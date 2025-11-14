About Cookies on This Site

LG 34"UltraGear™ 240Hz WQHD-spelskärm | 34G630A med DCI-P3 95 % (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W)
Produktinformationsblad

LG 34"UltraGear™ 240Hz WQHD-spelskärm | 34G630A med DCI-P3 95 % (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W)

LG 34"UltraGear™ 240Hz WQHD-spelskärm | 34G630A med DCI-P3 95 % (typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms (GtG), USB-C (PD 15 W)

34G630A-B
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
front view of the monitor with the stand down
side view
side view of a tilted monitor
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
rear view with lights off
rear view with lights on
rear perspective view with lights off
rear perspective view with lights on
close-up view of the rear emblem lights off
close-up view of the rear emblem lights on
Huvudfunktioner

  • 34-inch WQHD (3440x1440)
  • 1ms (GtG) response time
  • DisplayHDR™ 400 with DCI-P3 95%
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Virtually borderless design
  • Clutter-free L-Stand
Mer
UltraGear™ OLED GX6 Logo with UltraGear product image.



34-tums 240Hz WQHD
spelskärm

21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160Hz, 1ms MBR

Display is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Tydlighet som håller dig i kontroll, på en 34-tums skärm.

UltraGear har en expansiv 34-tums UltraWide WQHD-skärm (3440 x 1440) och erbjuder en bredare duk som kan bidra till bättre visuell klarhet och detaljrikedom. WQHD bidrar till skarpare bilder och extra skärmutrymme för en mer engagerande upplevelse för dem som uppskattar både storlek och upplösning.

En 34-tums 21:9 WQHD-skärm som visar en futuristisk stridsscen med gigantiska robotmaskiner i en sci-fi-stad.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Välj brett. Inte kort.
21:9 UltraWide är perfekt för spel

Den 21:9 böjda WQHD-skärmen ger en uppslukande upplevelse för både spel och olika sorters underhållningsinnehåll tack vare dess balanserade och optimerade bredd–höjd-förhållande.

En 34-tums 21:9 WQHD-skärm som visar en futuristisk stridsscen med gigantiska robotmaskiner i en sci-fi-stad.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Fördjupa dig i sanna färger, vinn spelet

Vår spelskärm stöder ett brett färgspektrum, 95 % (typ.) av DCI-P3-omfånget, med naturtrogen färgåtergivning med VESA DisplayHDR 400 för en realistisk spelupplevelse.

En 34-tums 21:9 WQHD-skärm som visar en futuristisk stridsscen med gigantiska robotmaskiner i en sci-fi-stad.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Speed is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Speed is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Racing game scene of extremely fast response and a rapid 160Hz refresh rate.

Smidig spelrörelse med 240 Hz uppdateringsfrekvens

För att få en uppdateringsfrekvens på 240 Hz för flytande, kristallklar grafik med minimal rörelseoskärpa.

Dyk in i mer uppslukande spel med varje bildruta.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Överväldigande hastighet, dyk in i spelet

Med ultrasnabb uppdateringsfrekvens på 1 ms reduceras reverse ghosting och du får en snabb svarstid så att du kan njuta av en helt ny spelprestanda.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Välj ”Snabbare läge” för att aktivera ”1 ms svarstid”. (Speljustering → Svarstid → Snabbare läge).

A yellow racing car is shown speeding forward on the screen, with the inside of the white square box being clearly expressed and the outside being blurred.

Smidiga rörelser,
oändligt spel

Minimera tearing och fördröjningar med AMD FreeSync™ Premium-teknik på en WQHD-spelskärm. Upplev avsevärt minskad tearing och hack för smidiga, kristallklara spel.

A knight character wearing a red cape and holding a large shield and sword, the left screen is split in two and is blurred and the right screen is expressed clearly, and there is an AMD FreeSync Premium logo at the bottom right.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

*Funktionens prestanda jämförs med modeller som inte använder synkteknik.

*Fel eller fördröjningar kan uppstå beroende på nätverksanslutningen.

 

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync minskar ingångslagg så att spelare kan uppfatta kritiska ögonblick i realtid och reagera snabbt.

Black Stabiliser

Black Stabilizer hjälper spelare att upptäcka krypskyttar som lurar i de mörkaste hörnen och snabbt navigera genom blixtexplosioner.

Hårkors

Målpunkten är fixerad i mitten för att förbättra precisionen vid skott.

FPS-räknare

FPS-räknaren låter dig se hur snabbt allt laddar. Varje bildruta räknas, oavsett om du redigerar, spelar spel eller tittar på film, och med FPS-räknaren får du data i realtid.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Stökfri, elegant design

Upplev vår praktiskt taget kantlösa design kombinerat med en helt justerbar bas med svängnings-, lutnings-, höjd- och vridningsjusteringar.Det stökfria L-stativet är utformat för att spara skrivbordsutrymme och minska döda områden för att hålla det rent och effektivt.

Tilt adjustable icon.

Lutning

-5° ~ 20°

Swivel adjustable icon.

Svängningsfunktion

-30° ~ +30°

Height adjustable icon.

Höjd

120 mm

Wall mountable adjustable icon.

Kan väggmonteras

100x100

Front and rear view of the UltraGear™ 34G630A gaming monitor, displaying a futuristic racing scene on screen.

Front and rear view of the UltraGear™ 34G630A gaming monitor, displaying a futuristic racing scene on screen.

USB Type C icon.

USB-C (PD 15 W)

HDMI icon.

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort icon.

DisplayPort 1.4 x 1

med DSC

Speakers icon.

5 W x 2 högtalare.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    34

  • Display - Upplösning

    3440 x 1440

  • Display - Paneltyp

    VA

  • Display - Bildförhållande

    21:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Display - Krökning

    1500R

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    240

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Vridning

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UltraGear

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    34

  • Bildförhållande

    21:9

  • Paneltyp

    VA

  • Upplösning

    3440 x 1440

  • Pixelavstånd [mm]

    0.2317 x 0.2317mm

  • Färgdjup (antal färger)

    1.07B

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Kontrastförhållande (typ)

    4000:1

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Krökning

    1500R

  • Färgomfång (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    240

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Kontrastförhållande (Min.)

    3200:1

  • Storlek [cm]

    86.4

ANSLUTNING

  • Ljudingång

    -

  • D-Sub

    -

  • Inbyggd KVM

    -

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    1.4

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    JA (1Upp / 2Ner)

  • Hörlursutgång

    3-polig (endast ljud)

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Linje ut

    -

  • Mikrofoningång

    -

  • SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)

    -

  • Thunderbolt (strömförsörjning)

    -

  • USB nedströmsport

    JA(2ea/ver3.2 Gen1)

  • USB uppströms port

    JA(1ea/ver3.2 Gen1)

  • USB-C (strömförsörjning)

    15W

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Automatisk ljusstyrka

    -

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    JA

  • PIP

    JA

  • PBP

    2PBP

  • NVIDIA G-Sync™

    -

  • Kalibrering av HW

    -

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Hårkors

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • FPS-räknare

    JA

  • VRR

    JA

  • Superupplösning+

    -

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Mini-LED-teknik

    -

  • Nano IPS™-teknik

    -

  • Teknik för reducering av rörelseoskärpa

    -

  • Överklockning

    -

  • Användardefinierad nyckel

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Vridning

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100 mm

LJUD

  • Maxx ljud

    -

  • Fyllig bas

    -

  • Högtalare

    5W x 2

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    980 x 475 x 170mm

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    808 x 512,47 x 235 mm (uppåt)/808 x 392,47 x 235 mm (nedåt)

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    808 x 363.92 x 107.11mm

  • Vikt vid leverans [kg]

    10.5kg

  • Vikt med stativ [kg]

    7.3kg

  • Vikt utan stativ [kg]

    5.3kg

KRAFT

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,5 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Extern strömadapter

TILLBEHÖR

  • Displayport

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Fjärrkontroll

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A till B

    -

  • USB-C

    JA (1Upp / 2Ner)

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    -

  • LG kalibreringsstudio (True Color Pro)

    -

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

