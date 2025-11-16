LG 49" UltraWide™ Dual QHD (5120 x 1440) Böjd Nano IPS-skärm vid 144Hz

*Antalet spår och klipp som visas kan variera beroende på dina inställningar.

*Stativ och fästen för vertikal montering ingår inte i förpackningen och måste köpas separat.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Stativet för dubbla skärmar visas endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten. Det säljs separat.