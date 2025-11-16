About Cookies on This Site

LG 34" UltraWide 21:9 WQHD (3 440 x 1 440) IPS-skärm
34U650A_EU new Erp label.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

34U650A-B
Vy framifrån av Ultrabred bildskärm
Vinklad vy framifrån av Ultrabred bildskärm (vänster)
Vinklad vy framifrån något från vänster av Ultrabred bildskärm
Vinklad vy framifrån något från höger av Ultrabred bildskärm
Vinklad vy framifrån av Ultrabred bildskärm (höger)
Sidoprofilvy av bildskärmsstativ (-15 graders lutning)
Sidoprofilvy av bildskärmsstativ (+15 graders lutning)
Vy uppifrån och ner av bildskärmsstativ
Sidovy av skärmstativ med skärmen lutad bakåt
Sidovy av bildskärmsstativ med skärmen lutad framåt
Vy bakifrån av bildskärmen med dubbla portar synliga
Vinklad vy bakifrån av bildskärmen som visar stativ och portar (vänster)
Vinklad vy bakifrån av bildskärmen som visar stativ och portar (höger)
Närbild bakifrån av bildskärmsportar och stativfäste
Vinklad vy underifrån av bildskärmsstativ
Huvudfunktioner

  • 34-tums 21:9 WQHD (3 440 x 1 440) IPS-skärm
  • 3-sidig praktiskt taget kantlös design
  • sRGB 99% (Typ.), färgkalibrerad i fabrik
  • HDR 10
  • 7 W x2 högtalare med DepthSound
  • USB Type-C (PD 96 W)
Mer
LG UltraWide™ Monitor Curved-logotyp.

LG UltraWide™ Monitor Curved-logotyp.

Se mer, gör mer

Ett modernt hemmakontor med en stor ultrabred LG-skärm som visar datakontrollpaneler, 3D-grafik och projektledningsverktyg, med ett trådlöst tangentbord och mus på ett skrivbord i trä.

Ett modernt hemmakontor med en stor ultrabred LG-skärm som visar datakontrollpaneler, 3D-grafik och projektledningsverktyg, med ett trådlöst tangentbord och mus på ett skrivbord i trä.

Detta är en sammanfattningsbild för en Ultrabred bildskärm, uppdelad i sex block: en 34-tums böjd WQHD IPS-skärm på ett skrivbord i trä för ett hemmakontor som visar övervakning i realtid, färgglad 3D-grafik och projektledningsverktyg, Intensiva abstrakta vågor som representerar HDR10 och 99 % sRGB-färgnoggrannhet, en närbild av portar som illustrerar allt-i-ett USB-C-anslutning, en snabb scen från en motorcykeltävling som framhäver den jämna uppdateringsfrekvensen på 100 Hz, en grafik med dubbla inbyggda 7 W-högtalare för uppslukande ljud samt en sidoprofil på det slimmade stativet med ikoner som indikerar ergonomisk lutnings-, svängnings- och höjdjustering.

Detta är en sammanfattningsbild för en Ultrabred bildskärm, uppdelad i sex block: en 34-tums böjd WQHD IPS-skärm på ett skrivbord i trä för ett hemmakontor som visar övervakning i realtid, färgglad 3D-grafik och projektledningsverktyg, Intensiva abstrakta vågor som representerar HDR10 och 99 % sRGB-färgnoggrannhet, en närbild av portar som illustrerar allt-i-ett USB-C-anslutning, en snabb scen från en motorcykeltävling som framhäver den jämna uppdateringsfrekvensen på 100 Hz, en grafik med dubbla inbyggda 7 W-högtalare för uppslukande ljud samt en sidoprofil på det slimmade stativet med ikoner som indikerar ergonomisk lutnings-, svängnings- och höjdjustering.

Fantastisk skärmBekväma funktioner Spelupplevelse Förbättrad komfort

21:9 WQHD IPS-skärm

UltraWide™ QHD-upplösning (3 440 x 1 440) med ett bildförhållande på 21:9 ger gott om skärmutrymme för att köra flera program samtidigt för högre arbetseffektivitet. 3800R-kurvaturen följer det naturliga synfältet för att minska distorsionen, medan den tresidiga praktiskt taget kantlösa skärmen ger en ostörd, bred skärm för en mer uppslukande och bekvämare tittarupplevelse.

Ultrabred LG-skärm som visar flera applikationer på en 34-tums 21:9-skärm, med en markerad jämförelse som visar det extra horisontella utrymmet jämfört med en 27-tums, 16:9 standardskärm.

Ultrabred LG-skärm som visar flera applikationer på en 34-tums 21:9-skärm, med en markerad jämförelse som visar det extra horisontella utrymmet jämfört med en 27-tums, 16:9 standardskärm.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

HDR 10 med sRGB 99 % (Typ.)

Verklighetstrogen färg, driven av IPS

HDR 10-kompatibilitet och 99 % sRGB-täckning (typ.) ger exakt färgåtergivning och tonmappning i HDR-scener.

IPS-skärm

LG IPS-skärmen ger konsekventa och livfulla färger med bred betraktningsvinkel.

HDR 10

HDR 10 (high dynamic range) stödjer specifika färg- och ljusnivåer.

sRGB 99% (Typ.)

Med 99 % täckning av sRGB-spektrumet – en utmärkt lösning för exakt färgvisning.

Färgkalibrerad

Säkerställer exakt och konsekvent färgåtergivning.

En ultrabred LG-skärm som visar livfulla norrskensbilder med ett fotoredigeringsgränssnitt som visar intensiv färgnoggrannhet och högupplösta detaljer.

En ultrabred LG-skärm som visar livfulla norrskensbilder med ett fotoredigeringsgränssnitt som visar intensiv färgnoggrannhet och högupplösta detaljer.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

USB-C (PD 96W)

Allt-i-ett USB-C-anslutbarhet

Håll dig uppkopplad enkelt med USB-C-, DisplayPort- och HDMI-portar som stöder ett brett urval av enheter. USB-C-porten möjliggör skärmutgång, dataöverföring och laddning av bärbara datorer (upp till 96 W) via en enda bekväm kabel.

Ultrabred bildskärm, ansluten till en bärbar dator via en USB-C-kabel, som visar ett videoredigeringsprojekt med en cyklist på en bro med en närbild av USB-C-porten och lyfter fram 96 W strömtillförselförmågan.

Ultrabred bildskärm, ansluten till en bärbar dator via en USB-C-kabel, som visar ett videoredigeringsprojekt med en cyklist på en bro med en närbild av USB-C-porten och lyfter fram 96 W strömtillförselförmågan.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*DisplayPort, strömkabel, HDMI och USB-C-kablar ingår i förpackningen, men innehållet kan variera beroende på land.

Ultrabred bildskärm som visar en mörk fantasy-spelkaraktär, med två färgglada ljudvågor som strålar framåt under skärmen för att representera de inbyggda 7W-högtalarna som är förbättrade med DepthSound-teknik för djup bas och en uppslukande ljudupplevelse.

Högtalare med DepthSound

Känn det djupa ljudlandskapet

Det djupa och magnifika ljudet från de inbyggda 7 W-högtalarna med DepthSound för att förbättra basomfånget ger en helt uppslukande spelupplevelse.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

LG Switch-appen

Byt snabbt

Du kan enkelt dela hela skärmen i upp till 6 delar, ändra tema eller till och med starta en videosamtalsplattform med en mappad snabbtangent. Den stöder även PBP- och PIP-lägen för effektiv flerprogramskörning över flera ingångskällor.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Ladda ner den senaste LG Switch-appen genom att söka i supportmenyn på LG.com.

Futuristiska motorcyklister kör på en neonbelyst stadsgata, med rörelseoskärpa i bakgrunden och en markerad sektion som visar skarpa, tydliga bilder för att demonstrera den mjuka prestandan och klarheten med en uppdateringsfrekvens på 100 Hz.

100Hz

Smidig spelrörelse med 100 Hz uppdateringsfrekvens

Ger smidig och responsiv prestanda med en uppdateringsfrekvens på 100Hz för flytande bilder och skarpt, ghosting-fritt spel som ger dig en tävlingsfördel.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

5ms (GtG)

Konsekvent hastighet

Få en responstid på 5 ms (GtG), vilket minimerar ghosting för tydliga, flytande bilder. Håll kontrollen i varje spel med pålitlig hastighet och mjuka rörelser.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

Byggd för komfort, utformad för produktivitet

Läsarläge

Justerar färgtemperatur och ljusstyrka för att minska ögontrötthet när man tittar på dokument under längre perioder.

Flimmersäker

Minimerar osynligt skärmflimmer för att minska ansträngningen på ögonen och stödja en bekvämare tittarupplevelse under långvarig användning.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Ovanstående funktion kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.

Smalt stativ med en fyrkantig bas

Ren och prydlig med ett elegant stativ

Det eleganta L-formade stativet hjälper till att hålla ditt utrymme fritt från röra och det är ergonomiskt utformat för komfort, med enkel lutnings-, svängnings- och höjdjustering för att passa din betraktningsvinkel och hållning. Med enklicksmontering så att den kan installeras snabbt och enkelt.

Ikon för justerbar höjd.

Höjd

150㎜
Ikon för justerbar svängning.

Svängningsfunktion

-30°~30° 

Ikon för justerbar lutning.

Lutning

-5°~21°

Vy ovanifrån av en böjd Ultrabred bildskärm på ett skrivbord med kaffekopp, trådlöst tangentbord och mus, tillsammans med en närbild av den slimmade, fyrkantiga skärmbasen utformad för stabilitet och en ren arbetsyta.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    34

  • Display - Upplösning

    3440 x 1440

  • Display - Paneltyp

    IPS

  • Display - Bildförhållande

    21:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Display - Krökning

    3800R

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    100

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Helling/høyde/sving

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UltraWide

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    34

  • Bildförhållande

    21:9

  • Paneltyp

    IPS

  • Upplösning

    3440 x 1440

  • Pixelavstånd [mm]

    0.2325 x 0.2325

  • Färgdjup (antal färger)

    1.07B

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Kontrastförhållande (typ)

    1000:1

  • Färgomfång (typ)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Krökning

    3800R

  • Färgomfång (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    100

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Kontrastförhållande (Min.)

    700:1

  • Storlek [cm]

    86.705 cm

ANSLUTNING

  • Ljudingång

    -

  • D-Sub

    -

  • Inbyggd KVM

    JA

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    -

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    1.4

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    JA(1ea)

  • Hörlursutgång

    4-polet (lyd + mikrofon)

  • LAN (RJ-45)

    JA

  • Linje ut

    -

  • Mikrofoningång

    JA

  • SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)

    -

  • Thunderbolt (strömförsörjning)

    -

  • USB nedströmsport

    USB-C(1ea/ver3.2 Gen1) USB-A(3ea/ver3.2 Gen1)

  • USB uppströms port

    JA(1ea/ver3.2 Gen1)

  • USB-C (strömförsörjning)

    96W

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    -

  • Automatisk ljusstyrka

    -

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    JA

  • PIP

    PIP

  • PBP

    JA (2PBP)

  • NVIDIA G-Sync™

    -

  • Kalibrering av HW

    -

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Hårkors

    -

  • Läsarläge

    JA

  • FPS-räknare

    -

  • VRR

    -

  • Superupplösning+

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    -

  • Mini-LED-teknik

    -

  • Nano IPS™-teknik

    -

  • Teknik för reducering av rörelseoskärpa

    -

  • Överklockning

    -

  • Användardefinierad nyckel

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Helling/høyde/sving

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100 mm

LJUD

  • Högtalare

    7W x 2

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    988 x 481 x 203

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    816,7 x 535,2 x 230,0 (oppover)
    816,7 x 385,2 x 267,5 (nedover)

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    816.7 x 364.4 x 83.6

  • Vikt vid leverans [kg]

    12.5

  • Vikt med stativ [kg]

    10.1

  • Vikt utan stativ [kg]

    7.3

KRAFT

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre enn 0,5 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre enn 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Innebygd strømforsyning

TILLBEHÖR

  • Displayport

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Fjärrkontroll

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A till B

    -

  • USB-C

    JA(1ea)

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    JA

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

