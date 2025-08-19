QNED Smart TV có giải pháp Pro:Centric

Giải pháp quản lý nội dung khách sạn Pro:Centric Direct có các công cụ chỉnh sửa dễ dùng và đơn giản, giúp bạn dễ dàng thực hiện dịch vụ và quản lý từ xa qua mạng IP chỉ với một cú nhấp chuột. Với giao diện tùy chỉnh, giải pháp Pro:Centric Direct cho phép người dùng chỉnh sửa giao diện dễ dàng và quản lý hiệu quả tất cả các TV trong phòng. Phiên bản PCD mới nhất có khả năng điều khiển trong phòng dựa trên IoT cũng như chức năng điều khiển bằng giọng nói thông qua công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) của LG Các chức năng liên quan đến điều khiển bằng giọng nói và IoT này sẽ mở đường cho việc triển khai hệ thống phòng khách sạn thế hệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo.