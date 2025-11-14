About Cookies on This Site

LG 32" UltraFine™evo 6K Nano IPS Black med Thunderbolt™ 5
20250731101139_32U990A_EU (E).pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 32" UltraFine™evo 6K Nano IPS Black med Thunderbolt™ 5

20250731101139_32U990A_EU (E).pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 32" UltraFine™evo 6K Nano IPS Black med Thunderbolt™ 5

32U990A-S
front view with height extended
front view
15 degree side view with tilted screen
pivot screen front view
90 degree side view with height extended
90 degree side view
90 degree side view with tilted screen
top view
rear view
rear view with stand disassembled
stand close-up
USP card: 6K with 224ppi. A wider workspace, clarity in detail
USP card: Professional display. Professional performance.
USP card: Next-gen compatibility, powered by Thunderbolt™ 5
USP card: Full port selection a powerful hub — works both Mac and PC
Huvudfunktioner

  • 32-tums 6K-upplösning (6 144 x 3 456)
  • Thunderbolt™ 5 x2, DP 2.1 x1, HDMI 2.1 x1, USB-C ner x2, USB-C upp x1
  • VESA DisplayHDR™ 600
  • DCI-P3 98 %(typ), Adobe RGB 99,5 %, äkta 10-bitars färgdjup
  • Kontrastförhållande på 2000:1
  • TÜV Rheinland Eye Comfort-certifiering
Mer
Skärm KompatibilitetAnvändbarhet
LG UltraFine™ evo 32U990A product image with its logo and awards logos below

LG UltraFine™ evo 32U990A product image with its logo and awards logos below

Den första 6K Thunderbolt™ 5-skärmen någonsin

LG UltraFine™ evo 32U990A product image with its logo and awards logos below

LG UltraFine™ evo 32U990A product image with its logo and awards logos below

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

CES Innovation Awards-logotyp

CES Innovation Awards – vinnare

I kringutrustning och komponenter för datorer 2025

Red Dot Design Award-logotyp

Red Dot Design Award 2025

Vinnare av produktdesign på Red Dot Design Award 2025

6 different images with text implying UltraFine's key features

6 different images with text implying UltraFine's key features

No images included

6K med 224 ppi. En bredare arbetsyta, klarhet i detalj

6K-skärmen (6 144 x 3 456, 224 ppi) ger upp till 156 % fler pixlar än standard 4K UHD (3 840 x 2 160), vilket ger ytterligare skärmutrymme för att hantera flera uppgifter samtidigt. Du kan arbeta med filer i full 4K i dess ursprungliga upplösning samtidigt som du har ytterligare arbetsyta för tidslinjer, verktygsfält och andra kreativa verktyg. Dess ultrahöga 224 ppi (pixlar per tum) ger nästan originalklarhet och exakta detaljer, vilket säkerställer större noggrannhet för professionella kreatörer.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

1) Nano IPS är en avancerad IPS-teknik som använder nanometerstora partiklar på skärmens LED.

2) 6K-upplösning (6 144 x 3 456) ger 21 233 664 pixlar, vilket är cirka 21,23 miljoner, vilket ger 156 % mer detaljer jämfört med 4K UHD-upplösning (3 840 x 2 160) med 8 294 400 pixlar.

Professionell skärm.Professionell prestanda.

En högpresterande skärm skräddarsydd för krävande professionella arbetsflöden som levererar exakt färgnoggrannhet, expansivt visuellt utrymme och sömlös kompatibilitet som stödjer videoredigerare, fotografer, 3D-artister, AI-skapare och webbdesigners samtidigt som produktiviteten maximeras för varje uppgift.

2 identical UltraFine monitors with images on them are placed in a dark studio.

2 identical UltraFine monitors with images on them are placed in a dark studio.

5 images showing various creative workers working on UltraFine monitors using various tools.

5 images showing various creative workers working on UltraFine monitors using various tools.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Nästa generations kompatibilitet, driven av Thunderbolt™ 5

Förbättra ditt arbetsflöde med Thunderbolt™ 5 på 6K-skärmar. Thunderbolt™ 5 säkerställer nästa generations kompatibilitet med sömlöst stöd för viktiga arbetsflöden med 2x snabbare** överföring, 6K-kedjekoppling och DisplayPort 2.1-bandbredd. Den ger kreatörer, redaktörer och AI-artister enkel anslutning och flerprogramskörning med robust prestanda och skalbarhet. Dessutom har den 96 W strömförsörjning för snabb, pålitlig laddning för förbättrad produktivitet. Det är allt du behöver för att skapa ett framtidsanpassat arbetsflöde med maximal effektivitet.

2x Faster* Transfer

2x snabbare** överföring

(Upp till 80 Gbps)

96W Power Delivery

6K-kedjekoppling

5K2K Display

96 W strömförsörjning

Two identical UltraFine monitors are placed with program screens on them beside a laptop PC and a storage, connected with cables showing its multi-connectivity.

Two identical UltraFine monitors are placed with program screens on them beside a laptop PC and a storage, connected with cables showing its multi-connectivity.

*För att det ska fungera korrekt måste Thunderbolt 5-kabeln som ingår i paketet ansluta Thunderbolt 5-porten till skärmen.

*För att komma åt alla funktioner, inklusive 96 W laddning och 6 144 x 3 456 upplösning måste din enhet stödja Thunderbolt 5 eller USB-C med DisplayPort 2.1.

*DP-, HDMI-, USB-C-, och Thunderbolt-kablar ingår i paketet.

*Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc, registrerat i USA och andra länder och regioner.

*DP x1-, HDMI x1-, USB-C x1-, strömkabel x1- och Thunderbolt x1-kablar ingår i paketet.

*Kedjekopplingsfunktionalitet, upplösning och uppdateringsfrekvens kan vara begränsat beroende på de anslutna Mac-datorernas och PC-datorernas prestanda.

**Thunderbolt™ 5 stöder skärmbandbredd upp till 120 Gbps (enväg) och ger upp till 2x snabbare prestanda jämfört med Thunderbolt™ 4.  Thunderbolt™ 5-prestanda baseras på Intels officiella specifikationer. 

Mer information finns på Intels officiella webbplats.

※ Obs! ※

 

Windows: Skärmen kanske inte fungerar korrekt beroende på Intel-processor och Windows OS-version.

*Minimikrav: Intel 12:e generationen eller senare, Windows 11 eller senare.

 

macOS: Displayen kanske inte fungerar korrekt på icke-Apple Silicon-enheter beroende på macOS-version.

*Minimikrav: macOS Sequoia (version 15) eller senare.

Close-up image of UltraFine monitor's ports to show the various cable connectivity it has.

Fullt portval för ett kraftfullt nav – fungerar med både Mac-datorer och PC-datorer

LG UltraFine evo 6K-skärmen är kompatibel med Mac- och PC-datorer och du kan ansluta fritt till ett komplett urval av enheter genom dess kompletta portalternativ, vilket gör den till ett kraftfullt nav.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*DP x1-, HDMI x1-, USB-C x1-, strömkabel x1- och Thunderbolt x1-kablar ingår i paketet.

*Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc, registrerat i USA och andra länder och regioner. Denna produkt är inte en Apple-ansluten produkt och tillhandahåller inga Apple-tjänster eller garantier.

Front view of UltraFine monitor with a colorful image in it showing how color is shown accurately on it. Below VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600 logo places.

Varje färgnyans, fullt utnyttjad

VESA DisplayHDR™ 600 erbjuder ljusstarka höjdpunkter, djupa skuggor och exakt färgåtergivning för proffskreatörer. Det förbättrar texturer, element och naturligt samspel mellan ljus och skugga.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Professionell färghantering, pixel för pixel

Ger Adobe RGB 99,5 % och DCI-P3 98 % (Typ.) täckning för ett bredare och mer exakt färgintervall än vanliga sRGB-skärmar. Verkligt 10-bitars djup fångar varje nyans med smidiga, sömlösa övergångar, vilket gör den idealisk för HDR och högupplöst, precisionskrävande kreativt arbete.

A full-size screen image with designing program showing vibrant colors.

Adobe RGB logo

Mer än 99,5 % av Adobe RGB

Adobe RGB är en allmänt använd färgrymd i tryckrelaterade arbetsflöden, vilket gör det möjligt för skapare att verifiera färgnoggrannheten över både digitala och tryckta medier på en enda skärm.

DCI-P3 98% logo

DCI-P3 98 %

Exakt och livfull färgrymd perfekt för videoredigering och färggradering.

Real 10-bit Colour logo

Verkligt 10-bitars färgdjup

Verkligt 10-bitars färgdjup ger exakt och detaljerad färgåtergivning för högupplöst och HDR-innehåll utan att förlita sig på simulerade 8-bitars + FRC-metoder.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Ljusstyrka: 450 nits (Typ.). Färgrymd: DCI-P3 98 % (Typ.)

*Nano IPS är en avancerad IPS-teknik som använder nanometerstora partiklar på skärmens LED.

A black&white image of a mountain with 1000:1 contrast ratio to show its black color expression compared to that of 2000:1 contrast ratio.

Kontrast 2000:1

A black&white image of a mountain with 2000:1 contrast ratio to show deeper black color than 1000:1 ratio.

Kontrast 1000:1

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Nano IPS är en avancerad IPS-teknik som använder nanometerstora partiklar på skärmens LED.

Kontrast 2000:1

Eftersom kontrastförhållandet påverkar exakt färgåtergivning förbättrar Nano IPS Black kontrastförhållandet från standard IPS 1000:1 till 2000:1 vilket ger livfulla färger och skarpare detaljer i föremål, skuggor och bakgrunder. Upplev djupare svärta och fylligare skuggor som förblir konsekventa i färguttryck på skärmen från kant till kant, och en ökad känsla av realism som förmedlar dina visuella resultat på ett naturligt sätt.

Ögonkomfort, certifierad av TÜV Rheinland

Med TÜV Rheinland Eye Comfort-certifiering hjälper UltraFine evo 6K till att minska blått ljus för att ge en bekväm tittarupplevelse utan ansträngda ögon, 

även under långa arbetspass eller lång mediekonsumtion.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen.

*TÜV Rheinland certifierings-ID (Low Blue Light – hårdvarulösning): 1111305154

No images included

Slimmat stativ, maximal justerbarhet

Den praktiskt taget kantlösa 4-sidiga designen förbättrar omslutningen medan det smala och minimalistiska L-stativet upprätthåller en ren, organiserad arbetsyta. Designen är förfinad ur varje vinkel och integrerar visuell klarhet med ergonomisk flexibilitet. Skärmen möjliggör lutnings-, vridnings- och höjdjusteringar och roterar 90° i endera riktning för stående läge, vilket gör den lämplig för visning av långa dokument, kodning eller surfning på nätet.

Virtually 4-sided Borderless Design

4-sidig praktiskt taget kantlös design

Tilt

Lutning

'-5° ~ 20°

Height

Höjd

60mm

Pivot

Vridning

90°

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Växla snabbt för skapande

LG Switch-appen optimerar din skärm för både arbete och nöje. Anpassa enkelt önskad bildkvalitet och ljusstyrka med en personlig bildguide. Dessutom kan du dela upp skärmen i 11 alternativ och snabbt starta din videosamtalsplattform, vilket gör det ännu bekvämare.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

*Ladda ner den senaste versionen av LG Switch-appen på LG.com

A UltraFine monitor is placed in a virtual space with soundwaves coming from the bottom part of the monitor moving forward. On the screen a woman in a red-space-suit is facing forward.

Bekvämt inbyggt ljud för arbete och nöje

2 inbyggda 5 W-högtalare ger tydligt ljud för spel, videosamtal och filmer så att du kan fortsätta att vara som uppslukad utan behov av externa högtalare.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användarupplevelsen.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    31.5

  • Display - Upplösning

    6144 x 3456

  • Display - Paneltyp

    IPS Black

  • Display - Bildförhållande

    16:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    450

  • Display - Krökning

    -

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    60

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Pivot

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    32U990A-S

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    31.5

  • Bildförhållande

    16:9

  • Paneltyp

    IPS Black

  • Upplösning

    6144 x 3456

  • Pixelavstånd [mm]

    0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm

  • Färgdjup (antal färger)

    1.07B

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    450

  • Kontrastförhållande (typ)

    2000:1

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Krökning

    -

  • Färgomfång (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    60

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    360

  • Kontrastförhållande (Min.)

    1400:1

  • Storlek [cm]

    79.94

ANSLUTNING

  • Ljudingång

    -

  • D-Sub

    -

  • Inbyggd KVM

    JA

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(1ea)

  • Daisy Chain

    JA(6K/60Hz)

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    2.1 (UHBR 13.5 DSC)

  • Thunderbolt

    JA(1 in/out)

  • USB-C

    JA (1Up / 2Down)

  • Hörlursutgång

    -

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Linje ut

    -

  • Thunderbolt (strömförsörjning)

    96W

  • USB nedströmsport

    JA(USB-C/2ea/ver3.2 Gen2)

  • USB uppströms port

    JA(via Thunderbolt/1ea, via USB-C/1ea)

  • USB-C (strömförsörjning)

    -

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    -

  • Automatisk ljusstyrka

    JA

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    JA

  • PIP

    JA

  • PBP

    2PBP

  • NVIDIA G-Sync™

    -

  • Kalibrering av HW

    Klar för hårdvarukalibrering

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Hårkors

    -

  • Läsarläge

    JA

  • FPS-räknare

    -

  • VRR

    -

  • Superupplösning+

    JA

  • Dolby Vision™

    -

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Mini-LED-teknik

    -

  • Nano IPS™-teknik

    JA (IPS Black)

  • Teknik för reducering av rörelseoskärpa

    -

  • Överklockning

    -

  • Användardefinierad nyckel

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    JA

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Lutning/Höjd/Pivot

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100

LJUD

  • Maxx ljud

    -

  • Fyllig bas

    -

  • Högtalare

    5W x 2

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    937 X 183 X 490

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    718.4 X 582.3 X 198.2

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    718.4 X 413.5 X 26.5

  • Vikt vid leverans [kg]

    14

  • Vikt med stativ [kg]

    9.5

  • Vikt utan stativ [kg]

    6

KRAFT

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 1,2 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Extern strömadapter

TILLBEHÖR

  • Displayport

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(1ea)

  • Fjärrkontroll

    -

  • Thunderbolt

    JA(1 in/out)

  • USB A till B

    -

  • USB-C

    JA (1Up / 2Down)

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    JA

  • LG kalibreringsstudio (True Color Pro)

    JA

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

