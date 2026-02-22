LG CineBeam Q Mini 4K UHD bärbar projektor, hemma eller utomhus
*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
*Baserat på interna tester har ljusstyrkan uppgraderats från 500 till 600 ANSI lumens jämfört med den tidigare CineBeam Q-modellen (HU710PB).
Var filmisk överallt
Njut av en bioupplevelse av hög kvalitet var som helst med vår kompakta men helt färdiga projektor.
Lika kompakt som alltid. Skarpare än någonsin.
Dess 4K UHD-upplösning ger skarpa detaljer och verklighetstrogen klarhet, även på en stor 120-tums skärm. Njut av livfulla färger och djup kontrast med en DCI-P3 154 %-färgskala och ett kontrastförhållande på 450 000:1 som skapar en uppslukande tittarupplevelse – nu 20 % ljusare än den tidigare CineBeam Q.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*Skärmstorleken kan variera beroende på projektionsavstånd.
*Om det finns hinder som hörn eller ojämna ytor kanske den här funktionen inte fungerar korrekt.
*Ovanstående siffror baseras på ”Ljusaste läge” och kan variera beroende på din miljö.
*Siffrorna för uppmätta färgskalevärden kommer från interna tester och kan variera beroende på din miljö.
20 % ljusare vy nu
Med en ljusstyrka på 600 ANSI lumens ger CineBeam Q nu en 20 % ljusare vy**, vilket gör varje scen mer fängslande än någonsin.
Se hela färgspektrumet
Med en bred färgskala på 154 % DCI-P3 (totalt) ger CineBeam Q en exakt och livfull färgåtergivning.
Fylliga färger som drivs av trippellaser
RGB Laser ger fylliga färger och hög ljusstyrka för mer uppslukande tittarupplevelse.
*RGB Laser erbjuder en separat ljuskälla för rött, grönt och blått.
Djup svärta för fylligare detaljer
Vårt kontrastförhållande på 450 000:1 lyfter fram tydliga detaljer och djup svärta, vilket förbättrar livfullheten i varje scen.
Minimal Q-design
Denna kompakta och lätta projektor är fullpackad med kraftfull prestanda. Den minimala designen gör den enkel att flytta och den smälter sömlöst in i alla utrymmen.
Enkel hantering
CineBeam Q är bärbar och mångsidig och har ett roterande handtag som också fungerar som stativ. Den innovativa designen gör den lätt att bära med sig och underlättar projektionen. Med ett handtag som kan roteras i 360 grader kan du avnjuta innehåll med 4K-upplösning på alla ytor – väggar, skärmar eller till och med tak.
Enkel start, fantastisk vy
Inget krångel. Med smarta funktioner som anpassar sig till ditt utrymme säkerställer CineBeam Q en snabb och enkel installation varje gång.
Automatisk skärmjustering
Skärminställningen är snabbare och enklare än någonsin. CineBeam Q justerar automatiskt fokus och keystone.
Skärmskalning/förskjutning
Justera enkelt skärmstorlek och position så att det passar din vägg.
Väggfärgjustering
Välj mellan 8 olika färgförinställningar för att matcha färgen på väggen för den mest optimerade skärminställningen.
*Om det finns hinder som hörn eller ojämna ytor kanske den här funktionen inte fungerar korrekt.
*Om avståndet från skärmen är över 2 m eller placeringen är över 25 grader kanske den automatiska skärmjusteringen inte fungerar korrekt.
*För LG CineBeam Q (PU600U) kanske skärmskalnings-/förskjutningsfunktionen kräver en användaruppdatering.
*Funktioner för skärmskalning och skärmförskjutning kommer att vara tillgängliga från och med januari 2026 genom en automatisk programuppdatering, förutsatt att enheten är ansluten till internet.
*Internetanslutning och prenumeration på relaterade tjänster krävs. Separata tjänster kan kräva betalning för en prenumeration, och det tillhandahålls inte (köp separat).
*Tjänster som stöds kan skilja sig åt beroende på land.
Helt anslutningsklar
Airplay och Skärmdelning1)
Från telefon till bio
Dela underhållning obehindrat från din mobila enhet och bärbara dator med CineBeam Q. Använd Airplay* för Apple-enheter och Skärmdelning** för Android-enheter. Njut av videor, foton och musik på en stor skärm.
Bluetooth och 4 W-högtalare 2)
Filmiskt surroundljud
CineBeam Q stöder Bluetooth-parkoppling med dubbla ljudutgångar och kan ansluta två enheter samtidigt. Du kan också uppleva kraftfull musik genom de inbyggda högtalarna.
1) *Din Apple-enhet måste vara ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som projektorn. Denna projektor stöder AirPlay 2 och kräver iOS 12.3 eller senare eller macOS 10.14.5 eller senare.
**Stöds på Android eller Windows 8.1 och senare.
***Beroende på Wi-Fi-miljön och firmwareversionen hos anslutna externa enheter kanske dessa funktioner inte fungerar korrekt.
2) *Stöds på BT 5.0 och senare. Ljudet mellan de två anslutna enheterna kanske inte matchar.
*Denna projektor har inget inbyggt batteri. Anslutning av strömkabel eller externt batteri (20 V/3,25 A eller högre) krävs för drift.
I linje med olika gränssnitt
CineBeam Q är kompatibel med olika gränssnitt. Anslut till enheter som du vill använda med dess praktiska portar.
*Den stöder en 4K 30 Hz genom att ansluta den externa enheten med en USB Type-C-port och stöder inte HDR.
*Denna projektor har inget inbyggt batteri. Anslutning av strömkabel eller externt batteri krävs för drift.
Ditt utrymme, omdefinierat med AI-driven projektion
Föreställ dig ditt utrymme varje dag med AI-genererade bilder* projicerade på väggarna genom din LG CineBeam-projektor. Förvandla omedelbart din miljö till en innovativ inredning genom att skapa personanpassade AI-bilder** som passar ditt humör perfekt.
*För att använda tjänsten krävs nedladdning av Jector AI-appen via LG Content Store och separat kontoregistrering. Jector AI är tillgänglig på modeller med webOS 6.0, webOS 23 eller webOS 24.
**Ett månadsabonnemang på 6,99 USD krävs för att generera mer än tre AI-bilder per månad, med eller utan ljud.
***Bildgenereringstiden kan variera beroende på bildens komplexitet.
***Jector AI har endast stöd för engelska och koreanska.
LG-projektionskalkylator
Passar den mitt utrymme?
Använd LG:s projektionskalkylator för att säkerställa att projektorn fungerar i ditt utrymme.
Vad finns i lådan
1/2. Adapter + Strömkabel, 3. Fjärrkontroll
Alla specifikationer
EFTERLEVNADSINFORMATION
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy
