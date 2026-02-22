About Cookies on This Site

9 kg Tvättmaskin(Vit) - Steam, Energiklass A

Label_2403904.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad
Label_2403904.pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

9 kg Tvättmaskin(Vit) - Steam, Energiklass A

F4A1009NWH
Huvudfunktioner

  • Hygienprogram - Rena kläder, mindre oro för bakterier
  • Quick 30 - En snabb tvätt på 30 minuter
  • Tub Clean - En knapptryckning för enkel rengöring av trumman
  • Pre Wash - Hjälper till att ta bort svåra fläckar med Pre Wash
  • Barnlås - Förhindrar oavsiktlig användning
Mer
En frontmatad tvättmaskin och torktumlare i tvättutrymmet

En frontmatad tvättmaskin och torktumlare i tvättutrymmet

Hygienprogram

Rena kläder, mindre oro för bakterier

Med hygienprogrammet får dina kläder en djuprengöring som tar bort 99,9 % av bakterierna.

Ett gosedjur och filt inuti en tvättmaskinstrumma med tvätt på gång

* Hygienprogrammet godkänd av CVC Testing Technology reducerar bakterier (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa).

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

Quick 30

En snabb tvätt på 30 minuter

30 minuters tvätt för små mängder kläder, anpassat för ett hektiskt schema

* Quick 30 är lämplig för tvätt som väger upp till 2 kg.

* Tvätttiden kan förlängas och resultaten kan variera beroende på typ och vikt av kläder och miljön.

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

Tub Clean

En knapptryckning för enkel rengöring av trumman

Håll insidan av din tvättmaskin hygienisk med enkel rengöring.

En bild av vatten som virvlar runt i trumman

* Det rekommenderas att köraTub Clean programmet en gång i månaden för att hålla trumman ren.

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

Pre Wash

Hjälper till att ta bort svåra fläckar med Pre Wash

LG Pre Wash rengör på djupet och tar bort hårt sittande smuts och gör dina kläder rena.

En kvinna som sitter på knä framför en tvättmaskin i vardagsrummet och håller i en ren filt

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

Barnlås

Förhindrar oavsiktlig användning

Barnlås förhindrar att de små ändrar inställningar av misstag.

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

Frontmatad tvättmaskin placerad i en modern tvättstuga
Närbild av tvättmaskinens tvättmedelsfacket.
Närbild av tvättmaskinstrumman med dörren öppen
Närbild av tvättmaskinens urtavla och panel

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • KAPACITET - Maximal tvättkapacitet (kg)

    9

  • MÅTT & VIKT - Produktmått (BxHxD mm)

    600x850x490

  • PRODUKTFICHE (TVÄTTOMGÅNG) - Centrifugeringshastighet (varvtal)

    1 350

  • FUNKTIONER - ezDispense

    Nej

  • FUNKTIONER - Ångprogram

    Ja

  • EXTRA TILLVAL - Skrynkelreducering

    Nej

  • SMART TEKONOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)

    Nej

Alla specifikationer

MATERIAL & FINISH

  • Maskinens färg

    Vit

  • Dörrtyp

    Rund dörr (ingen lucka)

KAPACITET

  • Maximal tvättkapacitet (kg)

    9

PROGRAM

  • Täcke

    Nej

  • Bomull

    Ja

  • Ångprogram för babykläder

    Nej

  • AI Tvätt

    Nej

  • Allergi (tvättmaskin)

    Nej

  • Automatisk tvätt

    Nej

  • Sängkläder

    Nej

  • Kalltvätt

    Nej

  • Färgbevaring

    Nej

  • Bomull +

    Nej

  • Mörka Kläder

    Nej

  • Skonsam

    Nej

  • Ladda ned program

    Nej

  • Dunjacka

    Nej

  • Syntet

    Nej

  • Eco 40-60

    Ja

  • Fintvätt

    Nej

  • Hygien

    Ja

  • Intensiv 60

    Nej

  • Blandmaterial

    Ja

  • Utomhus

    Nej

  • Quick 14 (Snabb 14)

    Nej

  • Snabbtvätt 30min

    Ja

  • Snabbtvätt

    Nej

  • Snabbtvätt+tork

    Nej

  • Uppfräschning

    Nej

  • Sköljning+Centrifugering

    Ja

  • Tyst tvätt

    Nej

  • Hudvård

    Nej

  • Fållar och kragar på ärmar

    Nej

  • Endast centrifugering

    Nej

  • Sportkläder (Aktivkläder)

    Nej

  • Fläckborttagning

    Nej

  • Uppfräschning med ånga

    Nej

  • Rengöring av trumman

    Ja

  • TurboWash 39

    Nej

  • TurboWash 49

    Nej

  • TurboWash 59

    Nej

  • Tvätt+tork

    Nej

  • Ylle (Handtvätt/Ylletvätt)

    Ja

KONTROLLSKÄRM

  • Fördröjningstimer

    1-24h

  • Skärmtyp

    Endast pekskärmknappar och LED-display

  • Visar dörrlås

    Ja

  • Symbolindikator

    18:88

FUNKTIONER

  • 6 Motion DD

    Nej

  • AI DD

    Nej

  • Typ

    Frontmatad Tvättmaskin

  • Signal vid programslut

    Ja

  • Centum System

    Nej

  • Lägg till plagg

    Nej

  • ezDispense

    Nej

  • Automatisk omstart

    Ja

  • Inverter DirectDrive

    Nej

  • System för skumkontroll

    Ja

  • LoadSense

    Ja

  • Ångprogram

    Ja

  • Belysning i trumman

    Nej

  • Steam+

    Nej

  • Justerbara ben

    Ja

  • Rostfri ståltrumma

    Ja

  • TurboWash360˚

    Nej

  • Utåtbuktande inre trumma

    Nej

  • Vibrationssensor

    Nej

  • Trumvalk

    Trumvalk av plast

  • Vattenanslutning (Varmt/Kallt)

    Endast kallvatten

  • Vattennivå

    Auto

  • Valbar maximal centrifugeringshastighet (RPM)

    1400

MÅTT & VIKT

  • Förpackningens mått (BxHxD mm)

    650x885x580

  • Produktmått (BxHxD mm)

    600x850x490

  • Vikt (kg)

    61,0

  • Vikt inklusive förpackning (kg)

    65,0

  • Produktens djup från baksida till lucka (D' mm)

    550

  • Produktens djup med luckan öppen 90˚ (D'' mm)

    995

ENERGI

  • Energieffektivitetsklass (Tvätt)

    A

EXTRA TILLVAL

  • Wi-Fi

    Nej

  • Lägg till plagg

    Nej

  • Ljud (På / Av)

    Nej

  • Barnspärr

    Ja

  • Förlängd sluttid

    Ja

  • Tvättmedelsnivå

    Nej

  • Belysning i trumman

    Nej

  • Förtvätt

    Ja

  • Fjärrstart

    Nej

  • Sköljning

    Nej

  • Sköljning + Centrifugering

    Nej

  • Sköljning+

    Ja

  • Sköljmedelsnivå

    Nej

  • Centrifugering

    1400/1200/1000/800/400/Ingen centrifugering

  • Ångprogram

    Nej

  • Temp.

    Kallt/20/30/40/60/95℃

  • Trumrengöring

    Nej

  • TurboWash

    Nej

  • Tvätt

    Nej

  • Skrynkelreducering

    Nej

  • ColdWash

    Nej

  • ezDispense Munstyckesrengöring

    Nej

PRODUKTFICHE (TVÄTTOMGÅNG)

  • Energiförbrukning per 100 omgångar (kWh)

    49

  • Belönats med ”EU Ecolabel Award”

    Nej

  • Varaktighet i påslaget läge (min)

    5

  • Eco 40-60 (Full belastning)

    0,850

  • Eco 40-60 (Halv belastning)

    0,465

  • Eco 40-60 (Kvartsbelastning)

    0,210

  • Energieffektivitetsklass

    A

  • Centrifugeringshastighet (varvtal)

    1 350

  • Ljudnivå för centrifugering (nivå på ljudstyrka) (dB)

    74

  • Elförbrukning (W) – när maskin är avstängd

    0,5

  • Elförbrukning (W) – när maskin är påslagen

    0,5

  • Centrifugeringseffektivitet – Energiklass

    B

  • Centrifugeringseffektivitet – Fukthalt (%)

    53,9

  • Standardprogram (endast tvätt)

    Eco 40-60

  • Tid (Min) - (Full maskin)

    228

  • Tid (min) - (Halv belastning)

    174

  • Tid (min) - (Kvartsbelastning)

    174

  • Tvättkapacitet (kg)

    9,0

  • Vattenförbrukning per tvättcykel (ℓ)

    50

SMART TEKONOLOGI

  • Smart Diagnosis

    Nej

  • Ladda ner program

    Nej

  • Energiförbrukningskontroll

    Nej

  • Fjärrstart och övervakning av program

    Nej

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Nej

  • Trumrengöring (Tub Clean Coach)

    Nej

  • Smart parkoppling

    Nej

TILLVAL/TILLBEHÖR

  • Kompatibel med LG TWINWash

    Nej

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

Det säger andra

