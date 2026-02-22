About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

MEZ00868313 RHX7010TBB 25.10.9 (1).pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad
MEZ00868313 RHX7010TBB 25.10.9 (1).pdf
Energiklass : SE
Produktinformationsblad

10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

RHX7010TBB
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
detailed view
left side view
left top perspective view
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
detailed view
left side view
left top perspective view
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
10 kg Torktumlare (Essence Black) - Energiklass C, LCD-vred, DUAL Inverter Heat Pump™ och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

Huvudfunktioner

  • Självrengörande kondensator: Bibehåller energi- och torkprestanda
  • DUAL Inverter Heat Pump™
  • AI Dry
  • Allergiprogram
  • ThinQ™ med Wifi
Mer

Video av hur man zoomar in i LG-torktumlaren i tvättstugan med LG-tvättmaskin.

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

 

Skonsam klädvård

Energibesparingar

Effektiv torkteknik

AI Dry™

Optimerar effektivt torkningen

Snabbtorkande

Helt torr tvätt på 81 minuter

Enkelt underhåll

Självrengörande kondensor

Energieffektivitet

Upplev en ny standard för torkning med  energiklass A+++-10 %

Med AI DUAL Inverter och fantastiska programmeringsalgoritmer minskar energiförbrukningen avsevärt.

Bild på en torktumlare framför en grön vägg med betyget A+++-10 % bredvid.

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

*10 % lägre i energieffektivitetsindexet jämfört med minimigränsen för energieffektivitetsklass A+++ enligt definitionen i EU-förordning 392/2012

*Ställ in programmet på Eco"-cykel + Skåp + Effektivitet (full och halv last) för test i enlighet med EN 61121 och förordning 932/2012."

AI DUAL Inverter™

AI till kärnan, optimal torkning

AI Dry™, som drivs av AI DUAL Inverter™, optimerar torkning efter tygtyp och belastningsstorlek, vilket kan hjälpa till att spara energi och tid med mjuka tyger. De dubbla cylindrarna ökar den totala effektiviteten för torkprestanda. Dessutom kan lågtemperaturtorkning med värmepumpsteknik minska krympningen. De två cylindrarna inuti DUAL Inverter Heat Pump™ roterar i motsatta riktningar för att balansera och minska vibrationer under torkning. Känn dig extra trygg med 10 års garanti på DUAL Inverter Compressor och Inverter Motor.

Bild på LG torktumlare och AI DUAL Inverter

Bild på LG torktumlare och AI DUAL Inverter

Spara energi ikon

Spara energi

10 års garantiikon

10 års garanti

Mindre ljud ikon

Mindre ljud

*Bilderna är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.

*Testat av Intertek i juli 2024. Jämfört med bomullscykeln visade AI Dry-cykeln en minskning av torktiden och en minskning av energiförbrukningen med en 3 kg blandad belastning av mjuka tyger (blandade skjortor, blusar, funktionella T-shirts, chiffong) kjolar, polyshorts, etc.). (Baserat på AI Dry representativ modell: RH90X75V3N. Resultaten kan variera beroende på modell, belastning och miljö.) Alla situationer är inte berättigade till besparingar. Beroende på klädernas typ och tjocklek och miljön kan tids- eller energiförbrukningen öka och resultaten kan variera.

*AI-avkänning aktiveras när belastningen är under 5 kg. AI Dry bör endast användas med liknande tygtyper [alla tyger upptäcks inte].

*Testad av Intertek i augusti 2024, bomullscykel för LG Heatpump-tork jämfört med Dry Only för LG konventionella värmeelement tvättmaskin-torktumlare baserad på 3 kg IEC-laster med 60 % initial fukthalt (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW).

*Den 10-åriga garantin gäller endast för den dubbla inverterns kompressor och invertermotorn. Garantiperioden/policyn kan variera beroende på land eller region.

*Ljudnivå: 62dB (ljudeffektnivå), baserat på EU-förordning 392/2012 (RH90X75V3N).

AI Dry™

AI-förbättrad optimal torkning

AI Dry optimerar torkning efter tygtyp och belastningsstorlek, vilket kan hjälpa till att spara energi och tid för effektiva resultat med mjuka tyger.

AI torrcykel som upptäcker tygtyp och känner av mängden fukt som finns kvar.

AI torrcykel som upptäcker tygtyp och känner av mängden fukt som finns kvar.

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

*Testat av Intertek i juli 2024. Jämfört med bomullscykeln visade AI Dry-cykeln en minskning av torktiden och en minskning av energiförbrukningen med en 3 kg blandad belastning av mjuka tyger (blandade skjortor, blusar, funktionella T-shirts, chiffong) kjolar, polyshorts, etc.) (RH90X75V3N). Beroende på klädernas typ och tjocklek och miljön kan tids- eller energiförbrukningen öka och resultaten kan variera.

*AI-avkänning aktiveras när belastningen är under 5 kg. AI Dry bör endast användas med liknande tygtyper [alla tyger upptäcks inte].

TurboDry

Torkningen är klar på bara 81 minuter

Njut av 81 minuters torkning, driven av DUAL Inverter Compressor.

Närbild av en LCD-urtavla.

Närbild av en LCD-urtavla.

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

*Testad av Intertek i juli 2024, TurboDry-cykel baserad på 5 kg belastning (blandad skjorta, 100 % poly T-shirt, 100 % bomull T-shirt) med 33 % initial fukthalt vid en temperatur på 23 ℃. Resultaten kan vara olika beroende på kläder och miljö.

Allergy Care program

Kläder rengörs på djupet, vilket minskar risken för allergier

Ta det lugnt i vetskapen om att Allergy Care minskar de levande dammkvalster som kan orsaka allergier.

Bild av en ren nallebjörn och vitt tyg inuti en torktrumma.

Bild av en ren nallebjörn och vitt tyg inuti en torktrumma.

*Produktbilder är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.

*Allergy Care-programmet är godkänt av BAF (British Allergy Foundation) för att minska allergener som husdammskvalster.

Optimering av cykler

Skräddarsydda cykler för olika användningsvanor

Ofta använda cykler lagras tillsammans med 13 standardcykler, anpassade efter användarnas individuella torkvanor.

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

Autorengörande kondensor

Ingen manuell rengöring krävs för kondensorn

Tvättar automatiskt vår kondensorn och ger dig mer tid för annat.

*Produktbilderna i bilden eller videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

*Kondensorns renlighet kan variera beroende på driftsmiljön.

*Frekvensen av att köra auto-rengörande kondensor" kan variera beroende på den initiala fuktmängden i tvätten."

Smart Pairing™

Synkroniserad Tvätt och Tork

Med Smart parning kommunicerar tvättmaskinen automatiskt med torktumlaren om att välja en optimal cykel för bästa resultat.

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

*Användning av denna funktion kräver att tvättmaskinen och torktumlaren är anslutna till ditt Wi-Fi-hemnätverk och registrerade i LG ThinQ™ smarta applikation.

LG ThinQ™

Smart living börjar med LG ThinQ™

Med LG ThinQ™ kan användare få åtkomst till tvätten på distans och ladda ner nya cykler via Wi-Fi-aktiverade enheter.

Styr din tvätt när som helst, var som helst

LG ThinQ™-appen låter dig ansluta till din torktumlare var som helst. Starta din torktumlare med bara en knapptryckning.

Enkelt underhåll och övervakning

Oavsett om det är dagligt underhåll eller lageruppgifter, övervaka din torktumlares energianvändning bekvämt genom LG ThinQ™-appen.

Handsfree tvätt med röstassistent

Berätta för din smarta högtalare eller AI-assistent vad du behöver och låt din torktumlare ta hand om resten.

*Produktbilder är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.

*Smarta funktioner kan variera beroende på land och modell. Kontakta din lokala återförsäljare eller LG för tillgänglighet.

*Stöd för smarta hemenheter som är kompatibla med Google Assistant kan variera beroende på land och din individuella smarta hemkonfiguration.

Titelmärke

Titelmärke

Snygg design byggd för dina behov

LG torktumlare i vardagsrummet.

Passar din interiör

Bild på en LG torktumlare.

Rak och minimalistisk design

LG torktumlares dörr i härdat glas.

Dörr i härdat glas

Invändig bild av en tvättmaskin och torktumlare sida vid sida.

Tvättmaskin & torktumlare

LG torktumlare med trumma i rostfritt stål.

Trumma i rostfritt stål

*Produktbilder är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den faktiska produkten.

FAQ

Q.

Hur väljer jag en ny torktumlare?

A.

Tänk på följande när du väljer en torktumlare:

 

1. Kapacitet baserad på din familjs storlek

 

2. Energieffektivitet för din elräkning

 

3. Torkprogram som passar dina behov

 

4. Smarta funktioner och applikationer som LG ThinQ

 

5. Installationsutrymme behövs för torktumlaren

 

6. Tillförlitlighet och kvalitetsgarantitjänster

Q.

Kräver den här produkten ytterligare ventilationsinstallation?

A.

LG torktumlare är ventilfria och kan användas var som helst utan utrymmesbegränsningar.

Q.

Vad behöver jag veta innan jag staplar min tvättmaskin och torktumlare?

A.

Tänk på följande faktorer för att se till att din staplade tvättmaskin och torktumlare är säkra, pålitliga och lätta att använda.

 

1. Kompatibilitet: Se först till att modellerna av tvättmaskin och torktumlare är kompatibla med varandra. LG torktumlare bör endast placeras på LG trumtvättar. (Alternativ brickdjup: 565, 615 mm)

 

2. Installationsutrymme: Kontrollera storleken på utrymmet för att installera tvättmaskin och torktumlare i serie. Se också till att du har tillräckligt med utrymme för att öppna luckorna till tvättmaskinen och torktumlaren.

 

3. Expertinstallation: Torktumlaren kan fästas säkert på LG-tvättmaskinen med hjälp av en staplingssats. Endast kvalificerad servicepersonal får stapla och kontrollera att torktumlaren är korrekt installerad.

Q.

Vad är den typiska livslängden för en torktumlare?

A.

Produktens livslängd kan variera beroende på flera faktorer, såsom produktkvalitet, användningsfrekvens och underhåll.

 

Regelbundet underhåll är viktigt för att förlänga torktumlarens livslängd.

 

1. Rengör området runt filtret före och efter torkning, och håll det dubbla luddfiltret rent genom att tvätta det med vatten.

 

2. Rengör dammet inuti torktumlaren och ventilera den genom att öppna luckan något före och efter användning.

 

3. Det rekommenderas att ta hand om kondensorn och trumman med hjälp av funktionerna Condensor Care och Drum Care.

Q.

Vilka kläder ska inte gå i torktumlaren?

A.

Kontrollera tygvårdsetiketten på dina kläder och torka dem enligt den rekommenderade torkmetoden.

 

Torka inte följande föremål:

 

- Föremål som kan orsaka brand: kläder med brandfarliga ämnen som vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, lösningsmedel för kemtvätt, fotogen, etc.; elektriska filtar; mattor

 

- Värmekänsliga kläder

Q.

Hur lång tid tar det att torka kläder i en värmepumpstork?

A.

Tiden det tar att torka kläderna i en värmepumpstork kan variera beroende på faktorer som typ av tyg och tvättens vikt.

 

1. Tygtyp: Kläder gjorda av tunga material som denim tar längre tid att torka än lättare tyger som polyester.

 

2. Tvättvikt: Ju mer tvätt det är, desto längre blir torktiden.

Sammanfattning

Skriv ut

MÅTT

Viktiga specifikationer

  • MATERIAL & FINISH - Maskinens färg

    Matte Black

  • KAPACITET - Maximal torkkapacitet (kg)

    10,0

  • MÅTT & VIKT - Produktmått (BxHxD mm)

    600x850x660

  • ENERGI - Energieffektivitetsklass (Torktumlare)

    A+++

  • FUNKTIONER - DUAL Inverter HeatPump

    Ja

  • FUNKTIONER - Självrengörande kondensator

    Ja

  • FUNKTIONER - Typ av värmekälla

    Elektrisk värmepump

  • FUNKTIONER - Vändbar dörr

    Nej

  • SMART TEKONOLOGI - Smart parkoppling

    Ja

  • SMART TEKONOLOGI - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

Alla specifikationer

MATERIAL & FINISH

  • Maskinens färg

    Matte Black

  • Dörrtyp

    Svarttonad lucka av härdat glas

KAPACITET

  • Maximal torkkapacitet (kg)

    10,0

PROGRAM

  • AI-tork

    Ja

  • Allergi (torktumlare)

    Ja

  • Uppfräschning av sängkläder

    Ja

  • Stort föremål

    Nej

  • Bomull

    Ja

  • Bomull+

    Nej

  • Skonsam

    Ja

  • Uppfräschning av dunjacka

    Ja

  • Ladda ned program

    Ja

  • Täcke

    Ja

  • Syntet

    Ja

  • Jeans

    Nej

  • Blandmaterial

    Ja

  • Snabb 30min

    Ja

  • Snabbtork

    Nej

  • Torkhylla

    Ja

  • Uppfräschning

    Nej

  • Hudvård

    Nej

  • Ångrengöring

    Nej

  • Ångfräschning

    Nej

  • Handdukar

    Ja

  • Varmluft

    Ja

  • Ylle

    Ja

  • Träningskläder (Sportkläder)

    Ja

  • Lufttorkning (Kall luft)

    Nej

  • Eco

    Ja

  • Tidsbestämd torkning

    Ja

  • Turbo torkning

    Ja

KONTROLLSKÄRM

  • Fördröjningstimer

    3–19 timmar

  • Skärmtyp

    Vred + Touchknappar & LCD+LED-skärm

  • Visar dörrlås

    Nej

  • Symbolindikator

    LCD

FUNKTIONER

  • 6 Motion DD

    Nej

  • AI DD

    Nej

  • Typ

    Kondensortorktumlare (utan ventilering)

  • Självrengörande kondensator

    Ja

  • Signal vid programslut

    Ja

  • Dubbel torkning (EcoHybrid)

    Ja

  • DUAL Inverter HeatPump

    Ja

  • Dubbelt luddfilter

    Ja

  • Töm vatten indikator

    Ja

  • Typ av värmekälla

    Elektrisk värmepump

  • Invertermotor

    Ja

  • Automatisk omstart

    Nej

  • Inverter DirectDrive

    Nej

  • Vändbar dörr

    Nej

  • LoadSense

    Ja

  • Sensor för torkning

    Ja

  • Belysning i trumman

    Ja

  • Justerbara ben

    Ja

  • Utåtbuktande inre trumma

    Ja

MÅTT & VIKT

  • Förpackningens mått (BxHxD mm)

    660x890x702

  • Produktens djup med öppen dörr 90° (mm)

    1 140

  • Produktmått (BxHxD mm)

    600x850x660

  • Vikt (kg)

    55,0

  • Vikt inklusive förpackning (kg)

    58,0

ENERGI

  • Energieffektivitetsklass (Torktumlare)

    A+++

EXTRA TILLVAL

  • Skrynkelreducering

    Ja

  • Kondensorrengöring

    Ja

  • Trumrengöring

    Nej

  • Torrhetsnivå

    3 nivåer

  • Favorit

    Nej

  • Mindre tid

    Nej

  • Mer tid

    Nej

  • Torkhylla

    Nej

  • Tidsstyrd torkning

    Ja

  • Wi-Fi

    Ja

  • Ljud (På / Av)

    Ja

  • Barnspärr

    Ja

  • Förlängd sluttid

    Ja

  • Belysning i trumman

    Ja

  • Fjärrstart

    Ja

  • Ångprogram

    Nej

  • Torktid

    Nej

EAN-KOD

  • EAN-kod

    8806096585405

SMART TEKONOLOGI

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • Smart parkoppling

    Ja

  • Ladda ner program

    Ja

  • Energiförbrukningskontroll

    Ja

  • Fjärrstart och övervakning av program

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

TILLVAL/TILLBEHÖR

  • Kit för tömningsslang

    Ja

  • Montering av torksställ

    Ja

  • Staplingskit

    Ja

  • Kompatibel med LG TWINWash

    Nej

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
För att lära dig mer om hur den här produkten hanterar data och dina rättigheter som användare, besök ”Datatäckning och specifikationer” på LG Privacy

Det säger andra

Våra rekommendationer

Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 