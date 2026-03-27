Underräättelse om uppsägning av Spotify-tjänsten

Vi vill informera er om att Spotify-tjänsten för vissa LG Wireless Multi-room Audio-produkter inte längre kommer att vara tillgänglig på grund av att det äldre Spotify SDK:et som tillhandahålls av partnerföretaget har upphört.

Tjänster som ska upphöra:

Spotify musikstreamingtjänst

Berörda modeller:

▶ Sound Bar

LAS650M,MUSICFLOWHS6,

LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,

LAS751M,LAS851M,

LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,

LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,

SH6,DSH7,SH7,

DSH8,LH-175SPK,

SH7B,SH8,DSH9,

SJ6,SJ6B,

SJ8,SJ8S,SJC8,

SJ9,SJC9A

▶ Högtalare

NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,

NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,

NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,

NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4

Slutdatum för tjänsten:

31 mars 2026

Efter att tjänsten har upphört:

Observera att Spotify-tjänsten inte längre kommer att vara tillgänglig på ovanstående modeller eftersom partnerföretaget har upphört med stödet för det äldre Spotify SDK:et.

Ansvarsfriskrivning:

Även omanvändarmanualen eller LG.COM-tjänstbeskrivningarna anger att den härfunktionen stöds, kommer avslutandet avfunktionen fortfarande att gälla efter detslutdatum som anges ovan.