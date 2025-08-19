We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
QNED Smart TV có giải pháp Pro:Centric
QNED Smart TV có giải pháp Pro:Centric
QNED Smart TV có giải pháp Pro:Centric
* Tất cả hình ảnh trên trang này chỉ nhằm mục đích minh họa.
QNED TV
Trải nghiệm màu sắc rực rỡ với QNED TV. Thương hiệu TV LCD cao cấp của LG sử dụng công nghệ gam màu mới giúp bạn nâng tầm trải nghiệm xem. Với tỷ lệ tái tạo màu ấn tượng là 90~93%, QNED TV biến ánh sáng xanh thành ánh sáng trắng, có khả năng hấp thụ và lọc bước sóng không cần thiết một cách chuyên nghiệp. Nâng tầm trải nghiệm xem với QNED TV để thưởng thức nội dung yêu thích bằng hình ảnh tuyệt đẹp và màu sắc rực rỡ.
Pro:Centric Cloud
Pro:Centric Cloud cải thiện khả năng sử dụng giải pháp CMS của doanh nghiệp và đưa hệ thống lên đám mây giúp củng cố dịch vụ giải pháp bên thứ ba. Giải pháp cũng có các mẫu thiết kế khác nhau giúp cải thiện nền tảng thu thập và phân tích dữ liệu với bảng điều khiển đẹp mắt. Ngoài cung cấp tính năng mới, LG Channels* còn là cách thuận tiện để tiếp cận đa dạng nội dung từ các kênh của Nhà cung cấp nội dung (CP), trong đó có kênh truyền hình phát sóng, mà không cần thêm thiết bị hoặc gói đăng ký. Còn Mobile Application Creator giúp bạn đơn giản hóa quá trình thiết lập dịch vụ concierge trên thiết bị di động dành cho khách lưu trú. Tính năng này cho phép bạn đáp ứng nhu cầu của khách ngay lập tức.
* Hiện được hỗ trợ tại Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Phần Lan, Ireland, Áo, Ý, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha. Đối với các quốc gia EU khác, vui lòng xác nhận với bộ phận bán hàng địa phương.
TV khách sạn của LG tương thích với
Google Cast
Tận hưởng quyền truy cập nhanh vào thiết bị cá nhân của bạn bằng một mã QR thuận tiện trên TV khách sạn của LG để phát trực tuyến các chương trình OTT yêu thích trên màn hình lớn và trải nghiệm thanh toán an toàn với tính năng tự động xóa thông tin cá nhân để bạn luôn yên tâm. Ngoài ra, với khả năng ghép nối liên tục, bạn chỉ cần kết nối thiết bị một lần và duy trì liên kết trong toàn bộ thời gian lưu trú!
* Google Cast là nhãn hiệu của Google LLC.
Tương thích với AirPlay
Với Apple AirPlay, khách lưu trú có thể truyền phát nội dung đến TV khách sạn thông minh LG Pro:Centric ngay từ iPhone hoặc iPad, bất kể xem phim, chương trình từ ứng dụng yêu thích hay chia sẻ nội dung trên thiết bị Apple, bao gồm ảnh, video cá nhân, trò chơi và nhiều nội dung khác. Khách chỉ cần quét mã QR duy nhất hiện trên màn hình sau khi nhận phòng để ghép nối iPhone hoặc iPad trực tiếp với TV trong phòng một cách riêng tư và an toàn trong suốt thời gian lưu trú.
Dễ dàng truy cập vào
ứng dụng Netflix
Trải nghiệm nhiều nội dung video đa dạng từ Netflix trên UK767H với giải pháp Pro:Centric. Tận hưởng sự tiện nghi trong căn phòng cùng một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp cho bạn hàng nghìn lựa chọn.
* Yêu cầu tư cách thành viên Netflix.
Pro:Centric Direct
Giải pháp quản lý nội dung khách sạn Pro:Centric Direct có các công cụ chỉnh sửa dễ dùng và đơn giản, giúp bạn dễ dàng thực hiện dịch vụ và quản lý từ xa qua mạng IP chỉ với một cú nhấp chuột. Với giao diện tùy chỉnh, giải pháp Pro:Centric Direct cho phép người dùng chỉnh sửa giao diện dễ dàng và quản lý hiệu quả tất cả các TV trong phòng. Phiên bản PCD mới nhất có khả năng điều khiển trong phòng dựa trên IoT cũng như chức năng điều khiển bằng giọng nói thông qua công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) của LG Các chức năng liên quan đến điều khiển bằng giọng nói và IoT này sẽ mở đường cho việc triển khai hệ thống phòng khách sạn thế hệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
* Một số tính năng có thể không được hỗ trợ tùy theo phiên bản PCD.
SoftAP
So với model cũ yêu cầu kết nối vật lý qua dây với TV để sử dụng tính năng SoftAP, cải tiến Wireless-In SoftAP mới này mang đến cho các khách sạn nhiều lựa chọn kết nối tuyệt vời hơn thông qua khả năng kết nối không dây với TV.
Mỏng gọn với vẻ ngoài thanh lịch
Nhờ thiết kế mỏng, dòng sản phẩm UK767H ăn nhập hài hòa với không gian nội thất, mang lại cảm giác hiện đại cho khách lưu trú.
* Đối với TV 65 inch, 55 inch, 50 inch, 43 inch
Lớp phủ đồng dạng
Tivi trong các khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với môi trường có muối, bụi, bột sắt và độ ẩm, điều này có thể dẫn đến hiệu suất bị suy giảm theo thời gian. Lớp phủ cách điện trên bảng mạch chính (bảng nguồn) giúp giảm đáng kể những rủi ro từ các môi trường như vậy bằng cách bảo vệ tivi khỏi muối, bụi, bột sắt, độ ẩm, v.v.
Tất cả thông số
Hướng dẫn sử dụng & Phần mềm
Tải về hướng dẫn sử dụng
và phiên bản phần mềm mới nhất cho sản phẩm của bạn
Khắc phục sự cố
Tìm kiếm videos hướng dẫn
cho sản phẩm của bạn
LG Here4U
Hướng dẫn & Phần mềm
Tìm kiếm phụ kiện cho
sản phẩm của bạn
Đăng ký sản phẩm
Việc đăng ký sản phẩm sẽ giúp bạn nhận hỗ trợ nhanh hơn.
Hỗ trợ sản phẩm
Tìm tài liệu hướng dẫn, khắc phục sự cố và bảo hành cho sản phẩm LG của bạn.
Hỗ trợ đặt hàng
Các câu hỏi thường gặp về theo dõi đơn hàng và kiểm tra đơn hàng của bạn.
Yêu cầu sửa chữa
Yêu cầu dịch vụ sửa chữa trực tuyến một cách thuận tiện.
Liên hệ với chúng tôi
Chat
Trực tiếp
Chat với các chuyên gia về sản phẩm lg để được hỗ trợ mua sắm, nhận giảm giá và ưu đãi trong thời gian thực
Zalo
Chat với bộ phận hỗ trợ dịch vụ lg bằng phần mềm nhắn tin phổ biến nhất
Gửi email cho
Chúng tôi
Gửi email cho bộ phận hỗ trợ dịch vụ LG
Gọi cho
Chúng tôi
Trò chuyện trực tiếp với các đại diện hỗ trợ của chúng tôi.
Để truy cập thêm tài liệu kỹ thuật và tài nguyên, vui lòng ghé thăm Cổng thông tin đối tác B2B của LG.
Sản phẩm tương tự