LG 34" UltraWide 21:9 WQHD (3 440 x 1 440) IPS-skärm

21:9 WQHD IPS-skärm
UltraWide™ QHD-upplösning (3 440 x 1 440) med ett bildförhållande på 21:9 ger gott om skärmutrymme för att köra flera program samtidigt för högre arbetseffektivitet. 3800R-kurvaturen följer det naturliga synfältet för att minska distorsionen, medan den tresidiga praktiskt taget kantlösa skärmen ger en ostörd, bred skärm för en mer uppslukande och bekvämare tittarupplevelse.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
HDR 10 med sRGB 99 % (Typ.)
Verklighetstrogen färg, driven av IPS
HDR 10-kompatibilitet och 99 % sRGB-täckning (typ.) ger exakt färgåtergivning och tonmappning i HDR-scener.
USB-C (PD 96W)
Allt-i-ett USB-C-anslutbarhet
Håll dig uppkopplad enkelt med USB-C-, DisplayPort- och HDMI-portar som stöder ett brett urval av enheter. USB-C-porten möjliggör skärmutgång, dataöverföring och laddning av bärbara datorer (upp till 96 W) via en enda bekväm kabel.
*DisplayPort, strömkabel, HDMI och USB-C-kablar ingår i förpackningen, men innehållet kan variera beroende på land.
LG Switch-appen
Byt snabbt
Du kan enkelt dela hela skärmen i upp till 6 delar, ändra tema eller till och med starta en videosamtalsplattform med en mappad snabbtangent. Den stöder även PBP- och PIP-lägen för effektiv flerprogramskörning över flera ingångskällor.
*Ladda ner den senaste LG Switch-appen genom att söka i supportmenyn på LG.com.
5ms (GtG)
Konsekvent hastighet
Få en responstid på 5 ms (GtG), vilket minimerar ghosting för tydliga, flytande bilder. Håll kontrollen i varje spel med pålitlig hastighet och mjuka rörelser.
Byggd för komfort, utformad för produktivitet
Läsarläge
Justerar färgtemperatur och ljusstyrka för att minska ögontrötthet när man tittar på dokument under längre perioder.
Flimmersäker
Minimerar osynligt skärmflimmer för att minska ansträngningen på ögonen och stödja en bekvämare tittarupplevelse under långvarig användning.
*Ovanstående funktion kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden.
Smalt stativ med en fyrkantig bas
Ren och prydlig med ett elegant stativ
Det eleganta L-formade stativet hjälper till att hålla ditt utrymme fritt från röra och det är ergonomiskt utformat för komfort, med enkel lutnings-, svängnings- och höjdjustering för att passa din betraktningsvinkel och hållning. Med enklicksmontering så att den kan installeras snabbt och enkelt.
Viktiga specifikationer
Display - Storlek [tum]
34
Display - Upplösning
3440 x 1440
Display - Paneltyp
IPS
Display - Bildförhållande
21:9
Display - Färgomfång (typ)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Display - Krökning
3800R
Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
100
Mekanisk - Justering av bildskärmens position
Helling/høyde/sving
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UltraWide
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
34
Bildförhållande
21:9
Paneltyp
IPS
Upplösning
3440 x 1440
Pixelavstånd [mm]
0.2325 x 0.2325
Färgdjup (antal färger)
1.07B
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Kontrastförhållande (typ)
1000:1
Färgomfång (typ)
sRGB 99% (CIE1931)
Krökning
3800R
Färgomfång (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
100
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Kontrastförhållande (Min.)
700:1
Storlek [cm]
86.705 cm
ANSLUTNING
Ljudingång
-
D-Sub
-
Inbyggd KVM
JA
DVI-D
-
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
-
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4
Thunderbolt
-
USB-C
JA(1ea)
Hörlursutgång
4-polet (lyd + mikrofon)
LAN (RJ-45)
JA
Linje ut
-
Mikrofoningång
JA
SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)
-
Thunderbolt (strömförsörjning)
-
USB nedströmsport
USB-C(1ea/ver3.2 Gen1) USB-A(3ea/ver3.2 Gen1)
USB uppströms port
JA(1ea/ver3.2 Gen1)
USB-C (strömförsörjning)
96W
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
-
Automatisk ljusstyrka
-
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Färgkalibrerad i fabrik
JA
PIP
PIP
PBP
JA (2PBP)
NVIDIA G-Sync™
-
Kalibrering av HW
-
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Hårkors
-
Läsarläge
JA
FPS-räknare
-
VRR
-
Superupplösning+
JA
VESA DisplayHDR™
-
Mini-LED-teknik
-
Nano IPS™-teknik
-
Teknik för reducering av rörelseoskärpa
-
Överklockning
-
Användardefinierad nyckel
JA
Automatisk ingångsomkopplare
JA
Kamera
-
Mikrofon
-
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Helling/høyde/sving
Väggmonterbar [mm]
100 x 100 mm
LJUD
Högtalare
7W x 2
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
988 x 481 x 203
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
816,7 x 535,2 x 230,0 (oppover)
816,7 x 385,2 x 267,5 (nedover)
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
816.7 x 364.4 x 83.6
Vikt vid leverans [kg]
12.5
Vikt med stativ [kg]
10.1
Vikt utan stativ [kg]
7.3
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre enn 0,5 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre enn 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Innebygd strømforsyning
TILLBEHÖR
Displayport
JA(1ea)
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA(2ea)
Fjärrkontroll
-
Thunderbolt
-
USB A till B
-
USB-C
JA(1ea)
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
JA
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
