LG CineBeam Q Mini 4K UHD bärbar projektor, hemma eller utomhus

PU600U
Vy framifrån av LG CineBeam Q Mini 4K UHD bärbar projektor, hemma eller utomhus PU600U
sidovy med cirkulär högtalardesign och handtag upptill
vy snett framifrån vänster med handtag och objektiv
vy snett bakifrån höger som visar portar och ventilation
Huvudfunktioner

  • 4K UHD maximal 120-tums skärm
  • DCI-P3 154 % (totalt), RGB Laser, 450 000:1 kontrastförhållande
  • 600 ANSI Lumens-ljusstyrka
  • Minimal storlek och design
  • Inbyggd 4 W monohögtalare
  • Automatisk skärmjustering
Mer
LG CineBeam Q
Sidobild av LG CineBeam Q pu600u-projektorn.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Baserat på interna tester har ljusstyrkan uppgraderats från 500 till 600 ANSI lumens jämfört med den tidigare CineBeam Q-modellen (HU710PB).

'4K UHD 120-tums skärm, minimal Q-design, ljusstyrka på 600 ANSI lumens, DCI-P3 154 %, trippellaser, kontrastförhållande på 450 000:1, automatisk skärmjustering

Var filmisk överallt

Njut av en bioupplevelse av hög kvalitet var som helst med vår kompakta men helt färdiga projektor.

Video av LG CineBeam Q-projektorn.

Video of LG CineBeam Q projector.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

BILDKVALITETDESIGNENKEL INSTALLATION

Lika kompakt som alltid. Skarpare än någonsin.

Dess 4K UHD-upplösning ger skarpa detaljer och verklighetstrogen klarhet, även på en stor 120-tums skärm. Njut av livfulla färger och djup kontrast med en DCI-P3 154 %-färgskala och ett kontrastförhållande på 450 000:1 som skapar en uppslukande tittarupplevelse – nu 20 % ljusare än den tidigare CineBeam Q.

4K UHD

3840 x 2160 upplösning

DCI-P3 154%

(totalt) Färgskala, RGB Laser

450 000:1

Kontrastförhållande

600

ANSI Lumen-ljusstyrka

Tre personer klädda i gröna, gula och blå kläder.

4K UHD 2160p

Tre personer klädda i gröna, gula och blå kläder.

FHD 1080p

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Skärmstorleken kan variera beroende på projektionsavstånd.

*Om det finns hinder som hörn eller ojämna ytor kanske den här funktionen inte fungerar korrekt.

*Ovanstående siffror baseras på ”Ljusaste läge” och kan variera beroende på din miljö.

*Siffrorna för uppmätta färgskalevärden kommer från interna tester och kan variera beroende på din miljö.

*Baserat på interna tester har ljusstyrkan uppgraderats från 500 till 600 ANSI lumens jämfört med den tidigare CineBeam Q-modellen (HU710PB).

20 % ljusare vy nu

Med en ljusstyrka på 600 ANSI lumens ger CineBeam Q nu en 20 % ljusare vy**, vilket gör varje scen mer fängslande än någonsin.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

**Baserat på interna tester har ljusstyrkan uppgraderats från 500 till 600 ANSI lumens jämfört med den tidigare CineBeamQ-modellen (HU710PB).

Se hela färgspektrumet

Med en bred färgskala på 154 % DCI-P3 (totalt) ger CineBeam Q en exakt och livfull färgåtergivning.

*Ovanstående siffror baseras på ”Ljusaste läge” och kan variera beroende på din miljö.

*Siffrorna för uppmätta färgskalevärden kommer från interna tester och kan variera beroende på din miljö.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Fylliga färger som drivs av trippellaser

RGB Laser ger fylliga färger och hög ljusstyrka för mer uppslukande tittarupplevelse.

*Ovanstående siffror baseras på ”Ljusaste läge” och kan variera beroende på din miljö.

*RGB Laser erbjuder en separat ljuskälla för rött, grönt och blått.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Djup svärta för fylligare detaljer

Vårt kontrastförhållande på 450 000:1 lyfter fram tydliga detaljer och djup svärta, vilket förbättrar livfullheten i varje scen.

*Ovanstående siffror baseras på ”Ljusaste läge” och kan variera beroende på din miljö.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Minimal Q-design

Denna kompakta och lätta projektor är fullpackad med kraftfull prestanda. Den minimala designen gör den enkel att flytta och den smälter sömlöst in i alla utrymmen.

LG CineBeam-projektor som tas isär och sätts ihop igen.

LG CineBeam Q

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

Enkel hantering

CineBeam Q är bärbar och mångsidig och har ett roterande handtag som också fungerar som stativ. Den innovativa designen gör den lätt att bära med sig och underlättar projektionen. Med ett handtag som kan roteras i 360 grader kan du avnjuta innehåll med 4K-upplösning på alla ytor – väggar, skärmar eller till och med tak.

Bild av en person som håller i 360-gradershandtaget på LG CineBeam Q.
Video av LG CineBeam Q med 360-gradershandtaget.
Bild av en person som bär LG CineBeam Q med ett handtag.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna och kan skilja sig från den faktiska användarens upplevelse.

Enkel start, fantastisk vy

Inget krångel. Med smarta funktioner som anpassar sig till ditt utrymme säkerställer CineBeam Q en snabb och enkel installation varje gång.

Automatisk skärmjustering

Skärminställningen är snabbare och enklare än någonsin. CineBeam Q justerar automatiskt fokus och keystone.

Skärmskalning/förskjutning

Justera enkelt skärmstorlek och position så att det passar din vägg.

Väggfärgjustering

Välj mellan 8 olika färgförinställningar för att matcha färgen på väggen för den mest optimerade skärminställningen.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Om det finns hinder som hörn eller ojämna ytor kanske den här funktionen inte fungerar korrekt.

*Om avståndet från skärmen är över 2 m eller placeringen är över 25 grader kanske den automatiska skärmjusteringen inte fungerar korrekt.

*För LG CineBeam Q (PU600U) kanske skärmskalnings-/förskjutningsfunktionen kräver en användaruppdatering.

*Funktioner för skärmskalning och skärmförskjutning kommer att vara tillgängliga från och med januari 2026 genom en automatisk programuppdatering, förutsatt att enheten är ansluten till internet.

Bild av webOS Home-gränssnitt och fjärrkontroll.

webOS:
Öppna en värld full av innehåll

Med webOS kan du utforska en värld full av innehåll med inbyggda streamingtjänster som Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube och Apple TV.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Internetanslutning och prenumeration på relaterade tjänster krävs. Separata tjänster kan kräva betalning för en prenumeration, och det tillhandahålls inte (köp separat).

*Tjänster som stöds kan skilja sig åt beroende på land.

Helt anslutningsklar

Airplay och Skärmdelning1)

Från telefon till bio

Dela underhållning obehindrat från din mobila enhet och bärbara dator med CineBeam Q. Använd Airplay* för Apple-enheter och Skärmdelning** för Android-enheter. Njut av videor, foton och musik på en stor skärm.

Bluetooth och 4 W-högtalare 2)

Filmiskt surroundljud 

CineBeam Q stöder Bluetooth-parkoppling med dubbla ljudutgångar och kan ansluta två enheter samtidigt. Du kan också uppleva kraftfull musik genom de inbyggda högtalarna.

Kompatibilitet med externt batteri3)

Du kan använda den utomhus genom att ansluta ett externt batteri till USB Type-C-porten.

1) *Din Apple-enhet måste vara ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som projektorn. Denna projektor stöder AirPlay 2 och kräver iOS 12.3 eller senare eller macOS 10.14.5 eller senare.

**Stöds på Android eller Windows 8.1 och senare.

***Beroende på Wi-Fi-miljön och firmwareversionen hos anslutna externa enheter kanske dessa funktioner inte fungerar korrekt.

***Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

2) *Stöds på BT 5.0 och senare. Ljudet mellan de två anslutna enheterna kanske inte matchar.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

3) *Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Denna projektor har inget inbyggt batteri. Anslutning av strömkabel eller externt batteri (20 V/3,25 A eller högre) krävs för drift.

I linje med olika gränssnitt

CineBeam Q är kompatibel med olika gränssnitt. Anslut till enheter som du vill använda med dess praktiska portar.

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.

*Den stöder en 4K 30 Hz genom att ansluta den externa enheten med en USB Type-C-port och stöder inte HDR.

*Denna projektor har inget inbyggt batteri. Anslutning av strömkabel eller externt batteri krävs för drift.

Ditt utrymme, omdefinierat med AI-driven projektion

Föreställ dig ditt utrymme varje dag med AI-genererade bilder* projicerade på väggarna genom din LG CineBeam-projektor. Förvandla omedelbart din miljö till en innovativ inredning genom att skapa personanpassade AI-bilder** som passar ditt humör perfekt.

Video av LG CineBeam som projicerar Jector AI-skärmen

Side image of the LG CineBeam Q pu600u projector.

*För att använda tjänsten krävs nedladdning av Jector AI-appen via LG Content Store och separat kontoregistrering. Jector AI är tillgänglig på modeller med webOS 6.0, webOS 23 eller webOS 24.

**Ett månadsabonnemang på 6,99 USD krävs för att generera mer än tre AI-bilder per månad, med eller utan ljud.

***Bildgenereringstiden kan variera beroende på bildens komplexitet.

***Jector AI har endast stöd för engelska och koreanska.

LG-projektionskalkylator

Passar den mitt utrymme?

Använd LG:s projektionskalkylator för att säkerställa att projektorn fungerar i ditt utrymme.

Beräkna nu!

Vad finns i lådan

1/2. Adapter + Strömkabel, 3. Fjärrkontroll

*Bilderna är simulerade för att öka förståelsen för funktionerna. De kan skilja sig från den faktiska användningen.
Alla specifikationer

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 