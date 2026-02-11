4K UHD TV with Pro:Centric

4K UHD TV with Pro:Centric

4K UHD TV with Pro:Centric

43UK760H0SD
Tính năng chính

  • Độ phân giải : 3,840 x 2,160 (4K UHD)
  • Nano Panel
  • Giải pháp Pro:Centric
  • Google Cast
  • AirPlay
  • Netflix
Thêm

NanoCell Smart TV có giải pháp Pro:Centric

NanoCell Smart TV có giải pháp Pro:Centric

* Tất cả hình ảnh trên trang này chỉ mang tính minh họa.

Nano Panel

Trải nghiệm công nghệ cách mạng NanoCell, sử dụng bộ phân cực chuyên dụng và các vật liệu không kích thước để đạt được khả năng tái tạo màu sắc xuất sắc mà không bị biến dạng. Công nghệ Nano tiên tiến lọc ra các màu sắc không tinh khiết từ bước sóng RGB, mang đến màu sắc sống động, tinh khiết và hình ảnh 4K chân thực. Khách hàng thưởng thức hình ảnh sống động với màu sắc chính xác và độ tương phản được nâng cao. Bằng cách sử dụng các vật liệu hấp thụ ánh sáng kích thước nano, NanoCell tách các bước sóng xanh lá cây và đỏ chồng lên nhau, mở rộng gam màu và cải thiện độ chính xác. Nâng tầm trải nghiệm xem của bạn và xem nội dung yêu thích sống động hơn bao giờ hết!

Pro:Centric Cloud

Pro:Centric Cloud cải thiện khả năng sử dụng giải pháp CMS của doanh nghiệp và đưa hệ thống lên đám mây giúp củng cố dịch vụ giải pháp bên thứ ba. Giải pháp cũng có các mẫu thiết kế khác nhau giúp cải thiện nền tảng thu thập và phân tích dữ liệu với bảng điều khiển đẹp mắt. Ngoài cung cấp tính năng mới, LG Channels* còn là cách thuận tiện để tiếp cận đa dạng nội dung từ các kênh của Nhà cung cấp nội dung (CP), trong đó có kênh truyền hình phát sóng, mà không cần thêm thiết bị hoặc gói đăng ký. Còn Mobile Application Creator giúp bạn đơn giản hóa quá trình thiết lập dịch vụ concierge trên thiết bị di động dành cho khách lưu trú. Tính năng này cho phép bạn đáp ứng nhu cầu của khách ngay lập tức.

Ti Vi khách sạn của LG tương thích với Google Cast

Tận hưởng quyền truy cập nhanh vào thiết bị cá nhân của bạn bằng một mã QR thuận tiện trên TV khách sạn của LG để phát trực tuyến các chương trình OTT yêu thích trên màn hình lớn và trải nghiệm thanh toán an toàn với tính năng tự động xóa thông tin cá nhân để bạn luôn yên tâm. Ngoài ra, với khả năng ghép nối liên tục, bạn chỉ cần kết nối thiết bị một lần và duy trì liên kết trong toàn bộ thời gian lưu trú!

* Google Cast là thương hiệu của Google LLC.

Tương thích với AirPlay

Với Apple AirPlay, khách lưu trú có thể truyền phát nội dung đến TV khách sạn thông minh LG Pro:Centric ngay từ iPhone hoặc iPad, bất kể xem phim, chương trình từ ứng dụng yêu thích hay chia sẻ nội dung trên thiết bị Apple, bao gồm ảnh, video cá nhân, trò chơi và nhiều nội dung khác. Khách chỉ cần quét mã QR duy nhất hiện trên màn hình sau khi nhận phòng để ghép nối iPhone hoặc iPad trực tiếp với TV trong phòng một cách riêng tư và an toàn trong suốt thời gian lưu trú.

Dễ dàng truy cập vào ứng dụng Netflix

Trải nghiệm nhiều nội dung video đa dạng từ Netflix trên UK760H với giải pháp Pro:Centric. Tận hưởng sự tiện nghi trong căn phòng cùng một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp cho bạn hàng nghìn lựa chọn.

* Yêu cầu đã có tài khoản Netflix.

Pro:Centric Direct

Giải pháp quản lý nội dung khách sạn Pro:Centric Direct có các công cụ chỉnh sửa dễ dùng và đơn giản, giúp bạn dễ dàng thực hiện dịch vụ và quản lý từ xa qua mạng IP chỉ với một cú nhấp chuột. Với giao diện tùy chỉnh, giải pháp Pro:Centric Direct cho phép người dùng chỉnh sửa giao diện dễ dàng và quản lý hiệu quả tất cả các TV trong phòng. Phiên bản PCD mới nhất có khả năng điều khiển trong phòng dựa trên IoT cũng như chức năng điều khiển bằng giọng nói thông qua công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) của LG Các chức năng liên quan đến điều khiển bằng giọng nói và IoT này sẽ mở đường cho việc triển khai hệ thống phòng khách sạn thế hệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

* Một số tính năng có thể không được hỗ trợ tùy thuộc vào phiên bản PCD.

SoftAP

So với model cũ yêu cầu kết nối vật lý qua dây với TV để sử dụng tính năng SoftAP, cải tiến Wireless-In SoftAP mới này mang đến cho các khách sạn nhiều lựa chọn kết nối tuyệt vời hơn thông qua khả năng kết nối không dây với TV.

Lớp phủ đồng dạng

Tivi trong các khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với môi trường có muối, bụi, bột sắt và độ ẩm, điều này có thể dẫn đến hiệu suất bị suy giảm theo thời gian. Lớp phủ cách điện trên bảng mạch chính (bảng nguồn) giúp giảm đáng kể những rủi ro từ các môi trường như vậy bằng cách bảo vệ tivi khỏi muối, bụi, bột sắt, độ ẩm, v.v.

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 