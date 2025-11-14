We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 32" UltraGear™ QHD 180 Hz 1 ms GtG böjd spelskärm
Huvudfunktioner
- 32-tums QHD (2 560 x 1 440) OLED-skärm
- 180 Hz uppdateringsfrekvens 1 ms (GtG)
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible/AMD FreeSync™ Premium/VESA Certified AdaptiveSync
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Klarhet som ger dig kontrollen
Med sin 32-tums QHD-skärm (2560 x 1440) levererar den verklighetstrogna bilder och konsekvent bildkvalitet, vilket ger klarhet och djup. Med ett bredd–höjd-förhållande på 16:9 får du en balanserad helskärmsvy som ökar rumsuppfattningen i spelet – du förblir uppslukad samtidigt som viktiga visuella element blir lättare att följa.
Det här är en bild av Ultra Gear-skärmen som visar spelskärmen.
Känn stridens hetta med intensiva färger
Vår skärm stöder HDR 10 och erbjuder 99 % sRGB-täckning för ett brett färgspektrum som möjliggör högkvalitativ färgåtergivning för en uppslukande spelupplevelse. Det gör det möjligt för spelare att uppleva dramatiska slagfält på det sätt som avses av spelutvecklarna.
1 ms (GtG) svarstid
Överväldigande hastighet,
dyk in i spelet
Med en ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 1 ms (GtG) reduceras reverse ghosting och du får en snabb svarstid så att du kan njuta av helt ny spelprestanda.
*Välj 'Snabbare läge' för att aktivera '1ms svarstid'. (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).
Klarare, mjukare och snabbare
Med AMD FreeSync™-teknik kan spelare uppleva sömlösa, flytande rörelser i högupplösta och snabba spel. Det minskar tearing och hack.
En riddarkaraktär med röd cape håller en stor sköld och ett svärd, den vänstra skärmen är delad i två och är suddig, och den högra skärmen är tydlig med en AMD FreeSync-logotyp längst ner till höger.
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.
Black Stabilizer
Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.
Hårkors
Målpunkten är fixerad i mitten för att förbättra precisionen vid skott.
Stökfri, elegant design
Upplev vår sexkantiga belysning och en praktiskt taget kantlös 3-sidig design med en helt justerbar bas med svängning, lutning och höjd. Det stökfria L-stativet är utformat för att spara skrivbordsutrymme och minska döda områden för att hålla det rent och effektivt.
Viktiga specifikationer
Display - Storlek [tum]
31.5
Display - Upplösning
2560 x 1440
Display - Paneltyp
VA
Display - Bildförhållande
16:9
Display - Färgomfång (typ)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Display - Krökning
1000R
Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
180
Mekanisk - Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Vridning
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UltraGear
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
31.5
Bildförhållande
16:9
Paneltyp
VA
Upplösning
2560 x 1440
Pixelavstånd [mm]
0.272*0.272
Färgdjup (antal färger)
16.7M
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Kontrastförhållande (typ)
3000:1
Färgomfång (typ)
sRGB 99% (CIE1931)
Krökning
1000R
Färgomfång (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
180
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Kontrastförhållande (Min.)
2400:1
Storlek [cm]
80
ANSLUTNING
HDMI
JA(2ea)
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4
Hörlursutgång
3-polig (endast ljud)
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Färgkalibrerad i fabrik
JA
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Hårkors
JA
Läsarläge
JA
FPS-räknare
JA
Användardefinierad nyckel
JA
Automatisk ingångsomkopplare
JA
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Vridning
Väggmonterbar [mm]
100 x 100
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
780 x 500 x 180
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
702.5 x 559.9 x 259.6(UP) / 702.5 x 459.9 x 259.6(DOWN)
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
702.5 x 421.2 x 110.3
Vikt vid leverans [kg]
8.9
Vikt med stativ [kg]
6.7
Vikt utan stativ [kg]
4.4
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,3 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Extern strömadapter
TILLBEHÖR
Displayport
JA(1ea)
HDMI
JA(2ea)
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
JA
OnScreen Control (LG Screen Manager)
JA
EFTERLEVNADSINFORMATION
