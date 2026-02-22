We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
9 kg Tvättmaskin(Vit) - Steam, Energiklass A
F4A1009NWH
Hygienprogram
Rena kläder, mindre oro för bakterier
Med hygienprogrammet får dina kläder en djuprengöring som tar bort 99,9 % av bakterierna.
Ett gosedjur och filt inuti en tvättmaskinstrumma med tvätt på gång
* Hygienprogrammet godkänd av CVC Testing Technology reducerar bakterier (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa).
*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
Quick 30
En snabb tvätt på 30 minuter
30 minuters tvätt för små mängder kläder, anpassat för ett hektiskt schema
* Quick 30 är lämplig för tvätt som väger upp till 2 kg.
* Tvätttiden kan förlängas och resultaten kan variera beroende på typ och vikt av kläder och miljön.
Tub Clean
En knapptryckning för enkel rengöring av trumman
Håll insidan av din tvättmaskin hygienisk med enkel rengöring.
En bild av vatten som virvlar runt i trumman
* Det rekommenderas att köraTub Clean programmet en gång i månaden för att hålla trumman ren.
Pre Wash
Hjälper till att ta bort svåra fläckar med Pre Wash
LG Pre Wash rengör på djupet och tar bort hårt sittande smuts och gör dina kläder rena.
En kvinna som sitter på knä framför en tvättmaskin i vardagsrummet och håller i en ren filt
Barnlås
Förhindrar oavsiktlig användning
Barnlås förhindrar att de små ändrar inställningar av misstag.
Viktiga specifikationer
KAPACITET - Maximal tvättkapacitet (kg)
9
MÅTT & VIKT - Produktmått (BxHxD mm)
600x850x490
PRODUKTFICHE (TVÄTTOMGÅNG) - Centrifugeringshastighet (varvtal)
1 350
FUNKTIONER - ezDispense
Nej
FUNKTIONER - Ångprogram
Ja
EXTRA TILLVAL - Skrynkelreducering
Nej
SMART TEKONOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)
Nej
Alla specifikationer
MATERIAL & FINISH
Maskinens färg
Vit
Dörrtyp
Rund dörr (ingen lucka)
KAPACITET
Maximal tvättkapacitet (kg)
9
PROGRAM
Täcke
Nej
Bomull
Ja
Ångprogram för babykläder
Nej
AI Tvätt
Nej
Allergi (tvättmaskin)
Nej
Automatisk tvätt
Nej
Sängkläder
Nej
Kalltvätt
Nej
Färgbevaring
Nej
Bomull +
Nej
Mörka Kläder
Nej
Skonsam
Nej
Ladda ned program
Nej
Dunjacka
Nej
Syntet
Nej
Eco 40-60
Ja
Fintvätt
Nej
Hygien
Ja
Intensiv 60
Nej
Blandmaterial
Ja
Utomhus
Nej
Quick 14 (Snabb 14)
Nej
Snabbtvätt 30min
Ja
Snabbtvätt
Nej
Snabbtvätt+tork
Nej
Uppfräschning
Nej
Sköljning+Centrifugering
Ja
Tyst tvätt
Nej
Hudvård
Nej
Fållar och kragar på ärmar
Nej
Endast centrifugering
Nej
Sportkläder (Aktivkläder)
Nej
Fläckborttagning
Nej
Uppfräschning med ånga
Nej
Rengöring av trumman
Ja
TurboWash 39
Nej
TurboWash 49
Nej
TurboWash 59
Nej
Tvätt+tork
Nej
Ylle (Handtvätt/Ylletvätt)
Ja
KONTROLLSKÄRM
Fördröjningstimer
1-24h
Skärmtyp
Endast pekskärmknappar och LED-display
Visar dörrlås
Ja
Symbolindikator
18:88
FUNKTIONER
6 Motion DD
Nej
AI DD
Nej
Typ
Frontmatad Tvättmaskin
Signal vid programslut
Ja
Centum System
Nej
Lägg till plagg
Nej
ezDispense
Nej
Automatisk omstart
Ja
Inverter DirectDrive
Nej
System för skumkontroll
Ja
LoadSense
Ja
Ångprogram
Ja
Belysning i trumman
Nej
Steam+
Nej
Justerbara ben
Ja
Rostfri ståltrumma
Ja
TurboWash360˚
Nej
Utåtbuktande inre trumma
Nej
Vibrationssensor
Nej
Trumvalk
Trumvalk av plast
Vattenanslutning (Varmt/Kallt)
Endast kallvatten
Vattennivå
Auto
Valbar maximal centrifugeringshastighet (RPM)
1400
MÅTT & VIKT
Förpackningens mått (BxHxD mm)
650x885x580
Produktmått (BxHxD mm)
600x850x490
Vikt (kg)
61,0
Vikt inklusive förpackning (kg)
65,0
Produktens djup från baksida till lucka (D' mm)
550
Produktens djup med luckan öppen 90˚ (D'' mm)
995
ENERGI
Energieffektivitetsklass (Tvätt)
A
EXTRA TILLVAL
Wi-Fi
Nej
Lägg till plagg
Nej
Ljud (På / Av)
Nej
Barnspärr
Ja
Förlängd sluttid
Ja
Tvättmedelsnivå
Nej
Belysning i trumman
Nej
Förtvätt
Ja
Fjärrstart
Nej
Sköljning
Nej
Sköljning + Centrifugering
Nej
Sköljning+
Ja
Sköljmedelsnivå
Nej
Centrifugering
1400/1200/1000/800/400/Ingen centrifugering
Ångprogram
Nej
Temp.
Kallt/20/30/40/60/95℃
Trumrengöring
Nej
TurboWash
Nej
Tvätt
Nej
Skrynkelreducering
Nej
ColdWash
Nej
ezDispense Munstyckesrengöring
Nej
PRODUKTFICHE (TVÄTTOMGÅNG)
Energiförbrukning per 100 omgångar (kWh)
49
Belönats med ”EU Ecolabel Award”
Nej
Varaktighet i påslaget läge (min)
5
Eco 40-60 (Full belastning)
0,850
Eco 40-60 (Halv belastning)
0,465
Eco 40-60 (Kvartsbelastning)
0,210
Energieffektivitetsklass
A
Centrifugeringshastighet (varvtal)
1 350
Ljudnivå för centrifugering (nivå på ljudstyrka) (dB)
74
Elförbrukning (W) – när maskin är avstängd
0,5
Elförbrukning (W) – när maskin är påslagen
0,5
Centrifugeringseffektivitet – Energiklass
B
Centrifugeringseffektivitet – Fukthalt (%)
53,9
Standardprogram (endast tvätt)
Eco 40-60
Tid (Min) - (Full maskin)
228
Tid (min) - (Halv belastning)
174
Tid (min) - (Kvartsbelastning)
174
Tvättkapacitet (kg)
9,0
Vattenförbrukning per tvättcykel (ℓ)
50
SMART TEKONOLOGI
Smart Diagnosis
Nej
Ladda ner program
Nej
Energiförbrukningskontroll
Nej
Fjärrstart och övervakning av program
Nej
ThinQ (Wi-Fi)
Nej
Trumrengöring (Tub Clean Coach)
Nej
Smart parkoppling
Nej
TILLVAL/TILLBEHÖR
Kompatibel med LG TWINWash
Nej
EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy
