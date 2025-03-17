About Cookies on This Site

Bơm nhiệt sử dụng máy nén xoắn ốc giải nhiệt gió

Máy bơm nhiệt LG sử dụng máy nén xoắn ốc giải nhiệt gió là hệ thống mô-đun linh hoạt tiên tiến, cung cấp nước nóng và lạnh cho hệ thống điều hòa không khí. Tìm hiểu thêm về dòng máy bơm nhiệt của chúng tôi bên dưới.

Air-cooled_Scroll_Heat_Pump_01_1524118751714

Bơm nhiệt xoắn ốc giải nhiệt bằng gió

Tính năng Dòng sản phẩm
Tính năng
Liên hệ với chúng tôi
Air-cooled_Scroll_Heat_Pump_02_1524118799630

Giải pháp phù hợp cho đa dạng các công trình khác nhau

Bơm nhiệt xoắn ốc giải nhiệt bằng gió sử dụng máy nén biến tần là hệ thống cung cấp nước nóng và lạnh cho điều hòa không khí. Hệ thống này được khuyên dùng cho các cơ sở quy mô lớn như trang trại nông nghiệp công nghệ cao, văn phòng chính phủ và khách sạn.

Máy nén biến tần đôi

Máy nén biến tần đôi cho phép dải tần số hoạt động rộng từ 15Hz đến 120Hz.

Ứng dụng công nghệ HiPOR™

Công nghệ HiPOR™ tăng hiệu suất máy nén bằng cách trực tiếp hồi dầu vào máy nén.

Hiệu suất sưởi ấm được cải thiện

Công nghệ phun hơi cho phép vận hành sưởi ấm hiệu quả bằng cách điều chỉnh lưu lượng môi chất lạnh tối ưu ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời thấp.

Thiết kế mô-đun

Thiết kế mô-đun cho phép lắp đặt linh hoạt theo không gian và điều khiển thuận tiện.

Điều khiển ổn định

Công nghệ điều khiển biến tần cho phép kiểm soát ổn định nhiệt độ nước đầu ra.

Môi chất lạnh thân thiện với môi trường

R-410A là môi chất lạnh thân thiện với môi trường, có hiệu suất cao và không gây suy giảm tầng ozon.

Chức năng điều khiển từ xa lên đến 500m

Có thể lắp đặt bộ điều khiển HMI riêng biệt và điều khiển tủ đông từ phòng điều khiển.

Điều khiển trung tâm tối ưu

Các giải pháp điều khiển như ACP IV và AC Smart giúp việc giám sát trở nên dễ dàng và cho phép điều khiển từ xa để quản lý nhiều mẫu HVAC khác nhau ở bất cứ đâu.

Tìm hiểu thêm

Air-cooled_Scroll_Heat_Pump_07_1524118896102

Dòng máy làm lạnh Chiller giải nhiệt gió sử dụng máy nén xoắn ốc

Liên hệ với LG – Giải pháp không khí

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm và chúng tôi sẽ sớm liên lạc lại với bạn.

Liên hệ với chúng tôi Tìm hiểu thêm
