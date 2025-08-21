31,5” UltraFine 4K HDR-skärm

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Behärskade detaljer
Upplev fantastisk visuell klarhet och livfulla färger med LG UltraFine 4K HDR-skärmen. Med sin expansiva 31,5-tumsskärm kan du arbeta effektivt och fördjupa dig i streaming.
Upplev fantastisk visuell klarhet och livfulla färger med LG UltraFine 4K HDR-skärmen.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Funktioner som fokuserar på spel
Inlevelsefullt spel
32UR550K ger inte bara spänning med sin stabila bild och stereoljud (med Waves MaxxAudio®), utan har även Dynamic Action Sync och Black Stabilizer för en realistisk spelupplevelse.
Inlevelsefull upplevelse med konsolspel i 4K HDR.
*Funktionen kan variera beroende på användarens tillstånd och miljö.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen
Dynamic Action Sync
Reagera snabbt
Dynamic Action Sync hjälper spelare att uppfatta kritiska ögonblick i realtid, minska input-lagg och reagera snabbt på sina motståndare.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Funktionen kan variera beroende på användarens tillstånd och miljö.
Black Stabilizer
Stig in i mörkret
Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Funktionen kan variera beroende på användarens tillstånd och miljö.
Njut av innehåll i 4K och HDR
Visuell storslagenhet
Upptäck HDR-innehåll från olika streamingtjänster och njut av levande ljusstyrka och ett brett färgområde på LG UltraFine 4K-skärmen. Med HDR-teknik som stöder DCI-P3-färgrymd kan du fördjupa dig i fantastiska bilder som ger din underhållning liv.
Skärmen låter användarna njuta av innehåll i 4K och HDR.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*OTT-streamingtjänsten är endast tillgänglig genom att ansluta en OTT-enhet till en bildskärm. OTT-enheten och fjärrkontrollen ingår INTE i paketet (säljs separat).
LG Switch-appen
Byt snabbt
LG Switch-appen hjälper till att optimera skärmen för ditt arbete och liv. Du kan enkelt dela hela skärmen i upp till 6 delar, ändra tema eller till och med starta en videosamtalsplattform med en inställningsbar snabbtangent.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användningen.
*För att ladda ner den senaste LG Switch-appen, sök efter 32UR550K i supportmenyn på LG.com.
Ergonomisk design
Enkelt och bekvämt
Få bra positionering med det ergonomiska stativet: justera enkelt höjd, lutning och vridning för din perfekta tittarupplevelse.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Viktiga specifikationer
Storlek [tum]
31.5
Upplösning
3840 x 2160
Paneltyp
VA
Bildförhållande
16:9
Färgomfång (typ)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
250
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
60
Svarstid
4ms (GtG at Faster)
Justering av bildskärmens position
Tilt/Height/Pivot
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UHD
År
Y24
DISPLAY
Storlek [tum]
31.5
Bildförhållande
16:9
Paneltyp
VA
Svarstid
4ms (GtG at Faster)
Upplösning
3840 x 2160
Pixelavstånd [mm]
0.06053 x 0.18159
Färgdjup (antal färger)
1.07B
Betraktningsvinkel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
250
Kontrastförhållande (typ)
3000:1
Färgomfång (typ)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Färgomfång (Min.)
DCI-P3 80%(CIE1976)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
60
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
200
Kontrastförhållande (Min.)
2100:1
Storlek [cm]
80
ANSLUTNING
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4
Hörlursutgång
3-pole (Sound Only)
FUNKTIONER
HDR 10
JA
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Säker mot flimmer
JA
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Läsarläge
JA
Superupplösning+
JA
HDR-effekt
JA
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Tilt/Height/Pivot
Väggmonterbar [mm]
100 x 100 mm
LJUD
Maxx ljud
JA
Högtalare
5W x 2
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
821x226X507
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
714.3x597.1x239.3(↑)
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
714.3x420.1x45.7
Vikt vid leverans [kg]
12
Vikt med stativ [kg]
7.0
Vikt utan stativ [kg]
5.2
KRAFT
Strömförbrukning (Max.)
31.5W
Strömförbrukning (Energy Star)
32W
Strömförbrukning (viloläge)
0.5W
Strömförbrukning (DC av)
Less than 0.3W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
TILLBEHÖR
HDMI
JA(2ea)
HDMI (Färg/Längd)
JA
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
JA
EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
Hitta en butik nära dig
