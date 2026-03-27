Underräättelse om uppsägning av Spotify-tjänsten

Vi vill informera er om att Spotify-tjänsten för vissa LG Wireless Multi-room Audio-produkter inte längre kommer att vara tillgänglig på grund av att det äldre Spotify SDK:et som tillhandahålls av partnerföretaget har upphört.
Tjänster som ska upphöra:
Spotify musikstreamingtjänst
Berörda modeller:
▶ Sound Bar
LAS650M,MUSICFLOWHS6,
LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,
LAS751M,LAS851M,
LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,
LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,
SH6,DSH7,SH7,
DSH8,LH-175SPK,
SH7B,SH8,DSH9,
SJ6,SJ6B,
SJ8,SJ8S,SJC8,
SJ9,SJC9A
▶ Högtalare
NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,
NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,
NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,
NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4
Slutdatum för tjänsten:
31 mars 2026
Efter att tjänsten har upphört:
Observera att Spotify-tjänsten inte längre kommer att vara tillgänglig på ovanstående modeller eftersom partnerföretaget har upphört med stödet för det äldre Spotify SDK:et.
Ansvarsfriskrivning:
Även omanvändarmanualen eller LG.COM-tjänstbeskrivningarna anger att den härfunktionen stöds, kommer avslutandet avfunktionen fortfarande att gälla efter detslutdatum som anges ovan.