings- och produktivitetsbehov och höjer din övergripande multimedieupplevelse. Allt som krävs är att köpa till en Magic Remote.
En kvinna höjer volymen på en LG Smart Monitor Swing med en Magic Remote.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*För att det ska fungera korrekt måste du ansluta LG Smart Monitor till ThinQ-appen.
*Bilderna som visas på skärmen kan skilja sig från den faktiska appens. Tjänsterna kan variera beroende på region/land eller appversioner.
*Du kan ändra språk- och regioninställningar för 22 språk för 146 länder: Engelska/koreanska/spanska/franska/tyska/italienska/portugisiska/ryska/polska/turkiska/japanska/arabiska (Saudi/UAE)/vietnamesiska/thailändska/svenska/taiwanesiska/indonesiska/danska/holländska/norska/grekiska/israeliska (t.ex. USA/engelska).
**Ordinarie fjärrkontrollen ingår i paketet.
**Magic Remote säljs separat och kan variera beroende på land.
**Alexa-funktionen är tillgänglig. Se produktspecifikationerna för mer information.
Produktivitet över arbetsytor
Öka företagets effektivitet med en mångsidig skärm
Upplev friheten att designa ditt företag. Dess mångsidiga funktioner, justerbara stativ och utökade anslutningsmöjligheter gör den till den perfekta följeslagaren och anpassar sig sömlöst efter dina behov i alla arbetsmiljöer. Oavsett om du arbetar från kontoret, hos en kund eller på distans ger den här lösningen dig möjlighet att arbeta smartare, snabbare och mer effektivt.
Personligt kontor: Vår smarta skärm stöder en mångsidig lösning för småskaliga presentationer och möten på ditt personliga kontor.
Småföretag: Vår smarta skärm möjliggör enkelt, effektivt samarbete och idéutveckling med en enkel touch.
Sjukhus: Vår smarta monitor kan justeras så att patienterna bekvämt kan se sina testresultat utan att behöva röra sig.
Skärmgolfbana: Placera vår smarta skärm i det inomhusutrymme du föredrar för att enkelt skapa ditt eget golfträningsområde.
Detaljhandel: Vår smarta skärm visar reklamvideor eller eventbanner, vilket gör den till ett effektivt verktyg för företagskampanjer.
VIP-lounge: Vår smarta skärm fungerar som en privat skärm för kunder som väntar i lounger, levererar nyheter eller granskar dokument i VIP-loungen.
Hotellrum: Vår smarta skärm hjälper dig att vara produktiv med det inbyggda webOS, som erbjuder dina favoritappar och -tjänster för produktivitets för att du ska kunna arbeta sömlöst.
Distansutbildning: Vår smarta skärm erbjuder en stor, högupplöst bildskärm och ett flexibelt stativ som maximerar ditt studiefokus och din produktivitet hemma.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Viktiga specifikationer
Storlek [tum]
31.5
Upplösning
3840 x 2160
Paneltyp
IPS
Bildförhållande
16:9
Färgomfång (typ)
DCI-P3 95%
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
60
Svarstid
5ms (GtG at Faster)
Justering av bildskärmens position
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
Smart Monitor Swing
År
2025
DISPLAY
Storlek [tum]
31.5
Bildförhållande
16:9
Paneltyp
IPS
Ytbehandling
Glare
Svarstid
5ms (GtG at Faster)
Upplösning
3840 x 2160
Pixelavstånd [mm]
0.18159 x 0.18159
Färgdjup (antal färger)
1.07B
Betraktningsvinkel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Kontrastförhållande (typ)
1000:1
Färgomfång (typ)
DCI-P3 95%
Färgomfång (Min.)
DCI-P3 90%
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
60
Kontrastförhållande (Min.)
700:1
Färgbit
10bit
Storlek [cm]
80
ANSLUTNING
Ljudingång
Nej
D-Sub
Nej
Inbyggd KVM
Nej
DVI-D
Nej
HDMI
Ja (2ea)
Daisy Chain
Nej
DisplayPort
Nej
Thunderbolt
Nej
USB-C
Ja (3ea)
Hörlursutgång
Nej
LAN (RJ-45)
Nej
Linje ut
Nej
Mikrofoningång
Nej
SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)
Nej
USB nedströmsport
Ja (USB-C, 2ea)
USB uppströms port
Ja (USB-C, 1ea)
USB-C (dataöverföring)
Ja
USB-C (Max. upplösning vid Hz)
3840x2160@60Hz
USB-C (strömförsörjning)
65W
FUNKTIONER
HDR 10
Ja
AMD FreeSync™
Nej
Automatisk ljusstyrka
Ja
Färgsvaghet
Nej
Smart energibesparing
Ja
Färgkalibrerad i fabrik
Nej
PIP
Nej
PBP
Nej
Säker mot flimmer
Ja
NVIDIA G-Sync™
Nej
Kalibrering av HW
Nej
Dynamisk synkronisering av åtgärder
Nej
Stabilisator för svart
Nej
Hårkors
Nej
Andra (funktioner)
Nej
Läsarläge
Ja
FPS-räknare
Nej
Superupplösning+
Nej
Dolby Vision™
Nej
VESA DisplayHDR™
Nej
Mini-LED-teknik
Nej
Nano IPS™-teknik
Nej
Avancerad True Wide Pol.
Nej
Teknik för reducering av rörelseoskärpa
Nej
Överklockning
Nej
Användardefinierad nyckel
Nej
Automatisk ingångsomkopplare
Nej
RGB LED-belysning
Nej
Kamera
Nej
Mikrofon
Nej
HDR-effekt
Nej
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Gränslös design
3-Side Virtually Borderless Design
Väggmonterbar [mm]
100 x 100 mm
OneClick-stativ
Ja
LJUD
Maxx ljud
Nej
Fyllig bas
Nej
Högtalare
5W x2
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
900 x 617 x 337
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
727.4 x 1302.3 x 420
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
727.4 x 437.4 x 27.8
Vikt vid leverans [kg]
28.8Kg
Vikt med stativ [kg]
21.2kg
Vikt utan stativ [kg]
6.1kg
KRAFT
Strömförbrukning (Max.)
34
Strömförbrukning (Energy Star)
30
Strömförbrukning (viloläge)
Less than 0.5W
Strömförbrukning (DC av)
Less than 0.5W
AC-ingång
100~240Vac, 50/60Hz
Typ av
External Power(Adapter)
DC-utgång
20V, 9A
TILLBEHÖR
Adapter
Ja
Kalibreringsrapport (papper)
Nej
Displayport
Nej
DVI-D
Nej
D-Sub
Nej
HDMI
Ja
HDMI (Färg/Längd)
Vit / 1.5m
Övrigt (tillbehör)
USB A till C Gender, User Screw 4EA
Nätkabel
Ja
Fjärrkontroll
Ja (slim kontroll)
Thunderbolt
Nej
USB-C
Nej
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
Nej
LG kalibreringsstudio (True Color Pro)
Nej
LG UltraGear™ Studio
Nej
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Nej
STANDARD
UL (cUL)
Ja
CE
Ja
KC (för Rep. Korea)
Ja
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
