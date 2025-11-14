About Cookies on This Site

LG 32" UltraGear™ QHD 180 Hz 1 ms GtG böjd spelskärm
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 32" UltraGear™ QHD 180 Hz 1 ms GtG böjd spelskärm

LG 32" UltraGear™ QHD 180 Hz 1 ms GtG böjd spelskärm

32G600A-B
vy framifrån
-15 graders sidovy
+15 graders sidovy
vy framifrån av skärmen med stativet nere
sidovy
sidovy av en lutad skärm
vy ovanifrån
-15 graders vy ovanifrån
+15 graders vy ovanifrån
vy bakifrån med ljus inaktiverade
vy bakifrån med ljus aktiverade
perspektivvy bakifrån med ljus inaktiverade
perspektivvy bakifrån med ljus aktiverade
närbildsvy av emblemet på baksidan med ljus inaktiverade
närbildsvy av emblemet på baksidan med ljus aktiverade
Huvudfunktioner

  • 32-tums QHD (2 560 x 1 440) OLED-skärm
  • 180 Hz uppdateringsfrekvens 1 ms (GtG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible/AMD FreeSync™ Premium/VESA Certified AdaptiveSync
32-tums QHD 180 Hz 1 ms MBR Böjd Spelskärm

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

16:9 QHD 2560 x 1440, sRGB 99 %, 180 Hz, 1000R

Displayen är skriven med versaler och har LG UltraGear-logotypen i det övre högra hörnet.

Klarhet som ger dig kontrollen

Med sin 32-tums QHD-skärm (2560 x 1440) levererar den verklighetstrogna bilder och konsekvent bildkvalitet, vilket ger klarhet och djup. Med ett bredd–höjd-förhållande på 16:9 får du en balanserad helskärmsvy som ökar rumsuppfattningen i spelet – du förblir uppslukad samtidigt som viktiga visuella element blir lättare att följa.

Det här är en bild av Ultra Gear-skärmen som visar spelskärmen.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Sidovy av en skärm med en bågskyttekaraktär på skärmen.

Sömlös böjning, oavbrutet spelande

Upplev 1000R-kurvaturen utformad efter det mänskliga synfältet för att återge livfulla scener med en fantastisk uppdateringsfrekvens på 180 Hz för en mer realistisk upplevelse med störst inlevelse.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Känn stridens hetta med intensiva färger

Vår skärm stöder HDR 10 och erbjuder 99 % sRGB-täckning för ett brett färgspektrum som möjliggör högkvalitativ färgåtergivning för en uppslukande spelupplevelse. Det gör det möjligt för spelare att uppleva dramatiska slagfält på det sätt som avses av spelutvecklarna.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Scen i racingspel med extremt snabb svarstid och snabb uppdateringsfrekvens på 180 Hz.

Smidiga spelrörelser

För att få en uppdateringsfrekvens på 180 Hz för flytande, kristallklar grafik med minimal rörelseoskärpa. Dyk in i mer uppslukande spel med varje bildruta.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

1 ms (GtG) svarstid

Överväldigande hastighet,
dyk in i spelet

Med en ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 1 ms (GtG) reduceras reverse ghosting och du får en snabb svarstid så att du kan njuta av helt ny spelprestanda.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Välj 'Snabbare läge' för att aktivera '1ms svarstid'. (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).

Klarare, mjukare och snabbare

Med AMD FreeSync™-teknik kan spelare uppleva sömlösa, flytande rörelser i högupplösta och snabba spel. Det minskar tearing och hack.

En riddarkaraktär med röd cape håller en stor sköld och ett svärd, den vänstra skärmen är delad i två och är suddig, och den högra skärmen är tydlig med en AMD FreeSync-logotyp längst ner till höger.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Black Stabilizer

Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Hårkors

Målpunkten är fixerad i mitten för att förbättra precisionen vid skott.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Stökfri, elegant design

Upplev vår sexkantiga belysning och en praktiskt taget kantlös 3-sidig design med en helt justerbar bas med svängning, lutning och höjd. Det stökfria L-stativet är utformat för att spara skrivbordsutrymme och minska döda områden för att hålla det rent och effektivt.

Ikon för justerbar svängning.

Svängningsfunktion

±30º

Ikon för justerbar lutning.

Lutning

-5–18º

Ikon för justerbar höjd.

Höjd

110 mm

Ikon för kantlös design.

Kantlös design

Bild av Ultra Gear-produkter placerade på en mörk marinblå bakgrund. Den vänstra produkten visar baksidan och den högra visar framsidan

Bild av Ultra Gear-produkter placerade på en mörk marinblå bakgrund. Den vänstra produkten visar baksidan och den högra visar framsidan

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    31.5

  • Display - Upplösning

    2560 x 1440

  • Display - Paneltyp

    VA

  • Display - Bildförhållande

    16:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Display - Krökning

    1000R

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    180

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Vridning

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UltraGear

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    31.5

  • Bildförhållande

    16:9

  • Paneltyp

    VA

  • Upplösning

    2560 x 1440

  • Pixelavstånd [mm]

    0.272*0.272

  • Färgdjup (antal färger)

    16.7M

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Kontrastförhållande (typ)

    3000:1

  • Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Krökning

    1000R

  • Färgomfång (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    180

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Kontrastförhållande (Min.)

    2400:1

  • Storlek [cm]

    80

ANSLUTNING

  • HDMI

    JA(2ea)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    1.4

  • Hörlursutgång

    3-polig (endast ljud)

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    JA

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Hårkors

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • FPS-räknare

    JA

  • Användardefinierad nyckel

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Vridning

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    780 x 500 x 180

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    702.5 x 559.9 x 259.6(UP) / 702.5 x 459.9 x 259.6(DOWN)

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    702.5 x 421.2 x 110.3

  • Vikt vid leverans [kg]

    8.9

  • Vikt med stativ [kg]

    6.7

  • Vikt utan stativ [kg]

    4.4

KRAFT

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,3 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Extern strömadapter

TILLBEHÖR

  • Displayport

    JA(1ea)

  • HDMI

    JA(2ea)

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    JA

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    JA

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

Hitta en butik nära dig

Upplev den här produkten nära dig.
Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 