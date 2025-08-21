Skip to ContentSkip to Accessibility Help
31,5" UltraFine 4K HDR-skärm
Energiklass : SE
31,5” UltraFine 4K HDR-skärm

31,5” UltraFine 4K HDR-skärm

32UR550K-B
Huvudfunktioner

  • 31,5-tums UltraFine 4K (3840x2160)
  • HDR10 med DCI-P3 90 % (Typ.)
  • Dynamic Action Sync / Black Stabilizer
  • Stereohögtalare med Waves MaxxAudio®
  • Stativ med justerbar höjd / vridning / lutning
Mer
LG UltraFine Monitor 4K.

LG UltraFine Monitor 4K.

Behärskade detaljer

Upplev fantastisk visuell klarhet och livfulla färger med LG UltraFine 4K HDR-skärmen. Med sin expansiva 31,5-tumsskärm kan du arbeta effektivt och fördjupa dig i streaming.

Upplev fantastisk visuell klarhet och livfulla färger med LG UltraFine 4K HDR-skärmen.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Skärm

31,5” UHD 4K (3840x2160)

3-sidig praktiskt taget kantlös design

Bildkvalitet

HDR10

DCI-P3 90 % (Typ.)

Funktion

Justerbar i lutning, höjd och vridning

Funktioner som fokuserar på spel

Inlevelsefullt spel

32UR550K ger inte bara spänning med sin stabila bild och stereoljud (med Waves MaxxAudio®), utan har även Dynamic Action Sync och Black Stabilizer för en realistisk spelupplevelse.

Inlevelsefull upplevelse med konsolspel i 4K HDR.

*Funktionen kan variera beroende på användarens tillstånd och miljö.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen

Dynamic Action Sync

Reagera snabbt

Dynamic Action Sync hjälper spelare att uppfatta kritiska ögonblick i realtid, minska input-lagg och reagera snabbt på sina motståndare.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Funktionen kan variera beroende på användarens tillstånd och miljö.

Black Stabilizer

Stig in i mörkret

Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Funktionen kan variera beroende på användarens tillstånd och miljö.

Njut av innehåll i 4K och HDR

Visuell storslagenhet

Upptäck HDR-innehåll från olika streamingtjänster och njut av levande ljusstyrka och ett brett färgområde på LG UltraFine 4K-skärmen. Med HDR-teknik som stöder DCI-P3-färgrymd kan du fördjupa dig i fantastiska bilder som ger din underhållning liv.

Skärmen låter användarna njuta av innehåll i 4K och HDR.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*OTT-streamingtjänsten är endast tillgänglig genom att ansluta en OTT-enhet till en bildskärm. OTT-enheten och fjärrkontrollen ingår INTE i paketet (säljs separat).

LG Switch-appen

Byt snabbt

LG Switch-appen hjälper till att optimera skärmen för ditt arbete och liv. Du kan enkelt dela hela skärmen i upp till 6 delar, ändra tema eller till och med starta en videosamtalsplattform med en inställningsbar snabbtangent.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

*För att ladda ner den senaste LG Switch-appen, sök efter 32UR550K i supportmenyn på LG.com.

Ergonomisk design

Enkelt och bekvämt

Få bra positionering med det ergonomiska stativet: justera enkelt höjd, lutning och vridning för din perfekta tittarupplevelse.

One Click-stativ för enkel installation av bildskärmen utan någon annan utrustning.

One Click-stativ

Enkel installation

Bildskärmen kan justeras genom att lutas.

Lutning

-5~20˚

Bildskärmen kan justeras genom att vridas.

Vridning

90°, medurs

Bildskärmen kan justeras på höjden.

Höjd

110 mm

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Storlek [tum]

    31.5

  • Upplösning

    3840 x 2160

  • Paneltyp

    VA

  • Bildförhållande

    16:9

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    250

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    60

  • Svarstid

    4ms (GtG at Faster)

  • Justering av bildskärmens position

    Tilt/Height/Pivot

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UHD

  • År

    Y24

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    31.5

  • Bildförhållande

    16:9

  • Paneltyp

    VA

  • Svarstid

    4ms (GtG at Faster)

  • Upplösning

    3840 x 2160

  • Pixelavstånd [mm]

    0.06053 x 0.18159

  • Färgdjup (antal färger)

    1.07B

  • Betraktningsvinkel (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    250

  • Kontrastförhållande (typ)

    3000:1

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Färgomfång (Min.)

    DCI-P3 80%(CIE1976)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    60

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    200

  • Kontrastförhållande (Min.)

    2100:1

  • Storlek [cm]

    80

ANSLUTNING

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    1.4

  • Hörlursutgång

    3-pole (Sound Only)

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Säker mot flimmer

    JA

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • Superupplösning+

    JA

  • HDR-effekt

    JA

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Tilt/Height/Pivot

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100 mm

LJUD

  • Maxx ljud

    JA

  • Högtalare

    5W x 2

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    821x226X507

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    714.3x597.1x239.3(↑)

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    714.3x420.1x45.7

  • Vikt vid leverans [kg]

    12

  • Vikt med stativ [kg]

    7.0

  • Vikt utan stativ [kg]

    5.2

KRAFT

  • Strömförbrukning (Max.)

    31.5W

  • Strömförbrukning (Energy Star)

    32W

  • Strömförbrukning (viloläge)

    0.5W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Less than 0.3W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

TILLBEHÖR

  • HDMI

    JA(2ea)

  • HDMI (Färg/Längd)

    JA

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    JA

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

