We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
Video av hur man zoomar in i LG-torktumlaren i tvättstugan med LG-tvättmaskin.
*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
Skonsam klädvård
Energieffektivitet
Upplev en ny standard för torkning med energiklass A+++-10 %
Med AI DUAL Inverter och fantastiska programmeringsalgoritmer minskar energiförbrukningen avsevärt.
Bild på en torktumlare framför en grön vägg med betyget A+++-10 % bredvid.
*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
*10 % lägre i energieffektivitetsindexet jämfört med minimigränsen för energieffektivitetsklass A+++ enligt definitionen i EU-förordning 392/2012
*Ställ in programmet på Eco"-cykel + Skåp + Effektivitet (full och halv last) för test i enlighet med EN 61121 och förordning 932/2012."
AI DUAL Inverter™
AI till kärnan, optimal torkning
AI Dry™, som drivs av AI DUAL Inverter™, optimerar torkning efter tygtyp och belastningsstorlek, vilket kan hjälpa till att spara energi och tid med mjuka tyger. De dubbla cylindrarna ökar den totala effektiviteten för torkprestanda. Dessutom kan lågtemperaturtorkning med värmepumpsteknik minska krympningen. De två cylindrarna inuti DUAL Inverter Heat Pump™ roterar i motsatta riktningar för att balansera och minska vibrationer under torkning. Känn dig extra trygg med 10 års garanti på DUAL Inverter Compressor och Inverter Motor.
*Bilderna är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*Testat av Intertek i juli 2024. Jämfört med bomullscykeln visade AI Dry-cykeln en minskning av torktiden och en minskning av energiförbrukningen med en 3 kg blandad belastning av mjuka tyger (blandade skjortor, blusar, funktionella T-shirts, chiffong) kjolar, polyshorts, etc.). (Baserat på AI Dry representativ modell: RH90X75V3N. Resultaten kan variera beroende på modell, belastning och miljö.) Alla situationer är inte berättigade till besparingar. Beroende på klädernas typ och tjocklek och miljön kan tids- eller energiförbrukningen öka och resultaten kan variera.
*AI-avkänning aktiveras när belastningen är under 5 kg. AI Dry bör endast användas med liknande tygtyper [alla tyger upptäcks inte].
*Testad av Intertek i augusti 2024, bomullscykel för LG Heatpump-tork jämfört med Dry Only för LG konventionella värmeelement tvättmaskin-torktumlare baserad på 3 kg IEC-laster med 60 % initial fukthalt (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW).
*Den 10-åriga garantin gäller endast för den dubbla inverterns kompressor och invertermotorn. Garantiperioden/policyn kan variera beroende på land eller region.
*Ljudnivå: 62dB (ljudeffektnivå), baserat på EU-förordning 392/2012 (RH90X75V3N).
AI Dry™
AI-förbättrad optimal torkning
AI Dry optimerar torkning efter tygtyp och belastningsstorlek, vilket kan hjälpa till att spara energi och tid för effektiva resultat med mjuka tyger.
*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
*Testat av Intertek i juli 2024. Jämfört med bomullscykeln visade AI Dry-cykeln en minskning av torktiden och en minskning av energiförbrukningen med en 3 kg blandad belastning av mjuka tyger (blandade skjortor, blusar, funktionella T-shirts, chiffong) kjolar, polyshorts, etc.) (RH90X75V3N). Beroende på klädernas typ och tjocklek och miljön kan tids- eller energiförbrukningen öka och resultaten kan variera.
*AI-avkänning aktiveras när belastningen är under 5 kg. AI Dry bör endast användas med liknande tygtyper [alla tyger upptäcks inte].
TurboDry
Torkningen är klar på bara 81 minuter
Njut av 81 minuters torkning, driven av DUAL Inverter Compressor.
*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
*Testad av Intertek i juli 2024, TurboDry-cykel baserad på 5 kg belastning (blandad skjorta, 100 % poly T-shirt, 100 % bomull T-shirt) med 33 % initial fukthalt vid en temperatur på 23 ℃. Resultaten kan vara olika beroende på kläder och miljö.
Allergy Care program
Kläder rengörs på djupet, vilket minskar risken för allergier
Ta det lugnt i vetskapen om att Allergy Care minskar de levande dammkvalster som kan orsaka allergier.
*Produktbilder är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*Allergy Care-programmet är godkänt av BAF (British Allergy Foundation) för att minska allergener som husdammskvalster.
Optimering av cykler
Skräddarsydda cykler för olika användningsvanor
Ofta använda cykler lagras tillsammans med 13 standardcykler, anpassade efter användarnas individuella torkvanor.
*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
Autorengörande kondensor
Ingen manuell rengöring krävs för kondensorn
Tvättar automatiskt vår kondensorn och ger dig mer tid för annat.
*Produktbilderna i bilden eller videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
*Kondensorns renlighet kan variera beroende på driftsmiljön.
*Frekvensen av att köra auto-rengörande kondensor" kan variera beroende på den initiala fuktmängden i tvätten."
Smart Pairing™
Synkroniserad Tvätt och Tork
Med Smart parning kommunicerar tvättmaskinen automatiskt med torktumlaren om att välja en optimal cykel för bästa resultat.
*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
*Användning av denna funktion kräver att tvättmaskinen och torktumlaren är anslutna till ditt Wi-Fi-hemnätverk och registrerade i LG ThinQ™ smarta applikation.
LG ThinQ™
Smart living börjar med LG ThinQ™
Med LG ThinQ™ kan användare få åtkomst till tvätten på distans och ladda ner nya cykler via Wi-Fi-aktiverade enheter.
Styr din tvätt när som helst, var som helst
LG ThinQ™-appen låter dig ansluta till din torktumlare var som helst. Starta din torktumlare med bara en knapptryckning.
Enkelt underhåll och övervakning
Oavsett om det är dagligt underhåll eller lageruppgifter, övervaka din torktumlares energianvändning bekvämt genom LG ThinQ™-appen.
Handsfree tvätt med röstassistent
Berätta för din smarta högtalare eller AI-assistent vad du behöver och låt din torktumlare ta hand om resten.
*Produktbilder är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.
*Smarta funktioner kan variera beroende på land och modell. Kontakta din lokala återförsäljare eller LG för tillgänglighet.
*Stöd för smarta hemenheter som är kompatibla med Google Assistant kan variera beroende på land och din individuella smarta hemkonfiguration.
Snygg design byggd för dina behov
*Produktbilder är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.
FAQ
Q.
Hur väljer jag en ny torktumlare?
A.
Tänk på följande när du väljer en torktumlare:
1. Kapacitet baserad på din familjs storlek
2. Energieffektivitet för din elräkning
3. Torkprogram som passar dina behov
4. Smarta funktioner och applikationer som LG ThinQ
5. Installationsutrymme behövs för torktumlaren
6. Tillförlitlighet och kvalitetsgarantitjänster
Q.
Kräver den här produkten ytterligare ventilationsinstallation?
A.
LG torktumlare är ventilfria och kan användas var som helst utan utrymmesbegränsningar.
Q.
Vad behöver jag veta innan jag staplar min tvättmaskin och torktumlare?
A.
Tänk på följande faktorer för att se till att din staplade tvättmaskin och torktumlare är säkra, pålitliga och lätta att använda.
1. Kompatibilitet: Se först till att modellerna av tvättmaskin och torktumlare är kompatibla med varandra. LG torktumlare bör endast placeras på LG trumtvättar. (Alternativ brickdjup: 565, 615 mm)
2. Installationsutrymme: Kontrollera storleken på utrymmet för att installera tvättmaskin och torktumlare i serie. Se också till att du har tillräckligt med utrymme för att öppna luckorna till tvättmaskinen och torktumlaren.
3. Expertinstallation: Torktumlaren kan fästas säkert på LG-tvättmaskinen med hjälp av en staplingssats. Endast kvalificerad servicepersonal får stapla och kontrollera att torktumlaren är korrekt installerad.
Q.
Vad är den typiska livslängden för en torktumlare?
A.
Produktens livslängd kan variera beroende på flera faktorer, såsom produktkvalitet, användningsfrekvens och underhåll.
Regelbundet underhåll är viktigt för att förlänga torktumlarens livslängd.
1. Rengör området runt filtret före och efter torkning, och håll det dubbla luddfiltret rent genom att tvätta det med vatten.
2. Rengör dammet inuti torktumlaren och ventilera den genom att öppna luckan något före och efter användning.
3. Det rekommenderas att ta hand om kondensorn och trumman med hjälp av funktionerna Condensor Care och Drum Care.
Q.
Vilka kläder ska inte gå i torktumlaren?
A.
Kontrollera tygvårdsetiketten på dina kläder och torka dem enligt den rekommenderade torkmetoden.
Torka inte följande föremål:
- Föremål som kan orsaka brand: kläder med brandfarliga ämnen som vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, lösningsmedel för kemtvätt, fotogen, etc.; elektriska filtar; mattor
- Värmekänsliga kläder
Q.
Hur lång tid tar det att torka kläder i en värmepumpstork?
A.
Tiden det tar att torka kläderna i en värmepumpstork kan variera beroende på faktorer som typ av tyg och tvättens vikt.
1. Tygtyp: Kläder gjorda av tunga material som denim tar längre tid att torka än lättare tyger som polyester.
2. Tvättvikt: Ju mer tvätt det är, desto längre blir torktiden.
Sammanfattning
MÅTT
Viktiga specifikationer
MATERIAL & FINISH - Maskinens färg
Matte Black
KAPACITET - Maximal torkkapacitet (kg)
10,0
MÅTT & VIKT - Produktmått (BxHxD mm)
600x850x660
ENERGI - Energieffektivitetsklass (Torktumlare)
A+++
FUNKTIONER - DUAL Inverter HeatPump
Ja
FUNKTIONER - Självrengörande kondensator
Ja
FUNKTIONER - Typ av värmekälla
Elektrisk värmepump
FUNKTIONER - Vändbar dörr
Nej
SMART TEKONOLOGI - Smart parkoppling
Ja
SMART TEKONOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alla specifikationer
MATERIAL & FINISH
Maskinens färg
Matte Black
Dörrtyp
Svarttonad lucka av härdat glas
KAPACITET
Maximal torkkapacitet (kg)
10,0
PROGRAM
AI-tork
Ja
Allergi (torktumlare)
Ja
Uppfräschning av sängkläder
Ja
Stort föremål
Nej
Bomull
Ja
Bomull+
Nej
Skonsam
Ja
Uppfräschning av dunjacka
Ja
Ladda ned program
Ja
Täcke
Ja
Syntet
Ja
Jeans
Nej
Blandmaterial
Ja
Snabb 30min
Ja
Snabbtork
Nej
Torkhylla
Ja
Uppfräschning
Nej
Hudvård
Nej
Ångrengöring
Nej
Ångfräschning
Nej
Handdukar
Ja
Varmluft
Ja
Ylle
Ja
Träningskläder (Sportkläder)
Ja
Lufttorkning (Kall luft)
Nej
Eco
Ja
Tidsbestämd torkning
Ja
Turbo torkning
Ja
KONTROLLSKÄRM
Fördröjningstimer
3–19 timmar
Skärmtyp
Vred + Touchknappar & LCD+LED-skärm
Visar dörrlås
Nej
Symbolindikator
LCD
FUNKTIONER
6 Motion DD
Nej
AI DD
Nej
Typ
Kondensortorktumlare (utan ventilering)
Självrengörande kondensator
Ja
Signal vid programslut
Ja
Dubbel torkning (EcoHybrid)
Ja
DUAL Inverter HeatPump
Ja
Dubbelt luddfilter
Ja
Töm vatten indikator
Ja
Typ av värmekälla
Elektrisk värmepump
Invertermotor
Ja
Automatisk omstart
Nej
Inverter DirectDrive
Nej
Vändbar dörr
Nej
LoadSense
Ja
Sensor för torkning
Ja
Belysning i trumman
Ja
Justerbara ben
Ja
Utåtbuktande inre trumma
Ja
MÅTT & VIKT
Förpackningens mått (BxHxD mm)
660x890x702
Produktens djup med öppen dörr 90° (mm)
1 140
Produktmått (BxHxD mm)
600x850x660
Vikt (kg)
55,0
Vikt inklusive förpackning (kg)
58,0
ENERGI
Energieffektivitetsklass (Torktumlare)
A+++
EXTRA TILLVAL
Skrynkelreducering
Ja
Kondensorrengöring
Ja
Trumrengöring
Nej
Torrhetsnivå
3 nivåer
Favorit
Nej
Mindre tid
Nej
Mer tid
Nej
Torkhylla
Nej
Tidsstyrd torkning
Ja
Wi-Fi
Ja
Ljud (På / Av)
Ja
Barnspärr
Ja
Förlängd sluttid
Ja
Belysning i trumman
Ja
Fjärrstart
Ja
Ångprogram
Nej
Torktid
Nej
EAN-KOD
EAN-kod
8806096585405
SMART TEKONOLOGI
Smart Diagnosis
Ja
Smart parkoppling
Ja
Ladda ner program
Ja
Energiförbrukningskontroll
Ja
Fjärrstart och övervakning av program
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
TILLVAL/TILLBEHÖR
Kit för tömningsslang
Ja
Montering av torksställ
Ja
Staplingskit
Ja
Kompatibel med LG TWINWash
Nej
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy
Det säger andra
Våra rekommendationer
Produkt-registrering
Du får snabbare support om du registrerar din produkt.
Produkt-support
Hitta handbok, felsökning och garanti för din LG-produkt.
Beställnings-support
Spåra din beställning och läs vanliga frågor om beställningar.
Reparations-begäran
Gör bekvämt reparationsbegäran online.
LiveChatt
Chatta med LG:s produktexperter för shoppinghjälp, rabatter och erbjudanden i realtid
Chatta med LG service support med den mest populära meddelandetjänsten
Skicka e-post till oss
Skicka e-post till LG service support
Ring oss
Tala direkt med våra supportrepresentanter.
REKOMMENDERADE PRODUKTER