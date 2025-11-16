LG 31,5" 4K UHD UltraFine™ VA-skärm

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Behärskade detaljer
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Skärm
31,5-tums UHD 4K (3840 x 2160)
Anti-glare
3-sidig praktiskt taget kantlös design
Bildkvalitet
DCI-P3 90 % (Typ.)
HDR 10
3000:1-kontrast
250 nits ljusstyrka
Användbarhet
USB-C (PD 90 W)
Flera gränssnitt
5 W x 2 högtalare
LG Switch
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Det totala antalet pixlar beräknades genom att multiplicera de horisontella och vertikala upplösningarna, vilket resulterade i 2,07 miljoner pixlar för FHD och 8,29 miljoner pixlar för 4K UHD.
Verklighetstrogna färger betrodda av proffs
UltraFine™ är kompatibel med branschstandarden HDR 10 (högt dynamisk omfång), baserat på färgskalan DCI-P3 90 %, och stöder specifika nivåer av färg och ljusstyrka som gör det möjligt för skapare att njuta av de dramatiska färgerna i innehållet.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*Ljusstyrka: 250 nits (Typ.), Färgrymd: DCI-P3 90 % (Typ.)
*De faktiska siffrorna/resultaten kan variera beroende på användningsmiljön.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Allt-i-ett USB-C
USB-C stöder skärm, dataöverföring och 90 W enhetsladdning samtidigt, vilket ger sömlöst stöd för bärbar dator genom en enda kabel.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*För att det ska fungera korrekt måste USB-C-kabeln användas för att ansluta USB-C-porten till skärmen.
Flera anslutningar från mac-enhet till pc
Nybörjare och proffs tenderar att ha massor av utrustning. Länka dina olika enheter för att arbeta effektivt.
*Funktionen kan variera beroende på användarens tillstånd och miljö.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Uppslukande ljud
En uppslukande visuell upplevelse med Waves MaxxAudio® – perfekt för allt från storfilmer till äventyrsspel. Det får varje scen att kännas fylligare, med större djup och detaljrikedom.
*Funktionen kan variera beroende på användarens tillstånd och miljö.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Byt snabbt
LG Switch-appen optimerar din skärm för både arbete och vardag. Anpassa enkelt önskad bildkvalitet och ljusstyrka, och det är även möjligt att dela upp skärmen i 11 alternativ och snabbt starta din videosamtalsplattform för ännu större bekvämlighet.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*För att ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen, besök LG.com.
Ren och elegant design
En praktiskt taget kantlös 3-sidig design med ett rent L-stativ kombinerat med en helt justerbar bas med svängnings-, lutnings-, vridnings- och höjdjusteringar. Den är utformad för att spara skrivbordsutrymme för ett effektivare arbetsflöde som kan hjälpa dig att hålla dig fokuserad längre medan du redigerar videoklipp och visuell output.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
*Lutning (-5°–25°), svängning (-30°–30°), höjd (130 mm)
Viktiga specifikationer
Display - Storlek [tum]
31.5
Display - Upplösning
3840 x 2160
Display - Paneltyp
VA
Display - Bildförhållande
16:9
Display - Färgomfång (typ)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
250
Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
60
Mekanisk - Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UHD
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
31.5
Bildförhållande
16:9
Paneltyp
VA
Upplösning
3840 x 2160
Pixelavstånd [mm]
0.06053 x 0.18159
Färgdjup (antal färger)
1.07B
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
250
Kontrastförhållande (typ)
3000:1
Färgomfång (typ)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Färgomfång (Min.)
DCI-P3 80%(CIE1976)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
60
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
200
Kontrastförhållande (Min.)
2100:1
Storlek [cm]
80
ANSLUTNING
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4
USB-C
JA(1ea)
Hörlursutgång
JA
USB nedströmsport
JA(2ea/ver3.0)
USB uppströms port
JA(via USB-C)
USB-C (strömförsörjning)
90W
FUNKTIONER
HDR 10
JA
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Läsarläge
JA
Superupplösning+
JA
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Svängning/Pivotering
Väggmonterbar [mm]
100 x 100 mm
LJUD
Maxx ljud
JA
Högtalare
JA (5W x2)
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
821*219*507
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
714.3*597.8*250(UP)
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
714.3*420.1*45.7
Vikt vid leverans [kg]
10.7Kg
Vikt med stativ [kg]
8.1Kg
Vikt utan stativ [kg]
5.2Kg
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
0.5W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Extern strömadapter
TILLBEHÖR
Displayport
JA(1ea)
HDMI
JA(2ea)
USB-C
JA(1ea)
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
JA
EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
