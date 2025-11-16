We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 49" UltraWide™ Dual QHD (5120 x 1440) Böjd Nano IPS-skärm vid 144Hz
49U950A-W
49-tums Dual QHD böjd skärm vid 144Hz
UltraWide Dual QHD (5120 x 1440)
Större. Skarpare. Bredare.
Upplev kraften hos två QHD-skärmar sömlöst kombinerade till en 49-tumsskärm. Vår 49-tums UltraWide 32:9 Dual QHD-skärm (5120 x 1440) ger samma skärmutrymme som två 27-tums 16:9 QHD-skärmar i en enda, expansiv vy. Med ca 70 % fler pixlar än 32:9 Full HD-upplösning (3840 x 1080) ger den överlägsen klarhet och detaljrikedom.
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Förstklassig bildkvalitet
Precision i varje pixel, briljans ur varje vinkel.
Njut av professionell färgnoggrannhet och konsekvent klarhet över ett brett betraktningsområde.
USB Type-C™ med 90 W strömtillförsel
Allt-i-ett USB-C-anslutbarhet
USB Type-C™-porten möjliggör visning, dataöverföring och laddning av bärbara datorer – allt via en enda kabel. Med upp till 90 W strömtillförsel kan den ladda en ansluten bärbar dator samtidigt som bildskärmen strömsätts.
Stereohögtalare med fyllig bas
Uppslukande ljud utan extra högtalare
The monitor features built-in 10W × 2 stereo speakers, delivering immersive audio for movies, music, and other multimedia content, and also supporting clear voice communication for video and conference calls without the need for external speakers.
49 tum med 144 Hz uppdateringsfrekvens
Gå bredare. Spela snabbare.
Den expansiva 49-tumsskärmen med DQHD-upplösning (5120 x 1440) erbjuder ett ultrabrett synfält som är perfekt för uppslukande spel. Nano IPS-teknik och upp till 144Hz uppdateringsfrekvens ger livfulla färger och mjuka rörelser i varje spelögonblick.
Snabb skärm, smidigt spel
Njut av en smidig och stabil spelupplevelse med en uppdateringsfrekvens på 144Hz, NVIDIA G-SYNC®-kompatibilitet, AMD FreeSync™ och olika supportfunktioner i spelet.
Split-screen image comparing screen tearing and stutter on the left with smooth, clear gameplay on the right, showing the effect of adaptive sync and high refresh rate
Dubbel styrenhet (KVM-switch)
Styr flera enheter med en enda bildskärm
Arbeta sömlöst på två datorer med en skärm, ett tangentbord och en mus – dra och släpp bara filer med den dubbla styrenheten.
1ms MBR
Klar rörelse med 1ms MBR
1ms MBR minskar rörelseoskärpa och spökbilder och ger mjukare spel och tydligare bilder i snabba scener.
Byggd för komfort, utformad för produktivitet
Adaptiv ljusstyrka
Justerar automatiskt skärmens ljusstyrka baserat på omgivande ljus med hjälp av en inbyggd sensor, vilket kan bidra till att minska belastningen på ögonen och förbättra ögonkomforten.
Live colour low blue light
LG:s Live Color Low Blue Light med certifieringen TÜV Rheinland Display skyddar dina ögon mot blått ljus genom att kombinera RGB-anpassningar i hårdvara och mjukvara samtidigt som intensiv färgkvalitet upprätthålls.
*TÜV Rheinland certifiering (Low Blue Light – hårdvarulösning) 1111255356
Elegant stativ med en tunn bas
Rent och prydligt med elegant stativ
Ett elegant L-format stativ utformat för ergonomisk komfort och effektivt utnyttjande av utrymme, vilket ger en bekväm användarupplevelse och en ren och prydlig arbetsyta. Den möjliggör höjd-, lutnings- och svängjusteringar och är kompatibel med 100 x 100 VESA väggmontering.
Viktiga specifikationer
Display - Storlek [tum]
49
Display - Upplösning
5120 x 1440
Display - Paneltyp
IPS
Display - Bildförhållande
32:9
Display - Färgomfång (typ)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Display - Krökning
3800R
Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
144
Mekanisk - Justering av bildskärmens position
Lutning/höjd/svängning
Alla specifikationer
INFORMATION
Produktnamn
UltraWide
År
Y25
DISPLAY
Storlek [tum]
49
Bildförhållande
32:9
Paneltyp
IPS
Upplösning
5120 x 1440
Pixelavstånd [mm]
0.234 x 0.234 mm
Färgdjup (antal färger)
16.7M
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Kontrastförhållande (typ)
1000:1
Färgomfång (typ)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Krökning
3800R
Färgomfång (Min.)
DCI-P3 90% (CIE 1976)
Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]
144
Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Kontrastförhållande (Min.)
700:1
Storlek [cm]
124.46cm
ANSLUTNING
Ljudingång
-
D-Sub
-
Inbyggd KVM
JA
DVI-D
-
HDMI
JA(2ea)
Daisy Chain
NEJ
DisplayPort
JA(1ea)
DP-version
1.4
Thunderbolt
-
USB-C
JA(1ea)
Hörlursutgång
3-polig (endast ljud)
LAN (RJ-45)
-
Linje ut
-
Mikrofoningång
-
SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)
-
Thunderbolt (strömförsörjning)
-
USB nedströmsport
JA(2ea/ver3.0)
USB uppströms port
JA(1ea/ver2.0)
USB-C (strömförsörjning)
90W
FUNKTIONER
HDR 10
JA
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Automatisk ljusstyrka
JA
Färgsvaghet
JA
Smart energibesparing
JA
Färgkalibrerad i fabrik
JA
PIP
JA
PBP
JA (2PBP)
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC-kompatibel
Kalibrering av HW
-
Dynamisk synkronisering av åtgärder
JA
Stabilisator för svart
JA
Hårkors
JA
Läsarläge
JA
FPS-räknare
-
VRR
JA
Superupplösning+
JA
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Mini-LED-teknik
-
Teknik för reducering av rörelseoskärpa
-
Överklockning
-
Användardefinierad nyckel
JA
Automatisk ingångsomkopplare
NEJ
Kamera
-
Mikrofon
-
MEKANISK
Justering av bildskärmens position
Lutning/höjd/svängning
Väggmonterbar [mm]
100 x 100
LJUD
Maxx ljud
-
Fyllig bas
JA
Högtalare
10W x 2
MÅTT/VIKTER
Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]
1330 x 298 x 490 mm
Dimension med stativ (B x H x D) [mm]
1215.1 x 598.2 x 260.0 mm
Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]
1215.1 x 365.7 x 114.2 mm
Vikt vid leverans [kg]
22.0 kg
Vikt med stativ [kg]
17.3 kg
Vikt utan stativ [kg]
12.6 kg
KRAFT
Strömförbrukning (viloläge)
Mindre än 0,5 W
Strömförbrukning (DC av)
Mindre än 0,3 W
AC-ingång
100~240V (50/60Hz)
Typ av
Inbyggd strömförsörjning
TILLBEHÖR
Displayport
JA(1ea)
DVI-D
-
D-Sub
-
HDMI
JA(2ea)
Fjärrkontroll
-
Thunderbolt
-
USB A till B
-
USB-C
JA(1ea)
SW-TILLÄMPNING
Dubbel kontrollenhet
JA
LG kalibreringsstudio (True Color Pro)
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
