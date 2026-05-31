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27-inch UltraFine™ U7, UHD 4K IPS monitor

27-inch UltraFine™ U7, UHD 4K IPS monitor

27U711B-B
Vista frontal de 27-inch UltraFine™ U7, UHD 4K IPS monitor 27U711B-B
Side view
Rear view
LG UltraFine monitor on a desk setup highlighting detailed visuals and workspace integration
LG UltraFine UHD 4K display showing enhanced clarity and expanded screen space
LG UltraFine display presenting accurate and vibrant color reproduction
LG UltraFine monitor connected to multiple devices for a versatile workstation setup
LG Switch feature interface enabling seamless switching between multiple inputs
Close-up of LG UltraFine monitor ports including multiple connectivity options
LG UltraFine monitor with a clean, clutter-free design and slim profile
Close-up of LG UltraFine monitor stand showing stable and minimal structure
Top view of LG UltraFine monitor highlighting its slim form factor
Vista frontal de 27-inch UltraFine™ U7, UHD 4K IPS monitor 27U711B-B
Side view
Rear view
LG UltraFine monitor on a desk setup highlighting detailed visuals and workspace integration
LG UltraFine UHD 4K display showing enhanced clarity and expanded screen space
LG UltraFine display presenting accurate and vibrant color reproduction
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LG Switch feature interface enabling seamless switching between multiple inputs
Close-up of LG UltraFine monitor ports including multiple connectivity options
LG UltraFine monitor with a clean, clutter-free design and slim profile
Close-up of LG UltraFine monitor stand showing stable and minimal structure
Top view of LG UltraFine monitor highlighting its slim form factor

Funciones principales

  • 27” UHD 4K (3840x2160) IPS
  • DCI-P3 90% (Typ.) with HDR10
  • 3-side Virtually Borderless
  • LG Switch
Más
Monitor LG UltraFine logo.

Monitor LG UltraFine logo.

Detalles perfeccionados

Un espacio de trabajo limpio en un estudio, con el monitor LG UltraFine 27U711B mostrando unos gráficos animados en 3D de colores vivos, flanqueado por una lámpara de escritorio y equipo profesional de edición de audio y vídeo.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. El uso real puede diferir.

Entre las características más destacadas del monitor LG UHD 4K se incluye una resolución de pantalla de 3840 x 2160, lo que ofrece más espacio en pantalla y un mayor nivel de detalle para mejorar la productividad.

Entre las características más destacadas del monitor LG UHD 4K se incluye una resolución de pantalla de 3840 x 2160, lo que ofrece más espacio en pantalla y un mayor nivel de detalle para mejorar la productividad.

«UHD 4K para disfrutar de más espacio en pantalla y
un mayor nivel de detalle»

Con una pantalla IPS 4K UHD (3840 x 2160) y un diseño sin marcos en tres lados, te permite

disfrutar de un espacio de trabajo con una resolución cuatro veces superior a la de una pantalla Full HD mientras editas

varias pistas sin necesidad de ampliar o reducir las líneas de tiempo.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

*El número total de píxeles se ha calculado multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, lo que da como resultado 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.

Colores realistas con una precisión cromática avanzada.

UltraFine™ es compatible con el estándar industrial HDR10 (alto rango dinámico), basado en una gama cromática DCI-P3 del 90 %, y admite niveles específicos de color y brillo que permiten a los creadores disfrutar de la claridad visual, con colores precisos y detalles nítidos, del contenido.

Entre las características más destacadas del monitor LG UHD 4K se incluyen la compatibilidad con HDR y una precisión cromática del 90 % del espacio de color DCI-P3, lo que permite disfrutar de colores vivos y una calidad visual mejorada.

«*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Brillo: 300 nits (típico); gama de colores: DCI-P3 90 % (típico)

*Las cifras y los resultados reales pueden variar en función del entorno de uso.»

Múltiples conexiones

La compatibilidad de nuestro monitor con HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 permite una conexión fluida con diversos dispositivos, lo que facilita una configuración eficiente y optimizada del escritorio.

Icono DisplayPort1.4
Icono HDMI 2.0
Icono HP/MIC.
Las características más destacadas del monitor LG UHD 4K muestran un espacio de trabajo dinámico compuesto por un ordenador portátil y un monitor, ideal para la edición de vídeo y proyectos creativos con imágenes impresionantes.

«*La función puede variar en función de las condiciones y el entorno en el que se utilice.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función. Pueden diferir del uso real.»

Cambia rápidamente

«La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para tu vida personal. Personaliza sin esfuerzo la calidad de imagen y el brillo que prefieras; además, puedes dividir la pantalla en 11 opciones e iniciar rápidamente tu

plataforma de videollamadas, lo que la hace aún más práctica».

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visita LG.com.

Diseño ultradelgado. Casi flotante

Disfruta de más pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultradelgado y a la base del soporte, de líneas minimalistas, que conforman un diseño prácticamente sin bordes. El soporte, que parece flotar, realza la estética limpia y etérea, mientras que la sensación de pantalla sin bordes ofrece una experiencia visual envolvente, ideal para configuraciones duales o espacios de trabajo minimalistas. .

Icono de diseño prácticamente sin bordes en tres lados.

Prácticamente a tres lados
Diseño sin bordes

Icono de inclinación ajustable.

Inclinación

'-5° ~ 15°

Icono de montaje en pared.

Soporte de pared

100*100

Las características destacadas del monitor LG muestran el monitor desde una perspectiva frontal y lateral, lo que ilustra su altura ajustable y su diseño minimalista, ideal para los espacios de trabajo modernos.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real

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