LG 34"UltraGear™ 240Hz WQHD-spelskärm | 34G630A med DCI-P3 95 % (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W)
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.
Tydlighet som håller dig i kontroll, på en 34-tums skärm.
UltraGear har en expansiv 34-tums UltraWide WQHD-skärm (3440 x 1440) och erbjuder en bredare duk som kan bidra till bättre visuell klarhet och detaljrikedom. WQHD bidrar till skarpare bilder och extra skärmutrymme för en mer engagerande upplevelse för dem som uppskattar både storlek och upplösning.
En 34-tums 21:9 WQHD-skärm som visar en futuristisk stridsscen med gigantiska robotmaskiner i en sci-fi-stad.
Välj brett. Inte kort.
21:9 UltraWide är perfekt för spel
Den 21:9 böjda WQHD-skärmen ger en uppslukande upplevelse för både spel och olika sorters underhållningsinnehåll tack vare dess balanserade och optimerade bredd–höjd-förhållande.
En 34-tums 21:9 WQHD-skärm som visar en futuristisk stridsscen med gigantiska robotmaskiner i en sci-fi-stad.
Fördjupa dig i sanna färger, vinn spelet
Vår spelskärm stöder ett brett färgspektrum, 95 % (typ.) av DCI-P3-omfånget, med naturtrogen färgåtergivning med VESA DisplayHDR 400 för en realistisk spelupplevelse.
En 34-tums 21:9 WQHD-skärm som visar en futuristisk stridsscen med gigantiska robotmaskiner i en sci-fi-stad.
Överväldigande hastighet, dyk in i spelet
Med ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 1 ms reduceras reverse ghosting och du får en snabb svarstid så att du kan njuta av en helt ny spelprestanda.
*Välj ”Snabbare läge” för att aktivera ”1 ms svarstid”. (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).
Smidiga rörelser,
oändligt spel
Minimera tearing och fördröjningar med AMD FreeSync™ Premium-teknik på en WQHD-spelskärm. Upplev avsevärt minskad tearing och hack för smidiga, kristallklara spel.
A knight character wearing a red cape and holding a large shield and sword, the left screen is split in two and is blurred and the right screen is expressed clearly, and there is an AMD FreeSync Premium logo at the bottom right.
*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.
*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.
Stökfri, elegant design
Upplev vår praktiskt taget kantlösa design kombinerat med en helt justerbar bas med svängnings-, lutnings-, höjd- och vridningsjusteringar.Det stökfria L-stativet är utformat för att spara skrivbordsutrymme och minska döda områden för att hålla det rent och effektivt.
Viktiga specifikationer
Display - Storlek [tum]
34
Display - Upplösning
3440 x 1440
Display - Paneltyp
VA
Display - Bildförhållande
21:9
Display - Färgomfång (typ)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Display - Krökning
1500R
Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
240
Mekanisk - Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Vridning
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UltraGear
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
34
Bildförhållande
21:9
Paneltyp
VA
Upplösning
3440 x 1440
Pixelavstånd [mm]
0.2317 x 0.2317mm
Färgdjup (antal färger)
1.07B
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Kontrastförhållande (typ)
4000:1
Färgomfång (typ)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Krökning
1500R
Färgomfång (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
240
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Kontrastförhållande (Min.)
3200:1
Storlek [cm]
86.4
ANSLUTNING
Ljudingång
-
D-Sub
-
Inbyggd KVM
-
DVI-D
-
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
-
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4
Thunderbolt
-
USB-C
JA (1Upp / 2Ner)
Hörlursutgång
3-polig (endast ljud)
LAN (RJ-45)
-
Linje ut
-
Mikrofoningång
-
SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)
-
Thunderbolt (strömförsörjning)
-
USB nedströmsport
JA(2ea/ver3.2 Gen1)
USB uppströms port
JA(1ea/ver3.2 Gen1)
USB-C (strömförsörjning)
15W
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Automatisk ljusstyrka
-
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Färgkalibrerad i fabrik
JA
PIP
JA
PBP
2PBP
NVIDIA G-Sync™
-
Kalibrering av HW
-
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Hårkors
JA
Läsarläge
JA
FPS-räknare
JA
VRR
JA
Superupplösning+
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Mini-LED-teknik
-
Nano IPS™-teknik
-
Teknik för reducering av rörelseoskärpa
-
Överklockning
-
Användardefinierad nyckel
JA
Automatisk ingångsomkopplare
JA
Kamera
-
Mikrofon
-
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Vridning
Väggmonterbar [mm]
100 x 100 mm
LJUD
Maxx ljud
-
Fyllig bas
-
Högtalare
5W x 2
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
980 x 475 x 170mm
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
808 x 512,47 x 235 mm (uppåt)/808 x 392,47 x 235 mm (nedåt)
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
808 x 363.92 x 107.11mm
Vikt vid leverans [kg]
10.5kg
Vikt med stativ [kg]
7.3kg
Vikt utan stativ [kg]
5.3kg
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,5 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Extern strömadapter
TILLBEHÖR
Displayport
JA(1ea)
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA(2ea)
Fjärrkontroll
-
Thunderbolt
-
USB A till B
-
USB-C
JA (1Upp / 2Ner)
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
-
LG kalibreringsstudio (True Color Pro)
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
