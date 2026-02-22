10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

*Bilderna är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.

*Testat av Intertek i juli 2024. Jämfört med bomullscykeln visade AI Dry-cykeln en minskning av torktiden och en minskning av energiförbrukningen med en 3 kg blandad belastning av mjuka tyger (blandade skjortor, blusar, funktionella T-shirts, chiffong) kjolar, polyshorts, etc.). (Baserat på AI Dry representativ modell: RH90X75V3N. Resultaten kan variera beroende på modell, belastning och miljö.) Alla situationer är inte berättigade till besparingar. Beroende på klädernas typ och tjocklek och miljön kan tids- eller energiförbrukningen öka och resultaten kan variera.

*AI-avkänning aktiveras när belastningen är under 5 kg. AI Dry bör endast användas med liknande tygtyper [alla tyger upptäcks inte].

*Testad av Intertek i augusti 2024, bomullscykel för LG Heatpump-tork jämfört med Dry Only för LG konventionella värmeelement tvättmaskin-torktumlare baserad på 3 kg IEC-laster med 60 % initial fukthalt (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW).

*Den 10-åriga garantin gäller endast för den dubbla inverterns kompressor och invertermotorn. Garantiperioden/policyn kan variera beroende på land eller region.

*Ljudnivå: 62dB (ljudeffektnivå), baserat på EU-förordning 392/2012 (RH90X75V3N).