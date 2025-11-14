We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 32" UltraFine™evo 6K Nano IPS Black med Thunderbolt™ 5
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
No images included
6K med 224 ppi. En bredare arbetsyta, klarhet i detalj
6K-skärmen (6 144 x 3 456, 224 ppi) ger upp till 156 % fler pixlar än standard 4K UHD (3 840 x 2 160), vilket ger ytterligare skärmutrymme för att hantera flera uppgifter samtidigt. Du kan arbeta med filer i full 4K i dess ursprungliga upplösning samtidigt som du har ytterligare arbetsyta för tidslinjer, verktygsfält och andra kreativa verktyg. Dess ultrahöga 224 ppi (pixlar per tum) ger nästan originalklarhet och exakta detaljer, vilket säkerställer större noggrannhet för professionella kreatörer.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
1) Nano IPS är en avancerad IPS-teknik som använder nanometerstora partiklar på skärmens LED.
2) 6K-upplösning (6 144 x 3 456) ger 21 233 664 pixlar, vilket är cirka 21,23 miljoner, vilket ger 156 % mer detaljer jämfört med 4K UHD-upplösning (3 840 x 2 160) med 8 294 400 pixlar.
Professionell skärm.Professionell prestanda.
En högpresterande skärm skräddarsydd för krävande professionella arbetsflöden som levererar exakt färgnoggrannhet, expansivt visuellt utrymme och sömlös kompatibilitet som stödjer videoredigerare, fotografer, 3D-artister, AI-skapare och webbdesigners samtidigt som produktiviteten maximeras för varje uppgift.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Nästa generations kompatibilitet, driven av Thunderbolt™ 5
Förbättra ditt arbetsflöde med Thunderbolt™ 5 på 6K-skärmar. Thunderbolt™ 5 säkerställer nästa generations kompatibilitet med sömlöst stöd för viktiga arbetsflöden med 2x snabbare** överföring, 6K-kedjekoppling och DisplayPort 2.1-bandbredd. Den ger kreatörer, redaktörer och AI-artister enkel anslutning och flerprogramskörning med robust prestanda och skalbarhet. Dessutom har den 96 W strömförsörjning för snabb, pålitlig laddning för förbättrad produktivitet. Det är allt du behöver för att skapa ett framtidsanpassat arbetsflöde med maximal effektivitet.
*För att det ska fungera korrekt måste Thunderbolt 5-kabeln som ingår i paketet ansluta Thunderbolt 5-porten till skärmen.
*För att komma åt alla funktioner, inklusive 96 W laddning och 6 144 x 3 456 upplösning måste din enhet stödja Thunderbolt 5 eller USB-C med DisplayPort 2.1.
*DP-, HDMI-, USB-C-, och Thunderbolt-kablar ingår i paketet.
*Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc, registrerat i USA och andra länder och regioner.
*DP x1-, HDMI x1-, USB-C x1-, strömkabel x1- och Thunderbolt x1-kablar ingår i paketet.
*Kedjekopplingsfunktionalitet, upplösning och uppdateringsfrekvens kan vara begränsat beroende på de anslutna Mac-datorernas och PC-datorernas prestanda.
**Thunderbolt™ 5 stöder skärmbandbredd upp till 120 Gbps (enväg) och ger upp till 2x snabbare prestanda jämfört med Thunderbolt™ 4. Thunderbolt™ 5-prestanda baseras på Intels officiella specifikationer.
Mer information finns på Intels officiella webbplats.
※ Obs! ※
Windows: Skärmen kanske inte fungerar korrekt beroende på Intel-processor och Windows OS-version.
*Minimikrav: Intel 12:e generationen eller senare, Windows 11 eller senare.
macOS: Displayen kanske inte fungerar korrekt på icke-Apple Silicon-enheter beroende på macOS-version.
*Minimikrav: macOS Sequoia (version 15) eller senare.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*DP x1-, HDMI x1-, USB-C x1-, strömkabel x1- och Thunderbolt x1-kablar ingår i paketet.
*Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc, registrerat i USA och andra länder och regioner. Denna produkt är inte en Apple-ansluten produkt och tillhandahåller inga Apple-tjänster eller garantier.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Professionell färghantering, pixel för pixel
Ger Adobe RGB 99,5 % och DCI-P3 98 % (Typ.) täckning för ett bredare och mer exakt färgintervall än vanliga sRGB-skärmar. Verkligt 10-bitars djup fångar varje nyans med smidiga, sömlösa övergångar, vilket gör den idealisk för HDR och högupplöst, precisionskrävande kreativt arbete.
A full-size screen image with designing program showing vibrant colors.
Mer än 99,5 % av Adobe RGB
Adobe RGB är en allmänt använd färgrymd i tryckrelaterade arbetsflöden, vilket gör det möjligt för skapare att verifiera färgnoggrannheten över både digitala och tryckta medier på en enda skärm.
DCI-P3 98 %
Exakt och livfull färgrymd perfekt för videoredigering och färggradering.
Verkligt 10-bitars färgdjup
Verkligt 10-bitars färgdjup ger exakt och detaljerad färgåtergivning för högupplöst och HDR-innehåll utan att förlita sig på simulerade 8-bitars + FRC-metoder.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Ljusstyrka: 450 nits (Typ.). Färgrymd: DCI-P3 98 % (Typ.)
*Nano IPS är en avancerad IPS-teknik som använder nanometerstora partiklar på skärmens LED.
Kontrast 2000:1
Kontrast 1000:1
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Nano IPS är en avancerad IPS-teknik som använder nanometerstora partiklar på skärmens LED.
Kontrast 2000:1
Eftersom kontrastförhållandet påverkar exakt färgåtergivning förbättrar Nano IPS Black kontrastförhållandet från standard IPS 1000:1 till 2000:1 vilket ger livfulla färger och skarpare detaljer i föremål, skuggor och bakgrunder. Upplev djupare svärta och fylligare skuggor som förblir konsekventa i färguttryck på skärmen från kant till kant, och en ökad känsla av realism som förmedlar dina visuella resultat på ett naturligt sätt.
Ögonkomfort, certifierad av TÜV Rheinland
Med TÜV Rheinland Eye Comfort-certifiering hjälper UltraFine evo 6K till att minska blått ljus för att ge en bekväm tittarupplevelse utan ansträngda ögon,
även under långa arbetspass eller lång mediekonsumtion.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen.
*TÜV Rheinland certifierings-ID (Low Blue Light – hårdvarulösning): 1111305154
No images included
Slimmat stativ, maximal justerbarhet
Den praktiskt taget kantlösa 4-sidiga designen förbättrar omslutningen medan det smala och minimalistiska L-stativet upprätthåller en ren, organiserad arbetsyta. Designen är förfinad ur varje vinkel och integrerar visuell klarhet med ergonomisk flexibilitet. Skärmen möjliggör lutnings-, vridnings- och höjdjusteringar och roterar 90° i endera riktning för stående läge, vilket gör den lämplig för visning av långa dokument, kodning eller surfning på nätet.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Växla snabbt för skapande
LG Switch-appen optimerar din skärm för både arbete och nöje. Anpassa enkelt önskad bildkvalitet och ljusstyrka med en personlig bildguide. Dessutom kan du dela upp skärmen i 11 alternativ och snabbt starta din videosamtalsplattform, vilket gör det ännu bekvämare.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
*Ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen på LG.com
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.
Viktiga specifikationer
Display - Storlek [tum]
31.5
Display - Upplösning
6144 x 3456
Display - Paneltyp
IPS Black
Display - Bildförhållande
16:9
Display - Färgomfång (typ)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
450
Display - Krökning
-
Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
60
Mekanisk - Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Pivot
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
32U990A-S
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
31.5
Bildförhållande
16:9
Paneltyp
IPS Black
Upplösning
6144 x 3456
Pixelavstånd [mm]
0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm
Färgdjup (antal färger)
1.07B
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
450
Kontrastförhållande (typ)
2000:1
Färgomfång (typ)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Krökning
-
Färgomfång (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
60
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
360
Kontrastförhållande (Min.)
1400:1
Storlek [cm]
79.94
ANSLUTNING
Ljudingång
-
D-Sub
-
Inbyggd KVM
JA
DVI-D
-
HDMI
JA(1ea)
Daisy Chain
JA(6K/60Hz)
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
2.1 (UHBR 13.5 DSC)
Thunderbolt
JA(1 in/out)
USB-C
JA (1Up / 2Down)
Hörlursutgång
-
LAN (RJ-45)
-
Linje ut
-
Thunderbolt (strömförsörjning)
96W
USB nedströmsport
JA(USB-C/2ea/ver3.2 Gen2)
USB uppströms port
JA(via Thunderbolt/1ea, via USB-C/1ea)
USB-C (strömförsörjning)
-
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
-
Automatisk ljusstyrka
JA
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Färgkalibrerad i fabrik
JA
PIP
JA
PBP
2PBP
NVIDIA G-Sync™
-
Kalibrering av HW
Klar för hårdvarukalibrering
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Hårkors
-
Läsarläge
JA
FPS-räknare
-
VRR
-
Superupplösning+
JA
Dolby Vision™
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Mini-LED-teknik
-
Nano IPS™-teknik
JA (IPS Black)
Teknik för reducering av rörelseoskärpa
-
Överklockning
-
Användardefinierad nyckel
JA
Automatisk ingångsomkopplare
JA
Kamera
-
Mikrofon
-
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Lutning/Höjd/Pivot
Väggmonterbar [mm]
100 x 100
LJUD
Maxx ljud
-
Fyllig bas
-
Högtalare
5W x 2
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
937 X 183 X 490
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
718.4 X 582.3 X 198.2
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
718.4 X 413.5 X 26.5
Vikt vid leverans [kg]
14
Vikt med stativ [kg]
9.5
Vikt utan stativ [kg]
6
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 1,2 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Extern strömadapter
TILLBEHÖR
Displayport
JA(1ea)
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA(1ea)
Fjärrkontroll
-
Thunderbolt
JA(1 in/out)
USB A till B
-
USB-C
JA (1Up / 2Down)
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
JA
LG kalibreringsstudio (True Color Pro)
JA
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
Det säger andra
Våra rekommendationer
Produkt-registrering
Du får snabbare support om du registrerar din produkt.
Produkt-support
Hitta handbok, felsökning och garanti för din LG-produkt.
Beställnings-support
Spåra din beställning och läs vanliga frågor om beställningar.
Reparations-begäran
Gör bekvämt reparationsbegäran online.
LiveChatt
Chatta med LG:s produktexperter för shoppinghjälp, rabatter och erbjudanden i realtid
Chatta med LG service support med den mest populära meddelandetjänsten
Skicka e-post till oss
Skicka e-post till LG service support
Ring oss
Tala direkt med våra supportrepresentanter.