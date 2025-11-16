About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG 49" UltraWide™ Dual QHD (5120 x 1440) Böjd Nano IPS-skärm vid 144Hz
49U950A EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 49" UltraWide™ Dual QHD (5120 x 1440) Böjd Nano IPS-skärm vid 144Hz

49U950A EU.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

LG 49" UltraWide™ Dual QHD (5120 x 1440) Böjd Nano IPS-skärm vid 144Hz

49U950A-W
Front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Front view
Tilted -15 degree side view
Tilted -15 degree side view with ports cover open
Left side view
Right side view
Top view
Rear view
Rear left view
Rear right view
Rear close-up view
Side ports view
Rear I/O ports view
Front view
-15 degree side view
+15 degree side view
Front view
Tilted -15 degree side view
Tilted -15 degree side view with ports cover open
Left side view
Right side view
Top view
Rear view
Rear left view
Rear right view
Rear close-up view
Side ports view
Rear I/O ports view

Huvudfunktioner

  • 49-tums 21:9 DQHD (5120 x 1440) böjd Nano IPS-skärm
  • 144 Hz uppdateringsfrekvens, 1 ms MBR
  • sRGB 98% (typ.), in de fabriek gekalibreerde kleuren
  • 400nits (Typ.) helderheid / VESA DisplayHDR™ 400
  • 2 x 10W stereoluidsprekers met Rich Bass
  • Black Stabilizer, DAS, spelläge, hårkors
Mer
Fantastiska bilderBekväma funktionerDen ultimata spelupplevelsenFörbättrad komfort
LG UltraWide Monitor logo.

49-tums Dual QHD böjd skärm vid 144Hz

A modern home office setup featuring a large ultra-wide LG monitor displaying data dashboards and graphs, with a wireless keyboard and mouse on a wooden desk.

A modern home office setup featuring a large ultra-wide LG monitor displaying data dashboards and graphs, with a wireless keyboard and mouse on a wooden desk.

A modern home office setup featuring a large ultra-wide LG monitor displaying data dashboards and graphs, with a wireless keyboard and mouse on a wooden desk.

49-tums DQHD
Nano IPS
med böjd

Fast-paced gaming scene demonstrating smooth, tear-free motion on the LG UltraWide monitor with 144Hz certified refresh rate

144Hz-certifierad jämn uppspelning

Colourful sci-fi astronaut scene showcasing vivid clarity with DisplayHDR 400 on the LG UltraWide monitor.

Intensiv klarhet med DisplayHDR™ 400

A USB Type-C cable connected between a laptop and an ultra-wide LG monitor displaying a video editing interface, with a close-up showing the USB-C port on the monitor.

Allt-i-ett USB-C-anslutbarhet

Visual graphic highlighting immersive sound with dual 10W speakers and rich bass performance.

Uppslukande ljud
Fyllig bas 10 W x 2

UltraWide Dual QHD (5120 x 1440)

Större. Skarpare. Bredare.

Upplev kraften hos två QHD-skärmar sömlöst kombinerade till en 49-tumsskärm. Vår 49-tums UltraWide 32:9 Dual QHD-skärm (5120 x 1440) ger samma skärmutrymme som två 27-tums 16:9 QHD-skärmar i en enda, expansiv vy. Med ca 70 % fler pixlar än 32:9 Full HD-upplösning (3840 x 1080) ger den överlägsen klarhet och detaljrikedom.

Comparison image showing a 49" 32:9 ultra-wide monitor versus a 34" 21:9 display, illustrating the extended horizontal workspace. The screen displays creative applications side-by-side.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*För vissa Mac-modeller med grafikkort från Intel stöds inte den maximala upplösningen vid anslutning via USB-C.

*Antalet spår och klipp som visas kan variera beroende på dina inställningar.

*Stativ och fästen för vertikal montering ingår inte i förpackningen och måste köpas separat.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Stativet för dubbla skärmar visas endast i illustrativt syfte och kan skilja sig från den faktiska produkten. Det säljs separat.

Förstklassig bildkvalitet

Precision i varje pixel, briljans ur varje vinkel.

Njut av professionell färgnoggrannhet och konsekvent klarhet över ett brett betraktningsområde.

Nano IPS™-skärm

LG Nano IPS™-skärmen har en enastående färgnoggrannhet med bred betraktningsvinkel.

DCI-P3 98 %

Med 98 % täckning av DCI-P3-spektrumet är den en utmärkt lösning för exakt färgvisning.

VESA Display HDR™ 400

HDR 400 (high dynamic range) stödjer specifika färg- och ljusnivåer.

Färgkalibrerad

Ensures precise and consistent colour reproduction.

LG UltraWide curved monitor displaying a vivid sci-fi astronaut image in a photo editing interface, emphasizing vibrant colours and high resolution.

LG UltraWide curved monitor displaying a vivid sci-fi astronaut image in a photo editing interface, emphasizing vibrant colours and high resolution.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

USB Type-C™ med 90 W strömtillförsel

Allt-i-ett USB-C-anslutbarhet

USB Type-C™-porten möjliggör visning, dataöverföring och laddning av bärbara datorer – allt via en enda kabel. Med upp till 90 W strömtillförsel kan den ladda en ansluten bärbar dator samtidigt som bildskärmen strömsätts.

A monitor connected to a laptop via a single USB Type-C cable with 90W power delivery, supporting display, data transfer, and charging. Visual emphasizes all-in-one connectivity with a clean desktop setup.

A monitor connected to a laptop via a single USB Type-C cable with 90W power delivery, supporting display, data transfer, and charging. Visual emphasizes all-in-one connectivity with a clean desktop setup.

*För att det ska fungera korrekt krävs det att USB Type-C™-kabeln som ingår i paketet används för att ansluta USB Type-C™-porten till skärmen.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Stereohögtalare med fyllig bas

Uppslukande ljud utan extra högtalare

The monitor features built-in 10W × 2 stereo speakers, delivering immersive audio for movies, music, and other multimedia content, and also supporting clear voice communication for video and conference calls without the need for external speakers.

A looping video shows two scenes demonstrating the monitor’s built-in speakers: one with a cinematic dragon scene for immersive multimedia audio, and another with a video conference call interface, emphasizing clear voice communication without external speakers. Surrounding sound waves visually represent the stereo output.

A looping video shows two scenes demonstrating the monitor’s built-in speakers: one with a cinematic dragon scene for immersive multimedia audio, and another with a video conference call interface, emphasizing clear voice communication without external speakers. Surrounding sound waves visually represent the stereo output.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

49 tum med 144 Hz uppdateringsfrekvens

Gå bredare. Spela snabbare.

Den expansiva 49-tumsskärmen med DQHD-upplösning (5120 x 1440) erbjuder ett ultrabrett synfält som är perfekt för uppslukande spel. Nano IPS-teknik och upp till 144Hz uppdateringsfrekvens ger livfulla färger och mjuka rörelser i varje spelögonblick.

Comparison showing expanded field of view with DQHD 5120×1440 resolution. Top: standard view with visible bezels; Bottom: ultra-wide immersive view without bezel interruption.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Snabb skärm, smidigt spel

Njut av en smidig och stabil spelupplevelse med en uppdateringsfrekvens på 144Hz, NVIDIA G-SYNC®-kompatibilitet, AMD FreeSync™ och olika supportfunktioner i spelet.

Logos of NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, and AMD FreeSync Premium Pro.

Split-screen image comparing screen tearing and stutter on the left with smooth, clear gameplay on the right, showing the effect of adaptive sync and high refresh rate

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Dubbel styrenhet (KVM-switch)

Styr flera enheter med en enda bildskärm

Arbeta sömlöst på två datorer med en skärm, ett tangentbord och en mus – dra och släpp bara filer med den dubbla styrenheten.

*USB-C-, HDMI- och DP-kablar ingår i paketet.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

1ms MBR

Klar rörelse med 1ms MBR

1ms MBR minskar rörelseoskärpa och spökbilder och ger mjukare spel och tydligare bilder i snabba scener.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen och kan skilja sig från den faktiska användningen.

*För att ladda ner den senaste LG Switch-appen, sök efter 49U950A i supportmenyn på LG.com.

Byggd för komfort, utformad för produktivitet

Adaptiv ljusstyrka

Justerar automatiskt skärmens ljusstyrka baserat på omgivande ljus med hjälp av en inbyggd sensor, vilket kan bidra till att minska belastningen på ögonen och förbättra ögonkomforten.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionen. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Live colour low blue light

LG:s Live Color Low Blue Light med certifieringen TÜV Rheinland Display skyddar dina ögon mot blått ljus genom att kombinera RGB-anpassningar i hårdvara och mjukvara samtidigt som intensiv färgkvalitet upprätthålls.

*TÜV Rheinland certifiering (Low Blue Light – hårdvarulösning) 1111255356

Elegant stativ med en tunn bas

Rent och prydligt med elegant stativ

Ett elegant L-format stativ utformat för ergonomisk komfort och effektivt utnyttjande av utrymme, vilket ger en bekväm användarupplevelse och en ren och prydlig arbetsyta. Den möjliggör höjd-, lutnings- och svängjusteringar och är kompatibel med 100 x 100 VESA väggmontering.

Swivel adjustable icon.
Svängningsfunktion
Tilt adjustable icon.
Lutning
Height adjustable icon.
Höjd
Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Display - Storlek [tum]

    49

  • Display - Upplösning

    5120 x 1440

  • Display - Paneltyp

    IPS

  • Display - Bildförhållande

    32:9

  • Display - Färgomfång (typ)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Display - Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Display - Krökning

    3800R

  • Display - Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    144

  • Mekanisk - Justering av bildskärmens position

    Lutning/höjd/svängning

Alla specifikationer

INFORMATION

  • Produktnamn

    UltraWide

  • År

    Y25

DISPLAY

  • Storlek [tum]

    49

  • Bildförhållande

    32:9

  • Paneltyp

    IPS

  • Upplösning

    5120 x 1440

  • Pixelavstånd [mm]

    0.234 x 0.234 mm

  • Färgdjup (antal färger)

    16.7M

  • Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Kontrastförhållande (typ)

    1000:1

  • Färgomfång (typ)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Krökning

    3800R

  • Färgomfång (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE 1976)

  • Uppdateringsfrekvens (Max.) [Hz]

    144

  • Ljusstyrka (Min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Kontrastförhållande (Min.)

    700:1

  • Storlek [cm]

    124.46cm

ANSLUTNING

  • Ljudingång

    -

  • D-Sub

    -

  • Inbyggd KVM

    JA

  • DVI-D

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Daisy Chain

    NEJ

  • DisplayPort

    JA(1ea)

  • DP-version

    1.4

  • Thunderbolt

    -

  • USB-C

    JA(1ea)

  • Hörlursutgång

    3-polig (endast ljud)

  • LAN (RJ-45)

    -

  • Linje ut

    -

  • Mikrofoningång

    -

  • SPDIF-utgång (optisk digital ljudutgång)

    -

  • Thunderbolt (strömförsörjning)

    -

  • USB nedströmsport

    JA(2ea/ver3.0)

  • USB uppströms port

    JA(1ea/ver2.0)

  • USB-C (strömförsörjning)

    90W

FUNKTIONER

  • HDR 10

    JA

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Automatisk ljusstyrka

    JA

  • Färgsvaghet

    JA

  • Smart energibesparing

    JA

  • Färgkalibrerad i fabrik

    JA

  • PIP

    JA

  • PBP

    JA (2PBP)

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC-kompatibel

  • Kalibrering av HW

    -

  • Dynamisk synkronisering av åtgärder

    JA

  • Stabilisator för svart

    JA

  • Hårkors

    JA

  • Läsarläge

    JA

  • FPS-räknare

    -

  • VRR

    JA

  • Superupplösning+

    JA

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Mini-LED-teknik

    -

  • Teknik för reducering av rörelseoskärpa

    -

  • Överklockning

    -

  • Användardefinierad nyckel

    JA

  • Automatisk ingångsomkopplare

    NEJ

  • Kamera

    -

  • Mikrofon

    -

MEKANISK

  • Justering av bildskärmens position

    Lutning/höjd/svängning

  • Väggmonterbar [mm]

    100 x 100

LJUD

  • Maxx ljud

    -

  • Fyllig bas

    JA

  • Högtalare

    10W x 2

MÅTT/VIKTER

  • Dimension vid leverans (B x H x D) [mm]

    1330 x 298 x 490 mm

  • Dimension med stativ (B x H x D) [mm]

    1215.1 x 598.2 x 260.0 mm

  • Dimension utan stativ (B x H x D) [mm]

    1215.1 x 365.7 x 114.2 mm

  • Vikt vid leverans [kg]

    22.0 kg

  • Vikt med stativ [kg]

    17.3 kg

  • Vikt utan stativ [kg]

    12.6 kg

KRAFT

  • Strömförbrukning (viloläge)

    Mindre än 0,5 W

  • Strömförbrukning (DC av)

    Mindre än 0,3 W

  • AC-ingång

    100~240V (50/60Hz)

  • Typ av

    Inbyggd strömförsörjning

TILLBEHÖR

  • Displayport

    JA(1ea)

  • DVI-D

    -

  • D-Sub

    -

  • HDMI

    JA(2ea)

  • Fjärrkontroll

    -

  • Thunderbolt

    -

  • USB A till B

    -

  • USB-C

    JA(1ea)

SW-TILLÄMPNING

  • Dubbel kontrollenhet

    JA

  • LG kalibreringsstudio (True Color Pro)

    -

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    -

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

Det säger andra

Våra rekommendationer

Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 