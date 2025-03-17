We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Bơm nhiệt sử dụng máy nén xoắn ốc giải nhiệt gió
Máy bơm nhiệt LG sử dụng máy nén xoắn ốc giải nhiệt gió là hệ thống mô-đun linh hoạt tiên tiến, cung cấp nước nóng và lạnh cho hệ thống điều hòa không khí. Tìm hiểu thêm về dòng máy bơm nhiệt của chúng tôi bên dưới.
Ứng dụng công nghệ HiPOR™
Công nghệ HiPOR™ tăng hiệu suất máy nén bằng cách trực tiếp hồi dầu vào máy nén.
Thiết kế mô-đun
Thiết kế mô-đun cho phép lắp đặt linh hoạt theo không gian và điều khiển thuận tiện.
Chức năng điều khiển từ xa lên đến 500m
Có thể lắp đặt bộ điều khiển HMI riêng biệt và điều khiển tủ đông từ phòng điều khiển.