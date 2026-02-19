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Smart TV LG 65" Mini RGB evo AI MRGB85 4K 2026

Smart TV LG 65" Mini RGB evo AI MRGB85 4K 2026

65MRGB85BSC
Vista frontal de Smart TV LG 65" Mini RGB evo AI MRGB85 4K 2026 65MRGB85BSC
LG Mini RGB evo AI MRGB85 shown in front and side views highlights a 65-inch display with a 1456 mm-wide screen, a 841 mm screen height, a 906 mm height with stand, a 49.9 mm depth, and a stand footprint measuring 1273 by 295 mm.
Smart TV LG 65" Mini RGB evo AI MRGB85 4K 2026
LG Mini RGB evo AI MRGB85, featuring RGB Primary Color Pro, delivers 100% color coverage of DCI-P3 and Adobe RGB, certified by Intertek.
RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.
LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights Precision Dimming through a split image comparing conventional LED on the left with deeper blacks and improved contrast definition on the right, powered by the alpha 8 AI Processor.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Mini RGB evo AI MRGB85, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights visually lossless quality by displaying a vibrant landscape with clear depth against a dark surrounding area, reflecting visual performance like a wired TV connection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
Smart TV LG 65" Mini RGB evo AI MRGB85 4K 2026
Vista frontal de Smart TV LG 65" Mini RGB evo AI MRGB85 4K 2026 65MRGB85BSC
LG Mini RGB evo AI MRGB85 shown in front and side views highlights a 65-inch display with a 1456 mm-wide screen, a 841 mm screen height, a 906 mm height with stand, a 49.9 mm depth, and a stand footprint measuring 1273 by 295 mm.
Smart TV LG 65" Mini RGB evo AI MRGB85 4K 2026
LG Mini RGB evo AI MRGB85, featuring RGB Primary Color Pro, delivers 100% color coverage of DCI-P3 and Adobe RGB, certified by Intertek.
RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.
LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights Precision Dimming through a split image comparing conventional LED on the left with deeper blacks and improved contrast definition on the right, powered by the alpha 8 AI Processor.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Mini RGB evo AI MRGB85, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights visually lossless quality by displaying a vibrant landscape with clear depth against a dark surrounding area, reflecting visual performance like a wired TV connection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 with Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
Smart TV LG 65" Mini RGB evo AI MRGB85 4K 2026

Funciones principales

  • Doble cobertura certificada del 100% de color para una reproducción precisa en DCI-P3 y Adobe RGB
  • NPU con un rendimiento 5,0 veces superior gracias al Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3
  • Contraste más profundo con Precision Dimming, impulsado por el Procesador Alpha 8 AI.
  • El premiado webOS ofrece experiencias avanzadas de IA, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El Botón AI activa AI Hub para una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
Más
Insignia de Reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad para LG Shield

Premios a la Innovación CES - Premiado (LG Shield)

Ciberseguridad

Insignia de Premiado a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial para Multi-AI

Premios a la Innovación CES - Premiado (Multi-AI)

Inteligencia artificial

Distintivo AVForums Editor's Choice como Mejor Sistema de Smart TV durante 8 años consecutivos, incluyendo 2025/26

AVForums Editor's Choice - Mejor sistema de Smart TV 2025/26

"8 años como el Mejor Sistema de Smart TV"

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las reclamaciones hechas ni analizó el artículo al que se concedió la concesión de premios.

¿Por qué Mini RGB Evo?

El LG Mini RGB evo AI MRGB85, con doble cobertura certificada al 100% de color, llena la pantalla con ricos y fluidos degradados de color, ofreciendo una cobertura del 100% de DCI-P3 y Adobe RGB.

Doble Cobertura Certificada al 100% del Color

LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca el Precision Dimming para un contraste mejorado mediante una imagen dividida que compara el LED convencional a la izquierda con negros más profundos y una mejor definición de contraste a la derecha.

Precision Dimming para mejorar el contraste

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con el premiado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando soporte para servicios relacionados con IA accesibles a través de la interfaz de TV.

Premiado Multi AI webOS

LG Mini RGB evo AI MRGB85 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de IA sobre un mando a distancia rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

AI Hub para Personalización

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, que resaltan la protección de webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Qué es el Mini RGB evo MRGB85?

Mini RGB evo MRGB85 es una de nuestras últimas innovaciones que ofrece una calidad de imagen superior a QNED. La Cobertura Doble Certificada al 100% de Color garantiza una reproducción excepcional del color para una experiencia visual enriquecida. Combinado con Precision Dimming impulsado por el Procesador alfa 8 AI, es capaz de un control de luz finamente ajustado, produciendo gráficos con colores ricos, vivos y detalles impresionantes.

RGB Primary Color Pro

Doble Cobertura Certificada al 100% de Color para una experiencia visual realmente intensa y vívida

El Mini RGB evo produce colores rojo, verde y azul con mayor precisión gracias a la avanzada tecnología de color de LG, que ofrece una reproducción de color precisa y vívida. La reproducción de color superior de Mini RGB evo está certificada con una cobertura del 100% en dos estándares: DCI-P3 y Adobe RGB, garantizando una experiencia de color vívida que les encantará a todos, desde los amantes del cine hasta los amantes de la fotografía.1)

RGB Primary Color Pro, utilizado en el LG Mini RGB evo AI MRGB85, presenta una imagen dividida que compara el color convencional de los LED a la izquierda con los edificios más brillantes y saturados a la derecha, destacando una cobertura 100% DCI-P3 y 100% Adobe RGB.

RGB Primary Color Pro, utilizado en el LG Mini RGB evo AI MRGB85, presenta una imagen dividida que compara el color convencional de los LED a la izquierda con los edificios más brillantes y saturados a la derecha, destacando una cobertura 100% DCI-P3 y 100% Adobe RGB.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85, con RGB Primary Color Pro, ofrece una cobertura de color del 100% de DCI-P3 y Adobe RGB, certificados por Intertek.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85, con RGB Primary Color Pro, ofrece una cobertura de color del 100% de DCI-P3 y Adobe RGB, certificados por Intertek.

Precision Dimming

Contraste intenso impulsado por el Procesador Alpha 8 AI

El Procesador alfa 8 AI controla la luz con precisión inteligente, gestionando bloques avanzados de atenuación para crear un contraste más profundo, mejorando el detalle y la claridad de cada fotograma.2)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca Precision Dimming mediante una imagen dividida que compara el LED convencional de la izquierda con negros más intensos y una mejor definición de contraste a la derecha, impulsado por el procesador AI alfa 8.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca Precision Dimming mediante una imagen dividida que compara el LED convencional de la izquierda con negros más intensos y una mejor definición de contraste a la derecha, impulsado por el procesador AI alfa 8.

Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3

Motor avanzado de IA con rendimiento NPU X5.0 más rápido

Nuestro procesador de nueva generación mejora las capacidades de tu televisor, permitiendo a la IA ofrecer una experiencia de visualización adaptada a tus preferencias con detalles 4K más nítidos, un sonido más envolvente y colores vivos.3)

El Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3 de LG Mini RGB evo AI MRGB85 ilumina con luz azul en una placa de circuito, destacando el rendimiento del procesamiento de IA con NPU hasta x5.0 más rápido, CPU un 10% más rápido y una capacidad de memoria un 20% mayor.

El Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3 de LG Mini RGB evo AI MRGB85 ilumina con luz azul en una placa de circuito, destacando el rendimiento del procesamiento de IA con NPU hasta x5.0 más rápido, CPU un 10% más rápido y una capacidad de memoria un 20% mayor.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido mientras hace cada día más inteligente con el AI Hub personalizado

Descubre más sobre LG AI TV

AI HDR Remastering

Mejora cada fotograma a calidad HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para ofrecer imágenes más nítidas y realistas.

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda avanzada Multi AI con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.7)

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas

Asistente de AI sugiere contenido y actualizaciones adaptados a tus intereses. En "Esta Escena" ofrece recomendaciones e información relevante según lo que estás viendo, mientras que la IA Generativa permite buscar y crear imágenes.8)

¡El LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a My Page, personalizada exclusivamente para ti!

En My Page puedes verlo todo de un vistazo: clima, calendario, widgets y los marcadores de tus deportes favoritos.9)

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Premiado CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-IA está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Premiado Multi-AI webOS

El premiado webOS, ahora protegido por LG Shield

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignia AVForums Editor's Choice aparece sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrada Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 Años como el Mejor Sistema de Smart TV

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026.

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan la seguridad de tus datos mediante almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y gestión de actualizaciones seguras.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

Actualiza tu TV hasta por 5 años de forma gratuita11)

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono cuenta con protección contra rayos, protección contra humedad, protección contra sobretensiones y protección contra webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu LG TV está diseñado para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegido. Los capacitores integrados protegen contra altas tensiones, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad, y tus datos permanecen seguros con LG Shield.

AI Magic Remote

Navega y apunta fácilmente como un mouse en el aire para disfrutar del AI Hub

Controla tu TV fácilmente con el AI Magic Remote. Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta como si fuera un mouse en el aire, o simplemente habla para dar comandos de voz.12)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 cuenta con AI Hub para personalización, con un icono de IA sobre un mando a distancia rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con una variedad de contenido para elegir

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100+ obras de arte, vídeos ambientales y otros contenidos visuales para elevar tu espacio. Con actualizaciones regulares de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido seleccionado que refleje tu estilo.14)

LG Mini RGB evo AI La LG Gallery+ con música y lounge de música muestra en pantalla la escena del lago boscoso "Noche del bosque", con un panel visible de la interfaz de música para música ambiente, reproducción Bluetooth y controles.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

BGM con Music Lounge

Crea el ambiente adecuado con la música

Crea la atmósfera adecuada con música que combine con tus imágenes. Usa la música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias pistas.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor de álbum Family Trip activado.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una cuadrícula de Google Fotos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el interruptor de álbum Family Trip activado.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y exhibe tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu TV solo con tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia biblioteca de fotos.17)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 está montado en la pared sobre una pared verde sobre una consola roja, mostrando un panel informativo con el tiempo, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Panel de Información

Mantente al día con un panel personalizado todo en uno

Ve información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del clima, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de contenido y más.

Modo Galería

Cambia del TV a una obra de arte sin interrupciones

Con el Modo Galería activado, tu TV puede seguir ahorrando energía mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.30)

Control Automático de Brillo

Brillo óptimo en cualquier condición de luz

El Control de Brillo ajusta automáticamente la salida de pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.18)

Sensor de Movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu TV responda de forma inteligente, cambiando de modo según si estás cerca o no.19)

LG Channels

Entretenimiento sin límites de forma gratuita

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo hub, haciendo más fácil que nunca encontrar el contenido que te encanta.20)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con conectividad inteligente muestra la interfaz del Home Hub en pantalla, mostrando conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para televisores, dispositivos y aplicaciones en un único sistema de control.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Conectividad inteligente

Home Hub, tu plataforma de hogar inteligente todo en uno

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa de forma fluida con tus dispositivos IoT del hogar a través de Google Home y más.21)

Entra en un mundo preparado para ganar

Ultimate Gameplay

Juega para ganar con frecuencias de actualización mejoradas de hasta 288 Hz

Experimenta juegos ultrarrápidos con 144 Hz, AMD FreeSync Premium y VRR. Gracias a Motion Booster, que aumenta las frecuencias de actualización para reducir el desenfoque de movimiento, y al primer mando con certificación BT ULL de la historia, disfruta de un rendimiento de alto nivel, ideal para los juegos competitivos.22)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Ultimate Gameplay muestra una escena de carreras vibrante y a alta velocidad con un recuadro de comparación borrosa que destaca Motion Booster 288, mientras soporta 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto con el logo de GeForce NOW, que ofrece acceso a juegos en la nube dentro de la interfaz de TV.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto con el logo de GeForce NOW, que ofrece acceso a juegos en la nube dentro de la interfaz de TV.

NVIDIA GeForce NOW

El primer juego en la nube HDR 4K 120Hz del mundo

Juega a juegos HDR 4K 120Hz en tu televisor incluso sin un dispositivo extra a través de NVIDIA GeForce NOW. Impulsado por la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de juegos en la nube de alta gama con el rendimiento de la GeForce RTX 5080.23)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Bluetooth de latencia ultrabaja muestra en pantalla un mando inalámbrico para videojuegos denominado «Razer Wolverine V3 Bluetooth», lo que indica que es compatible con mandos Bluetooth optimizados para una experiencia de juego fluida.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con Bluetooth de latencia ultrabaja muestra en pantalla un mando inalámbrico para videojuegos denominado «Razer Wolverine V3 Bluetooth», lo que indica que es compatible con mandos Bluetooth optimizados para una experiencia de juego fluida.

Bluetooth Latencia Ultra Baja

El primer televisor del mundo en soportar mandos Bluetooth de ultra baja latencia

Experimenta juegos en la nube de ultra baja latencia y alto rendimiento con soporte para el mando Bluetooth Ultra Low Latency, reduciendo el retardo de entrada a menos de 3,0 ms. Disfruta de un control fluido y responsivo que se siente como una conexión por cable, incluso cuando juegas en la nube.24)

LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra el Portal de Juegos LG en la pantalla de webOS, mostrando un hub de juegos con una interfaz de un solo paso que permite acceder a múltiples aplicaciones de juego a través de servicios de juego en la nube como NVIDIA GeForce NOW y aplicaciones webOS.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Portal de Juegos LG

Tu centro único para jugar: no necesitas consola

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos para mando o mando e incluso compite con otros jugadores a través del Modo Desafío.25)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85, con Game Dashboard y Optimizer, muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla que permite ajustar en tiempo real parámetros de juego como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales.

El LG Mini RGB evo AI MRGB85, con Game Dashboard y Optimizer, muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla que permite ajustar en tiempo real parámetros de juego como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales.

Game Dashboard & Optimizer

Ajusta fácilmente la configuración del juego según tu estilo de juego

Personaliza tu experiencia de gaming fácilmente con el Game Dashboard para control rápido en tiempo real y el Game Optimizer para ajustar tus configuraciones preferidas. Regula la tasa de refresco, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego.

Sumérgete en cada partido deportivo

LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast de AI Concierge muestra un partido de fútbol en directo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, análisis de partidos y datos de ligas, sugiriendo cómo la IA analiza el juego para predecir los resultados.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 con TruMotion destaca el suavizado del movimiento en una escena de fútbol en pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion Off y el movimiento nítido y claro con TruMotion On para enfatizar la claridad en deportes rápidos.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una escena dramática de una persona conduciendo un coche, luego aparece una alerta deportiva de un partido de fútbol en directo con marcadores en tiempo real y, al pulsar, cambia directamente al partido en directo.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 Sports Forecast de AI Concierge muestra un partido de fútbol en directo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, análisis de partidos y datos de ligas, sugiriendo cómo la IA analiza el juego para predecir los resultados.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 con TruMotion destaca el suavizado del movimiento en una escena de fútbol en pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion Off y el movimiento nítido y claro con TruMotion On para enfatizar la claridad en deportes rápidos.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 muestra una escena dramática de una persona conduciendo un coche, luego aparece una alerta deportiva de un partido de fútbol en directo con marcadores en tiempo real y, al pulsar, cambia directamente al partido en directo.
Sports Forecast por Asistente de AI

Recibe pronósticos deportivos con IA

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecerte pronósticos sobre los partidos. Anima con más fuerza y disfruta apoyando a tu equipo gracias a esta información generada por la IA.26)

TruMotion

Suavizado de movimiento que se adapta a todos los géneros

AI Genre Selection identifica el género del contenido y TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar la cantidad correcta de suavizado para una experiencia de visualización natural en películas, deportes y más.

Sports Alert

Configura alertas y nunca te pierdas un momento

Captura cada momento de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios de los partidos de tu equipo, los resultados y más..

Cine auténtico, preservado con total fidelidad

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

Experimenta el cine tal como lo concibió el director con Dolby Vision y FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cercanas posible a su forma original.27)

Dolby Atmos

Al procesar el sonido como objetos de audio inmersivos en 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde el detalle y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

La barra de sonido LG eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo del LG TV y la barra de sonido sincronizados

Al sincronizar el TV y la barra de sonido como uno solo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia de sonido envolvente más completa.29)

El LG Mini RGB evo AI MRGB85 con WOW Orchestra muestra una escena de concierto con una barra de sonido bajo la pantalla, mientras que ondas sonoras gráficos se extienden por el salón para transmitir sonido envolvente sincronizado.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta juntos en un sofá en una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven TV.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta juntos en un sofá en una sala luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven TV.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen la visualización más inclusiva

Los LG TVs están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como Filtro de Ajuste de Color, Guía de Lenguaje de Señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Aviso legal

 

*Las imágenes que aparecen arriba en esta página de detalles del producto son meramente ilustrativas. Consulte las imágenes de la galería para obtener una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad de los servicios varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar en función de las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones a dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI) y la televisión terrestre/por aire (solo para televisores con sintonizador). La creación de una cuenta LG es gratuita.

*El contenido que se muestra en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio Gallery+ real.

1)*La pantalla LG Mini RGB está certificada por Intertek para una Doble Cobertura de Color del 100% medida según la cláusula IDMS v1.2 5.18.

 

2)*Las imágenes anteriores se simulan con fines ilustrativos.

 

3)*Comparado con el Procesador Alpha 8 AI 4K Gen2 de 2025 según la comparación interna de especificaciones.

 

4)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a la de 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

 

5)*Debe activarse a través del menú de Modo Sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos UHD OLED/MRGGB/QNED/NANO 4K habilitados para webOS Re:New Program, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

8)*Algunas de estas funciones pueden no ser compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al lanzarse.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En Ahora' no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'Generative AI' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

9)*Se puede mostrar contenido reducido o limitado dependiendo de la región y la conectividad de red.

*El soporte para identificación de voz puede variar según la región y el país y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que soportan la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar eficazmente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

10)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA al servicio de atención al cliente.

*En países donde el PLN no está soportado, el acceso y uso de aplicaciones basadas en voz puede no estar disponible.

 

11)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en algunos modelos. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El calendario de actualizaciones, así como las características, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las características, contenidos y servicios disponibles pueden cambiar sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

 

12)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del televisor pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, disponibilidad y funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma soportado, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz por IA solo se proporciona en países que admiten PLN en su idioma nativo.

 

14)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completas.

 

17)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

 

18)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

19)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

20)*El soporte para ciertos canales de LG Channels varía según la región.

 

21)*LG soporta dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la app móvil de ThinQ.

 

22)*Validación Premium de AMD FreeSync basada en bajo retardo de entrada, reducción de tirones y rendimiento sin parpadeo.

*144Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que soportan 144Hz.

*El soporte para HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 288 ofrece una frecuencia de refresco de hasta 288Hz con resolución Full HD optimizada para una jugabilidad ultra fluida.

 

23)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

24)*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

25)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

 

26)*La tarjeta ‘En Esta Escena’ está disponible en los países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por Asistente de AI es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad o obligación por cualquier acción o decisión tomada en base a dicha información.

 

27)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se soporta FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las apps de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

 

28)*El modelo de Suite de Sonido que se empareja puede variar según el país, la región y el modelo de televisor.

*La barra de sonido se puede comprar por separado. 

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Cuando se conecta a una barra de sonido, se soportan hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales compatibles pueden variar según el modelo de la barra de sonido.

*Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del mando a distancia de la TV LG se limita solo a ciertas funciones.

 

29)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El Control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

 

30)*El ahorro de energía solo se aplica cuando tanto el Modo Galería como el Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está apagado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando la tele está encendida.

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Especificaciones clave

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    4K Mini RGB

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    120Hz (VRR 165Hz)

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • SONIDO - Salida de Audio

    20W

  • SONIDO - Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 456 x 846 x 49,9

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    22,8

Todas las especificaciones

ACCESIBILIDAD

  • Contraste Alto

    Si

  • Escala de Grises

    Si

  • Colores invertidos

    Si

SONIDO

  • Dolby Atmos

    Si

  • Sonido AI

    α8 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-

  • Voz clara Pro

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Modo audio Compartido

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

  • Salida de Audio

    20W

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Si

  • WOW Orquesta

    Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 456 x 846 x 49,9

  • Dimensiones del televisores con soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 456 x 929/868 x 280

  • Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 580 x 935 x 172

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    1 283 x 280

  • Peso del televisor sin soporte

    22,8

  • Peso del televisor con soporte

    23,6

  • Peso del embalaje

    29,8

  • Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

    300 x 200

IMAGEN (PANTALLA)

  • Tipo de Pantalla

    4K Mini RGB

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Retroiluminación

    Mini RGB

  • Tasa de Refresco

    120Hz (VRR 165Hz)

  • Amplia Gama de Colores

    RGB Primary Color Pro (Double 100% Color certified)

IMAGEN (PROCESANDO)

  • Procesador de Imagen

    Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • Escalador AI

    α8 AI Super Ampliación 4K

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Si (Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

  • Selección de género AI

    Si (SDR/HDR)

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Tecnología Dimming

    Precisión Dimming

  • Motion

    Motion Pro

  • Modo Imagen

    9 modos

  • AI HDR Remastering

    Si

  • QMS (Cambio Rápido de Medios)

    Si

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Si

  • Calibración Automática

    Si

  • Auto Brightness Control

    Si

  • AI Picture Pro

    Si

CONECTIVIDAD

  • Canal de retorno de Audio HDMI

    eARC (HDMI 2)

  • Soporte Bluetooth

    Sí (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Enlace simple (HDMI CEC)

    Si

  • SPDIF (salida óptica de audio digital)

    1ea

  • Entrada HDMI

    3ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Entrada USB

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Si

VIDEOJUEGOS

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • Modo HGIG

    Si

  • Optimizador de Juegos

    Si (Panel de Juego)

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

    Sí (hasta 144Hz)

  • Dolby Vision para juegos (4k 120Hz)

    Si

  • Motion Booster

    Motion Booster 288

SMART TV

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • Cámara USB Compatible

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • AI Chatbot

    Si

  • AI Magic Remote

    Incorporado

  • AI Voice ID

    Si

  • Siempre Listo

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Panel de Control

    Sí (Google Home, LG ThinQ)

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si

  • Canales LG

    Si

  • LG Shield

    Si

  • Vista múltiple

    Si

  • My Page

    Si

  • Compatible con Apple Home

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

  • Cable de alimentación

    Sí (Detachable)

TRANSMISIÓN

  • Recepción de televisión analoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Recepción de televisión digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

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