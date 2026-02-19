Smart TV LG 55" Mini RGB evo AI MRGB85 4K 2026

1)*La pantalla LG Mini RGB está certificada por Intertek para una Doble Cobertura de Color del 100% medida según la cláusula IDMS v1.2 5.18.

2)*Las imágenes anteriores se simulan con fines ilustrativos.

3)*Comparado con el Procesador Alpha 8 AI 4K Gen2 de 2025 según la comparación interna de especificaciones.

4)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a la de 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

5)*Debe activarse a través del menú de Modo Sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

7)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos UHD OLED/MRGGB/QNED/NANO 4K habilitados para webOS Re:New Program, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

8)*Algunas de estas funciones pueden no ser compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al lanzarse.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En Ahora' no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'Generative AI' está disponible en ciertas regiones o modelos.

9)*Se puede mostrar contenido reducido o limitado dependiendo de la región y la conectividad de red.

*El soporte para identificación de voz puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que soportan la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar eficazmente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

10)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA al servicio de atención al cliente.

*En países donde el PLN no está soportado, el acceso y uso de aplicaciones basadas en voz puede no estar disponible.

11)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en algunos modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El calendario de actualizaciones, así como las características, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las características, contenidos y servicios disponibles pueden cambiar sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

12)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del televisor pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, disponibilidad y funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma soportado, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz por IA solo se proporciona en países que admiten PLN en su idioma nativo.

14)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completas.

17)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

18)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

19)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

20)*El soporte para ciertos canales de LG Channels varía según la región.

21)*LG soporta dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la app móvil de ThinQ.

22)*Validación Premium de AMD FreeSync basada en bajo retardo de entrada, reducción de tirones y rendimiento sin parpadeo.

*144Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que soportan 144Hz.

*El soporte para HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 288 ofrece una frecuencia de refresco de hasta 288Hz con resolución Full HD optimizada para una jugabilidad ultra fluida.

23)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

24)*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

25)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

26)*La tarjeta ‘En Esta Escena’ está disponible en los países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por Asistente de AI es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad o obligación por cualquier acción o decisión tomada en base a dicha información.

27)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se soporta FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las apps de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

28)*El modelo de Suite de Sonido que se empareja puede variar según el país, la región y el modelo de televisor.

*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Cuando se conecta a una barra de sonido, se soportan hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales compatibles pueden variar según el modelo de la barra de sonido.

*Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del mando a distancia de la TV LG se limita solo a ciertas funciones.

29)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El Control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

30)*El ahorro de energía solo se aplica cuando tanto el Modo Galería como el Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está apagado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando la tele está encendida.