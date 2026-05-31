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27-inch UltraFine™ U7, UHD 4K IPS monitor
Detalles perfeccionados
Un espacio de trabajo limpio en un estudio, con el monitor LG UltraFine 27U711B mostrando unos gráficos animados en 3D de colores vivos, flanqueado por una lámpara de escritorio y equipo profesional de edición de audio y vídeo.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. El uso real puede diferir.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*El número total de píxeles se ha calculado multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, lo que da como resultado 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.
Colores realistas con una precisión cromática avanzada.
UltraFine™ es compatible con el estándar industrial HDR10 (alto rango dinámico), basado en una gama cromática DCI-P3 del 90 %, y admite niveles específicos de color y brillo que permiten a los creadores disfrutar de la claridad visual, con colores precisos y detalles nítidos, del contenido.
Entre las características más destacadas del monitor LG UHD 4K se incluyen la compatibilidad con HDR y una precisión cromática del 90 % del espacio de color DCI-P3, lo que permite disfrutar de colores vivos y una calidad visual mejorada.
«*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 300 nits (típico); gama de colores: DCI-P3 90 % (típico)
*Las cifras y los resultados reales pueden variar en función del entorno de uso.»
Múltiples conexiones
La compatibilidad de nuestro monitor con HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 permite una conexión fluida con diversos dispositivos, lo que facilita una configuración eficiente y optimizada del escritorio.
«*La función puede variar en función de las condiciones y el entorno en el que se utilice.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función. Pueden diferir del uso real.»
Cambia rápidamente
«La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para tu vida personal. Personaliza sin esfuerzo la calidad de imagen y el brillo que prefieras; además, puedes dividir la pantalla en 11 opciones e iniciar rápidamente tu
plataforma de videollamadas, lo que la hace aún más práctica».
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita LG.com.
Diseño ultradelgado. Casi flotante
Disfruta de más pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultradelgado y a la base del soporte, de líneas minimalistas, que conforman un diseño prácticamente sin bordes. El soporte, que parece flotar, realza la estética limpia y etérea, mientras que la sensación de pantalla sin bordes ofrece una experiencia visual envolvente, ideal para configuraciones duales o espacios de trabajo minimalistas. .
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real
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